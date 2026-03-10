Мирра Андреева – Катерина Синякова, 9 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

Андреева выдала идеальный старт в Индиан-Уэллс, но уровень оппозиции был скромным, поэтому переоценивать победу над Сьеррой за 12 геймов не стоит. Гораздо показательнее будет матч с крепкой Синяковой. Чешка – одна из прим парного тенниса, но и в личных матчах за счет опыта может навязывать борьбу даже топовым соперницам.

Вопрос к кондициям Синяковой, так как во втором круге она провела трехчасовую встречу с Фернандес. А ведь на повестке и её профильный парный турнир, где чешка вместе с Тейлор Таунсенд уже пробилась в четвертьфинал. Не удивимся, если Синякова не будет сильно упираться, не сумев сразу войти в матч с Андреевой. Потому видим смысл заиграть, например, ставку на победу россиянки в двух сетах.