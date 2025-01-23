Арсенал — Астон Вилла, 18 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Два кубковых поражения в январе стали для болельщиков «Арсенала» неприятным сюрпризом. Особенно болезненным получился проигрыш в серии пенальти на «Эмирейтс» во встрече с «Манчестер Юнайтед», обернувшийся вылетом из Кубка Англии на ранней стадии. Но в предыдущем туре «канониры» начали приходить в себя - в дерби Северного Лондона был абсолютно по делу обыгран «Тоттенхэм».

Отсутствие Габриэла Жезуса остается серьезной проблемой. Заменить бразильца на острие атаки Арне Слоту крайне сложно. Результативность «Арсенала» от этого страдает, но главным козырем «пушкарей» была и остается лигния обороны, являющаяся самой надежной в АПЛ.

«Астон Вилла» потихоньку приближается в турнирной таблице к лигочемпионским рубежам. Отставание от идущего четвертым «Ньюкасла» составляет всего три балла. За ничью команда Эмери зацепиться вполне способна, но все же увезти очки с «Эмирейтс» бирмингемцам будет крайне сложно. В трех последних встречах соперников забивать удавалось только одной из команд. Ставим на то, что и на этот раз кто-то останется «сухим».