Армения - Казахстан, 6 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

В обширном списке разнообразных контрольных матчей мая-июня 2026 года многие любители футбола с постсоветского пространства наверняка зацепятся взглядом за ереванскую афишу. 6 июня сборная Армении примет команду Казахстана. Рассказываем о форме соперников и наиболее интересных предложениях букмекеров на игру.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» (Ереван, Армения)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Армения
|5
|2
|1
|14-7
|Казахстан
|1
|2
|5
|7-14
Последние пять матчей сборной Армении:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.03.2026
|Армения
1:2
Беларусь
Товарищеский матч
|16.11.2025
|Португалия
9:1
Армения
Отбор ЧМ-2026
|13.11.2025
|Армения
0:1
Венгрия
Отбор ЧМ-2026
|14.10.2025
|Ирландия
1:0
Армения
Отбор ЧМ-2026
|11.10.2025
|Венгрия
2:0
Армения
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Венгрии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.03.2026
|Казахстан
1:0
|Коморы
Серия ФИФА
|25.03.2026
|Казахстан
2:0
|Намибия
Серия ФИФА
|18.11.2025
|Фареры
1:0
|Казахстан
Отбор ЧМ-2026
|15.11.2025
|Казахстан
1:1
|Бельгия
Отбор ЧМ-2026
|13.10.2025
|Северная Македония
1:1
|Казахстан
Отбор ЧМ-2026
Обе команды не квалифицировались на ЧМ-2026 и уже ведут подготовку к следующему отборочному циклу. Сборную Армении в него поведет Егише Меликян, назначенный на свой пост в августе прошлого года, а Казахстан - Талгат Байсуфинов, который вступил в должность в январе 2026-го.
Для армянской сборной это будет второй матч в году, для казахстанской - третий. Сатпаев и компания после смены тренера только побеждают, но тут нужно сделать сноску на уровень соперников. В рамках Серии ФИФА казахстанцы обыграли сборные Намибии и Коморских островов, которые даже в Африке в топ не входят, не говоря уже о мировом масштабе.
Армянские болельщики заждались побед от своей команды. Из последних 10 матчей она выиграла только один - 2:1 у Ирландии в сентябре прошлого года. За единичным успехом последовали пять поражений подряд, включая крайне болезненное от Португалии (1:9).
Подходящий момент и соперник, чтобы наконец порадовать своего темпераментного зрителя. Статистика тоже на стороне хозяев: пять побед при двух ничьих и всего одном поражении. Так что наш прогноз на этот матч незамысловат: победа Армении.
Прямую трансляцию из столицы Армении проведет сервис Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Генри Авакян («Пюник»), Огнен Чанчаревич («ИМТ», Сербия), Арман Нерсесян («Арарат-Армения»), Александр Мишиев («Урарту»).
Защитники: Камо Оганесян, Эдгар Григорян, Хулио Буэно («Арарат-Армения»), Арман Казарян, Эрик Пилоян («Урарту»), Аргишти Петросян (ЦСКА), Георгий Арутюнян («Пушкаш Академия», Венгрия), Наир Тикнизян («Црвена Звезда», Сербия), Артем Бандикян (ЦСКА, Россия), Давид Давидян («Ротор», Россия).
Полузащитники: Арам Хамоян, Гор Манвелян («Ноа»), Карлен Оганесян («Пюник»), Эдуард Сперцян («Краснодар», Россия), Тигран Аванесов («Оренбург», Россия), Эдгар Севикян («Акрон», Россия).
Нападающие: Жирайр Шагоян, Артур Серопян («Арарат-Армения»), Нарек Оганесян (ЦСКА), Грант-Леон Ранос («Айнтрахт Брауншвейг», Германия), Нарек Григорян («Фарул», Румыния), Артур Миронян («Бней Сахнин», Израиль), Давид Акопян («Подбрезова», Словакия).
Главный тренер: Егише Меликян.
Вратари: Темирлан Анарбеков («Кайрат»), Александр Заруцкий («Актобе»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»).
Защитники: Нуралы Алип («Зенит», Россия), Александр Мрынский, Еркин Тапалов (оба — «Кайрат»), Ян Вороговский, Алибек Касым (оба — «Астана»), Сергей Малый («Ордабасы»), Арсен Аширбек («Елимай»), Санжар Сатанов («Атырау»), Саги Совет («Кайсар»).
Полузащитники: Рамазан Оразов («Елимай»), Жасулан Амир, («Ордабасы»), Исламбек Куат («Женис»), Динмухамед Караман («Астана»), Серикжан Мужиков («Жетысу»), Абинур Нурымбет («Окжетпес»).
Нападающие: Дастан Сатпаев, («Кайрат»), Галымжан Кенжебек, Максим Самородов (оба — «Ахмат», Россия), Ислам Чесноков («Хартс», Шотландия), Роман Муртазаев, («Елимай»), Магжан Токтыбай («Ордабасы»), Максат Абраев («Астана»).
Главный тренер: Талгат Байсуфинов.
PARI установила коэффициент 1.92 на победу хозяев поля. Ничья котируется за 3.60, а победа гостей - за 3.75.
Аналитики отдают предпочтение в паре хозяевам. Коэффициент на Армению почти в два раза ниже, чем на соперника. О статистике личных встреч сказано выше.
В России товарищеские матчи сборных легально транслирует онлайн-кинотеатр Okko.
Главные звезды обеих команд готовятся к игре в Ереване и наверняка появятся на поле Республиканского стадиона.