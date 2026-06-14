Аргентина – Алжир, 17 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Аргентины и Алжира: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. На бумаге сборная Аргентины выглядит явным фаворитом. У команды прекрасный состав, сочетающий опыт и молодость. Месси по-прежнему способен решать ключевые эпизоды, но и без него коллектив не теряет мастерства и цельности. Возможно, на старте чемпионата мира аргентинцы не будут явно блистать, но класса им должно хватить для победы при всей неуступчивости алжирцев.

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Сбалансированный. При этом недооценивать африканскую команду нельзя. На континентальном первенстве она оступилась только в плей-офф на Нигерии. До этого сборная Алжира одержала восемь побед подряд. Вообще с начала 2025 г. она уступила лишь дважды. А после Кубка африканских наций алжирцы провели четыре товарищеских матча и ни разу не пропустили – ничья с Уругваем и три победы, в том числе над Нидерландами уже в июне.

Аргентинцы же в контрольных встречах в последнее время предпочитали скорее гастрольный формат. Команда выступала без провалов, но уровень соперников позволял играть в эконом-режиме. Не исключено, что уже на чемпионате мира действующие обладатели трофея «проснутся» не сразу.

Для перестраховки можно попробовать «Двойной шанс» через аргентинцев, добавив к нему ТМ (3,5) – за последние 10 матчей алжирцы пропустили лишь трижды.

Рискованный. Предыдущий вариант можно обострить, заменив тотал на классический «низовой». У аргентинцев ведь тоже надежная оборона, и на фоне крепких алжирцев она может проявить себя даже эффективнее атаки.