Арсенал - Брайтон, 27 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Лидер английской Премьер-лиги свой матч 18-го тура проведет в субботу, 27 декабря, против «Брайтона». Анализируем встречу на «Эмирейтс» на основании актуальных трендов и исторических тенденций.
Турнир: английская Премьер-лига, 18-й тур
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|18
|7
|8
|55-29
|«Брайтон»
|8
|7
|18
|29-55
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.12.2025
|«Арсенал»
1:1, пен. 8:7
«Кристал Пэлас»
Кубок лиги
|20.12.2025
|«Эвертон»
0:1
«Арсенал»
|13.12.2025
|«Арсенал»
2:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|10.12.2025
|«Брюгге»
0:3
«Арсенал»
Лига чемпионов
|06.12.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Арсенал»
АПЛ
Последние пять матчей «Брайтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.12.2025
|«Брайтон»
0:0
«Сандерленд»
АПЛ
|13.12.2025
|«Ливерпуль»
2:0
«Брайтон»
АПЛ
|07.12.2025
|«Брайтон»
1:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|03.12.2025
|«Брайтон»
3:4
«Астон Вилла»
АПЛ
|30.11.2025
|«Ноттингем Форест»
0:2
«Брайтон»
АПЛ
«Арсенал» все еще сохраняет лидерство в турнирной таблице АПЛ, но уже не чувствует себя в безопасности. «Брайтону» вполне комфортно в золотой середине.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|17
|12
|3
|2
|31-10
|39
|2. Манчестер Сити
|17
|12
|1
|4
|41-16
|37
|3. Астон Вилла
|17
|11
|3
|3
|27-18
|36
|4. Челси
|17
|8
|5
|4
|29-17
|29
|5. Ливерпуль
|17
|9
|2
|6
|28-25
|29
|6. Сандерленд
|17
|7
|6
|4
|19-17
|27
|7. Манчестер Юнайтед
|17
|7
|5
|5
|31-28
|26
|8. Кристал Пэлас
|17
|7
|5
|5
|21-19
|26
|9. Брайтон
|17
|6
|6
|5
|25-23
|24
|10. Эвертон
|17
|7
|3
|7
|18-20
|24
|11. Ньюкасл
|17
|6
|5
|6
|23-22
|23
|12. Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|24-25
|23
|13. Фулхэм
|17
|7
|2
|8
|24-26
|23
|14. Тоттенхэм
|17
|6
|4
|7
|26-23
|22
|15. Борнмут
|17
|5
|7
|5
|26-29
|22
|16. Лидс
|17
|5
|4
|8
|24-31
|19
|17. Ноттингем Форест
|17
|5
|3
|9
|17-26
|18
|18. Вест Хэм
|17
|3
|4
|10
|19-35
|13
|19. Бернли
|17
|3
|2
|12
|19-34
|11
|20. Вулверхэмптон
|17
|0
|2
|15
|9-37
|2
«Арсенал» выдал впечатляющую осень в английской и чемпионской лигах, но к концу года усталость накрыла и его. Победы лондонцам даются все с большим трудом. «Астон Вилле» «канониры» и вовсе уступили. «Кристал Пэлас» в Кубке лиги сломили лишь в серии пенальти.
В этом смысле «Брайтон» находится в более выигрышном положении. Из Кубка лиги команда еще в конце октября освободилась (кстати, благодаря как раз «Арсеналу») и теперь играет в достаточно комфортном режиме, не распыляя силы между турнирами. Так что легко вице-чемпиону точно не будет. Полагаем, что в субботу на «Эмирейтс» дело может ограничиться одним-двумя голами. Прогноз редакции: тотал меньше трех.
Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Арсенал»: Уайт, Доумэн, Хаверц, Москера, Магальянеш (все - травмы)
«Брайтон»: Уэбстер (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Кристал Пэлас»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Брайтон»
|Позиция
|Вратарь
|1. Райя
|1. Вербрюген
|Вратарь
|Защитник
|12. Тимбер
|34. Вельман
|Защитник
|Защитник
|2. Салиба
|42. Коппола
|Защитник
|Защитник
|5. Инкапье
|21. Боскальи
|Защитник
|Защитник
|33. Калафьори
|24. Кадиоглу
|Защитник
|Полузащитник
|8. Эдегор
|26. Айяри
|Полузащитник
|Полузащитник
|36. Субименди
|13. Хиншелвуд
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Мерино
|11. Минте
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Сака
|8. Груда
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Дьекереш
|22. Митома
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Эзе
|10. Рюттер
|Нападающий
|Главный тренер
|Микель Артета
|Фабиан Хюрцелер
|Главный тренер
Трейдеры PARI оценили вероятность победы лидера АПЛ коэффициентом 1.38. Котировка на ничью составляет 4.90, а на успех гостей - ровно на три пункта выше.