Амкал - Енисей, 25 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Сразу два медиаклуба достигли четвертого раунда кубкового турнира и проверят себя в противостояниях с клубами второго по статусу национального дивизиона. При всем уважении к пройденным ранее соперникам, это уже несколько иной уровень. «Амкал» в четверг в Подмосковье сразится с «Енисеем». Да, 14-е место команды Тихонова в турнирной таблице Лиги PARI не впечатляет. Но, между прочим, в последнем туре первенства один из главных фаворитов дивизиона, «Факел», не сумел выиграть в Красноярске - довольствовался всего лишь ничьей (1:1). Нет ничего удивительного, что именно сибирякам отдают предпочтение в предстоящем кубковом матче аналитики.

«Амкал», конечно же, без боя не сдастся. Парни Виталия Панова уже повторили свой лучший результат в Кубке России (год назад они тоже добрались до 1/32 финала, где минимально уступили «Алании» - 0:1). Конечно, они мечтают обновить клубный рекорд. Так что игра обещает быть упорной и вряд ли сильно зрелищной.

У красноярцев за 10 матчей набралось восемь «низовых». Ждем чего-то подобного и в Красногорске.