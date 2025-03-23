Аргентина - Бразилия, 26 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Топы мирового футбола успешно начали новый соревновательный год - оба победили прямых конкурентов. Сборная Аргентины на выезде минимально обыграла Уругвай (1:0), а бразильцы - дома Колумбию (2:1). Первые упрочили лидерство в турнирной таблице, вторые заняли более подобающее крупнейшей стране Латинской Америки место. Причем победы эти гранды одержали без своих вожаков - соответственно, Лионеля Месси и Неймара. Бывшие одноклубники и друзья по «Барселоне» пропустят и предстоящее «класико» в Буэнос-Айресе.

Столкновения южноамериканских гигантов неизменно отличает высочайший накал борьбы. В этих играх редко забивается много голов. Да что там редко - почти никогда. Из 10 последних игр Аргентины и Бразилии лишь одна оказалась «верховой». Так что здесь берем «низ».