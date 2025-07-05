Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



4 июля 9:52ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Мирра Андреева — Хейли Баптист, 5 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

Пока россиянка не отдала соперницам на турнире ни одного сета
Руслан Ипполитов

5 июля 1-я женская ракетка России - Мирра Андреева - в 3-м круге Уимблдона встретится с Хейли Баптист. Мощная американка занимает 55-ю строчку в мировом рейтинге, но на предыдущих стадиях ей в соперницы доставались теннисистки более низкого уровня. Теперь же спортсменке из США предстоит играть с 7-й ракеткой мира. Оцениваем баланс сил и привлекательность коэффициентов.

Получить до 15 тысяч рублей от FONBET

Дата / Время: 05.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Мирра Андреева (18 лет, 7-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Маяр Шериф (Египет, 61) — 6:3, 6:3
  • 2-й круг: Лючия Бронцетти (Италия, 54) — 6:1, 7:6

Хейли Баптист (23 года, 55-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Сорана Кырстя (Румыния, 164) — 6:7, 6:1, 6:2
  • 2-й круг: Виктория Мбоко (Канада, 122) — 7:6, 6:3

Мирра Андреева (Россия)

Свернуть

18-летняя российская звездочка уже успела сыграть в полуфинале турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Франции-2024) и выиграть 3 турнира WTA в одиночном разряде. Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в парном разряде. В первую пятерку мирового рейтинга Мирра еще не попадала (лучшее место - 6), но по итогам «Ролан Гаррос» вполне может исправить это недоразумение. Два года назад являлась первой ракеткой мира в юниорском рейтинге.

В текущем сезоне в 42 матчах одержала 33 победы при 9 поражениях. Чемпионка турниров в Индиан-Уэллсе (хард) и Дубае (хард). Четвертьфиналистка турниров в Мадриде (грунт), Риме (грунт) и Бад-Хомбурге (трава). В парном разряде доходила до полуфиналов на трех турнирах.   

На «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала, в котором крайне неожиданно уступила занимающей на тот момент 303-е место в рейтинге француженке Лоис Буассон. На Australian Open добралась до 4-го круга, в котором проиграла первому номеру посева - Арине Соболенко. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Хейли Баптист (Франция)

Свернуть

На счету 23-летней американки значится одна победа в одиночном разряде на турнирах WTA. Лучшее место в рейтинге в карьере - 54. В текущем сезоне сыграла 37 матчей: 22 победы и 15 поражений. Четвертьфиналистка турнира в Окленде (хард). На «Ролан Гаррос» добралась до 4-го круга, где уступила Мэдисон Киз. На Australian Open выбыла по итогам первого круга.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Это будет первая встреча россиянки и американки на корте в турнирах WTA.

Ставки на исход

Свернуть

FONBET называет россиянку явным фаворитом встречи. Вероятность победы Мирры котируется за 1,33. Успешная ставка на Баптист сулит расчет пари по куда более приятному коэффициенту 3.33.

Ставки на тотал

Свернуть

На то, что в матче будет сыграно больше 21 гейма (ТБ 21.5) можно заключить пари по коэффициенту 1.95. ТМ 21.5 предлагается взять за 1.85.  

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

Свернуть
 

Победа Андреевой

Победа Баптист

ТБ 21.5

ТМ 21.5

FONBET

1,33

3,33

1.95

1.85

Прогноз и ставка

Свернуть

Баптист любит играть на грунте, на котором когда-то начинала знакомиться с теннисом, а к траве, как и многие игроки, относится без лишних симпатий. Андреева же находит ощутимые плюсы в травяных кортах, на которых, по признанию самой Мирры, она получает возможность играть более агрессивно. Как говорит россиянка, ей необходимо еще работать над завершением розыгрыша у сетки, чему уделяется достаточно времени во время тренировок.

Если в одиночном разряде соперницы ранее не встречались, то в парном им доводилось играть друг против друга. Россиянка уверяет, что примерно представляет, чего ждать от американки на корте, пусть им и доводилось скрещивать ракетки на корте с другим покрытием, да еще и в паре.

Американка обладает приличной подачей и будет биться до последнего. Не станем гадать, сколько геймов будет сыграно в предстоящем матче и с какой разницей завершится каждый из сетов. Выбор редакции - победа Андреевой в двух сетах.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей. / Реклама 18+ Рекламодатель: www.pari.ruhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей. / Реклама 18+ Рекламодатель: www.pari.ru
Реклама / ООО «БК «ПАРИ» 18+
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Акция Море фрибетов от Винлайнhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 500 000 ₽
Акция Море фрибетов от Винлайн
Получить бонусПодробнее
bonus timer1 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer210 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer544 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer179 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer179 дней 3 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer165 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer179 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer179 дней 1 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer179 дней 3 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer544 дней 3 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё