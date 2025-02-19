Андерлехт - Фенербахче, 20 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
Неделю назад «Фенербахче» сделал широкий шаг навстречу 1/8 финала Лиги Европы. Осталось соблюсти формальности в столице Евросоюза. Глобальной интриги в паре практически не осталось - зато хватает локальных. Рассмотрим самые интересные варианты для пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Андерлехт» (Брюссель, Бельгия)
20.02.2025, Чт
23:00 МСК
«Фенербахче» (Стамбул, Турция)
|П1 - 2.75
Турнир: Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
Стадион: «Лотто Парк» (Брюссель, Бельгия)
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Андерлехт»
|1
|2
|4
|7-11
|«Фенербахче»
|4
|2
|1
|11-7
Последние пять матчей «Андерлехта»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
16.02.2025
«Шарлеруа»
0:1
«Андерлехт»
Лига Жюпиле
13.02.2025
«Фенербахче»
3:0
«Андерлехт»
Лига Европы
09.02.2025
«Андерлехт»
2:0
«Антверпен»
Лига Жюпиле
06.02.2025
«Антверпен»
2:2
«Андерлехт»
Кубок Бельгии
02.02.2025
«Гент»
1:0
«Андерлехт»
Лига Жюпиле
Последние пять матчей «Фенербахче»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
16.02.2025
«Фенербахче»
3:1
«Касымпаша»
Суперлига
13.02.2025
«Фенербахче»
3:0
«Андерлехт»
Лига Европы
09.02.2025
«Аланьяспор»
0:2
«Фенербахче»
Суперлига
02.02.2025
«Фенербахче»
3:2
«Ризеспор»
Суперлига
30.01.2025
«Мидтьюлланд»
2:2
«Фенербахче»
Лига Европы
20.02.2025
20:45. «Рома» – «Порту». Первый матч - 1:1
20:45. «Галатасарай» – «АЗ Алкмар». Первый матч - 1:4
20:45. «Стяуа» – ПАОК. Первый матч - 2:1
20:45. «Буде-Глимт» – «Твенте». Первый матч - 1:2
23:00. «Виктория Пльзень» – «Ференцварош». Первый матч - 0:1
23:00. «Реал Сосьедад» – «Мидтьюлланд». Первый матч - 2:1
23:00. «Аякс» – «Юнион». Первый матч - 2:0
23:00. «Андерлехт» – «Фенербахче». Первый матч - 0:3
Прошли те времена, когда команды Жозе Моуринью ассоциировались с железобетонной обороной и крайне незрелищным стилем игры. Первый турецкий клуб Особенного демонстрирует очень даже привлекательный и результативный футбол. Вот и «Андерлехт» в первом стыковом матче Лиги Европы «Фенербахче» разнес со счетом 3:0. Голы Тадича, Джеко и Эн-Несири практически убили надежды соперника на выход в 1/8 финала. Трудно представить, что должно случиться, чтобы турки разбазарили такое преимущество в Брюсселе.
Хозяева тоже вряд ли питают надежды на счастливый для себя исход противостояния. Но это не значит, что они не попытаются красиво уйти. Счет матча тут уже отступает на второй план - на первый выходит профессиональная гордость. «Андерлехт» постарается достойно финишировать в турнире. Думается, и «Фенербахче» настроен презентовать себя как можно ярче в столице ЕС. Так что ждем зрелищной игры и голов - не меньше трех.
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|«Бетсити»
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Андерлехт»: Версхарен, Стройкенс, Дао (все - травмы)
«Фенербахче»: Азиз, Диего Карлос, Бурак, Меркан, Айдые (все - запрет на участие в играх), Ливакович, Джику, Чаглар, Исмаил, Остерволде, Бекао, Карлос (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Андерлехт» - «Фенербахче»:
|Позиция
|«Андерлехт»
|«Фенербахче»
|Позиция
|Вратарь
|26. Косеманс
|1. Ирфан
|Вратарь
|Защитник
|34. Адриэлсон
|22. Мерджан
|Защитник
|Защитник
|6. Аугустинсон
|34. Амрабат
|Защитник
|Защитник
|54. Сарделла
|37. Шкриньяр
|Защитник
|Защитник
|3. Хею
|18. Костич
|Защитник
|Полузащитник
|23. Ритц
|13. Фред
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Дендонкер
|53. Шиманьски
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Струйкенс
|94. Талиска
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Уэрта
|70. Огуз
|Нападающий
|Нападающий
|11. Азар
|10. Тадич
|Нападающий
|Нападающий
|12. Дольберг
|9. Джеко
|Нападающий
|Главный тренер
|Давид Юбер
|Жозе Моуринью
|Главный тренер
Несмотря на отсутствие интриги в паре, линию «Бетсити» на конкретный матч отличают высокие коэффициенты. Победа хозяев котируется за 2.75, гостей - за 2.40, а ничья - за 3.70. В дополнительной линии - на проход в 1/8 финала - картина совершенно другая: «Андерлехт» - 15.00, «Фенербахче» - 1.03.
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