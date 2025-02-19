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19 февраля 6:13ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Андерлехт - Фенербахче, 20 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Моуринью не допустит камбэка
Валентин Васильев

Неделю назад «Фенербахче» сделал широкий шаг навстречу 1/8 финала Лиги Европы. Осталось соблюсти формальности в столице Евросоюза. Глобальной интриги в паре практически не осталось - зато хватает локальных. Рассмотрим самые интересные варианты для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Андерлехт» (Брюссель, Бельгия) 

20.02.2025, Чт

23:00 МСК

«Фенербахче» (Стамбул, Турция)

П1 - 2.75

Х - 3.70

П2 - 2.40

Турнир: Лига Европы, 1/16 финала, первый матч

Стадион: «Лотто Парк»  (Брюссель, Бельгия)

Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Андерлехт»1247-11
«Фенербахче»42111-7

Последние пять матчей «Андерлехта»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025

«Шарлеруа»

0:1

«Андерлехт»

Лига Жюпиле

13.02.2025

«Фенербахче»

3:0

«Андерлехт»

Лига Европы

09.02.2025

«Андерлехт»

2:0

«Антверпен»

Лига Жюпиле

06.02.2025

«Антверпен»

2:2

«Андерлехт»

Кубок Бельгии

02.02.2025

«Гент»

1:0

«Андерлехт»

Лига Жюпиле

Последние пять матчей «Фенербахче»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025

«Фенербахче»

3:1

«Касымпаша»

Суперлига

13.02.2025

«Фенербахче»

3:0

«Андерлехт»

Лига Европы

09.02.2025

«Аланьяспор»

0:2

«Фенербахче»

Суперлига

02.02.2025

«Фенербахче»

3:2

«Ризеспор»

Суперлига

30.01.2025

«Мидтьюлланд»

2:2

«Фенербахче»

Лига Европы

 

Календарь игр

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Ответные стыковые матчи

20.02.2025
20:45. «Рома»  – «Порту». Первый матч - 1:1
20:45. «Галатасарай» – «АЗ Алкмар». Первый матч - 1:4
20:45. «Стяуа» – ПАОК. Первый матч -  2:1
20:45. «Буде-Глимт» – «Твенте». Первый матч - 1:2  
23:00. «Виктория Пльзень» – «Ференцварош». Первый матч - 0:1  
23:00. «Реал Сосьедад» – «Мидтьюлланд». Первый матч - 2:1
23:00. «Аякс» – «Юнион». Первый матч - 2:0
23:00. «Андерлехт» – «Фенербахче». Первый матч - 0:3 

Прогноз на матч

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Прошли те времена, когда команды Жозе Моуринью ассоциировались с железобетонной обороной и крайне незрелищным стилем игры. Первый турецкий клуб Особенного демонстрирует очень даже привлекательный и результативный футбол. Вот и «Андерлехт» в первом стыковом матче Лиги Европы «Фенербахче» разнес со счетом 3:0. Голы Тадича, Джеко и Эн-Несири практически убили надежды соперника на выход в 1/8 финала. Трудно представить, что должно случиться, чтобы турки разбазарили такое преимущество в Брюсселе.

Хозяева тоже вряд ли питают надежды на счастливый для себя исход противостояния. Но это не значит, что они не попытаются красиво уйти. Счет матча тут уже отступает на второй план - на первый выходит профессиональная гордость. «Андерлехт» постарается достойно финишировать в турнире. Думается, и «Фенербахче» настроен презентовать себя как можно ярче в столице ЕС. Так что ждем зрелищной игры и голов - не меньше трех. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Бетсити»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Бетсити»Графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Андерлехт»: Версхарен, Стройкенс, Дао (все - травмы) 

«Фенербахче»: Азиз, Диего Карлос, Бурак, Меркан, Айдые (все - запрет на участие в играх), Ливакович, Джику, Чаглар, Исмаил, Остерволде, Бекао, Карлос (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Андерлехт» - «Фенербахче»:

Позиция«Андерлехт»«Фенербахче»Позиция
Вратарь26. Косеманс1. ИрфанВратарь
Защитник34. Адриэлсон22. МерджанЗащитник
Защитник6. Аугустинсон34. АмрабатЗащитник
Защитник54. Сарделла37. ШкриньярЗащитник
Защитник3. Хею18. КостичЗащитник
Полузащитник 23. Ритц13. ФредПолузащитник
Полузащитник 32. Дендонкер53. ШиманьскиПолузащитник 
Полузащитник29. Струйкенс94. ТалискаПолузащитник
Полузащитник21. Уэрта70. ОгузНападающий
Нападающий11. Азар10. ТадичНападающий
Нападающий12. Дольберг9. ДжекоНападающий
Главный тренерДавид ЮберЖозе МоуриньюГлавный тренер

Несмотря на отсутствие интриги в паре, линию «Бетсити» на конкретный матч отличают высокие коэффициенты. Победа хозяев котируется за 2.75, гостей - за 2.40, а ничья - за 3.70. В дополнительной линии - на проход в 1/8 финала - картина совершенно другая: «Андерлехт» - 15.00, «Фенербахче» - 1.03.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Андерлехт» - «Фенербахче»?

Очевидно, что в отдельно взятом матче выиграть может кто угодно - во многом исход встречи будет зависеть от настроя гостей. Вряд ли он будет максимальным. 

Сколько лет Жозе Моуринью?

26 января знаменитому тренеру исполнилось 62 года. С лета 2024-го он практикует в Турции. 

Выиграет ли Моуринью Лигу Европы?

В рейтинге претендентов на итоговую победу в ЛЕ турецкий клуб занимает 11-е место. Вероятность его триумфа в турнире эксперты оценили котировкой 22.00.

Когда финал Лиги Европы?

Обладатель второго по статусу еврокубка определится 21 мая в Бильбао.

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