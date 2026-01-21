Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



14 января 18:34ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Мирра Андреева – Майя Джойнт, 15 января: прогноз на четвертьфинал турнира в Аделаиде

Соперницы проведут первую личную встречу
Валентин Васильев
Источник: WTA
Источник: WTA

В четверг, 15 января, первая ракетка России Мирра Андреева поборется за выход в полуфинал турнира в Аделаиде. Соперницей 18-летней спортсменки станет перспективная австралийка Майя Джойнт. Кто из них навяжет свой стиль и пройдет дальше? 

Получить до 25 000 рублей от PARI

Дата / Время: 15.01.2026, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: Мемориал Драйв, Центральный корт (Аделаида, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE

Турнирная сетка

Свернуть

Мирра Андреева (18 лет, 8-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Мари Боузкова (Чехия) – 6:3, 6:1

Майя Джойнт (19 лет, 32-я ракетка мира)

  • 1-й круг: София Кенин (США) – 7:6, 6:4
  • 2-й круг: Айла Томлянович (Австралия) – 0:2, отказ

Мирра Андреева

Свернуть

Минувший сезон стал лучшим в карьере Андреевой. Россиянка триумфально выступила на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, а также победила на «пятисотнике» в Дубае. Несмотря на неудачную концовку сезона, Андреева сохранила место в первой десятке мирового рейтинга.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Майя Джойнт

Свернуть

К своим 19 годам Джойнт выиграла три турнира WTA (два из них - в одиночном разряде). В сезоне-2025 австралийка одержала 54 победы и потерпела 28 поражений. Лучшим результатом Джойнт на турнирах «Большого шлема» является выход во второй круг US Open. На данный момент теннисистка располагается на пиковой для себя 32-й строчке мирового рейтинга.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Андреева и Джойнт проведут первую очную встречу на турнире в Аделаиде.

Ставки на исход

Свернуть

Эксперты PARI выставили Андрееву фавориткой встречи, предложив за ее проход в полуфинал коэффициент 1,19. Победа австралийки оценивается в 4.70.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Ставки на тоталы

Свернуть

БК PARI допустила, что теннисистки определят победительницу матча в двух сетах. Минимальный порог на тотал -17,5. Коэффициент на ТБ 17,5 составляет 1,43, в обратную сторону - 2,65.

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа АндреевойПобеда ДжойнтТБ (17,5)ТМ (21,5)
PARI1,194.701,432,65

Прогноз и ставка

Свернуть

Андреева с серьезными трудностями провела первый турнир 2026 года, уступив в Брисбене украинке Костюк на стадии четвертьфинала. Однако старт розыгрыша в Аделаиде внушает оптимизм – россиянка не оставила ни единого шанса представительнице Чехии Мари Боузковой, уступив всего четыре гейма.

Джойнт также не может обрести стабильность в начале нового сезона. Австралийка не смогла ничем помочь своей сборной на United Cup, разгромно проиграв Крейчиковой и Швентек. Стоит отметить, что и попадание Джойнт в четвертьфинал Аделаиды стало стечением обстоятельств – на первых минутах она проиграла свою подачу Томлянович, после чего Айла неожиданно решила сняться с соревнований.

Когда Андреева в форме, с ней становится крайне непросто конкурировать даже лидерам мирового тура. Имеем смелость предположить, что у австралийки в предстоящем матче будет крайне мало шансов побороться за положительный результат. Прогнозируем уверенную победу Андреевой в двух сетах.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer38 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer160 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer69 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё