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Аргентина – Австрия, 22 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Месси побьет мировой рекорд Клозе?
Валентин Васильев

Аргентина – Австрия

Команды

22 июня 2026 (20:00) МСК

Начало

Стадион «Эй-Ти-энд-Ти»  (Арлингтон, Техас, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Обе забьют - нет
Прогноз

1.83
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Аргентина – Австрия
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Аргентина – Австрия

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В понедельник, 22 июня, действующие чемпионы мира проведут второй матч на ЧМ-2026. И снова Аргентину ждет соперник на букву «А»: после Алжира - Австрия. Игра пройдет на одной из крупнейших арен турнира - «Эй-Ти-энд-Ти», вмещающей более 100 тысяч зрителей.   Рассмотрим предложения легальных букмекеров на матч в Арлингтоне.

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
БЕТСИТИ1.603.906.001.971.85
Winline1.563.955.801.931.87
Марафон1.593.986.151.941.89

Аргентина

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Сборная Аргентины защищает в Северной Америке чемпионский титул, добытый четыре года назад в Катаре. По количеству побед на первенстве планеты (три) она уступает только Бразилии (5), Италии и Германии (по 4). На ЧМ-2026 «Альбиселесте» со старта обозначили всю серьезность своих намерений, разгромив команду Алжира - 3:0. Нестареющий капитан Месси оформил в этом матче хет-трик и сравнялся с Мирославом Клозе по количеству голов в финальных стадиях (16). Страна ждет от своего героя очередного рекорда - это одна из главных интриг понедельничного матча.  

Последние пять матчей сборной Аргентины:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.06.2026Аргентина

3:0

Алжир

ЧМ-2026

10.06.2026Аргентина

3:0

Исландия

Товарищеский матч

07.06.2026Аргентина

2:0

Гондурас

Товарищеский матч

01.04.2026Аргентина

5:0

Замбия

Товарищеский матч

28.03.2026Аргентина

2:1

Мавритания

Товарищеский матч

Австрия

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Сборная Австрии ввернулась в финальную стадию чемпионата мира после 28-летнего отсутствия - и отметила это событие непростой победой над Иорданией (3:1). Решающий гол азиаты забили себе сами, причем комичным образом: мяч от спины защитника Альараба влетел в сетку ворот. Более убедительным счет сделал удар Арнаутовича с пенальти на 12-й компенсированной минуте.  Так или иначе, три очка австрийцы взяли и в приподнятом настроении готовятся к испытанию чемпионами планеты.

Последние пять матчей сборной Австрии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.06.2026Австрия

3:1

Иордания

ЧМ-2026

01.06.2026Австрия

1:0

Тунис

Товарищеский матч

31.03.2026Австрия

1:0

Южная Корея

Товарищеский матч

27.03.2026Австрия

5:1

Гана

Товарищеский матч

18.11.2025Австрия

1:1

Босния и Герцеговина

Квалификация ЧМ-2026

Личные встречи

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История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Аргентина1106-2
Австрия0112-6

Прогнозы на матч

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Мы подготовили три варианта прогноза на матч Аргентины и Австрии: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Чемпион мира по умолчанию считается фаворитом примерно в девяти из десяти случаев. Нет сомнений, что аргентинцы постараются досрочно и, желательно, красиво решить задачу выхода из группы. Самый очевидный вариант для прогноза в противостоянии двух «А» - победа Аргентины. 

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Сбалансированный. В матчах аргентинцев обмен голами - крайне редкое событие. За последние 10 матчей оно произошло только однажды. Восемь раз команда Месси на ноль побеждала и однажды всухую уступила - 0:1 Эквадору. На этом отрезке чемпионы мира пропустили всего дважды. Полагаем, что как минимум один ноль на табло стадиона в Арлингтоне сохранится до конца. 

Рискованный. Австрийцы наверняка окажут аргентинцам более серьезное сопротивление, чем алжирцы. Из последних 10 матчей они проиграли только один, а четыре предыдущих - выиграли. Шесть игр на этом отрезке были «низовыми». Поэтому тотал меньше 2.5 в этом случае на самом деле выглядит не менее вероятным исходом, чем и предыдущий.

 

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Прогноз на точный счет

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Аналитики считают наиболее вероятными два варианта победного счета для чемпионов - 1:0 (коэффициент 6.10) и 2:0 (6.70). Учитывая фактор Месси, остановимся на втором.

Ожидаемый счет – 2:0 в пользу Аргентины.

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