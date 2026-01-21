Мирра Андреева – Диана Шнайдер, 16 января: прогноз на полуфинал турнира в Аделаиде

Партнерский проект
В четверг, 16 января, на турнире WTA-500 друг против друга сыграют 8-я ракетка мира Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которая занимает 23-ю строчку. Кто из россиянок станет лучшей на турнире перед Australian Open?
Дата / Время: 15.01.2026, не ранее 11:00 по московскому времени
Арена: Мемориал Драйв, Центральный корт (Аделаида, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE
Мирра Андреева (18 лет, 8-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Диана Шнайдер (21 год, 23-я ракетка мира)
На счету Мирры Андреевой три титула WTA в одиночном разряде. В 2025 г. она выиграла два “тысячника” и достигла пятой строчки мирового рейтинга. Несмотря на неудачную концовку сезона, Андреева сохранила место в первой десятке мирового рейтинга. 18-летняя россиянка дважды выступала на Australian Open и оба раза достигла 4-го круга. В прошлом году из турнира ее выбира первая ракетка мира Арина Соболенко.
В 2024 г. Шнайдер выиграла три турнира WTA-250, один WTA-500 и достигла 11-й строчки мирового рейтинга. В 2025 г. она несколько раз меняла тренеров и сбавила в результатах, но все-таки выиграла один “пятисотник” вместе с действующим тренером Сашей Бажином, с которым она стала в целом выступать стабильнее. В прошлом году на Australian Open она добралась до третьего круга.
Соперницы последний раз играли друг против друга два года назад в Брисбене. Андреева оказалась сильнее (6:2, 6:3).
Эксперты PARI выставили Андрееву фавориткой встречи, предложив за ее проход в финал коэффициент 1,42. Победа Шнайдер оценивается в 2.87.
БК PARI на ТБ 19,5 установила коэффициент 1,52, на ТМ 19,5 - 2,35.
Андреева и Шнайдер выступали в парном разряде с Олимпиады 2024 г., где завоевали серебро. В 2025 г. они отобрались в паре на Итоговый турнир, но с этого сезона вместе уже не выступают. К долгожданному матчу друг против друга обе подходят в хорошей форме. Андреева на старте сезона в Брисбене дошла до ¼ финале, где проиграла будущей финалистке Марте Костюк. В Аделаиде 18-летняя россиянка очень уверенно разобралась с первыми двумя соперницами.
Шнайдер проиграла в Брисбене во 2-м круге, но ее соперницей была действующая победительница Мэдисон Киз. В Аделаиде она победила уже трех серьезных соперниц: Лейлу Фернандес (№23), Катержину Синякову (№45)и Эмму Наварро (№15).
Это будет нервный матч для обоих. А с психологической устойчивостью в матчах у обоих в последние месяцы были большие проблемы. Андреева идет фавориткой матча, но матч затянется - больше, чем на 22 гейма.