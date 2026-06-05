Маттео Арнальди – Флавио Коболли, 5 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

Оба впервые дошли до полуфинала турнира «Большого шлема». Причем Арнальди сделал это на фоне ужасного старта сезона и вылета из первой сотни мирового рейтинга. Да и его путь в Париже был очень сложным и включал множество затяжных матчей. В четвертьфинале Берреттини снялся во втором сете, что само по себе грустно, но для Арнальди, пожалуй, на пользу – поможет сохранить силы и лучше восстановиться к полуфиналу.

Коболли, напротив, двигался по сетке без особых проблем до второй недели. Первая потеря сета случилась в четвёртом круге. И четвертьфинал с Оже-Альяссимом начался неудачно, сказывались погодные условия. Но закрытие крыши позволило итальянцу бесповоротно забрать инициативу. В итоге за пять матчей он проиграл лишь два сета.

Разумеется, Коболли выглядит фаворитом на фоне Арнальди. Но нынешний «Ролан Гаррос» приучил к тому, что нужно быть готовыми к любому исходу. Впрочем, разница в свежести всё-таки должна сказаться в полуфинале. Арнальди даже при снятии Берреттини суммарно провёл на корте около 19,5 часа, Коболли – примерно 13 часов. Возможно, андердог на старте очного противостояния сумеет навязать борьбу, но постепенно десятый сеяный с высокой вероятностью заберет инициативу. Пробуем фору по геймам через Коболли.