Армения - Казахстан, 6 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Армения - Казахстан, 6 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Сперцян и компания наконец порадуют своего болельщика?
Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

В обширном списке разнообразных контрольных матчей мая-июня 2026 года многие любители футбола с постсоветского пространства наверняка зацепятся взглядом за ереванскую афишу. 6 июня сборная Армении примет команду Казахстана. Рассказываем о форме соперников и наиболее интересных предложениях букмекеров на игру.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

Армения

Место в рейтинге ФИФА: 106

06.06.2025, Сб

17:00 МСК

 Казахстан

Место в рейтинге ФИФА: 110

П1 - 1.92

Х - 3.60

П2 - 3.75

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Республиканский имени Вазгена Саркисяна»  (Ереван, Армения)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Армения52114-7
Казахстан1257-14

Последние пять матчей сборной Армении:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.03.2026Армения

1:2

Беларусь

Товарищеский матч

16.11.2025Португалия

9:1

Армения

Отбор ЧМ-2026

13.11.2025Армения

0:1

Венгрия

Отбор ЧМ-2026

14.10.2025Ирландия

1:0

Армения

Отбор ЧМ-2026

11.10.2025Венгрия

2:0

Армения

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной Венгрии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.03.2026Казахстан

1:0

Коморы

Серия ФИФА

25.03.2026Казахстан

2:0

Намибия

Серия ФИФА

18.11.2025Фареры

1:0

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

15.11.2025Казахстан

1:1

Бельгия

Отбор ЧМ-2026

13.10.2025Северная Македония

1:1

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

Обе команды не квалифицировались на ЧМ-2026 и уже ведут подготовку к следующему отборочному циклу. Сборную Армении в него поведет Егише Меликян, назначенный на свой пост в августе прошлого года, а Казахстан - Талгат Байсуфинов, который вступил в должность в январе 2026-го.

Для армянской сборной это будет второй матч в году, для казахстанской - третий. Сатпаев и компания после смены тренера только побеждают, но тут нужно сделать сноску на уровень соперников. В рамках Серии ФИФА казахстанцы обыграли сборные Намибии и Коморских островов, которые даже в Африке в топ не входят, не говоря уже о мировом масштабе. 

Армянские болельщики заждались побед от своей команды. Из последних 10 матчей она выиграла только один - 2:1 у Ирландии в сентябре прошлого года. За единичным успехом последовали пять поражений подряд, включая крайне болезненное от Португалии (1:9). 

Подходящий момент и соперник, чтобы наконец порадовать своего темпераментного зрителя. Статистика тоже на стороне хозяев: пять побед при двух ничьих и всего одном поражении. Так что наш прогноз на этот матч незамысловат: победа Армении.

Трансляции

Прямую трансляцию из столицы Армении проведет сервис Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Сборная Армении

Вратари: Генри Авакян («Пюник»), Огнен Чанчаревич («ИМТ», Сербия), Арман Нерсесян («Арарат-Армения»), Александр Мишиев («Урарту»).

Защитники: Камо Оганесян, Эдгар Григорян, Хулио Буэно («Арарат-Армения»), Арман Казарян, Эрик Пилоян («Урарту»), Аргишти Петросян (ЦСКА), Георгий Арутюнян («Пушкаш Академия», Венгрия), Наир Тикнизян («Црвена Звезда», Сербия), Артем Бандикян (ЦСКА, Россия), Давид Давидян («Ротор», Россия).

Полузащитники: Арам Хамоян, Гор Манвелян («Ноа»), Карлен Оганесян («Пюник»), Эдуард Сперцян («Краснодар», Россия), Тигран Аванесов («Оренбург», Россия), Эдгар Севикян («Акрон», Россия).

Нападающие: Жирайр Шагоян, Артур Серопян («Арарат-Армения»), Нарек Оганесян (ЦСКА), Грант-Леон Ранос («Айнтрахт Брауншвейг», Германия), Нарек Григорян («Фарул», Румыния), Артур Миронян («Бней Сахнин», Израиль), Давид Акопян («Подбрезова», Словакия).

Главный тренер: Егише Меликян.

Сборная Казахстана

Вратари: Темирлан Анарбеков («Кайрат»), Александр Заруцкий («Актобе»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»).

Защитники: Нуралы Алип («Зенит», Россия), Александр Мрынский, Еркин Тапалов (оба — «Кайрат»), Ян Вороговский, Алибек Касым (оба — «Астана»), Сергей Малый («Ордабасы»), Арсен Аширбек («Елимай»), Санжар Сатанов («Атырау»), Саги Совет («Кайсар»).

Полузащитники: Рамазан Оразов («Елимай»), Жасулан Амир, («Ордабасы»), Исламбек Куат («Женис»), Динмухамед Караман («Астана»), Серикжан Мужиков («Жетысу»), Абинур Нурымбет («Окжетпес»).

Нападающие: Дастан Сатпаев, («Кайрат»), Галымжан Кенжебек, Максим Самородов (оба — «Ахмат», Россия), Ислам Чесноков («Хартс», Шотландия), Роман Муртазаев, («Елимай»), Магжан Токтыбай («Ордабасы»), Максат Абраев («Астана»).

Главный тренер: Талгат Байсуфинов.

Коэффициенты букмекеров

PARI установила коэффициент 1.92 на победу хозяев поля. Ничья котируется за 3.60, а победа гостей - за 3.75.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче Армения - Казахстан?

Аналитики отдают предпочтение в паре хозяевам. Коэффициент на Армению почти в два раза ниже, чем на соперника. О статистике личных встреч сказано выше.

Где бесплатно смотреть матч Армения - Казахстан?

В России товарищеские матчи сборных легально транслирует онлайн-кинотеатр Okko. 

Будут ли играть Сперцян и Сатпаев?

Главные звезды обеих команд готовятся к игре в Ереване и наверняка появятся на поле Республиканского стадиона.

