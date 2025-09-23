Ведомости
Амкал - Енисей, 25 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Обновит ли медиаклуб свой кубковый рекорд?
Валентин Васильев

Стадия  1/32 финала FONBET Кубка России по футболу в Пути регионов растянется на три дня. Одними из последних перед публикой предстанут «Амкал» с «Енисеем». Сумеет ли московская медиакоманда что-то противопоставить представителю Лиги PARI?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Амкал» (Москва)

25.09.2025, Чт

17:00 МСК

«Енисей» (Красноярск)

П1 - 3.30

Х - 3.45

П2 - 2.05

Турнир: Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/32  финала

Стадион: «Зоркий» (Красногорск, Московская область, Россия)

Судьи: еще не определены

История матчей:

Ранее команды не проводили очных встреч.

Последние пять матчей «Амкала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.09.2025«Амкал»

2:1

«Салют»

FONBET Кубок России

29.08.2025«Амкал»

1:2

«FC 10»

Кубок Лиги

19.08.2025«Калуга»

0:1

«Амкал»

FONBET Кубок России

05.08.2025«Амкал»

3:1

«Квант»

FONBET Кубок России

05.07.2025«Амкал»

2:0

«Broke Boys»

WINLINE Медиалига

Последние пять матчей «Енисея»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.09.2025«Енисей»

1:1

«Факел»

Лига PARI

15.09.2025«Нефтехимик»

1:0

«Енисей»

Лига PARI

07.09.2025«Родина»

2:0

«Енисей»

Лига PARI

03.09.2025«Енисей»

0:0

«Шинник»

Лига PARI

30.08.2025«Енисей»

1:0

«Сокол»

Лига PARI

Сразу два медиаклуба достигли четвертого раунда кубкового турнира и проверят себя в противостояниях с клубами второго по статусу национального дивизиона. При всем уважении к пройденным ранее соперникам, это уже несколько иной уровень. «Амкал» в четверг в Подмосковье сразится с «Енисеем». Да, 14-е место команды Тихонова в турнирной таблице Лиги PARI не впечатляет. Но, между прочим, в последнем туре первенства один из главных фаворитов дивизиона, «Факел», не сумел выиграть в Красноярске - довольствовался всего лишь ничьей (1:1). Нет ничего удивительного, что именно сибирякам отдают предпочтение в предстоящем кубковом матче аналитики. 

«Амкал», конечно же, без боя не сдастся. Парни Виталия Панова уже повторили свой лучший результат в Кубке России (год назад они тоже добрались до 1/32  финала, где минимально уступили «Алании» - 0:1). Конечно, они мечтают обновить клубный рекорд. Так что игра обещает быть упорной и вряд ли сильно зрелищной. 

У красноярцев за 10 матчей набралось восемь «низовых». Ждем чего-то подобного и в Красногорске.

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видео, Full HDБесплатно
FONBETВидеоРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
Потери

«Амкал»: Рябокобыленко, Маричев (оба - дисквалификации)

«Енисей»: Огиенко (травма)

Аналитики БК PARI установили высокие коэффициенты на все три исхода основного времени. Поставить на победу «Амкала» можно с котировкой 3.30. Ничья и выигрыш «Енисея» идут в линии букмекера за 3.45 и 2.05 соответственно.

С каким счетом закончится матч «Амкал» — «Енисей»?

На маркете точного счета самый низкий коэффициент - 7.00 - предлагается на ничью 1:1. Посмотреть все букмекерские конторы России вы можете на сайте «Советского спорта». 

Будет ли серия пенальти в матче «Амкал» — «Енисей»?

Если основное время матча закончится вничью, команды пробьют 11-метровые удары.

Кто играет в «Амкале»? 

В команде Виталия Панова нет таких звездных джокеров, как Смолов и Ари в «Броук Бойз». Любителям профессионального футбола наиболее известны защитник Скроботов (экс-«Зенит») и опытный хавбек Рябокобыленко, не один год игравший в Перми. Но Артур предстоящий матч пропустит из-за перебора карточек.

Где смотреть матч «Амкал» — «Енисей»?

Прямая бесплатная трансляция этой игры запланирована на федеральном телеканале «Матч ТВ».

