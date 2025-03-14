Арсенал - Челси, 16 марта: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Центральное противостояние 29-го тура английской Премьер-лиги запланировано на воскресенье, 16 марта. В Лондоне грядет большое дерби: «Арсенал» - «Челси». Рассмотрим его сквозь призму букмекерских котировок.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Арсенал» (Лондон)
16.03.2025, Вс
16:30 МСК
«Челси» (Лондон)
|П1 - 1.81
Турнир: английская Премьер-лига, 29-й тур
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Арсенал»
|83
|61
|66
|301-274
|«Челси»
|66
|61
|83
|274-301
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.03.2025
|«Арсенал»
2:2
ПСВ
Лига чемпионов
|09.03.2025
|«Манчестер Юнайтед»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|04.03.2025
|ПСВ
1:7
«Арсенал»
Лига чемпионов
|26.02.2025
|«Ноттингем Форест»
0:0
«Арсенал»
АПЛ
|22.02.2025
|«Арсенал»
0:1
«Вест Хэм»
АПЛ
Последние пять матчей «Челси»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.03.2025
|«Челси»
1:0
«Копенгаген»
Лига конференций
|09.03.2025
|«Челси»
1:0
«Лестер»
АПЛ
|06.03.2025
|«Копенгаген»
1:2
«Челси»
Лига конференций
|25.02.2025
|«Челси»
4:0
«Саутгемптон»
АПЛ
|22.02.025
|«Астон Вилла»
2:1
«Челси»
АПЛ
Последние пять матчей «Арсенала» и «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.11.2024
|«Челси»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|23.04.2024
|«Арсенал»
5:0
«Челси»
АПЛ
|21.10.2023
|«Челси»
2:2
«Арсенал»
АПЛ
|02.05.2023
|«Арсенал»
3:1
«Челси»
АПЛ
|06.11.2022
|«Челси»
0:1
«Арсенал»
АПЛ
Перед очной встречей земляков разделяют в таблице две позиции и шесть очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|29
|21
|7
|1
|69-27
|70
|2. Арсенал
|28
|15
|10
|3
|52-24
|55
|3. Ноттингем Форест
|28
|15
|6
|7
|45-33
|51
|4. Челси
|28
|14
|7
|7
|53-36
|49
|5. Манчестер Сити
|28
|14
|5
|9
|53-38
|47
|6. Ньюкасл
|28
|14
|5
|9
|47-38
|47
|7. Брайтон
|28
|12
|10
|6
|46-40
|46
|8. Астон Вилла
|29
|12
|9
|8
|41-45
|45
|9. Борнмут
|28
|12
|8
|8
|47-34
|44
|10. Фулхэм
|28
|11
|9
|8
|41-38
|42
|11. Кристал Пэлас
|28
|10
|9
|9
|36-33
|39
|12. Брентфорд
|28
|11
|5
|12
|48-44
|38
|13. Тоттенхэм
|28
|10
|4
|14
|55-41
|34
|14. Манчестер Юнайтед
|28
|9
|7
|12
|34-40
|34
|15. Эвертон
|28
|7
|12
|9
|31-35
|33
|16. Вест Хэм
|28
|9
|6
|13
|32-48
|33
|17. Вулверхэмптон
|28
|6
|5
|17
|38-57
|23
|18. Ипсвич
|28
|3
|8
|17
|26-58
|17
|19. Лестер
|28
|4
|5
|19
|25-62
|17
|20. Саутгемптон
|28
|2
|3
|23
|20-68
|9
Номинальные преследователи уже, кажется, отчаялись догнать «Ливерпуль» в таблице АПЛ. Но за спиной у лидера движуха идет мощная. На оставшиеся три места в зоне ЛЧ претендуют по меньшей мере восемь клубов! Прямо сейчас «Арсенал» с «Челси» идут в топ-4. Но в полной безопасности себя чувствовать ни те, ни другие не могут. Более шаткие позиции у «синих»: одно поражение может спустить их за пределы ведущего квартета.
«Арсенал» в последнее время сбавил обороты. Из пяти предыдущих матчей парни Артеты выиграли только один. Да, со счетом 7:1, но половину этих голов тренер с радостью перераспределил бы между другими, менее удачными играми. За три тура АПЛ «пушкари» растеряли семь очков и окончательно отстали от «Ливера».
У «Челси» в последнее время дела идут повеселее. Свежая победа над «Копенгагеном» в Лиге конференций стала для команды четвертой подряд. Три из них - «сухие». В матче заведомо равных команд с повышенной турнирной значимостью ожидать голевой феерии, наверное, тоже не стоит. Прогнозируем «низовую» игру на «Эмирейтс».
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На российском ТВ АПЛ не транслируется. Следить за играми можно по текстовым и графическим лайвам.
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|Тип трансляции
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|Графическая
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|«Чемпионат»
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|Текстовая
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Потери
«Арсенал»: Сака, Томиясу, Жезус, Хаверц (все - травмы)
«Челси»: Джеймс, Келлимэн, Ансельмино, Лавиа, Мадуэке, Фофана, Джексон, Гиу (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Челси»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Челси»
|Позиция
|Вратарь
|32. Нето
|1. Санчес
|Вратарь
|Защитник
|49. Льюис-Скелли
|23. Чалоба
|Защитник
|Защитник
|6. Магальянс
|5. Бадьяшиль
|Защитник
|Защитник
|2. Салиба
|4. Адарабиойо
|Защитник
|Защитник
|12. Тимбер
|3. Кукурелья
|Защитник
|Полузащитник
|5. Парти
|25. Кайседо
|Полузащитник
|Полузащитник
|41. Райс
|8. Фернандес
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Эдегор
|20. Палмер
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Нванери
|19. Санчо
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Троссард
|7. Нету
|Полузащитник
|Нападающий
|30. Стерлинг
|18. Нкунку
|Нападающий
|Главный тренер
|Микель Артета
|Энцо Мареска
|Главный тренер
В основной линии Winline коэффициент на победу хозяев составляет 1.81. На гостей можно поставить по котировке 4.40. В случае ничьей букмекер умножит номинал пари на 3.75.
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В линии на точный счет минимальный коэффициент 6.00 установлен на ничью со счетом 1:1.
По расчетам аналитиков, вероятность победы хозяев составляет около 55%, а гостей - всего 22%.
С июля 2024 года лондонский клуб возглавляет Энцо Мареска.
17 декабря 2024 года в тесте украинского вингера было выявлено запрещенное вещество. В настоящий момент Мудрик отстранен от участия в матчах из-за подозрения в употреблении допинга.
Партнерский проект