Аргентина - Бразилия, 26 марта: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
Среди огромного количества официальных и товарищеских матчей последней полной недели марта один стоит особняком. Пройти мимо противостояния Аргентины и Бразилии абсолютно невозможно. Очередной раунд мировой футбольной классики пройдет в ночь со вторника на среду. Выбираем ставку на суперматч.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Аргентина
Место в рейтинге ФИФА: 1
26.03.2025, Ср
03:00 МСК
Бразилия
|П1 - 2.25
Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Южная Америка, 14-й тур
Стадион: «Монументаль» (Буэнос-Айрес, Аргентина)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Аргентина
|42
|26
|43
|165-167
|Бразилия
|43
|26
|42
|167-165
Последние пять игр сборной Аргентины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.03.2025
|Уругвай
0:1
Аргентина
Отбор ЧМ-2026
|20.11.2024
|Аргентина
1:0
Перу
Отбор ЧМ-2026
|15.11.2024
|Парагвай
2:1
Аргентина
Отбор ЧМ-2026
|16.10.2024
|Аргентина
6:0
Боливия
Отбор ЧМ-2026
|11.10.2024
|Венесуэла
1:1
Аргентина
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборной Бразилии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.03.2025
|Бразилия
2:1
Колумбия
Отбор ЧМ-2026
|20.11.2024
|Бразилия
1:1
Уругвай
Отбор ЧМ-2026
|15.11.2024
|Венесуэла
1:1
Бразилия
Отбор ЧМ-2026
|16.10.2024
|Бразилия
4:0
Перу
Отбор ЧМ-2026
|11.10.2024
|Чили
1:2
Бразилия
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборных Аргентины и Бразилии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.11.2023
|Бразилия
0:1
Аргентина
Отбор ЧМ-2026
|17.11.2021
|Аргентина
0:0
Бразилия
Отбор ЧМ-2026
|11.07.2021
|Аргентина
1:0
Бразилия
Кубок Америки
|15.11.2019
|Бразилия
0:1
Аргентина
Кубок Америки
|03.07.2019
|Бразилия
2:0
Аргентина
Кубок Америки
После 13 туров Аргентина опережает Бразилию в таблице на семь очков и две позиции.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Аргентина
|13
|9
|1
|3
|22-7
|28
|2. Эквадор
|13
|7
|4
|2
|13-5
|22
|3. Бразилия
|13
|6
|3
|4
|19-12
|21
|4. Уругвай
|13
|5
|5
|3
|17-10
|20
|5. Парагвай
|13
|5
|5
|3
|9-7
|20
|6. Колумбия
|13
|5
|4
|4
|16-12
|19
|7. Боливия
|13
|4
|1
|8
|14-30
|13
|8. Венесуэла
|13
|2
|6
|5
|12-17
|12
|9. Перу
|13
|2
|4
|7
|6-16
|10
|10. Чили
|13
|2
|3
|8
|9-21
|9
Топы мирового футбола успешно начали новый соревновательный год - оба победили прямых конкурентов. Сборная Аргентины на выезде минимально обыграла Уругвай (1:0), а бразильцы - дома Колумбию (2:1). Первые упрочили лидерство в турнирной таблице, вторые заняли более подобающее крупнейшей стране Латинской Америки место. Причем победы эти гранды одержали без своих вожаков - соответственно, Лионеля Месси и Неймара. Бывшие одноклубники и друзья по «Барселоне» пропустят и предстоящее «класико» в Буэнос-Айресе.
Столкновения южноамериканских гигантов неизменно отличает высочайший накал борьбы. В этих играх редко забивается много голов. Да что там редко - почти никогда. Из 10 последних игр Аргентины и Бразилии лишь одна оказалась «верховой». Так что здесь берем «низ».
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БК PARI выкатила высокие коэффициенты на три базовых исхода встречи. Победа Аргентины котируется за 2.25, Бразилии - за 3.60, а ничья - за 3.05.
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В линии на точный счет самые популярные варианты - низовые. 1:0 и 0:0 котируются за 6.00, 1:1 - за 6.50.
В онлайн-режиме об игре будет сообщать официальный сайт PARI.
В финальную стадию выходят шесть лучших представителей Южной Америки. Седьмая команда сыграет в плей-офф.
Нет, обе легенды пропускают матч в Буэнос-Айресе по состоянию здоровья.
Партнерский проект