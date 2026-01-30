Ведомости
Элина Свитолина – Мирра Андреева, 25 января: прогноз на четвертый круг Australian Open

Вторая подряд россиянка на пути украинки
Валентин Васильев

В воскресенье, 25 января, состоится матч четвертого круга Открытого чемпионата Австралии-2026 между первой ракеткой России Миррой Андреевой и первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной. Андреева в достаточной форме, чтобы удвоить преимущество в личных встречах со Свитолиной?

Дата / Время: 25.01.2026, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Элина Свитолина (31 год, 12-я ракетка мира, 12-й номер посева)

  • 1-й круг: Кристина Букша (Испания) – 6:4, 6:1
  • 2-й круг: Линда Климовичова (Польша) – 7:5, 6:1
  • 3-й круг: Диана Шнайдер (Россия, 23) – 7:6 (7:4), 6:3

Мирра Андреева (18 лет, 7-я ракетка мира, 8-й номер посева)

  • 1-й круг: Донна Векич (Хорватия) – 4:6, 6:3, 6:0
  • 2-й круг: Мария Саккари (Греция) – 6:0, 6:4
  • 3-й круг: Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:3, 6:4

Победительница этого матча встретится с сильнейшей из пары Корри Гауфф (США, 3) – Каролина Мухова (Чехия, 19)

Элина Свитолина

Победительница 20 турниров WTA (19 из них – в одиночном разряде), бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио. На пике карьеры занимала третью строчку в мировой классификации. В минувшем сезоне украинка дошла до четвертьфинала Australian Open, что является повторением ее лучшего результата на турнире в 2018 и 2019 гг.

Мирра Андреева

Победительница четырех турниров WTA в одиночном разряде, в том числе двух «тысячников» в 2025 г. В прошлом году она также достигла пятой строчки в мировом рейтинге, а в настоящее время располагается на седьмой позиции. В трех выступлениях на Australian Open она достигла четвертого круга. 

Личные встречи

Теннисистки сойдутся на корте второй раз. В первой встрече, в Индиан-Уэллсе в 2025 г., победила Андреева (7:5, 6:3).

Ставки на исход

Эксперты PARI дают относительно близкие коэффициенты на победу обеих соперниц. На победу Андреевой можно поставить за коэффициент 1,50. Успех Свитолиной оценивается в 2,60.

Ставки на тоталы

В БК PARI ожидают упорного матча. Минимальное количество геймов для ставки на тотал составлает 19,5. За больше дают коэффицент - 1,45. В обратную сторону - 2,55.

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа СвитолинойПобеда АндреевойТБ (19,5)ТМ (19,5)
PARI2,601,501,452,55

Прогноз и ставка

Андреева и Свитолина подошли к очной встрече в схожих формах. Обе выиграли на старте сезона по турниру. Андреева – WTA-500, Свитолина - WTA-250. Соперницы уверенно прошли первые два круга, но их последние матчи показывают, что они не в идельной форме. Свитолина в матче со Шнайдер четыре раза подряд не смогла подтвердить брейк (выиграть свою подачу после взятия чужой). Андреева с аутсайдером также допустила спады в игре, и матч неожиданно затянулся. Прошлая встречи россиянки и украинки выдалась очень упорной. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на продолжительный матч - тотал геймов больше 21.5.

