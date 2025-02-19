Мирра Андреева — Ига Швентек, 20 февраля: прогноз на четвертьфинал турнира в Дохе

Андреева в прекрасной форме и за три матча в Дубае отдала лишь десять геймов. При этом две встречи она провела в среду, а это всё-таки серьезная нагрузка. Тем более что в четверг матч с полькой будет первым в программе соревновательного дня.

Впрочем, вряд ли возможное превосходство Швёнтек в свежести будет ключевым фактором. Андреева явно готова бороться с вице-лидером мирового рейтинга, а конкурентный матч прошлого сезона точно добавил россиянке уверенности в себе.

Полагаем, как минимум в стартовом сете Швёнтек будет очень непросто. Да и итоговую победу Андреевой отнюдь нельзя исключать, так как полька в отнюдь не идеальной форме — скорее, в средней (хотя и её достаточно для прохода большинства соперниц).

Резюмируя, пробуем заиграть плюсовую фору через россиянку.