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18 января 9:22ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Арсенал — Астон Вилла, 18 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Канониры» попытаются приблизиться к «Ливерпулю»
Руслан Ипполитов

18 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу «Арсенал» сыграет с «Астон Виллой». Лондонский клуб занимает второе место в турнирной таблице АПЛ и постарается сократить отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Ливерпуля».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон)

15.01.2025, Ср

20:30 МСК

«Астон Вилла» (Бирмингем)

П1 - 1.57

Х - 4.10

П2 - 6.40

Турнир: Чемпионат Англии по футболу, 22-й тур

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

Судьи: Крис Кавана

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»824369307-271
«Астон Вилла»694382271-307

Последние пять игр «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.01.025«Арсенал»2:1«Тоттенхэм»АПЛ
12.01.2025«Арсенал»1:1 (3:5 - пен.)«Манчестер Юнайтед»Кубок Англии
07.01.2025«Арсенал»0:2«Ньюкасл»Кубок лиги
04.01.2025«Брайтон»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

01.01.2025«Брентфорд»

1:3

«Арсенал»

АПЛ

Последние пять игр «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.01.2025«Эвертон»0:1«Астон Вилла»АПЛ
10.01.2025«Астон Вилла»2:1«Вест Хэм»Кубок Англии
04.01.2025«Астон Вилла»2:1«Лестер»АПЛ
30.12.2024«Астон Вилла»

2:2

«Брайтон»

АПЛ

26.12.2024«Ньюкасл»

3:0

«Астон Вилла»

АПЛ

Последние пять игр «Арсенала» и «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.08.2024«Астон Вилла»

0:2

«Арсенал»

АПЛ

14.04.2024«Арсенал»

0:2

«Астон Вилла»

АПЛ

09.12.2023«Астон Вилла»

1:0

«Арсенал»

АПЛ

18.02.2023«Астон Вилла»

2:4

«Арсенал»

АПЛ

31.08.2022«Арсенал»

2:1

«Астон Вилла»

АПЛ

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль20145148-2047
2. Арсенал21127241-1943
3. Ноттингем21125430-2041
4. Ньюкасл21115537-2238
5. Челси21107441-2637
6. Манчестер Сити21105638-2935
7. Астон Вилла21105631-3235
8. Борнмут2197532-2534
9. Брайтон21710432-2931
10. Фулхэм2179532-3030
11. Брентфорд2184940-3728
12. Манчестер Юнайтед2175926-2926
13. Вест Хэм2175927-4126
14. Тоттенхэм21731143-3224
15. Кристал Пэлас2159723-2824
16. Эвертон2038915-2617
17. Вулверхэмптон21441331-4816
18. Ипсвич21371120-3716
19. Лестер21351323-4614
20. Саутгемптон21131713-476

Прогноз на матч

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Два кубковых поражения в январе стали для болельщиков «Арсенала» неприятным сюрпризом. Особенно болезненным получился проигрыш в серии пенальти на «Эмирейтс» во встрече с «Манчестер Юнайтед», обернувшийся вылетом из Кубка Англии на ранней стадии. Но в предыдущем туре «канониры» начали приходить в себя - в дерби Северного Лондона был абсолютно по делу обыгран «Тоттенхэм». 

Отсутствие Габриэла Жезуса остается серьезной проблемой. Заменить бразильца на острие атаки Арне Слоту крайне сложно. Результативность «Арсенала» от этого страдает, но главным козырем «пушкарей» была и остается лигния обороны, являющаяся самой надежной в АПЛ.

«Астон Вилла» потихоньку приближается в турнирной таблице к лигочемпионским рубежам. Отставание от идущего четвертым «Ньюкасла» составляет всего три балла. За ничью команда Эмери зацепиться вполне способна, но все же увезти очки с «Эмирейтс» бирмингемцам будет крайне сложно. В трех последних встречах соперников забивать удавалось только одной из команд. Ставим на то, что и на этот раз кто-то останется «сухим».

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи чемпионата Англии. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Арсенал»: Уайт, Томиясу, Сака, Нванери, Жезус (все - травма)

«Астон Вилла»:  Торрес, Баркли, Макгинн, Карлос (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Тоттенхэм»:

Позиция«Арсенал»«Астон Вилла»Позиция
Вратарь22. Райя23. МартинесВратарь
Защитник49. Льюис-Скелли2. КэшЗащитник
Защитник6. Магальянс4. КонсаЗащитник
Защитник2. Салиба5. МингзЗащитник
Защитник12. Тимбер12. ДиньЗащитник
Полузащитник 5. Парти8. ТилемансПолузащитник
Полузащитник 41. Райс44. КамараПолузащитник 
Полузащитник8. Эдегор24. ОнанаПолузащитник
Нападающий11. Мартинелли31. БэйлиНападающий
Нападающий19. Троссард27. РоджерсНападающий
Нападающий29. Хаверц11. УоткинсНападающий
Главный тренерМикель АртетаУнаи ЭмериГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI видит явным фаворитом матча «Арсенал». Котировки на победу хозяев в этой встрече составляют 1.57. Закключить пари на ничью можно за 4.10, а выигрыш «Астон Виллы» идет за 6.40.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Арсенал» - «Астогн Вилла»?

Букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу «Арсенала» со счетом 1:0, предлагая за это коэффициент - 6.50. 2:10- 7.00. Ничья 1:1 и выигрыш хозяев со счетом 2:1 идут за 8.50. 

Где бесплатно смотреть матч «Арсенал» - «Астон Вилла»?

Российские телеканалы не показывают матчи чемпионата Англии. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто выиграет чемпионат Англии?

Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:

«Ливерпуль» - 1.30

«Арсенал» - 4.50

«Челси» - 40.00

На чемпионство «Астон Виллы» можно поставить за 500.00.

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