Аманда Анисимова — Анастасия Павлюченкова, 8 июля: прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона

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Соперницей Анастасии Павлюченковой в четвертьфинале Уимблдона станет Аманда Анисимова. Вне зависимости от результата матча Аманда после завершения турнира поднимется в первую десятку мирового рейтинга, что раньше ей не удавалось ни разу. Разбираемся в предматчевых раскладах и изучаем котировки букмекерских контор.
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Дата / Время: 08.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.
Аманда Анисимова (23 года, 12-я ракетка мира)
Анастасия Павлюченкова (34 года, 50-я ракетка мира)
Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2019). Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. Максимальное место в рейтинге за карьеру - 12. В 2025 году провела 37 матчей: 25 побед и 12 поражений. Победительница турнира в Дохе (хард). Финалистка турнира в Лондоне (трава). Полуфиналистка турнира в Чарльстоне (грунт). Четвертьфиналистка турниров в Берлине (трава) и Хобарте (хард). На «Ролан Гаррос» дошла до четвертого круга, где уступила Арине Соболенко. На Australian Open проиграла во втором круге.
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Опытная россиянка четыре года назад была близка к попаданию в первую десятку мирового рейтинга, но выше 11-й строчки подняться так и не смогла. На счету Насти 12 побед в одиночном разряде на турнирах WTA. Олимпийская чемпиона-2020 в миксте. Обладательница Кубка Билли Джин Кинга-2021. На юниорском уровне побеждала в трех турнирах Большого шлема в одиночном и пяти в парном разрядах. Экс-первая ракетка мира в юниорском рейтинге. В нынешнем сезоне провела всего 16 матчей - 8 побед, 8 поражений. На Australian Open дошла до четвертьфинала, в котором в довольно напряженной борьбе проиграла первой ракетке турнира - Арине Соболенко. На «Ролан Гаррос» вылетела в 1-м круге, уступив восьмой ракетке турнира - китаянке Чжэн Циньвэнь.
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Соперницы трижды встречались на кортах. Каждый раз побеждала Анисимова. На траве дамы друг с другом не играли никогда.
WINLINE предлагает поставить на успех Картал с коэффициентом 1.41. Вероятность выигрыша Павлюченковой котируется кэфом 3.00.
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БК WINLINE предлагает коэффициент 1.85 за тотал больше 21.5, а тотал меньше 21.5 идет за 1,95.
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Матч 1/8 финала с Сонай Картал дался Павлюченковой с огромным трудом. Британку неистово поддерживала местная публика, да еще и система контроля за аутами дала сбой, что привело к скандалу и потерей россиянкой честно выигранного гейма. Игру Анисимовой сложно назвать безупречной. В двух предыдущих матчах она проигрывала вторые сеты, и каждый раз это происходило на тай-брейке.
Фаворитом в борьбе за путевку в полуфинал будет Аманда. Все подарки на недавно отпразднованный день рождения Настя уже получила. Играет россиянка здорово, но топовые соперницы ей на турнире еще не встречались. Анисимова гарантированно поднимется в первую десятку мирового рейтинга после завершения Уимблдона, так что Анастасии предстоит очень серьезная схватка. Хотелось бы ошибиться, но полагаем, что обыграть Аманду Павлюченковой не удастся, а вот взять свой сет - вполне. Коэффициент на один выигранный сет россиянки в матче - солидные 3.85. На этом и останавливаем выбор.