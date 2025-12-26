Ведомости
Арсенал - Брайтон, 27 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Легкой победы лидера не предвидится
Валентин Васильев

Лидер английской Премьер-лиги свой матч 18-го тура проведет в субботу, 27 декабря, против «Брайтона». Анализируем встречу на «Эмирейтс»  на основании актуальных трендов и исторических тенденций.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон)

27.12.2025, Сб

18:00 МСК

 «Брайтон»

П1 - 1.38

Х - 4.90

П2 - 7.90

Турнир:  английская Премьер-лига, 18-й тур

Стадион: «Эмирейтс»   (Лондон, Англия)

Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия)

Получить до 25 000 рублей от PARI

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»187855-29
«Брайтон»871829-55

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.12.2025«Арсенал»

1:1, пен. 8:7

«Кристал Пэлас»

Кубок лиги

20.12.2025«Эвертон»

0:1

«Арсенал»

 
13.12.2025«Арсенал»

2:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

10.12.2025«Брюгге»

0:3

«Арсенал»

Лига чемпионов

06.12.2025«Астон Вилла»

2:1

«Арсенал»

АПЛ

Последние пять матчей  «Брайтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.12.2025 «Брайтон»

0:0

«Сандерленд»

АПЛ

13.12.2025«Ливерпуль»

2:0

 «Брайтон»

АПЛ

07.12.2025 «Брайтон»

1:1

«Вест Хэм»

АПЛ

03.12.2025 «Брайтон»

3:4

«Астон Вилла»

АПЛ

30.11.2025«Ноттингем Форест»

0:2

 «Брайтон»

АПЛ

Место в турнирной таблице

«Арсенал» все еще сохраняет лидерство в турнирной таблице АПЛ, но уже не чувствует себя в безопасности. «Брайтону» вполне комфортно в золотой середине. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал17123231-1039
2. Манчестер Сити17121441-1637
3. Астон Вилла17113327-1836
4. Челси1785429-1729
5. Ливерпуль1792628-2529
6. Сандерленд1776419-1727
7. Манчестер Юнайтед1775531-2826
8. Кристал Пэлас1775521-1926
9. Брайтон1766525-2324
10. Эвертон1773718-2024
11. Ньюкасл1765623-2223
12. Брентфорд1772824-2523
13. Фулхэм1772824-2623
14. Тоттенхэм1764726-2322
15. Борнмут1757526-2922
16. Лидс1754824-3119
17. Ноттингем Форест1753917-2618
18. Вест Хэм17341019-3513
19. Бернли17321219-3411
20. Вулверхэмптон1702159-372

Прогноз на матч

«Арсенал»  выдал впечатляющую осень в английской и чемпионской лигах, но к концу года усталость накрыла и его. Победы лондонцам даются все с большим трудом. «Астон Вилле» «канониры» и вовсе уступили. «Кристал Пэлас» в Кубке лиги сломили лишь в серии пенальти.

В этом смысле «Брайтон» находится в более выигрышном положении. Из Кубка лиги команда еще в конце октября освободилась (кстати, благодаря как раз «Арсеналу») и теперь играет в достаточно комфортном режиме, не распыляя силы между турнирами. Так что легко вице-чемпиону точно не будет. Полагаем, что в субботу на «Эмирейтс» дело может ограничиться одним-двумя голами. Прогноз редакции: тотал меньше трех.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Арсенал»: Уайт, Доумэн, Хаверц, Москера, Магальянеш (все - травмы)

 «Брайтон»: Уэбстер (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Кристал Пэлас»:

Позиция«Арсенал»«Брайтон»Позиция
Вратарь1. Райя1. ВербрюгенВратарь
Защитник12. Тимбер34. ВельманЗащитник
Защитник2. Салиба42. КопполаЗащитник
Защитник5. Инкапье21. БоскальиЗащитник
Защитник33. Калафьори24. КадиоглуЗащитник
Полузащитник 8. Эдегор26. АйяриПолузащитник
Полузащитник 36. Субименди13. ХиншелвудПолузащитник 
Полузащитник23. Мерино11. МинтеПолузащитник
Нападающий7. Сака8. ГрудаПолузащитник
Нападающий14. Дьекереш22. МитомаПолузащитник
Нападающий10. Эзе10. РюттерНападающий
Главный тренерМикель АртетаФабиан ХюрцелерГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Трейдеры PARI оценили вероятность победы лидера АПЛ коэффициентом 1.38. Котировка на ничью составляет 4.90, а на успех гостей - ровно на три пункта выше.

