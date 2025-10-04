Аманда Анисимова — Коко Гауфф, 4 октября: прогноз на полуфинал турнира в Пекине

В субботу, 4 октября, в полуфинале хардового турнира WTA 1000 в Пекине встретятся Аманда Анисимова и Коко Гауфф. Чем завершится противостояние лучших теннисисток США?
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 04.09.2025, не ранее 10:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Capital Ground Diamond (Пекин, Китай)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Аманда Анисимова (24 года, 4-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Коко Гауфф (21 года, 3-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница этого матча в финале сыграет с сильнейшей из пары Эмма Наварро (США, 16) / Джессика Пегула (США, 5) — Линда Носкова (Чехия, 26)
Победительница трех турниров WTA в одиночном разряде, в том числе двух хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взяла титул в Дохе, также дошла до финала в Лондоне (трава). Пробилась в финал Уимблдона и US Open, на Australian Open вылетела во втором круге, на «Ролан Гаррос» — в четвертом. Всего в 2025 году одержала 43 победы при 16 поражениях. На турнире в Пекине уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе семи хардовых, а также US Open 2023 года и последнего «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне на грунте дошла до финала в Мадриде и Риме, на Australian Open вылетела в четвертьфинале, на Уимблдоне — в первом круге, на US Open — в четвертом. Всего в 2025 году одержала 42 победы при 13 поражениях. Турнир в Пекине выиграла в прошлом сезоне.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Ранее спортсменки провели два официальных очных матча. На грунте победу одержала Гауфф, на траве — Анисимова.
Букмекеры считают Гауфф фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,82 на её победу и 2,08 на успех Анисимовой.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Оба очных матча спортсменок продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,76 на ТБ (21,5) и 2,04 на ТМ (21,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
Гауфф мотивирована защитить титул в Пекине, но нельзя сказать, что путь по сетке был для нее легким. Впрочем, Анисимовой пришлось еще сложнее. В последних двух матчах она вовсе проигрывала первые сета, а затем добивалась волевых побед.
В общем, кондиции американок пока нельзя назвать идеальными. Та же Гауфф хороша функционально, но никуда не делись проблемы на подаче. Так что можно ожидать конкурентный матч с обоюдными ошибками и переходом инициативы. Рискнем заиграть ТБ (20,5).