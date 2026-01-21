Мирра Андреева – Майя Джойнт, 15 января: прогноз на четвертьфинал турнира в Аделаиде

Партнерский проект
В четверг, 15 января, первая ракетка России Мирра Андреева поборется за выход в полуфинал турнира в Аделаиде. Соперницей 18-летней спортсменки станет перспективная австралийка Майя Джойнт. Кто из них навяжет свой стиль и пройдет дальше?
Дата / Время: 15.01.2026, не ранее 11:00 по московскому времени
Арена: Мемориал Драйв, Центральный корт (Аделаида, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE
Мирра Андреева (18 лет, 8-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Майя Джойнт (19 лет, 32-я ракетка мира)
Минувший сезон стал лучшим в карьере Андреевой. Россиянка триумфально выступила на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, а также победила на «пятисотнике» в Дубае. Несмотря на неудачную концовку сезона, Андреева сохранила место в первой десятке мирового рейтинга.
К своим 19 годам Джойнт выиграла три турнира WTA (два из них - в одиночном разряде). В сезоне-2025 австралийка одержала 54 победы и потерпела 28 поражений. Лучшим результатом Джойнт на турнирах «Большого шлема» является выход во второй круг US Open. На данный момент теннисистка располагается на пиковой для себя 32-й строчке мирового рейтинга.
Андреева и Джойнт проведут первую очную встречу на турнире в Аделаиде.
Эксперты PARI выставили Андрееву фавориткой встречи, предложив за ее проход в полуфинал коэффициент 1,19. Победа австралийки оценивается в 4.70.
БК PARI допустила, что теннисистки определят победительницу матча в двух сетах. Минимальный порог на тотал -17,5. Коэффициент на ТБ 17,5 составляет 1,43, в обратную сторону - 2,65.
Андреева с серьезными трудностями провела первый турнир 2026 года, уступив в Брисбене украинке Костюк на стадии четвертьфинала. Однако старт розыгрыша в Аделаиде внушает оптимизм – россиянка не оставила ни единого шанса представительнице Чехии Мари Боузковой, уступив всего четыре гейма.
Джойнт также не может обрести стабильность в начале нового сезона. Австралийка не смогла ничем помочь своей сборной на United Cup, разгромно проиграв Крейчиковой и Швентек. Стоит отметить, что и попадание Джойнт в четвертьфинал Аделаиды стало стечением обстоятельств – на первых минутах она проиграла свою подачу Томлянович, после чего Айла неожиданно решила сняться с соревнований.
Когда Андреева в форме, с ней становится крайне непросто конкурировать даже лидерам мирового тура. Имеем смелость предположить, что у австралийки в предстоящем матче будет крайне мало шансов побороться за положительный результат. Прогнозируем уверенную победу Андреевой в двух сетах.