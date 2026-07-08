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Аргентина – Швейцария, 12 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Месси идет за вторым Кубком мира
Валентин Васильев

Аргентина – Швейцария

Команды

12 июля 2026 (04:00) МСК

Начало

Стадион «Эрроухед» (Канзас-Сити, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Победа сборной Аргентины + Тотал меньше 4.5
Прогноз

1.92
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Аргентина – Швейцария
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Аргентина – Швейцария

Последний полуфиналист ЧМ-2026 по футболу определится на рассвете 12 июля. В 04:00 по московскому времени в Канзас-Сити стартует матч сборных Аргентины и Швейцарии. Рассмотрим эту игру через призму букмекерских котировок и разнообразных статистических выкладок. 

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
БЕТСИТИ1.743.505.502.271.65
Winline1.723.605.202.161.64
PARI1.723.505.602.251.65

Аргентина

После поражения от Эквадора в сентябре 2025 года сборная Аргентины даже ничьих не допускает, не говоря уже о поражениях.  Победная серия чемпионов планеты достигла уже 12 матчей, и более половины из них (восемь) были выиграны на ноль. 

Все так, но в последних матчах аргентинцам пришлось изрядно пострадать. На старте плей-офф ЧМ-2026 ожесточенное сопротивление фавориту оказал дебютант Кубка мира. Команду Кабо-Верде южноамериканский гранд дожал только в дополнительное время благодаря автоголу.

Еще более мощный стресс чемпионы пережили в 1/18 финала. Так близко к катастрофе аргентинцы давно не были: к середине второго тайма они проигрывали 0:2, а Месси не забил пенальти. Перевернуть игру фавориту помогла забойная концовка: с 79-й по 90+2-ю минуту они забили три гола и довели египтян до слез. Плакал даже Месси, но он – от счастья.   

Последние пять матчей сборной Аргентины:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.07.2026Аргентина

3:2

Египет

ЧМ-2026

04.07.2026Аргентина

3:2 (доп. время)

Кабо-Верде

ЧМ-2026

28.06.2026Иордания

1:3

Аргентина

ЧМ-2026

22.06.2026Аргентина

2:0

Австрия

ЧМ-2026

17.06.2026Аргентина

3:0

Алжир

ЧМ-2026

Швейцария

Сборная Швейцарии еще никогда не заходила так далеко на чемпионатах мира. При формате с 32 участниками она максимум достигала 1/8 финала, а в восьмерку лучших на планете попала впервые. Исторического успеха парни Мурата Якина добились в противостоянии с Колумбией, а решающий сейв вратарь альпийцев Кобель совершил в серии послематчевых пенальти. 

В целом швейцарцы ровно, без срывов проводят турнир в Америке. После довольно неожиданной ничьей с Катаром на старте они одержали три подряд победы в основное время (Босния и Герцеговина, Канада, Алжир) и одну – по пенальти (Колумбия). При этом нельзя не заметить, что с турнирной сеткой команде Якина откровенно повезло: до сих пор ни одной топ-сборной ей на пути не встречалось. Аргентина станет первой. 

Последние пять матчей сборной Швейцарии:   

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.07.2026Швейцария

0:0, пен. 4:3

Колумбия

ЧМ-2026

03.06.2026Швейцария

2:0

Алжир

ЧМ-2026

24.06.2026Швейцария

2:1

Канада

ЧМ-2026

18.06.2026Швейцария

4:1

Босния и Герцеговина

ЧМ-2026

13.06.2026Катар

1:1

Швейцария

ЧМ-2026

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Аргентина52015-3
Швейцария0253-15

Прогнозы на матч

Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Аргентины и Швейцарии: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. ЧМ-2026 богат на сенсации, но в данном случае неожиданности, наверное, исключены. Швейцарцы уже зашли дальше, чем наверняка рассчитывали, тогда как аргентинцы целенаправленно штурмуют вторую подряд мировую вершину. Статистика личных встреч тоже выглядит не слишком обнадеживающе для европейцев: ноль побед за семь попыток. Плюс фактор трибун: очевидно, что в Канзас-Сити Аргентине гарантирована практически домашняя поддержка; большинство зрителей будут желать удачи персонально Месси. Победа фаворита тут представляется тут если не неизбежным, то более чем реальным исходом. БЕТСИТИ оценил его вероятность котировкой 1.74.

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Сбалансированный. После двух подряд триллеров в плей-офф аргентинцы постараются сработать более надежно в обороне, не вынуждая самих себя совершать новые подвиги. Швейцарцам пускаться в авантюры тем более смысла нет. Они наверняка сосредоточатся на обороне и будут терпеливо ждать шансов в контригре. Поэтому голевого фестиваля в Канзасе мы бы не стали ожидать. Подкрепив победу Аргентины из предыдущего абзаца общим количеством голов не более 4.5, получим еще более интересный итоговый коэффициент – 1.92.

Рискованный. Результативность 39-летнего Месси на Кубке мира вызывает смесь удивления и восторга. Восемь голов в пяти матчах – фантастический результат. Естественно, Аргентина ждет от своего идола продолжения голевых свершений. В БЕТСИТИ  поставить на тотал больше 0.5 голов Лео можно с коэффициентом 1.95.

Прогноз на точный счет

Оборона – не самое сильное звено аргентинской сборной. Атака у Скалони явно преобладает над защитой. Если даже Иордания с Кабо-Верде вскрыли ворота Мартинеса, Швейцарии тем более это по силам. На что-то более выдающееся европейцам рассчитывать сложно. Соперник намного выше классом и должен забирать свое. 

Ожидаемый счет – 2:1 в пользу сборной Аргентины.

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