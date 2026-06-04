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ГлавнаяПрогнозыАргентина - Гондурас, 6 июня: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

Аргентина - Гондурас, 6 июня: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

Обновлено:
Чемпионы мира - уже в США
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Коэффициенты букмекеров

Чемпионы мира последние прикидки тактического и кадрового свойства перед началом ЧМ-2026 проведут уже непосредственно в США. В первом спарринге аргентинцы сыграют с командой Гондураса. Несмотря на очевидную разницу в классе соперников, даже в такой паре при желании можно найти интересные варианты для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Аргентина
Место в рейтинге ФИФА: 3

06.06.2026, Сб

03:00 МСК

 Гондурас
Место в рейтинге ФИФА: 66

П1 - 1.18

Х - 6.00

П2 - 19.00

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Кайл Филд» (Колледж-Стейшн, США)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Аргентина 3007-1
Гондурас0031-7

Последние пять игр сборной Аргентины:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.04.2026

Аргентина

5:0

Замбия

Товарищеский матч

28.03.2026

Аргентина

2:1

Мавритания

Товарищеский матч

14.11.2025

Ангола

0:2

Аргентина

Товарищеский матч

15.10.2025

Пуэрто-Рико

0:6

Аргентина

Товарищеский матч

11.10.2025

Аргентина

1:0

Венесуэла

Товарищеский матч

Последние пять игр сборной Гондураса:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.03.2026Перу

2:2

Гондурас

Товарищеский матч

19.11.2025Коста-Рика

0:0

Гондурас

Отбор ЧМ-2026

14.11.2025Никарагуа

2:0

Гондурас

Отбор ЧМ-2026

14.10.2025Гондурас

3:0

Гаити

Отбор ЧМ-2026

 10.10.2025Гондурас

0:0

Коста-Рика

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

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Сборная Гондураса выиграла свою группу на первом этапе отбора ЧМ-2026 в зоне КОНКАКАФ, а на следующем довольствовалась лишь вторым местом после Гаити. Причем победителя группы гондурасцы разгромили (3:0), а единственное поражение на втором этапе потерпели от аутсайдера  четверки - Никарагуа.

В феврале 2026 года у руля команды стал испанец Хосе Молина.  В дебютном матче под его руководством команда Гондураса сделала результативную ничью с Перу, уйдя от поражения на последней минуте (2:2).

Чемпионы мира после поражения от Эквадора в сентября 2025 года выиграли пять матчей подряд, четыре из них - на ноль. По мере приближения ЧМ-2026 концентрация фаворита должна только повышаться. Поэтому наш выбор в этой паре: только Аргентина забьет.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Трансляция игры запланирована на онлайн-кинотеатре Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Коэффициенты букмекеров

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PARI  оценила вероятность победы чемпионов мира коэффициентом 1.18. На ничью и победу Гондураса котировки несоизмеримо выше - соответственно, 6.00 и 19.00.

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