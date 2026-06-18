Аргентина – Австрия, 22 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Аргентины и Австрии: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Чемпион мира по умолчанию считается фаворитом примерно в девяти из десяти случаев. Нет сомнений, что аргентинцы постараются досрочно и, желательно, красиво решить задачу выхода из группы. Самый очевидный вариант для прогноза в противостоянии двух «А» - победа Аргентины.

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Сбалансированный. В матчах аргентинцев обмен голами - крайне редкое событие. За последние 10 матчей оно произошло только однажды. Восемь раз команда Месси на ноль побеждала и однажды всухую уступила - 0:1 Эквадору. На этом отрезке чемпионы мира пропустили всего дважды. Полагаем, что как минимум один ноль на табло стадиона в Арлингтоне сохранится до конца.

Рискованный. Австрийцы наверняка окажут аргентинцам более серьезное сопротивление, чем алжирцы. Из последних 10 матчей они проиграли только один, а четыре предыдущих - выиграли. Шесть игр на этом отрезке были «низовыми». Поэтому тотал меньше 2.5 в этом случае на самом деле выглядит не менее вероятным исходом, чем и предыдущий.

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