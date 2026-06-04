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Англия - Новая Зеландия, 6 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Обновлено:
Англичане в 2026 году еще не побеждали!
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

Для проверки собственной готовности к чемпионату мира по футболу сборная Англии выбрала в спарринг-партнеры представителей других континентов - Океании и Северной Америки. 6 июня британцы встретятся с командой Новой Зеландии. Вашему вниманию превью и прогноз на встречу в Тампе. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Англия

Место в рейтинге ФИФА: 4

06.06.2026, Сб

23:00 МСК

Новая Зеландия

Место в рейтинге ФИФА: 85

П1 - 1.11

Х - 8.50

П2 - 22.00

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Рэймонд Джеймс Стэдиум» (Тампа, США)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Англия2003-0
Новая Зеландия0020-3

Последние пять матчей  сборной Англии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.03.2026Англия

0:1

Япония

Товарищеский матч
27.03.2026Англия

1:1

Уругвай

Товарищеский матч

16.11.2025Албания

0:2

Англия

Отбор ЧМ-2026

13.11.2025Англия

2:0

Сербия

Отбор ЧМ-2026

14.10.2025Латвия

0:5

Англия

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной Новой Зеландии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.06.2026Гаити

4:0

Новая Зеландия

Товарищеский матч

30.03.2026Новая Зеландия

4:1

Чили

Серия ФИФА

27.03.2026Новая Зеландия

0:2

Финляндия

Серия ФИФА

19.11.2025Эквадор

2:0

Новая Зеландия

Товарищеский матч

16.11.2025Колумбия

2:1

Новая Зеландия

Товарищеский матч

Прогноз на матч

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Сборная Новой Зеландии второй после Японии отобралась в финальный раунд ЧМ-2026. Еще в марте 2025 года она выиграла квалификационный турнир в зоне Океании и с тех пор спокойно готовится к главному турниру четырехлетия.  Правда, ее результаты способствуют приливу оптимизма у новозеландских болельщиков. Из пяти последних спаррингов четыре команда проиграла, обыграв только Чили - 4:1. От Колумбии, Эквадора и Финляндии она пропустила по два мяча, а от Гаити 3 июня - неожиданно - четыре. 

Статистика англичан в этом году тоже вызывает некоторое удивление: 1:1 с Уругваем (упустили победу на последней минуте) и поражение от Японии (0:1). Естественно, британцы постараются доказать, что то были обычные недоразумения. 

Обе команды нуждаются в порции позитивных эмоций, а для тренера новозеландцев игра имеет еще и личный подтекст. Англичанину Бейзли наверняка хочется напомнить о себе родине, пусть и в товарищеском матче.

Британцы в последнее время не блистали результативностью, выдав четыре подряд «низовых» матча. На дежурный спарринг перед ЧМ они тем более не станут расходовать чересчур много сил. Поэтому наш прогноз на игру: тотал меньше 3.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В России матч покажет онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Состав сборной Англии на ЧМ-2026:

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Джеймс Траффорд («Манчестер Сити»).

Защитники: Дэн Берн («Ньюкасл Юнайтед»), Марк Гехи («Манчестер Сити»), Рис Джеймс («Челси»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Валентино Ливраменто («Ньюкасл Юнайтед»), Нико О'Райли («Манчестер Сити»), Джарелл Куанса («Байер», Германия), Джед Спенс («Тоттенхэм Хотспур»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, Испания), Эберечи Эзе («Арсенал»), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Арсенал»), Морган Роджерс («Астон Вилла»).

Нападающие: Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед»), Гарри Кейн («Бавария», Германия), Нони Мадуэке («Арсенал»), Маркус Рашфорд («Барселона», Испания), Букайо Сака («Арсенал»), Айван Тони («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Состав сборной Новой Зеландии на ЧМ-2026:

Вратари: Макс Крокомб («Миллуолл», Англия), Алекс Паульсен («Легия», Польша), Майкл Вуд («Окленд»).

Защитники: Тайлер Биндон («Ноттингем Форест», Англия), Майкл Боксолл («Миннесота Юнайтед», МЛС), Либерато Какаче («Рексем», Англия), Фрэнсис де Врис («Окленд»), Каллан Эллиот («Окленд»), Тим Пейн («Веллингтон Феникс», Австралия), Нандо Пийнакер («Окленд»), Томми Смит («Брейнтри Таун», Англия), Финн Сурман («Портленд Тимберс», МЛС).

Полузащитники: Лахлан Бэйлисс («Ньюкасл Джетс», Австралия), Джо Белл («Викинг», Норвегия), Мэтт Гарбетт («Питерборо Юнайтед», Англия), Бен Олд («Сент-Этьен», Франция), Алекс Руфер («Веллингтон Феникс», Австралия), Сарприт Сингх («Веллингтон Феникс», Австралия), Марко Стаменич («Суонси Сити», Англия), Райан Томас («ПЕК Зволле», Нидерланды).

Нападающие: Коста Барбарусес («Вестерн Сидней Уондерерс», Австралия), Элайджа Джаст («Мотеруэлл», Шотландия), Каллум МакКоват («Силкеборг», Дания), Джесси Рэндалл («Окленд»), Бен Уэйн («Порт Вейл», Англия), Крис Вуд («Ноттингем Форест», Англия).

Коэффициенты букмекеров

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В коэффициентах букмекеров наблюдается широкий разброс: от мизерных 1.11 на Англию до щедрых 22.00 на Новую Зеландию. Ничья котируется за 8.50.

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