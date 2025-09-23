Амкал - Енисей, 25 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Партнерский проект
Стадия 1/32 финала FONBET Кубка России по футболу в Пути регионов растянется на три дня. Одними из последних перед публикой предстанут «Амкал» с «Енисеем». Сумеет ли московская медиакоманда что-то противопоставить представителю Лиги PARI?
Турнир: Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/32 финала
Стадион: «Зоркий» (Красногорск, Московская область, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не проводили очных встреч.
Последние пять матчей «Амкала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.09.2025
|«Амкал»
2:1
«Салют»
FONBET Кубок России
|29.08.2025
|«Амкал»
1:2
«FC 10»
Кубок Лиги
|19.08.2025
|«Калуга»
0:1
«Амкал»
FONBET Кубок России
|05.08.2025
|«Амкал»
3:1
«Квант»
FONBET Кубок России
|05.07.2025
|«Амкал»
2:0
«Broke Boys»
WINLINE Медиалига
Последние пять матчей «Енисея»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.09.2025
|«Енисей»
1:1
«Факел»
Лига PARI
|15.09.2025
|«Нефтехимик»
1:0
«Енисей»
Лига PARI
|07.09.2025
|«Родина»
2:0
«Енисей»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Енисей»
0:0
«Шинник»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Енисей»
1:0
«Сокол»
Лига PARI
Сразу два медиаклуба достигли четвертого раунда кубкового турнира и проверят себя в противостояниях с клубами второго по статусу национального дивизиона. При всем уважении к пройденным ранее соперникам, это уже несколько иной уровень. «Амкал» в четверг в Подмосковье сразится с «Енисеем». Да, 14-е место команды Тихонова в турнирной таблице Лиги PARI не впечатляет. Но, между прочим, в последнем туре первенства один из главных фаворитов дивизиона, «Факел», не сумел выиграть в Красноярске - довольствовался всего лишь ничьей (1:1). Нет ничего удивительного, что именно сибирякам отдают предпочтение в предстоящем кубковом матче аналитики.
«Амкал», конечно же, без боя не сдастся. Парни Виталия Панова уже повторили свой лучший результат в Кубке России (год назад они тоже добрались до 1/32 финала, где минимально уступили «Алании» - 0:1). Конечно, они мечтают обновить клубный рекорд. Так что игра обещает быть упорной и вряд ли сильно зрелищной.
У красноярцев за 10 матчей набралось восемь «низовых». Ждем чего-то подобного и в Красногорске.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видео, Full HD
|Бесплатно
|FONBET
|Видео
|Регистрация
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Амкал»: Рябокобыленко, Маричев (оба - дисквалификации)
«Енисей»: Огиенко (травма)
Аналитики БК PARI установили высокие коэффициенты на все три исхода основного времени. Поставить на победу «Амкала» можно с котировкой 3.30. Ничья и выигрыш «Енисея» идут в линии букмекера за 3.45 и 2.05 соответственно.
На маркете точного счета самый низкий коэффициент - 7.00 - предлагается на ничью 1:1.
Если основное время матча закончится вничью, команды пробьют 11-метровые удары.
В команде Виталия Панова нет таких звездных джокеров, как Смолов и Ари в «Броук Бойз». Любителям профессионального футбола наиболее известны защитник Скроботов (экс-«Зенит») и опытный хавбек Рябокобыленко, не один год игравший в Перми. Но Артур предстоящий матч пропустит из-за перебора карточек.
Прямая бесплатная трансляция этой игры запланирована на федеральном телеканале «Матч ТВ».