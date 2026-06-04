Аргентина - Гондурас, 6 июня: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

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Чемпионы мира последние прикидки тактического и кадрового свойства перед началом ЧМ-2026 проведут уже непосредственно в США. В первом спарринге аргентинцы сыграют с командой Гондураса. Несмотря на очевидную разницу в классе соперников, даже в такой паре при желании можно найти интересные варианты для пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Аргентина
Место в рейтинге ФИФА: 3
06.06.2026, Сб
03:00 МСК
Гондурас
|П1 - 1.18
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Кайл Филд» (Колледж-Стейшн, США)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Аргентина
|3
|0
|0
|7-1
|Гондурас
|0
|0
|3
|1-7
Последние пять игр сборной Аргентины:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
01.04.2026
|Аргентина
5:0
Замбия
Товарищеский матч
28.03.2026
|Аргентина
2:1
Мавритания
Товарищеский матч
14.11.2025
Ангола
0:2
Аргентина
Товарищеский матч
15.10.2025
Пуэрто-Рико
0:6
Аргентина
Товарищеский матч
11.10.2025
|Аргентина
1:0
Венесуэла
Товарищеский матч
Последние пять игр сборной Гондураса:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.03.2026
|Перу
2:2
Гондурас
Товарищеский матч
|19.11.2025
|Коста-Рика
0:0
Гондурас
Отбор ЧМ-2026
|14.11.2025
|Никарагуа
2:0
Гондурас
Отбор ЧМ-2026
|14.10.2025
|Гондурас
3:0
Гаити
Отбор ЧМ-2026
|10.10.2025
|Гондурас
0:0
Коста-Рика
Отбор ЧМ-2026
Сборная Гондураса выиграла свою группу на первом этапе отбора ЧМ-2026 в зоне КОНКАКАФ, а на следующем довольствовалась лишь вторым местом после Гаити. Причем победителя группы гондурасцы разгромили (3:0), а единственное поражение на втором этапе потерпели от аутсайдера четверки - Никарагуа.
В феврале 2026 года у руля команды стал испанец Хосе Молина. В дебютном матче под его руководством команда Гондураса сделала результативную ничью с Перу, уйдя от поражения на последней минуте (2:2).
Чемпионы мира после поражения от Эквадора в сентября 2025 года выиграли пять матчей подряд, четыре из них - на ноль. По мере приближения ЧМ-2026 концентрация фаворита должна только повышаться. Поэтому наш выбор в этой паре: только Аргентина забьет.
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PARI оценила вероятность победы чемпионов мира коэффициентом 1.18. На ничью и победу Гондураса котировки несоизмеримо выше - соответственно, 6.00 и 19.00.
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