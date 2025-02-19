Андерлехт - Фенербахче, 20 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Прошли те времена, когда команды Жозе Моуринью ассоциировались с железобетонной обороной и крайне незрелищным стилем игры. Первый турецкий клуб Особенного демонстрирует очень даже привлекательный и результативный футбол. Вот и «Андерлехт» в первом стыковом матче Лиги Европы «Фенербахче» разнес со счетом 3:0. Голы Тадича, Джеко и Эн-Несири практически убили надежды соперника на выход в 1/8 финала. Трудно представить, что должно случиться, чтобы турки разбазарили такое преимущество в Брюсселе.

Хозяева тоже вряд ли питают надежды на счастливый для себя исход противостояния. Но это не значит, что они не попытаются красиво уйти. Счет матча тут уже отступает на второй план - на первый выходит профессиональная гордость. «Андерлехт» постарается достойно финишировать в турнире. Думается, и «Фенербахче» настроен презентовать себя как можно ярче в столице ЕС. Так что ждем зрелищной игры и голов - не меньше трех.