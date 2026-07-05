Аргентина – Египет, 7 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Аргентины и Египта: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Матч с Кабо-Верде показал уязвимость аргентинцев. У действующих чемпионов мира прекрасная команда, но и в ней есть проблемы. Например, защита не так уж надежна, если на нее давить так же отчаянно, как кабовердианцы. Плюс сборная Аргентины будто слишком рано расслабилась, за что и была наказана.

Вопрос, сделают ли Лионель Месси и компания правильные выводы. Сомнений в этом мало, учитывая опыт и класс исполнителей. В таком случае едва ли в 1/8 финала аргентинцы получат новую нервотрепку, сопоставимую с прошлым матчем. Ждем относительно спокойный выход действующих чемпионов в четвертьфинал.

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Сбалансированный. В основное время всех матчей сборных Аргентины и Египта на ЧМ-2026 было забито не более четырех голов. С высокой вероятностью соответствующий тотал зайдет и в их очном противостоянии. У Египта весьма организованная команда, которая вряд ли развалится даже при серьезном давлении соперника. «Фараоны» качественно выбегают в контратаки и регулярно создают угрозу при стандартах. При этом лидеры в лице Мохамеда Салаха и Омара Мармуша пока не блещут, но глубина состава позволяет компенсировать это через других футболистов.

Резюмируя, ждем трудовую победу аргентинцев и не более четырех голов.

Рискованный. Как ни крути, именно в матче сборной Аргентины хочется обратиться к индивидуальной линии. Лионель Месси забил в каждой встрече на ЧМ-2026. С семью голами он вместе с французом Килианом Мбаппе возглавляет рейтинг бомбардиров. Всего капитан сборной Аргентины забил уже в восьми подряд матчах чемпионатов мира – это рекорд.

Если пари на гол Месси и победу его команды окажется успешным, сыграет солидный коэффициент – больше двух.