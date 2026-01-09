Мирра Андреева – Марта Костюк, 9 января: прогноз на четвертьфинал турнира в Брисбене

Партнерский проект
В пятницу, 9 января, Мирра Андреева поборется за выход в полуфинал хардового турнира WTA-500 в австралийском Брисбене с Мартой Костюк. Чем завершится противостояние ведущих теннисисток России и Украины?
Дата / Время: 09.01.2026, не ранее 11:30 по московскому времени
Арена: Queensland Tennis Center, Корт имени Пэта Рафтера (Брисбен, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE
Мирра Андреева (18 лет, 9-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Марта Костюк (23 года, 26-я ракетка мира, 16-й номер посева)
Победительница этого матча в полуфинале сыграет с сильнейшей из пары Людмила Самсонова (Россия, 10) – Джессика Пегула (США, 4)
Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В 2024 году взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В прошлом сезоне на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе. На турнире в Брисбене лучший результат показала в 2025 году, когда дошла до полуфинала.
Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде – в Остине-2023 на харде. В Брисбене повторила свой лучший результат, ранее показанный в 2023-м (тогда соревнования принимала Аделаида).
Соперницы ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают россиянку явной фавориткой. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,44 на ее победу и 2,80 на успех украинки.
Букмекеры считают, что матч продлится минимум 20 геймов. Сейчас компания FONBET дает коэффициенты 1,93 на ТБ (21,5) и 1,87 на ТМ (21,5).
Костюк в третьем круге в двух сетах выбила Анисимову – вторую сеяную и третью ракетку мира. Это серьезная заявка, пусть и стоит делать поправку на начало сезона. У той же Андреевой старт турнира в Брисбене получился менее убедительным. В обоих матчах россиянка проиграла в первом сете, после чего выходила на волевые победы.
Вероятно, Костюк в четвертьфинале будет чуть свежее. Вдобавок украинка – эмоциональная теннисистка, которая умеет и любит играть на кураже. Матч с россиянкой – дополнительная мотивация для нее. Едва ли Андрееву ждет легкая игра. Рискнем предположить, что Костюк удержит фору в 4,5 гейма.