Аргентина – Алжир, 17 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Эти национальные команды попали в группу J вместе с Австрией и Иорданией. Очный матч аргентинцев и алжирцев станет первой проверкой для действующих чемпионов на нынешнем турнире. Разбираемся, чего ждать от Лионеля Месси и компании и каковы шансы африканской команды на сенсацию.
Сборная Аргентины – одна из самых титулованных в истории. Она выиграла чемпионаты мира в 1978 и 1986 гг. при Диего Марадоне, а затем вернула трофей в Катаре-2022 уже с Лионелем Месси в роли главной звезды. Вдобавок аргентинцы победили в двух последних Кубках Америки. В преддверии защиты титула в США, Канаде и Мексике команда вернула себе лидерство в рейтинге ФИФА.
Последние пять матчей сборной Аргентины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.06.2026
|Аргентина
3:0
Исландия
Товарищеский матч
|07.06.2026
|Аргентина
2:0
Гондурас
Товарищеский матч
|01.04.2026
|Аргентина
5:0
Замбия
Товарищеский матч
|28.03.2026
|Аргентина
2:1
Мавритания
Товарищеский матч
|14.11.2025
|Ангола
0:2
Аргентина
Товарищеский матч
Сборная Алжира впервые за три цикла пробилась на чемпионат мира. Всего это её пятое попадание на турнир. Прошлая попытка получилась самой удачной – выход в 1/8 финала в Бразилии-2014. После этого алжирцы успели в 2019 г. выиграть Кубок африканских наций. Сейчас это четвертая команда своей конфедерации в рейтинге ФИФА – 28-е место.
Последние пять матчей сборной Алжира:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.06.2026
|Боливия
0:4
Алжир
Товарищеский матч
|03.06.2026
|Нидерланды
0:1
Алжир
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Алжир
0:0
Уругвай
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Алжир
7:0
Гватемала
Товарищеский матч
|10.01.2026
|Алжир
0:2
Нигерия
Кубок африканских наций
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Аргентина
|1
|0
|0
|4-3
|Алжир
|0
|0
|1
|3-4
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Аргентины и Алжира: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. На бумаге сборная Аргентины выглядит явным фаворитом. У команды прекрасный состав, сочетающий опыт и молодость. Месси по-прежнему способен решать ключевые эпизоды, но и без него коллектив не теряет мастерства и цельности. Возможно, на старте чемпионата мира аргентинцы не будут явно блистать, но класса им должно хватить для победы при всей неуступчивости алжирцев.
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Сбалансированный. При этом недооценивать африканскую команду нельзя. На континентальном первенстве она оступилась только в плей-офф на Нигерии. До этого сборная Алжира одержала восемь побед подряд. Вообще с начала 2025 г. она уступила лишь дважды. А после Кубка африканских наций алжирцы провели четыре товарищеских матча и ни разу не пропустили – ничья с Уругваем и три победы, в том числе над Нидерландами уже в июне.
Аргентинцы же в контрольных встречах в последнее время предпочитали скорее гастрольный формат. Команда выступала без провалов, но уровень соперников позволял играть в эконом-режиме. Не исключено, что уже на чемпионате мира действующие обладатели трофея «проснутся» не сразу.
Для перестраховки можно попробовать «Двойной шанс» через аргентинцев, добавив к нему ТМ (3,5) – за последние 10 матчей алжирцы пропустили лишь трижды.
Рискованный. Предыдущий вариант можно обострить, заменив тотал на классический «низовой». У аргентинцев ведь тоже надежная оборона, и на фоне крепких алжирцев она может проявить себя даже эффективнее атаки.
У Алжира одна из самых сбалансированных команд среди представителей африканского континента. Даже если преимущество аргентинцев в классе будет заметным, их соперники вряд ли развалятся. Разгрома не ждем, как и обилия голов. Неслучайно 1:0 или 2:0 в пользу аргентинцев – самые вероятные исходы, по оценке букмекеров.
Winline дает коэффициенты 5,00 и 5,20 соответственно.
Ожидаемый счет – 1:0 в пользу Аргентины.