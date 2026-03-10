Мирра Андреева – Катерина Синякова, 9 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

Партнерский проект
Россиянка Мирра Андреева в третьем круге хардового турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе встретится с чешкой Катериной Синяковой. Кто окажется сильнее? Анализируем расклады и коэффициенты букмекеров.
Дата / Время: 09.03.2026, не ранее 23:00 по московскому времени
Арена: Indian Wells Tennis Garden, Корт №1 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Мирра Андреева (18 лет, 8-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Катерина Синякова (29 лет, 44-я ракетка мира)
Победительница этого матча в четвертом круге встретится с сильнейшей из пары Эшлин Крюгер (США) – Элина Свитолина (Украина, 9)
Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В 2024 г. взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В прошлом сезоне на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе. В 2026 г. на этом покрытии взяла титул в Аделаиде, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 12 побед при четырех поражениях.
Двукратная олимпийская чемпионка: Токио-2020 – в женской паре, Париж-2024 – в смешанной. Бывшая первая и действующая третья ракетка мира в парном разряде. На уровне WTA взяла пять одиночных титулов, из них три – на харде. В нынешнем сезоне ранее не проходила дальше второго круга, в том числе на Australian Open. Всего в 2026 г. одержала шесть побед при пяти поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе уже повторила свой лучший результат, ранее показанный в 2017 и 2025 гг.
Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают явной фавориткой Андрееву. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,20 на её победу и 5,20 на успех Синяковой.
Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,88 на ТБ (19,5) и 1,92 на ТМ (19,5).
Андреева выдала идеальный старт в Индиан-Уэллс, но уровень оппозиции был скромным, поэтому переоценивать победу над Сьеррой за 12 геймов не стоит. Гораздо показательнее будет матч с крепкой Синяковой. Чешка – одна из прим парного тенниса, но и в личных матчах за счет опыта может навязывать борьбу даже топовым соперницам.
Вопрос к кондициям Синяковой, так как во втором круге она провела трехчасовую встречу с Фернандес. А ведь на повестке и её профильный парный турнир, где чешка вместе с Тейлор Таунсенд уже пробилась в четвертьфинал. Не удивимся, если Синякова не будет сильно упираться, не сумев сразу войти в матч с Андреевой. Потому видим смысл заиграть, например, ставку на победу россиянки в двух сетах.