Мирра Андреева – Диана Шнайдер, 16 января: прогноз на полуфинал турнира в Аделаиде

Бывшие напарницы сыграют друг против друга впервые за два года
Валентин Васильев

В четверг, 16 января, на турнире WTA-500 друг против друга сыграют 8-я ракетка мира Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которая занимает 23-ю строчку. Кто из россиянок станет лучшей на турнире перед Australian Open?

Дата / Время: 15.01.2026, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: Мемориал Драйв, Центральный корт (Аделаида, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE

Турнирная сетка

Мирра Андреева (18 лет, 8-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Мари Боузкова (Чехия) – 6:3, 6:1
  • ¼ финала: Майя Джойнт (Австралия) – 6:2, 6:0

Диана Шнайдер (21 год, 23-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Лейла Фернандес (Канада) – 7:5, 6:3
  • 2-й круг: Катержина Синякова (Чехия) - 6:1, 2:6, 7:5
  • ¼ финала: Эмма Наварро (США) - 6:3, 6:3                             Победительница этого матча сыграет в финале с лучшей в паре Кимберли Бирелл (Австралия) / Виктория Мбоко (Канада).

Мирра Андреева

На счету Мирры Андреевой три титула WTA в одиночном разряде. В 2025 г. она выиграла два “тысячника” и достигла пятой строчки мирового рейтинга. Несмотря на неудачную концовку сезона, Андреева сохранила место в первой десятке мирового рейтинга. 18-летняя россиянка дважды выступала на Australian Open и оба раза достигла 4-го круга. В прошлом году из турнира ее выбира первая ракетка мира Арина Соболенко. 

Диана Шнайдер

В 2024 г. Шнайдер выиграла три турнира WTA-250, один WTA-500 и достигла 11-й строчки мирового рейтинга. В 2025 г. она несколько раз меняла тренеров и сбавила в результатах, но все-таки выиграла один “пятисотник” вместе с действующим тренером Сашей Бажином, с которым она стала в целом выступать стабильнее. В прошлом году на Australian Open она добралась до третьего круга.

Личные встречи

Соперницы последний раз играли друг против друга два года назад в Брисбене. Андреева оказалась сильнее (6:2, 6:3).

Ставки на исход

Эксперты PARI выставили Андрееву фавориткой встречи, предложив за ее проход в финал коэффициент 1,42. Победа Шнайдер оценивается в 2.87.

Ставки на тоталы

БК PARI на ТБ 19,5 установила коэффициент 1,52, на ТМ 19,5 - 2,35.

 Победа АндреевойПобеда ШнайдерТБ (19,5)ТМ (19,5)
PARI1,424.701,522,35

Прогноз и ставка

Андреева и Шнайдер выступали в парном разряде с Олимпиады 2024 г., где завоевали серебро. В 2025 г. они отобрались в паре на Итоговый турнир, но с этого сезона вместе уже не выступают. К долгожданному матчу друг против друга обе подходят в хорошей форме. Андреева на старте сезона в Брисбене дошла до ¼ финале, где проиграла будущей финалистке Марте Костюк. В Аделаиде 18-летняя россиянка очень уверенно разобралась с первыми двумя соперницами.

Шнайдер проиграла в Брисбене во 2-м круге, но ее соперницей была действующая победительница Мэдисон Киз. В Аделаиде она победила уже трех серьезных соперниц: Лейлу Фернандес (№23), Катержину Синякову (№45)и Эмму Наварро (№15).

Это будет нервный матч для обоих. А с психологической устойчивостью в матчах у обоих в последние месяцы были большие проблемы. Андреева идет фавориткой матча, но матч затянется - больше, чем на 22 гейма.

