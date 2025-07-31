Аманда Анисимова — Эмма Радукану, 1 августа: прогноз на матч 3-го круга турнира в Монреале

1 августа, на женском турнире в Монреале за путевку в четвертьфинал поспорят американка Аманда Анисимова и британка Эмма Радукану. Представительница США занимает 7-е место в рейтинге WTA и имеет 5-й номер посева, но ее британская соперница выиграла обе очные встречи у Аманды. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Дата / Время: 01.08.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «ИГА Стэдиум»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Аманда Анисимова (23 года, 7-я ракетка мира)

1-й круг: Айла Томлянович (Австралия, 79) — 6:3, 3:6, 6:4

2-й круг: Магда Линетт (Польша, 29) — 6:3, 4:6, 6:4

Эмма Радукану (22 года, 33-я ракетка мира)