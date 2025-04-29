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27 апреля 20:05ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Мирра Андреева — Юлия Стародубцева, 28 апреля: прогноз на матч турнира в Мадриде

Россиянка — явная фаворитка на фоне украинки
Александр Бокулёв
Источник: WTA
Источник: WTA

В понедельник, 28 апреля, Мирра Андреева оспорит путевку в четвертьфинал грунтового турнира WTA 1000 в испанском Мадриде с украинкой Юлией Стародубцевой, которая пробилась в основную сетку через квалификацию. Оправдает ли юная россиянка статус фаворитки?

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Дата / Время: 28.04.2025, 12:00 по московскому времени

Арена: «Caja Magica», Корт №3 (Мадрид, Испания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Мирра Андреева (17 лет, 7-я ракетка мира, 7-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Мари Боузкова (Чехия) — 6:3, 6:4
  • 3-й круг: Магдалена Фрех (Польша, 27) — 7:5, 6:3

Юлия Стародубцева (25 лет, 99-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Линда Фрухвиртова (Чехия) — 6:2, 6:2
  • 2-й круг: Элизабетта Коччаретто (Италия) — 7:6 (7:5), 6:4
  • 3-й круг: Людмила Самсонова (Россия, 18) — 2:6, 7:6 (7:2), 6:0

Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Белинда Бенчич (Щвейцария) — Коко Гауфф (США, 4)

Мирра Андреева

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Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году выиграла хардовые соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 23 победы при пяти поражениях. На турнире в Мадриде лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до четвертьфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Юлия Стародубцева

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Никогда не поднималась выше 79-го места в мировом рейтинге и не брала титулов на уровне WTA. В нынешнем сезоне на Australian Open вылетела в первом круге, на других турнирах WTA также не проходила стартовую стадию. Всего в 2025 году одержала шесть побед при 12 поражениях. В Мадриде уже показала свой лучший результат. Ранее в основной сетке этого турнира не выступала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

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Букмекеры считают явной фавориткой Андрееву. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,10 на её победу и 7,20 на успех Стародубцевой.

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Ставки на тоталы

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Букмекеры не ждут, что матч продлится более двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,91 на ТБ (18,5) и 1,89 на ТМ (18,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа АндреевойПобеда СтародубцевойТБ (18,5)ТМ (18,5)
WINLINE1,107,201,911,89

Прогноз и ставка

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На бумаге всё предельно понятно: Андреева — явная фаворитка. Однако Стародубцева проводит, пожалуй, лучший турнир в карьере, а это определенно сопровождается куражом, который трудно остановить. В решающем сете с Самсоновой украинка играла поистине вдохновенно и заставила поверить в то, что её сказка может продолжиться и дальше.

Впрочем, в активе россиянки таких сказок гораздо больше. А теперь это уже норма. Андреева по делу в элите мирового тенниса и своё наверняка заберет. Но всё же легкую прогулку в четвертом круге для неё не ждем. Боузкова и Фрех удержали фору в 6,5 гейма в матчах с Андреевой — заиграем такую ставку и на Стародубцеву.

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