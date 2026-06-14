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Аргентина – Алжир, 17 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Лионель Месси и компания успешно начнут защиту титула?
Александр Бокулёв
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Аргентина – Алжир

Команды

17 июня 2026 (04:00) МСК

Начало

Стадион «Эрроухед» (Канзас-Сити, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Сборная Аргентины не проиграет + Тотал меньше 3,5
Прогноз

1,50
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Аргентина – Алжир
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Аргентина – Алжир

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Эти национальные команды попали в группу J вместе с Австрией и Иорданией. Очный матч аргентинцев и алжирцев станет первой проверкой для действующих чемпионов на нынешнем турнире. Разбираемся, чего ждать от Лионеля Месси и компании и каковы шансы африканской команды на сенсацию.

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
Winline1,374,608,201,941,86
Марафон1,404,509,401,971,85
БЕТСИТИ1,424,508,702,001,85

Аргентина

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Сборная Аргентины – одна из самых титулованных в истории. Она выиграла чемпионаты мира в 1978 и 1986 гг. при Диего Марадоне, а затем вернула трофей в Катаре-2022 уже с Лионелем Месси в роли главной звезды. Вдобавок аргентинцы победили в двух последних Кубках Америки. В преддверии защиты титула в США, Канаде и Мексике команда вернула себе лидерство в рейтинге ФИФА. 

Последние пять матчей сборной Аргентины:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.06.2026Аргентина

3:0

Исландия

Товарищеский матч

07.06.2026Аргентина

2:0

Гондурас

Товарищеский матч

01.04.2026Аргентина

5:0

Замбия

Товарищеский матч

28.03.2026Аргентина

2:1

Мавритания

Товарищеский матч

14.11.2025Ангола

0:2

Аргентина

Товарищеский матч

Алжир

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Сборная Алжира впервые за три цикла пробилась на чемпионат мира. Всего это её пятое попадание на турнир. Прошлая попытка получилась самой удачной – выход в 1/8 финала в Бразилии-2014. После этого алжирцы успели в 2019 г. выиграть Кубок африканских наций. Сейчас это четвертая команда своей конфедерации в рейтинге ФИФА – 28-е место. 

Последние пять матчей сборной Алжира:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.06.2026Боливия

0:4

Алжир

Товарищеский матч

03.06.2026Нидерланды

0:1

Алжир

Товарищеский матч

31.03.2026Алжир

0:0

Уругвай

Товарищеский матч

27.03.2026Алжир

7:0

Гватемала

Товарищеский матч

10.01.2026Алжир

0:2

Нигерия

Кубок африканских наций

Личные встречи

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История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Аргентина1004-3
Алжир0013-4

Прогнозы на матч

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Мы подготовили три варианта прогноза на матч Аргентины и Алжира: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. На бумаге сборная Аргентины выглядит явным фаворитом. У команды прекрасный состав, сочетающий опыт и молодость. Месси по-прежнему способен решать ключевые эпизоды, но и без него коллектив не теряет мастерства и цельности. Возможно, на старте чемпионата мира аргентинцы не будут явно блистать, но класса им должно хватить для победы при всей неуступчивости алжирцев.

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Сбалансированный. При этом недооценивать африканскую команду нельзя. На континентальном первенстве она оступилась только в плей-офф на Нигерии. До этого сборная Алжира одержала восемь побед подряд. Вообще с начала 2025 г. она уступила лишь дважды. А после Кубка африканских наций алжирцы провели четыре товарищеских матча и ни разу не пропустили – ничья с Уругваем и три победы, в том числе над Нидерландами уже в июне.

Аргентинцы же в контрольных встречах в последнее время предпочитали скорее гастрольный формат. Команда выступала без провалов, но уровень соперников позволял играть в эконом-режиме. Не исключено, что уже на чемпионате мира действующие обладатели трофея «проснутся» не сразу.

Для перестраховки можно попробовать «Двойной шанс» через аргентинцев, добавив к нему ТМ (3,5) – за последние 10 матчей алжирцы пропустили лишь трижды.

Рискованный. Предыдущий вариант можно обострить, заменив тотал на классический «низовой». У аргентинцев ведь тоже надежная оборона, и на фоне крепких алжирцев она может проявить себя даже эффективнее атаки.

Прогноз на точный счет

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У Алжира одна из самых сбалансированных команд среди представителей африканского континента. Даже если преимущество аргентинцев в классе будет заметным, их соперники вряд ли развалятся. Разгрома не ждем, как и обилия голов. Неслучайно 1:0 или 2:0 в пользу аргентинцев – самые вероятные исходы, по оценке букмекеров. 

Winline дает коэффициенты 5,00 и 5,20 соответственно.

Ожидаемый счет – 1:0 в пользу Аргентины.

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