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Аргентина – Египет, 7 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Месси против Салаха
Александр Бокулёв

Аргентина – Египет

Команды

7 июля 2026 (19:00) МСК

Начало

Стадион «Мерседес-Бенц» (Атланта, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Победа сборной Аргентины + Тотал меньше 4,5
Прогноз

1,61
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Аргентина – Египет
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Аргентина – Египет

Действующие чемпионы мира выиграли все матчи в группе, но в 1/16 финала с трудом победили Кабо-Верде. Матч завершился только в дополнительное время. Египтяне же на старте плей-офф по пенальти обыграли Австралию. А в группе африканская команда одержала одну победу при двух ничьих и вышла в 1/16 финала со второго места.

Турнирная таблица

Сетка плей-офф ЧМ-2026 после 1/16 финала выглядит так:

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Визуал: FIFA.com

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
Winline1,394,608,602,001,80
PARI1,404,609,002,031,80
БЕТСИТИ1,404,708,702,031,80

Аргентина

Сборная Аргентины – одна из самых титулованных в истории. Она выиграла чемпионаты мира в 1978 и 1986 гг. при Диего Марадоне, а затем вернула трофей в Катаре-2022 уже с Лионелем Месси в роли главной звезды. Вдобавок аргентинцы победили в двух последних Кубках Америки. В преддверии защиты титула в США, Канаде и Мексике команда вернула себе лидерство в рейтинге ФИФА. 

В первом туре ЧМ-2026 аргентинцы разгромили Алжир – 3:0. Затем последовали победы над Австрией и Иорданией – 2:0 и 3:1 соответственно. В 1/16 финала аргентинцы в дополнительное время одолели Кабо-Верде со счетом 3:2. Семь из 11 мячей своей команды забил Лионель Месси, который установил рекорд по числу голов на чемпионатах мира – 20. Также у аргентинцев отличились Джовани Ло Чельсо, Лаутаро Мартинес (с пенальти) и Лисандро Мартинес. Плюс был зафиксирован один автогол.

Последние пять матчей сборной Аргентины:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.07.2026Аргентина

3:2 (доп. время)

Кабо-Верде

ЧМ-2026

28.06.2026Иордания

1:3

Аргентина

ЧМ-2026

22.06.2026Аргентина

2:0

Австрия

ЧМ-2026

17.06.2026Аргентина

3:0

Алжир

ЧМ-2026

10.06.2026Аргентина

3:0

Исландия

Товарищеский матч

Египет

Сборная Египта в четвертый раз попала на чемпионат мира и впервые победила в плей-офф. На протяжении многих лет эта команда – одна из сильнейших на континенте. Египтяне  семь раз выигрывали Кубок африканских наций, последний – в 2010 г. После этого они дважды уступали в финалах. В минувшем отборочном цикле команда одержала восемь побед при двух ничьих в группе с Буркина-Фасо, Сьерра-Леоне, Гвинеей-Бисау, Эфиопией и Джибути. К чемпионату мира египтяне подошли на 29-й позиции в рейтинге ФИФА.

На ЧМ-2026 они стартовали с ничьей с Бельгией (1:1). Затем последовала победа над Новой Зеландией (3:1). В третьем туре была еще одна ничья – с Ираном (1:1). В 1/16 финала египтяне и австралийцы не выявили сильнейшего в основном время (1:1). Дело дошло до серии пенальти, которую со счетом 4:2 выиграла африканская команда. В составе сборной Египта на ЧМ-2026 два мяча забил Эмам Ашур. По голу в активе Трезеге, Мохамеда Салаха, Мостафы Зико и Махмуда Сабера.

Последние пять матчей сборной Египта:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.07.2026Австралия

1:1 (2:4 по пенальти)

Египет

ЧМ-2026

27.06.2026Египет

1:1

Иран

ЧМ-2026

22.06.2026Новая Зеландия

1:3

Египет

ЧМ-2026

15.06.2026Бельгия

1:1

Египет

ЧМ-2026

07.06.2026Бразилия

2:1

Египет

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Аргентина1002-0
Египет0010-2

Прогнозы на матч

Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Аргентины и Египта: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Матч с Кабо-Верде показал уязвимость аргентинцев. У действующих чемпионов мира прекрасная команда, но и в ней есть проблемы. Например, защита не так уж надежна, если на нее давить так же отчаянно, как кабовердианцы. Плюс сборная Аргентины будто слишком рано расслабилась, за что и была наказана.

Вопрос, сделают ли Лионель Месси и компания правильные выводы. Сомнений в этом мало, учитывая опыт и класс исполнителей. В таком случае едва ли в 1/8 финала аргентинцы получат новую нервотрепку, сопоставимую с прошлым матчем. Ждем относительно спокойный выход действующих чемпионов в четвертьфинал.

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Сбалансированный. В основное время всех матчей сборных Аргентины и Египта на ЧМ-2026 было забито не более четырех голов. С высокой вероятностью соответствующий тотал зайдет и в их очном противостоянии. У Египта весьма организованная команда, которая вряд ли развалится даже при серьезном давлении соперника. «Фараоны» качественно выбегают в контратаки и регулярно создают угрозу при стандартах. При этом лидеры в лице Мохамеда Салаха и Омара Мармуша пока не блещут, но глубина состава позволяет компенсировать это через других футболистов.

Резюмируя, ждем трудовую победу аргентинцев и не более четырех голов. 

Рискованный. Как ни крути, именно в матче сборной Аргентины хочется обратиться к индивидуальной линии. Лионель Месси забил в каждой встрече на ЧМ-2026. С семью голами он вместе с французом Килианом Мбаппе возглавляет рейтинг бомбардиров. Всего капитан сборной Аргентины забил уже в восьми подряд матчах чемпионатов мира – это рекорд.

Если пари на гол Месси и победу его команды окажется успешным, сыграет солидный коэффициент – больше двух.

Прогноз на точный счет

У сборной Аргентины есть всё, чтобы не позволить повториться сценарию матча с Кабо-Верде. Мало сомнений в том, что мы увидим более сконцентрированных фаворитов, которые уже не допустят локальных провалов. В таких обстоятельствах максимум египтян, пожалуй, – избежать разгрома. 

Ожидаемый счет – 2:0 в пользу сборной Аргентины.

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