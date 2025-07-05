Мирра Андреева — Хейли Баптист, 5 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

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5 июля 1-я женская ракетка России - Мирра Андреева - в 3-м круге Уимблдона встретится с Хейли Баптист. Мощная американка занимает 55-ю строчку в мировом рейтинге, но на предыдущих стадиях ей в соперницы доставались теннисистки более низкого уровня. Теперь же спортсменке из США предстоит играть с 7-й ракеткой мира. Оцениваем баланс сил и привлекательность коэффициентов.
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Дата / Время: 05.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Мирра Андреева (18 лет, 7-я ракетка мира)
Хейли Баптист (23 года, 55-я ракетка мира)
18-летняя российская звездочка уже успела сыграть в полуфинале турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Франции-2024) и выиграть 3 турнира WTA в одиночном разряде. Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в парном разряде. В первую пятерку мирового рейтинга Мирра еще не попадала (лучшее место - 6), но по итогам «Ролан Гаррос» вполне может исправить это недоразумение. Два года назад являлась первой ракеткой мира в юниорском рейтинге.
В текущем сезоне в 42 матчах одержала 33 победы при 9 поражениях. Чемпионка турниров в Индиан-Уэллсе (хард) и Дубае (хард). Четвертьфиналистка турниров в Мадриде (грунт), Риме (грунт) и Бад-Хомбурге (трава). В парном разряде доходила до полуфиналов на трех турнирах.
На «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала, в котором крайне неожиданно уступила занимающей на тот момент 303-е место в рейтинге француженке Лоис Буассон. На Australian Open добралась до 4-го круга, в котором проиграла первому номеру посева - Арине Соболенко.
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На счету 23-летней американки значится одна победа в одиночном разряде на турнирах WTA. Лучшее место в рейтинге в карьере - 54. В текущем сезоне сыграла 37 матчей: 22 победы и 15 поражений. Четвертьфиналистка турнира в Окленде (хард). На «Ролан Гаррос» добралась до 4-го круга, где уступила Мэдисон Киз. На Australian Open выбыла по итогам первого круга.
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Это будет первая встреча россиянки и американки на корте в турнирах WTA.
На то, что в матче будет сыграно больше 21 гейма (ТБ 21.5) можно заключить пари по коэффициенту 1.95. ТМ 21.5 предлагается взять за 1.85.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Баптист любит играть на грунте, на котором когда-то начинала знакомиться с теннисом, а к траве, как и многие игроки, относится без лишних симпатий. Андреева же находит ощутимые плюсы в травяных кортах, на которых, по признанию самой Мирры, она получает возможность играть более агрессивно. Как говорит россиянка, ей необходимо еще работать над завершением розыгрыша у сетки, чему уделяется достаточно времени во время тренировок.
Если в одиночном разряде соперницы ранее не встречались, то в парном им доводилось играть друг против друга. Россиянка уверяет, что примерно представляет, чего ждать от американки на корте, пусть им и доводилось скрещивать ракетки на корте с другим покрытием, да еще и в паре.
Американка обладает приличной подачей и будет биться до последнего. Не станем гадать, сколько геймов будет сыграно в предстоящем матче и с какой разницей завершится каждый из сетов. Выбор редакции - победа Андреевой в двух сетах.