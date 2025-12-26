Арсенал - Брайтон, 27 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Арсенал» выдал впечатляющую осень в английской и чемпионской лигах, но к концу года усталость накрыла и его. Победы лондонцам даются все с большим трудом. «Астон Вилле» «канониры» и вовсе уступили. «Кристал Пэлас» в Кубке лиги сломили лишь в серии пенальти.

В этом смысле «Брайтон» находится в более выигрышном положении. Из Кубка лиги команда еще в конце октября освободилась (кстати, благодаря как раз «Арсеналу») и теперь играет в достаточно комфортном режиме, не распыляя силы между турнирами. Так что легко вице-чемпиону точно не будет. Полагаем, что в субботу на «Эмирейтс» дело может ограничиться одним-двумя голами. Прогноз редакции: тотал меньше трех.