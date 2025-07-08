Аманда Анисимова — Анастасия Павлюченкова, 8 июля: прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона

Соперницей Анастасии Павлюченковой в четвертьфинале Уимблдона станет Аманда Анисимова. Вне зависимости от результата матча Аманда после завершения турнира поднимется в первую десятку мирового рейтинга, что раньше ей не удавалось ни разу. Разбираемся в предматчевых раскладах и изучаем котировки букмекерских контор.

Дата / Время: 08.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Аманда Анисимова (23 года, 12-я ракетка мира)

1-й круг: Юлия Путинцева (Казахстан, 32) — 6:0, 6:0

2-й круг: Рената Сапасуа (Мексика, 72) — 6:4, 6:3

3-й круг: Далма Галфи (Венгрия, 95) — 6:5, 5:7, 6:3

4-й круг: Линда Носкова (Чехия, 29) — 6:2, 5:7, 6:4

Анастасия Павлюченкова (34 года, 50-я ракетка мира)