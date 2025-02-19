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19 февраля 18:41ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Мирра Андреева — Ига Швентек, 20 февраля: прогноз на четвертьфинал турнира в Дохе

Россиянка навяжет борьбу?
Александр Бокулёв
Андреева - Швёнтек
Андреева - Швёнтек

В четверг, 20 февраля, на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае путевку в полуфинал оспорят россиянка Мирра Андреева и полька Ига Швёнтек. Сумеет ли молодая звезда обыграть вторую ракетку мира?

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Дата / Время: 20.02.2025, 13:00 по московскому времени

Арена: «Aviation Club Tennis Centre», Центральный корт (Дубай, ОАЭ)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Мирра Андреева (17 лет, 14-я ракетка мира, 12-й номер посева)

  • 1-й круг: Элина Аванесян (Армения) — 6:2, 6:1
  • 2-й круг: Маркета Вондроушова (Чехия) — 7:5, 6:0
  • 3-й круг: Питон Стирнс (США) — 6:1, 6:1

Ига Швентек (23 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Виктория Азаренко (Беларусь) — 6:0, 6:2
  • 3-й круг: Даяна Ястремская (Украина) — 7:5, 6:0

Победительница этого матча сыграет в полуфинале с сильнейшей из пары Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Софья Кенин (США)

Мирра Андреева

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Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году дошла до полуфинала в Брисбене, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала десять побед при трех поражениях. На турнире в Дубае ранее выступила только в прошлом году и вылетела в первом круге.

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Ига Швёнтек

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Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла пять турниров Большого шлема, а также еще 17 трофеев уровня WTA. 12 титулов взяла на харде. В 2025 году дошла до полуфинала на Australian Open в Дохе. Всего в сезоне одержала 14 побед при трех поражениях. На турнире в Дубае лучший результат показала в 2023-м, когда уступила в финале.

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Личные встречи

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Единственный официальный очный матч спорстменки провели на харде в Цинциннати-2024. Тогда Швёнтек выиграла со счетом 4:6, 6:3, 7:5.

Ставки на исход

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Букмекеры считают польку явным фаворитом. Так, WINLINE  предлагает коэффициенты 1,36 на её победу и 3,20 на успех Андреевой.

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Ставки на тоталы

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Единственный очный матч спортсменок продлился 31 гейм. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,91 на ТБ (20,5) и 1,89 на ТМ (20,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа АндреевойПобеда ШвёнтекТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE3,201,361,911,89

Прогноз и ставка

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Андреева в прекрасной форме и за три матча в Дубае отдала лишь десять геймов. При этом две встречи она провела в среду, а это всё-таки серьезная нагрузка. Тем более что в четверг матч с полькой будет первым в программе соревновательного дня.

Впрочем, вряд ли возможное превосходство Швёнтек в свежести будет ключевым фактором. Андреева явно готова бороться с вице-лидером мирового рейтинга, а конкурентный матч прошлого сезона точно добавил россиянке уверенности в себе.

Полагаем, как минимум в стартовом сете Швёнтек будет очень непросто. Да и итоговую победу Андреевой отнюдь нельзя исключать, так как полька в отнюдь не идеальной форме — скорее, в средней (хотя и её достаточно для прохода большинства соперниц).

Резюмируя, пробуем заиграть плюсовую фору через россиянку.

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