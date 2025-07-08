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7 июля 9:21ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Аманда Анисимова — Анастасия Павлюченкова, 8 июля: прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона

Битва за путевку в полуфинал
Руслан Ипполитов

Соперницей Анастасии Павлюченковой в четвертьфинале Уимблдона станет Аманда Анисимова. Вне зависимости от результата матча Аманда после завершения турнира поднимется в первую десятку мирового рейтинга, что раньше ей не удавалось ни разу. Разбираемся в предматчевых раскладах и изучаем котировки букмекерских контор.

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Дата / Время: 08.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Турнирная сетка

Аманда Анисимова (23 года, 12-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Юлия Путинцева (Казахстан, 32) — 6:0, 6:0
  • 2-й круг: Рената Сапасуа (Мексика, 72) — 6:4, 6:3
  • 3-й круг: Далма Галфи (Венгрия, 95) — 6:5, 5:7, 6:3
  • 4-й круг: Линда Носкова (Чехия, 29) — 6:2, 5:7, 6:4

Анастасия Павлюченкова (34 года, 50-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Айла Томлянович (Австралия, 79) — 4:6, 6:3, 6:2
  • 2-й круг: Эшлин Крюгер (США, 37) — 7:6, 6:4
  • 3-й круг: Наоми Осака (Япония, 49) — 3:6, 6:4, 6:4
  • 4-й круг: Сонай Картал (Великобритания, 53) — 7:6, 6:4

Аманда Анисимова (США)

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Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2019). Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. Максимальное место в рейтинге за карьеру - 12. В 2025 году провела 37 матчей: 25 побед и 12 поражений. Победительница турнира в Дохе (хард). Финалистка турнира в Лондоне (трава). Полуфиналистка турнира в Чарльстоне (грунт). Четвертьфиналистка турниров в Берлине (трава) и Хобарте (хард). На «Ролан Гаррос» дошла до четвертого круга, где уступила Арине Соболенко. На Australian Open проиграла во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Анастасия Павлюченкова (Россия)

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Опытная россиянка четыре года назад была близка к попаданию в первую десятку мирового рейтинга, но выше 11-й строчки подняться так и не смогла. На счету Насти 12 побед в одиночном разряде на турнирах WTA. Олимпийская чемпиона-2020 в миксте. Обладательница Кубка Билли Джин Кинга-2021. На юниорском уровне побеждала в трех турнирах Большого шлема в одиночном и пяти в парном разрядах. Экс-первая ракетка мира в юниорском рейтинге. В нынешнем сезоне провела всего 16 матчей - 8 побед, 8 поражений. На Australian Open дошла до четвертьфинала, в котором в довольно напряженной борьбе проиграла первой ракетке турнира - Арине Соболенко. На «Ролан Гаррос» вылетела в 1-м круге, уступив восьмой ракетке турнира - китаянке Чжэн Циньвэнь.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы трижды встречались на кортах. Каждый раз побеждала Анисимова. На траве дамы друг с другом не играли никогда.

Ставки на исход

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WINLINE предлагает поставить на успех Картал с коэффициентом 1.41. Вероятность выигрыша Павлюченковой котируется кэфом 3.00.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE

Ставки на тоталы

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БК WINLINE предлагает коэффициент 1.85 за тотал больше 21.5, а тотал меньше 21.5 идет за 1,95.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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Победа Анисимовой

Победа Павлюченковой

ТБ (21,5)

ТМ (21,5)

WINLINE

1.41

3.00

1.85

1.95

Прогноз и ставка

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Матч 1/8 финала с Сонай Картал дался Павлюченковой с огромным трудом. Британку неистово поддерживала местная публика, да еще и система контроля за аутами дала сбой, что привело к скандалу и потерей россиянкой честно выигранного гейма. Игру Анисимовой  сложно назвать безупречной. В двух предыдущих матчах она проигрывала вторые сеты, и каждый раз это происходило на тай-брейке.

Фаворитом в борьбе за путевку в полуфинал будет Аманда. Все подарки на недавно отпразднованный день рождения Настя уже получила. Играет россиянка здорово, но топовые соперницы ей на турнире еще не встречались. Анисимова гарантированно поднимется в первую десятку мирового рейтинга после завершения Уимблдона, так что Анастасии предстоит очень серьезная схватка. Хотелось бы ошибиться, но полагаем, что обыграть Аманду Павлюченковой не удастся, а вот взять свой сет - вполне. Коэффициент на один выигранный сет россиянки в матче - солидные 3.85. На этом и останавливаем выбор.

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