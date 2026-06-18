Аргентина – Австрия, 22 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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В понедельник, 22 июня, действующие чемпионы мира проведут второй матч на ЧМ-2026. И снова Аргентину ждет соперник на букву «А»: после Алжира - Австрия. Игра пройдет на одной из крупнейших арен турнира - «Эй-Ти-энд-Ти», вмещающей более 100 тысяч зрителей. Рассмотрим предложения легальных букмекеров на матч в Арлингтоне.
Сборная Аргентины защищает в Северной Америке чемпионский титул, добытый четыре года назад в Катаре. По количеству побед на первенстве планеты (три) она уступает только Бразилии (5), Италии и Германии (по 4). На ЧМ-2026 «Альбиселесте» со старта обозначили всю серьезность своих намерений, разгромив команду Алжира - 3:0. Нестареющий капитан Месси оформил в этом матче хет-трик и сравнялся с Мирославом Клозе по количеству голов в финальных стадиях (16). Страна ждет от своего героя очередного рекорда - это одна из главных интриг понедельничного матча.
Последние пять матчей сборной Аргентины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.06.2026
|Аргентина
3:0
Алжир
ЧМ-2026
|10.06.2026
|Аргентина
3:0
Исландия
Товарищеский матч
|07.06.2026
|Аргентина
2:0
Гондурас
Товарищеский матч
|01.04.2026
|Аргентина
5:0
Замбия
Товарищеский матч
|28.03.2026
|Аргентина
2:1
Мавритания
Товарищеский матч
Сборная Австрии ввернулась в финальную стадию чемпионата мира после 28-летнего отсутствия - и отметила это событие непростой победой над Иорданией (3:1). Решающий гол азиаты забили себе сами, причем комичным образом: мяч от спины защитника Альараба влетел в сетку ворот. Более убедительным счет сделал удар Арнаутовича с пенальти на 12-й компенсированной минуте. Так или иначе, три очка австрийцы взяли и в приподнятом настроении готовятся к испытанию чемпионами планеты.
Последние пять матчей сборной Австрии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.06.2026
|Австрия
3:1
Иордания
ЧМ-2026
|01.06.2026
|Австрия
1:0
Тунис
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Австрия
1:0
Южная Корея
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Австрия
5:1
Гана
Товарищеский матч
|18.11.2025
|Австрия
1:1
Босния и Герцеговина
Квалификация ЧМ-2026
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Аргентина
|1
|1
|0
|6-2
|Австрия
|0
|1
|1
|2-6
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Аргентины и Австрии: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Чемпион мира по умолчанию считается фаворитом примерно в девяти из десяти случаев. Нет сомнений, что аргентинцы постараются досрочно и, желательно, красиво решить задачу выхода из группы. Самый очевидный вариант для прогноза в противостоянии двух «А» - победа Аргентины.
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Сбалансированный. В матчах аргентинцев обмен голами - крайне редкое событие. За последние 10 матчей оно произошло только однажды. Восемь раз команда Месси на ноль побеждала и однажды всухую уступила - 0:1 Эквадору. На этом отрезке чемпионы мира пропустили всего дважды. Полагаем, что как минимум один ноль на табло стадиона в Арлингтоне сохранится до конца.
Рискованный. Австрийцы наверняка окажут аргентинцам более серьезное сопротивление, чем алжирцы. Из последних 10 матчей они проиграли только один, а четыре предыдущих - выиграли. Шесть игр на этом отрезке были «низовыми». Поэтому тотал меньше 2.5 в этом случае на самом деле выглядит не менее вероятным исходом, чем и предыдущий.
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Аналитики считают наиболее вероятными два варианта победного счета для чемпионов - 1:0 (коэффициент 6.10) и 2:0 (6.70). Учитывая фактор Месси, остановимся на втором.
Ожидаемый счет – 2:0 в пользу Аргентины.