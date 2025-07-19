Кори Андерсон — Денис Гольцов, 19 июля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

В третьем классе школы начал заниматься вольной борьбой, добился в этом виде спорта множества достижений на региональном и студенческом уровнях. Также владеет черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. С 2013 года выступает в профессиональных MMA, с 2014-го бился в UFC после победы в шоу The Ultimate Fighter. Входил в число топовых бойцов промоушена в полутяжелом весе, но в 2020 году перешел в Bellator.

В новой организации выиграл три поединка подряд, после чего бился в финале Гран-при с Вадимом Немковым, на кону также стоял чемпионский пояс. Первый бой между ними был признан несостоявшимся из-за столкновения головами, второй (в ноябре 2022-го) завершился победой россиянина единогласным решением судей. Затем Андерсон вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в марте прошлого года одолел Карла Мура единогласным решением судей и выиграл пояс Bellator в полутяжелом весе.