Аманда Анисимова — Эмма Радукану, 1 августа: прогноз на матч 3-го круга турнира в Монреале

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1 августа, на женском турнире в Монреале за путевку в четвертьфинал поспорят американка Аманда Анисимова и британка Эмма Радукану. Представительница США занимает 7-е место в рейтинге WTA и имеет 5-й номер посева, но ее британская соперница выиграла обе очные встречи у Аманды. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
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Дата / Время: 01.08.2025, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: «ИГА Стэдиум»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Аманда Анисимова (23 года, 7-я ракетка мира)
Эмма Радукану (22 года, 33-я ракетка мира)
Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2019). Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. Максимальное место в рейтинге за карьеру - 7.
В 2025 году провела 44 матча: 31 победа и 13 поражений. Победительница турнира в Дохе (хард). Финалистка турнира в Лондоне (трава). Полуфиналистка турнира в Чарльстоне (грунт). Четвертьфиналистка турниров в Берлине (трава) и Хобарте (хард).
На Уимблдоне проиграла в финале полячке Иге Швентек. На «Ролан Гаррос» дошла до четвертого круга, где уступила Арине Соболенко. На Australian Open проиграла во втором круге Эмме Радукану.
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В 2021 году Эмма одержала свою первую и пока единственную победу на турнирах WTA. Первую, но какую - US Open-2021. На следующий год Радукану вошла в топ-10 мирового рейтинга, заняв десятое место, выше которого в карьере еще не поднималась.
В 2025 году в 36 матчах одержала 21 победу при 15 поражениях. Полуфиналистка турнира в Вашингтоне (хард), где уступила россиянке Анне Калинской. Четвертьфиналистка турниров в Лондоне (трава) и Майами (хард).
На Уимблдоне в 3-м круге проиграла первой ракетке мира - Арине Соболенко. На «Ролан Гаррос» во втором круге уступила Иге Швентек. На Australian Open играла в третьем круге все с той же Швентек, и вновь проиграла полячке.
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Спортсменки дважды встречались на корте в 2025 году и обе встречи выиграла Радукану, не отдавшая Анисимовой ни одного сета.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Форма американки вызывает серьезные сомнения. Провальное поражение в финале Уимблдона и не самая уверенная игра в первом для нее раунде в Монреале, заставляют со скепсисом относится к перспективам Анисимовой в матче с Радукану. А вот перспективы британки выглядят более весомыми. Эмма здорово отыграла на недавнем турнире в Вашингтоне, где не смогла в полуфинальной стадии преодолеть сопротивление россиянки Анны Калинской. Да и на Уимблдоне Радукану смогла остановить лишь первая ракетка мира - Арина Соболенко. Похоже, векторы прогресса спортсменок идут в противоположных направлениях. Наш выбор - победа Радукану, пусть это им выглядит довольно рискованным шагом.