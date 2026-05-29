Армения - Казахстан, 6 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Обе команды не квалифицировались на ЧМ-2026 и уже ведут подготовку к следующему отборочному циклу. Сборную Армении в него поведет Егише Меликян, назначенный на свой пост в августе прошлого года, а Казахстан - Талгат Байсуфинов, который вступил в должность в январе 2026-го.

Для армянской сборной это будет второй матч в году, для казахстанской - третий. Сатпаев и компания после смены тренера только побеждают, но тут нужно сделать сноску на уровень соперников. В рамках Серии ФИФА казахстанцы обыграли сборные Намибии и Коморских островов, которые даже в Африке в топ не входят, не говоря уже о мировом масштабе.

Армянские болельщики заждались побед от своей команды. Из последних 10 матчей она выиграла только один - 2:1 у Ирландии в сентябре прошлого года. За единичным успехом последовали пять поражений подряд, включая крайне болезненное от Португалии (1:9).

Подходящий момент и соперник, чтобы наконец порадовать своего темпераментного зрителя. Статистика тоже на стороне хозяев: пять побед при двух ничьих и всего одном поражении. Так что наш прогноз на этот матч незамысловат: победа Армении.