Англия - Новая Зеландия, 6 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Сборная Новой Зеландии второй после Японии отобралась в финальный раунд ЧМ-2026. Еще в марте 2025 года она выиграла квалификационный турнир в зоне Океании и с тех пор спокойно готовится к главному турниру четырехлетия. Правда, ее результаты способствуют приливу оптимизма у новозеландских болельщиков. Из пяти последних спаррингов четыре команда проиграла, обыграв только Чили - 4:1. От Колумбии, Эквадора и Финляндии она пропустила по два мяча, а от Гаити 3 июня - неожиданно - четыре.

Статистика англичан в этом году тоже вызывает некоторое удивление: 1:1 с Уругваем (упустили победу на последней минуте) и поражение от Японии (0:1). Естественно, британцы постараются доказать, что то были обычные недоразумения.

Обе команды нуждаются в порции позитивных эмоций, а для тренера новозеландцев игра имеет еще и личный подтекст. Англичанину Бейзли наверняка хочется напомнить о себе родине, пусть и в товарищеском матче.

Британцы в последнее время не блистали результативностью, выдав четыре подряд «низовых» матча. На дежурный спарринг перед ЧМ они тем более не станут расходовать чересчур много сил. Поэтому наш прогноз на игру: тотал меньше 3.5.