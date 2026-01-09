Мирра Андреева – Марта Костюк, 9 января: прогноз на четвертьфинал турнира в Брисбене

В пятницу, 9 января, Мирра Андреева поборется за выход в полуфинал хардового турнира WTA-500 в австралийском Брисбене с Мартой Костюк. Чем завершится противостояние ведущих теннисисток России и Украины?

Дата / Время: 09.01.2026, не ранее 11:30 по московскому времени

Арена: Queensland Tennis Center, Корт имени Пэта Рафтера (Брисбен, Австралия)