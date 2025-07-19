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17 июля 20:07ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваProfessional Fighters League (PFL)

Кори Андерсон — Денис Гольцов, 19 июля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Одни из главных звезд тяжелого дивизиона в лиге
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

Основной кард ближайшего турнира PFL откроет поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) между американцем Кори Андерсоном и россиянином Денисом Гольцовым. Чья победная серия продлится? Анализируем варианты для ставок.

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Статистика

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Андерсон

 

Гольцов

США

Страна

Россия

35

Возраст

35

25

Бои

44

18 (8 / 0 / 10)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

36 (18 / 12 / 6)

6 (4 / 0 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

8 (4 / 3 / 1)

1

Без результата

0

191

Рост (см)

196

198

Размах рук (см)

198

109

Размах ног (см)

109

Кори Андерсон

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В третьем классе школы начал заниматься вольной борьбой, добился в этом виде спорта множества достижений на региональном и студенческом уровнях. Также владеет черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. С 2013 года выступает в профессиональных MMA, с 2014-го бился в UFC после победы в шоу The Ultimate Fighter. Входил в число топовых бойцов промоушена в полутяжелом весе, но в 2020 году перешел в Bellator. 

В новой организации выиграл три поединка подряд, после чего бился в финале Гран-при с Вадимом Немковым, на кону также стоял чемпионский пояс. Первый бой между ними был признан несостоявшимся из-за столкновения головами, второй (в ноябре 2022-го) завершился победой россиянина единогласным решением судей. Затем Андерсон вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в марте прошлого года одолел Карла Мура единогласным решением судей и выиграл пояс Bellator в полутяжелом весе.

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Денис Гольцов

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Уроженец Санкт-Петербурга, двукратный чемпион мира и Европы по боевому самбо, мастер спорта по боксу. В профессиональных MMA выступает с 2010 года. Несколько лет бился в российских промоушенах, после чего в 2019-м перешел в PFL. Под эгидой американской лиги выиграл 13 боев и уступил в трех. На данный момент идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в ноябре в первом раунде одолел Олега Попова удушающим приемом и выиграл Гран-при PFL в тяжелом весе.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа АндерсонаПобеда ГольцоваТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI2,851,451,692,05

Прогноз на бой

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Андерсон — опытный и опасный боец, но в тяжелом весе его козыри менее очевидным, чем категорией ниже. А тут американец выйдет против Гольцова — очень габаритного тяжеловеса, которому гораздо привычнее выступать на топовом уровне в этом дивизионе.

Переработать россиянина в стойке у Андерсона вряд ли получится — он просто уступает в уровне. А в борьбе Гольцов заметно прибавил, да и габариты опять же должны прийти на помощь. Кроме того, в последних боях россиянин убедил гораздо основательнее, чем американец.

Резюмируя, пробуем заиграть победу Гольцова. Коэффициенты на простой исход скромные, но рабочие.

Полный кард, где смотреть бой Андерсон — Гольцов

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Основная часть турнира стартует на арене «GrandWest» в Кейптауне (ЮАР) в субботу, 19 июля, в 21:00 по московскому времени. Ее откроет именно бой Андерсон — Гольцов.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

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