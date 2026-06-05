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ГлавнаяПрогнозыМаттео Арнальди – Флавио Коболли, 5 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

Маттео Арнальди – Флавио Коболли, 5 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено:
Победит итальянец
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Маттео Арнальди
  • Флавио Коболли
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

В пятницу, 5 июня, в полуфинале «Ролан Гаррос» 2026 г. встретятся Маттео Арнальди и Флавио Коболли. Кто окажется сильнее в итальянском противостоянии и продолжит борьбу за титул?

Дата / Время: 05.06.2026, не ранее 20:00 по московскому времени

Арена: «Ролан Гаррос», корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

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Маттео Арнальди (25 лет, 104-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Таллон Грикспор (Нидерланды, 29) – 6:7 (9:11), 6:3, 7:6 (8:6), 6:3
  • 2-й круг: Стефанос Циципас (Греция) – 7:6 (7:2), 5:7, 6:3, 6:2
  • 3-й круг: Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – 6:4, 6:7 (5:7), 5:7, 6:4, 7:6 (10:4)
  • 4-й круг: Фрэнсис Тиафо (США, 19) – 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 3:6, 7:6 (7:3), 6:4
  • 1/4 финала: Маттео Берреттини (Италия) – 7:5, 5:2, отказ

Флавио Коболли (24 года, 14-я ракетка мира, 10-й номер посева)

  • 1-й круг: Андреа Пеллегрино (Италия) – 6:4, 7:6 (7:4), 6:3
  • 2-й круг: У Ибин (Китай) – 6:4, 6:4, 6:4
  • 3-й круг: Лернер Тьен (США, 18) – 6:2, 6:2, 6:3
  • 4-й круг: Закари Свайда (США) – 6:2, 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5)
  • 1/4 финала: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

Победитель этого матча в финале встретится с сильнейшим из пары Якуб Меншик (Чехия, 26) – Александр Зверев (Германия, 2)

Маттео Арнальди

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Не брал титулов на уровне ATP. В нынешнем сезоне выиграл грунтовый «Челленджер» в Кальяри, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2026 г. на уровне ATP одержал семь побед при шести поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Флавио Коболли

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Выиграл три турнира на уровне ATP, в том числе два грунтовых. В нынешнем сезоне взял трофей на харде в Акапулько. Также на этом покрытии дошел до полуфинала в Делрей-Бич, а на грунте в Мюнхене пробился в финал. На Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2026 г. одержал 23 победы при 12 поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Спортсмены ранее провели два официальных очных матча, оба – на грунте. Арнальди победил в Умаге-2023, Коболли взял реванш на прошлом «Ролан Гаррос».

Ставки на исход

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Букмекеры считают явным фаворитом Коболли. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,39 на его победу и 3,00 на успех Арнальди.

Ставки на тоталы

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Единственный очный матч спортсменов на «Ролан Гаррос» продлился 38 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,92 на ТБ (38,5) и 1,88 на ТМ (38,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа АрнальдиПобеда КоболлиТБ (38,5)ТМ (38,5)
WINLINE3,001,391,921,88

Прогноз и ставка

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Оба впервые дошли до полуфинала турнира «Большого шлема». Причем Арнальди сделал это на фоне ужасного старта сезона и вылета из первой сотни мирового рейтинга. Да и его путь в Париже был очень сложным и включал множество затяжных матчей. В четвертьфинале Берреттини снялся во втором сете, что само по себе грустно, но для Арнальди, пожалуй, на пользу – поможет сохранить силы и лучше восстановиться к полуфиналу.

Коболли, напротив, двигался по сетке без особых проблем до второй недели. Первая потеря сета случилась в четвёртом круге. И четвертьфинал с Оже-Альяссимом начался неудачно, сказывались погодные условия. Но закрытие крыши позволило итальянцу бесповоротно забрать инициативу. В итоге за пять матчей он проиграл лишь два сета.

Разумеется, Коболли выглядит фаворитом на фоне Арнальди. Но нынешний «Ролан Гаррос» приучил к тому, что нужно быть готовыми к любому исходу. Впрочем, разница в свежести всё-таки должна сказаться в полуфинале. Арнальди даже при снятии Берреттини суммарно провёл на корте около 19,5 часа, Коболли – примерно 13 часов. Возможно, андердог на старте очного противостояния сумеет навязать борьбу, но постепенно десятый сеяный с высокой вероятностью заберет инициативу. Пробуем фору по геймам через Коболли.

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