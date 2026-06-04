Англия - Новая Зеландия, 6 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Партнерский проект
Для проверки собственной готовности к чемпионату мира по футболу сборная Англии выбрала в спарринг-партнеры представителей других континентов - Океании и Северной Америки. 6 июня британцы встретятся с командой Новой Зеландии. Вашему вниманию превью и прогноз на встречу в Тампе.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Англия
Место в рейтинге ФИФА: 4
06.06.2026, Сб
23:00 МСК
Новая Зеландия
|П1 - 1.11
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Рэймонд Джеймс Стэдиум» (Тампа, США)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Англия
|2
|0
|0
|3-0
|Новая Зеландия
|0
|0
|2
|0-3
Последние пять матчей сборной Англии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.03.2026
|Англия
0:1
Япония
|Товарищеский матч
|27.03.2026
|Англия
1:1
Уругвай
Товарищеский матч
|16.11.2025
|Албания
0:2
Англия
Отбор ЧМ-2026
|13.11.2025
|Англия
2:0
Сербия
Отбор ЧМ-2026
|14.10.2025
|Латвия
0:5
Англия
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Новой Зеландии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.06.2026
|Гаити
4:0
Новая Зеландия
Товарищеский матч
|30.03.2026
|Новая Зеландия
4:1
Чили
Серия ФИФА
|27.03.2026
|Новая Зеландия
0:2
Финляндия
Серия ФИФА
|19.11.2025
|Эквадор
2:0
Новая Зеландия
Товарищеский матч
|16.11.2025
|Колумбия
2:1
Новая Зеландия
Товарищеский матч
Сборная Новой Зеландии второй после Японии отобралась в финальный раунд ЧМ-2026. Еще в марте 2025 года она выиграла квалификационный турнир в зоне Океании и с тех пор спокойно готовится к главному турниру четырехлетия. Правда, ее результаты способствуют приливу оптимизма у новозеландских болельщиков. Из пяти последних спаррингов четыре команда проиграла, обыграв только Чили - 4:1. От Колумбии, Эквадора и Финляндии она пропустила по два мяча, а от Гаити 3 июня - неожиданно - четыре.
Статистика англичан в этом году тоже вызывает некоторое удивление: 1:1 с Уругваем (упустили победу на последней минуте) и поражение от Японии (0:1). Естественно, британцы постараются доказать, что то были обычные недоразумения.
Обе команды нуждаются в порции позитивных эмоций, а для тренера новозеландцев игра имеет еще и личный подтекст. Англичанину Бейзли наверняка хочется напомнить о себе родине, пусть и в товарищеском матче.
Британцы в последнее время не блистали результативностью, выдав четыре подряд «низовых» матча. На дежурный спарринг перед ЧМ они тем более не станут расходовать чересчур много сил. Поэтому наш прогноз на игру: тотал меньше 3.5.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Джеймс Траффорд («Манчестер Сити»).
Защитники: Дэн Берн («Ньюкасл Юнайтед»), Марк Гехи («Манчестер Сити»), Рис Джеймс («Челси»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Валентино Ливраменто («Ньюкасл Юнайтед»), Нико О'Райли («Манчестер Сити»), Джарелл Куанса («Байер», Германия), Джед Спенс («Тоттенхэм Хотспур»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, Испания), Эберечи Эзе («Арсенал»), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Арсенал»), Морган Роджерс («Астон Вилла»).
Нападающие: Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед»), Гарри Кейн («Бавария», Германия), Нони Мадуэке («Арсенал»), Маркус Рашфорд («Барселона», Испания), Букайо Сака («Арсенал»), Айван Тони («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
Вратари: Макс Крокомб («Миллуолл», Англия), Алекс Паульсен («Легия», Польша), Майкл Вуд («Окленд»).
Защитники: Тайлер Биндон («Ноттингем Форест», Англия), Майкл Боксолл («Миннесота Юнайтед», МЛС), Либерато Какаче («Рексем», Англия), Фрэнсис де Врис («Окленд»), Каллан Эллиот («Окленд»), Тим Пейн («Веллингтон Феникс», Австралия), Нандо Пийнакер («Окленд»), Томми Смит («Брейнтри Таун», Англия), Финн Сурман («Портленд Тимберс», МЛС).
Полузащитники: Лахлан Бэйлисс («Ньюкасл Джетс», Австралия), Джо Белл («Викинг», Норвегия), Мэтт Гарбетт («Питерборо Юнайтед», Англия), Бен Олд («Сент-Этьен», Франция), Алекс Руфер («Веллингтон Феникс», Австралия), Сарприт Сингх («Веллингтон Феникс», Австралия), Марко Стаменич («Суонси Сити», Англия), Райан Томас («ПЕК Зволле», Нидерланды).
Нападающие: Коста Барбарусес («Вестерн Сидней Уондерерс», Австралия), Элайджа Джаст («Мотеруэлл», Шотландия), Каллум МакКоват («Силкеборг», Дания), Джесси Рэндалл («Окленд»), Бен Уэйн («Порт Вейл», Англия), Крис Вуд («Ноттингем Форест», Англия).
В коэффициентах букмекеров наблюдается широкий разброс: от мизерных 1.11 на Англию до щедрых 22.00 на Новую Зеландию. Ничья котируется за 8.50.
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