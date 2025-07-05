Мирра Андреева — Хейли Баптист, 5 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

Баптист любит играть на грунте, на котором когда-то начинала знакомиться с теннисом, а к траве, как и многие игроки, относится без лишних симпатий. Андреева же находит ощутимые плюсы в травяных кортах, на которых, по признанию самой Мирры, она получает возможность играть более агрессивно. Как говорит россиянка, ей необходимо еще работать над завершением розыгрыша у сетки, чему уделяется достаточно времени во время тренировок.

Если в одиночном разряде соперницы ранее не встречались, то в парном им доводилось играть друг против друга. Россиянка уверяет, что примерно представляет, чего ждать от американки на корте, пусть им и доводилось скрещивать ракетки на корте с другим покрытием, да еще и в паре.

Американка обладает приличной подачей и будет биться до последнего. Не станем гадать, сколько геймов будет сыграно в предстоящем матче и с какой разницей завершится каждый из сетов. Выбор редакции - победа Андреевой в двух сетах.