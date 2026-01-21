Мирра Андреева – Диана Шнайдер, 16 января: прогноз на полуфинал турнира в Аделаиде

Андреева и Шнайдер выступали в парном разряде с Олимпиады 2024 г., где завоевали серебро. В 2025 г. они отобрались в паре на Итоговый турнир, но с этого сезона вместе уже не выступают. К долгожданному матчу друг против друга обе подходят в хорошей форме. Андреева на старте сезона в Брисбене дошла до ¼ финале, где проиграла будущей финалистке Марте Костюк. В Аделаиде 18-летняя россиянка очень уверенно разобралась с первыми двумя соперницами.

Шнайдер проиграла в Брисбене во 2-м круге, но ее соперницей была действующая победительница Мэдисон Киз. В Аделаиде она победила уже трех серьезных соперниц: Лейлу Фернандес (№23), Катержину Синякову (№45)и Эмму Наварро (№15).

Это будет нервный матч для обоих. А с психологической устойчивостью в матчах у обоих в последние месяцы были большие проблемы. Андреева идет фавориткой матча, но матч затянется - больше, чем на 22 гейма.