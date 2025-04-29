Мирра Андреева — Юлия Стародубцева, 28 апреля: прогноз на матч турнира в Мадриде

На бумаге всё предельно понятно: Андреева — явная фаворитка. Однако Стародубцева проводит, пожалуй, лучший турнир в карьере, а это определенно сопровождается куражом, который трудно остановить. В решающем сете с Самсоновой украинка играла поистине вдохновенно и заставила поверить в то, что её сказка может продолжиться и дальше.

Впрочем, в активе россиянки таких сказок гораздо больше. А теперь это уже норма. Андреева по делу в элите мирового тенниса и своё наверняка заберет. Но всё же легкую прогулку в четвертом круге для неё не ждем. Боузкова и Фрех удержали фору в 6,5 гейма в матчах с Андреевой — заиграем такую ставку и на Стародубцеву.