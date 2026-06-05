Маттео Арнальди – Флавио Коболли, 5 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

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В пятницу, 5 июня, в полуфинале «Ролан Гаррос» 2026 г. встретятся Маттео Арнальди и Флавио Коболли. Кто окажется сильнее в итальянском противостоянии и продолжит борьбу за титул?
Дата / Время: 05.06.2026, не ранее 20:00 по московскому времени
Арена: «Ролан Гаррос», корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Маттео Арнальди (25 лет, 104-я ракетка мира)
Флавио Коболли (24 года, 14-я ракетка мира, 10-й номер посева)
Победитель этого матча в финале встретится с сильнейшим из пары Якуб Меншик (Чехия, 26) – Александр Зверев (Германия, 2)
Не брал титулов на уровне ATP. В нынешнем сезоне выиграл грунтовый «Челленджер» в Кальяри, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2026 г. на уровне ATP одержал семь побед при шести поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел во втором круге.
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Выиграл три турнира на уровне ATP, в том числе два грунтовых. В нынешнем сезоне взял трофей на харде в Акапулько. Также на этом покрытии дошел до полуфинала в Делрей-Бич, а на грунте в Мюнхене пробился в финал. На Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2026 г. одержал 23 победы при 12 поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел в третьем круге.
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Спортсмены ранее провели два официальных очных матча, оба – на грунте. Арнальди победил в Умаге-2023, Коболли взял реванш на прошлом «Ролан Гаррос».
Букмекеры считают явным фаворитом Коболли. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,39 на его победу и 3,00 на успех Арнальди.
Единственный очный матч спортсменов на «Ролан Гаррос» продлился 38 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,92 на ТБ (38,5) и 1,88 на ТМ (38,5).
Оба впервые дошли до полуфинала турнира «Большого шлема». Причем Арнальди сделал это на фоне ужасного старта сезона и вылета из первой сотни мирового рейтинга. Да и его путь в Париже был очень сложным и включал множество затяжных матчей. В четвертьфинале Берреттини снялся во втором сете, что само по себе грустно, но для Арнальди, пожалуй, на пользу – поможет сохранить силы и лучше восстановиться к полуфиналу.
Коболли, напротив, двигался по сетке без особых проблем до второй недели. Первая потеря сета случилась в четвёртом круге. И четвертьфинал с Оже-Альяссимом начался неудачно, сказывались погодные условия. Но закрытие крыши позволило итальянцу бесповоротно забрать инициативу. В итоге за пять матчей он проиграл лишь два сета.
Разумеется, Коболли выглядит фаворитом на фоне Арнальди. Но нынешний «Ролан Гаррос» приучил к тому, что нужно быть готовыми к любому исходу. Впрочем, разница в свежести всё-таки должна сказаться в полуфинале. Арнальди даже при снятии Берреттини суммарно провёл на корте около 19,5 часа, Коболли – примерно 13 часов. Возможно, андердог на старте очного противостояния сумеет навязать борьбу, но постепенно десятый сеяный с высокой вероятностью заберет инициативу. Пробуем фору по геймам через Коболли.