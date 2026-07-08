Аргентина – Швейцария, 12 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

После поражения от Эквадора в сентябре 2025 года сборная Аргентины даже ничьих не допускает, не говоря уже о поражениях. Победная серия чемпионов планеты достигла уже 12 матчей, и более половины из них (восемь) были выиграны на ноль.

Все так, но в последних матчах аргентинцам пришлось изрядно пострадать. На старте плей-офф ЧМ-2026 ожесточенное сопротивление фавориту оказал дебютант Кубка мира. Команду Кабо-Верде южноамериканский гранд дожал только в дополнительное время благодаря автоголу.

Еще более мощный стресс чемпионы пережили в 1/18 финала. Так близко к катастрофе аргентинцы давно не были: к середине второго тайма они проигрывали 0:2, а Месси не забил пенальти. Перевернуть игру фавориту помогла забойная концовка: с 79-й по 90+2-ю минуту они забили три гола и довели египтян до слез. Плакал даже Месси, но он – от счастья.

Последние пять матчей сборной Аргентины: