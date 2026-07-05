Аргентина – Египет, 7 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Действующие чемпионы мира выиграли все матчи в группе, но в 1/16 финала с трудом победили Кабо-Верде. Матч завершился только в дополнительное время. Египтяне же на старте плей-офф по пенальти обыграли Австралию. А в группе африканская команда одержала одну победу при двух ничьих и вышла в 1/16 финала со второго места.
Сетка плей-офф ЧМ-2026 после 1/16 финала выглядит так:
Сборная Аргентины – одна из самых титулованных в истории. Она выиграла чемпионаты мира в 1978 и 1986 гг. при Диего Марадоне, а затем вернула трофей в Катаре-2022 уже с Лионелем Месси в роли главной звезды. Вдобавок аргентинцы победили в двух последних Кубках Америки. В преддверии защиты титула в США, Канаде и Мексике команда вернула себе лидерство в рейтинге ФИФА.
В первом туре ЧМ-2026 аргентинцы разгромили Алжир – 3:0. Затем последовали победы над Австрией и Иорданией – 2:0 и 3:1 соответственно. В 1/16 финала аргентинцы в дополнительное время одолели Кабо-Верде со счетом 3:2. Семь из 11 мячей своей команды забил Лионель Месси, который установил рекорд по числу голов на чемпионатах мира – 20. Также у аргентинцев отличились Джовани Ло Чельсо, Лаутаро Мартинес (с пенальти) и Лисандро Мартинес. Плюс был зафиксирован один автогол.
Последние пять матчей сборной Аргентины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.07.2026
|Аргентина
3:2 (доп. время)
Кабо-Верде
ЧМ-2026
|28.06.2026
|Иордания
1:3
Аргентина
ЧМ-2026
|22.06.2026
|Аргентина
2:0
Австрия
ЧМ-2026
|17.06.2026
|Аргентина
3:0
Алжир
ЧМ-2026
|10.06.2026
|Аргентина
3:0
Исландия
Товарищеский матч
Сборная Египта в четвертый раз попала на чемпионат мира и впервые победила в плей-офф. На протяжении многих лет эта команда – одна из сильнейших на континенте. Египтяне семь раз выигрывали Кубок африканских наций, последний – в 2010 г. После этого они дважды уступали в финалах. В минувшем отборочном цикле команда одержала восемь побед при двух ничьих в группе с Буркина-Фасо, Сьерра-Леоне, Гвинеей-Бисау, Эфиопией и Джибути. К чемпионату мира египтяне подошли на 29-й позиции в рейтинге ФИФА.
На ЧМ-2026 они стартовали с ничьей с Бельгией (1:1). Затем последовала победа над Новой Зеландией (3:1). В третьем туре была еще одна ничья – с Ираном (1:1). В 1/16 финала египтяне и австралийцы не выявили сильнейшего в основном время (1:1). Дело дошло до серии пенальти, которую со счетом 4:2 выиграла африканская команда. В составе сборной Египта на ЧМ-2026 два мяча забил Эмам Ашур. По голу в активе Трезеге, Мохамеда Салаха, Мостафы Зико и Махмуда Сабера.
Последние пять матчей сборной Египта:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.07.2026
|Австралия
1:1 (2:4 по пенальти)
Египет
ЧМ-2026
|27.06.2026
|Египет
1:1
Иран
ЧМ-2026
|22.06.2026
|Новая Зеландия
1:3
Египет
ЧМ-2026
|15.06.2026
|Бельгия
1:1
Египет
ЧМ-2026
|07.06.2026
|Бразилия
2:1
Египет
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Аргентина
|1
|0
|0
|2-0
|Египет
|0
|0
|1
|0-2
Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Аргентины и Египта: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Матч с Кабо-Верде показал уязвимость аргентинцев. У действующих чемпионов мира прекрасная команда, но и в ней есть проблемы. Например, защита не так уж надежна, если на нее давить так же отчаянно, как кабовердианцы. Плюс сборная Аргентины будто слишком рано расслабилась, за что и была наказана.
Вопрос, сделают ли Лионель Месси и компания правильные выводы. Сомнений в этом мало, учитывая опыт и класс исполнителей. В таком случае едва ли в 1/8 финала аргентинцы получат новую нервотрепку, сопоставимую с прошлым матчем. Ждем относительно спокойный выход действующих чемпионов в четвертьфинал.
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Сбалансированный. В основное время всех матчей сборных Аргентины и Египта на ЧМ-2026 было забито не более четырех голов. С высокой вероятностью соответствующий тотал зайдет и в их очном противостоянии. У Египта весьма организованная команда, которая вряд ли развалится даже при серьезном давлении соперника. «Фараоны» качественно выбегают в контратаки и регулярно создают угрозу при стандартах. При этом лидеры в лице Мохамеда Салаха и Омара Мармуша пока не блещут, но глубина состава позволяет компенсировать это через других футболистов.
Резюмируя, ждем трудовую победу аргентинцев и не более четырех голов.
Рискованный. Как ни крути, именно в матче сборной Аргентины хочется обратиться к индивидуальной линии. Лионель Месси забил в каждой встрече на ЧМ-2026. С семью голами он вместе с французом Килианом Мбаппе возглавляет рейтинг бомбардиров. Всего капитан сборной Аргентины забил уже в восьми подряд матчах чемпионатов мира – это рекорд.
Если пари на гол Месси и победу его команды окажется успешным, сыграет солидный коэффициент – больше двух.
У сборной Аргентины есть всё, чтобы не позволить повториться сценарию матча с Кабо-Верде. Мало сомнений в том, что мы увидим более сконцентрированных фаворитов, которые уже не допустят локальных провалов. В таких обстоятельствах максимум египтян, пожалуй, – избежать разгрома.
Ожидаемый счет – 2:0 в пользу сборной Аргентины.