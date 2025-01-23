Арсенал — Астон Вилла, 18 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
18 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу «Арсенал» сыграет с «Астон Виллой». Лондонский клуб занимает второе место в турнирной таблице АПЛ и постарается сократить отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Ливерпуля».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Арсенал» (Лондон)
15.01.2025, Ср
20:30 МСК
«Астон Вилла» (Бирмингем)
|П1 - 1.57
Турнир: Чемпионат Англии по футболу, 22-й тур
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Судьи: Крис Кавана
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|82
|43
|69
|307-271
|«Астон Вилла»
|69
|43
|82
|271-307
Последние пять игр «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.01.025
|«Арсенал»
|2:1
|«Тоттенхэм»
|АПЛ
|12.01.2025
|«Арсенал»
|1:1 (3:5 - пен.)
|«Манчестер Юнайтед»
|Кубок Англии
|07.01.2025
|«Арсенал»
|0:2
|«Ньюкасл»
|Кубок лиги
|04.01.2025
|«Брайтон»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|01.01.2025
|«Брентфорд»
1:3
«Арсенал»
АПЛ
Последние пять игр «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.01.2025
|«Эвертон»
|0:1
|«Астон Вилла»
|АПЛ
|10.01.2025
|«Астон Вилла»
|2:1
|«Вест Хэм»
|Кубок Англии
|04.01.2025
|«Астон Вилла»
|2:1
|«Лестер»
|АПЛ
|30.12.2024
|«Астон Вилла»
2:2
«Брайтон»
АПЛ
|26.12.2024
|«Ньюкасл»
3:0
«Астон Вилла»
АПЛ
Последние пять игр «Арсенала» и «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.08.2024
|«Астон Вилла»
0:2
«Арсенал»
АПЛ
|14.04.2024
|«Арсенал»
0:2
«Астон Вилла»
АПЛ
|09.12.2023
|«Астон Вилла»
1:0
«Арсенал»
АПЛ
|18.02.2023
|«Астон Вилла»
2:4
«Арсенал»
АПЛ
|31.08.2022
|«Арсенал»
2:1
«Астон Вилла»
АПЛ
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|20
|14
|5
|1
|48-20
|47
|2. Арсенал
|21
|12
|7
|2
|41-19
|43
|3. Ноттингем
|21
|12
|5
|4
|30-20
|41
|4. Ньюкасл
|21
|11
|5
|5
|37-22
|38
|5. Челси
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|6. Манчестер Сити
|21
|10
|5
|6
|38-29
|35
|7. Астон Вилла
|21
|10
|5
|6
|31-32
|35
|8. Борнмут
|21
|9
|7
|5
|32-25
|34
|9. Брайтон
|21
|7
|10
|4
|32-29
|31
|10. Фулхэм
|21
|7
|9
|5
|32-30
|30
|11. Брентфорд
|21
|8
|4
|9
|40-37
|28
|12. Манчестер Юнайтед
|21
|7
|5
|9
|26-29
|26
|13. Вест Хэм
|21
|7
|5
|9
|27-41
|26
|14. Тоттенхэм
|21
|7
|3
|11
|43-32
|24
|15. Кристал Пэлас
|21
|5
|9
|7
|23-28
|24
|16. Эвертон
|20
|3
|8
|9
|15-26
|17
|17. Вулверхэмптон
|21
|4
|4
|13
|31-48
|16
|18. Ипсвич
|21
|3
|7
|11
|20-37
|16
|19. Лестер
|21
|3
|5
|13
|23-46
|14
|20. Саутгемптон
|21
|1
|3
|17
|13-47
|6
Два кубковых поражения в январе стали для болельщиков «Арсенала» неприятным сюрпризом. Особенно болезненным получился проигрыш в серии пенальти на «Эмирейтс» во встрече с «Манчестер Юнайтед», обернувшийся вылетом из Кубка Англии на ранней стадии. Но в предыдущем туре «канониры» начали приходить в себя - в дерби Северного Лондона был абсолютно по делу обыгран «Тоттенхэм».
Отсутствие Габриэла Жезуса остается серьезной проблемой. Заменить бразильца на острие атаки Арне Слоту крайне сложно. Результативность «Арсенала» от этого страдает, но главным козырем «пушкарей» была и остается лигния обороны, являющаяся самой надежной в АПЛ.
«Астон Вилла» потихоньку приближается в турнирной таблице к лигочемпионским рубежам. Отставание от идущего четвертым «Ньюкасла» составляет всего три балла. За ничью команда Эмери зацепиться вполне способна, но все же увезти очки с «Эмирейтс» бирмингемцам будет крайне сложно. В трех последних встречах соперников забивать удавалось только одной из команд. Ставим на то, что и на этот раз кто-то останется «сухим».
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Российские телеканалы не показывают матчи чемпионата Англии. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Арсенал»: Уайт, Томиясу, Сака, Нванери, Жезус (все - травма)
«Астон Вилла»: Торрес, Баркли, Макгинн, Карлос (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Тоттенхэм»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Астон Вилла»
|Позиция
|Вратарь
|22. Райя
|23. Мартинес
|Вратарь
|Защитник
|49. Льюис-Скелли
|2. Кэш
|Защитник
|Защитник
|6. Магальянс
|4. Конса
|Защитник
|Защитник
|2. Салиба
|5. Мингз
|Защитник
|Защитник
|12. Тимбер
|12. Динь
|Защитник
|Полузащитник
|5. Парти
|8. Тилеманс
|Полузащитник
|Полузащитник
|41. Райс
|44. Камара
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Эдегор
|24. Онана
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Мартинелли
|31. Бэйли
|Нападающий
|Нападающий
|19. Троссард
|27. Роджерс
|Нападающий
|Нападающий
|29. Хаверц
|11. Уоткинс
|Нападающий
|Главный тренер
|Микель Артета
|Унаи Эмери
|Главный тренер
Букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу «Арсенала» со счетом 1:0, предлагая за это коэффициент - 6.50. 2:10- 7.00. Ничья 1:1 и выигрыш хозяев со счетом 2:1 идут за 8.50.
Российские телеканалы не показывают матчи чемпионата Англии. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:
«Ливерпуль» - 1.30
«Арсенал» - 4.50
«Челси» - 40.00
На чемпионство «Астон Виллы» можно поставить за 500.00.
Партнерский проект