Аманда Анисимова — Коко Гауфф, 4 октября: прогноз на полуфинал турнира в Пекине

Гауфф мотивирована защитить титул в Пекине, но нельзя сказать, что путь по сетке был для нее легким. Впрочем, Анисимовой пришлось еще сложнее. В последних двух матчах она вовсе проигрывала первые сета, а затем добивалась волевых побед.

В общем, кондиции американок пока нельзя назвать идеальными. Та же Гауфф хороша функционально, но никуда не делись проблемы на подаче. Так что можно ожидать конкурентный матч с обоюдными ошибками и переходом инициативы. Рискнем заиграть ТБ (20,5).