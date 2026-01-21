Мирра Андреева – Майя Джойнт, 15 января: прогноз на четвертьфинал турнира в Аделаиде

Андреева с серьезными трудностями провела первый турнир 2026 года, уступив в Брисбене украинке Костюк на стадии четвертьфинала. Однако старт розыгрыша в Аделаиде внушает оптимизм – россиянка не оставила ни единого шанса представительнице Чехии Мари Боузковой, уступив всего четыре гейма.

Джойнт также не может обрести стабильность в начале нового сезона. Австралийка не смогла ничем помочь своей сборной на United Cup, разгромно проиграв Крейчиковой и Швентек. Стоит отметить, что и попадание Джойнт в четвертьфинал Аделаиды стало стечением обстоятельств – на первых минутах она проиграла свою подачу Томлянович, после чего Айла неожиданно решила сняться с соревнований.

Когда Андреева в форме, с ней становится крайне непросто конкурировать даже лидерам мирового тура. Имеем смелость предположить, что у австралийки в предстоящем матче будет крайне мало шансов побороться за положительный результат. Прогнозируем уверенную победу Андреевой в двух сетах.