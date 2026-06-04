Аргентина - Гондурас, 6 июня: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

Сборная Гондураса выиграла свою группу на первом этапе отбора ЧМ-2026 в зоне КОНКАКАФ, а на следующем довольствовалась лишь вторым местом после Гаити. Причем победителя группы гондурасцы разгромили (3:0), а единственное поражение на втором этапе потерпели от аутсайдера четверки - Никарагуа.

В феврале 2026 года у руля команды стал испанец Хосе Молина. В дебютном матче под его руководством команда Гондураса сделала результативную ничью с Перу, уйдя от поражения на последней минуте (2:2).

Чемпионы мира после поражения от Эквадора в сентября 2025 года выиграли пять матчей подряд, четыре из них - на ноль. По мере приближения ЧМ-2026 концентрация фаворита должна только повышаться. Поэтому наш выбор в этой паре: только Аргентина забьет.