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23 марта 11:10ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Аргентина - Бразилия, 26 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Южноамериканское «класико» - без Месси и Неймара
Валентин Васильев

Среди огромного количества официальных и товарищеских матчей последней полной недели марта один стоит особняком. Пройти мимо противостояния Аргентины и Бразилии абсолютно невозможно. Очередной раунд мировой футбольной классики пройдет в ночь со вторника на среду. Выбираем ставку на суперматч. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Аргентина
Место в рейтинге ФИФА: 1

26.03.2025, Ср

03:00 МСК

 Бразилия
Место в рейтинге ФИФА: 5

П1 - 2.25

Х - 3.05

П2 - 3.60

Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Южная Америка, 14-й тур

Стадион: «Монументаль» (Буэнос-Айрес, Аргентина)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Аргентина 422643165-167
Бразилия 432642167-165

Последние пять игр сборной Аргентины:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.03.2025Уругвай

0:1

Аргентина

Отбор ЧМ-2026

20.11.2024Аргентина

1:0

Перу

Отбор ЧМ-2026

15.11.2024 Парагвай

2:1

Аргентина

Отбор ЧМ-2026

16.10.2024Аргентина

6:0

Боливия

Отбор ЧМ-2026

11.10.2024 Венесуэла

1:1

Аргентина

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборной Бразилии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.03.2025Бразилия

2:1

Колумбия

Отбор ЧМ-2026

20.11.2024Бразилия

1:1

Уругвай 

Отбор ЧМ-2026

15.11.2024Венесуэла

1:1

Бразилия

Отбор ЧМ-2026

16.10.2024Бразилия

4:0

Перу

Отбор ЧМ-2026

11.10.2024Чили

1:2

Бразилия

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборных Аргентины и Бразилии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.11.2023Бразилия

0:1

Аргентина

Отбор ЧМ-2026

17.11.2021Аргентина

0:0

Бразилия

Отбор ЧМ-2026

11.07.2021Аргентина

1:0

Бразилия

Кубок Америки

15.11.2019Бразилия

0:1

Аргентина

Кубок Америки

03.07.2019Бразилия

2:0

Аргентина

Кубок Америки

Место в турнирной таблице

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После 13 туров Аргентина опережает Бразилию в таблице на семь очков и две позиции.

КомандыИВНПМО
1. Аргентина1391322-728
2. Эквадор1374213-522
3. Бразилия1363419-1221
4. Уругвай1355317-1020
5. Парагвай135539-720
6. Колумбия1354416-1219
7. Боливия1341814-3013
8. Венесуэла1326512-1712
9. Перу132476-1610
10. Чили132389-219

Прогноз на матч

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Топы мирового футбола успешно начали новый соревновательный год - оба победили прямых конкурентов. Сборная Аргентины на выезде минимально обыграла Уругвай (1:0), а бразильцы - дома Колумбию (2:1). Первые упрочили лидерство в турнирной таблице, вторые заняли более подобающее крупнейшей стране Латинской Америки место. Причем победы эти гранды одержали без своих вожаков - соответственно, Лионеля Месси и Неймара. Бывшие одноклубники и друзья по «Барселоне» пропустят и предстоящее «класико» в Буэнос-Айресе.   

Столкновения южноамериканских гигантов неизменно отличает высочайший накал борьбы. В этих играх редко забивается много голов. Да что там редко - почти никогда. Из 10 последних игр Аргентины и Бразилии лишь одна оказалась «верховой». Так что здесь берем «низ». 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Трансляция из Буэнос-Айреса запланирована на онлайн-кинотеатре Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Коэффициенты букмекеров

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БК PARI выкатила высокие коэффициенты на три базовых исхода встречи. Победа Аргентины котируется за 2.25, Бразилии - за 3.60, а ничья - за 3.05.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч Аргентина - Бразилия?

В линии на точный счет самые популярные варианты - низовые. 1:0 и 0:0 котируются за 6.00, 1:1 - за 6.50.

Где бесплатно смотреть матч Аргентина - Бразилия?

В онлайн-режиме об игре будет сообщать официальный сайт PARI.

Кто выйдет на ЧМ-2026?

В финальную стадию выходят шесть лучших представителей Южной Америки. Седьмая команда сыграет в плей-офф.

Будет ли играть Месси и Неймар?

Нет, обе легенды пропускают матч в Буэнос-Айресе по состоянию здоровья.

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