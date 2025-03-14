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14 марта 11:45ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Арсенал - Челси, 16 марта: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Заруба внутри топ-4
Валентин Васильев

Центральное противостояние 29-го тура английской Премьер-лиги запланировано на воскресенье, 16 марта. В Лондоне грядет большое дерби: «Арсенал» - «Челси». Рассмотрим его сквозь призму букмекерских котировок. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон)

16.03.2025, Вс

16:30 МСК

«Челси»  (Лондон)

П1 - 1.81

Х - 3.75

П2 - 4.40

Турнир: английская Премьер-лига, 29-й тур

Стадион: «Эмирейтс»  (Лондон, Англия)

Главный судья:  Крис Кавана (Ланкашир, Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Арсенал»836166301-274
«Челси»666183274-301

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.03.2025«Арсенал»

2:2

 ПСВ

Лига чемпионов

09.03.2025«Манчестер Юнайтед»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

04.03.2025ПСВ

1:7

«Арсенал»

Лига чемпионов

26.02.2025«Ноттингем Форест»

0:0

«Арсенал»

АПЛ

22.02.2025«Арсенал»

0:1

«Вест Хэм»

АПЛ

Последние пять матчей «Челси»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.03.2025«Челси»

1:0

«Копенгаген»

Лига конференций

09.03.2025«Челси»

1:0

«Лестер»

АПЛ

06.03.2025«Копенгаген»

1:2

«Челси»

Лига конференций

25.02.2025«Челси»

4:0

«Саутгемптон»

АПЛ

22.02.025«Астон Вилла»

2:1

«Челси»

АПЛ

Последние пять матчей «Арсенала» и «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.11.2024«Челси»

1:1

  «Арсенал»

АПЛ

23.04.2024 «Арсенал»

5:0

«Челси»

АПЛ

21.10.2023«Челси»

2:2

  «Арсенал»

АПЛ

02.05.2023 «Арсенал»

3:1

«Челси»

АПЛ

06.11.2022«Челси»

0:1

  «Арсенал»

АПЛ

Место в таблице

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Перед очной встречей земляков разделяют в таблице две позиции и шесть очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль29217169-2770
2. Арсенал281510352-2455
3. Ноттингем Форест28156745-3351
4. Челси28147753-3649
5. Манчестер Сити28145953-3847
6. Ньюкасл28145947-3847
7. Брайтон281210646-4046
8. Астон Вилла29129841-4545
9. Борнмут28128847-3444
10. Фулхэм28119841-3842
11. Кристал Пэлас28109936-3339
12. Брентфорд281151248-4438
13. Тоттенхэм281041455-4134
14. Манчестер Юнайтед28971234-4034
15. Эвертон28712931-3533
16. Вест Хэм28961332-4833
17. Вулверхэмптон28651738-5723
18. Ипсвич28381726-5817
19. Лестер28451925-6217
20. Саутгемптон28232320-689

Прогноз на матч

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Номинальные преследователи уже, кажется, отчаялись догнать «Ливерпуль» в таблице АПЛ. Но за спиной у лидера движуха идет мощная. На оставшиеся три места в зоне ЛЧ претендуют по меньшей мере восемь клубов! Прямо сейчас «Арсенал» с «Челси» идут в топ-4. Но в полной безопасности себя чувствовать ни те, ни другие не могут. Более шаткие позиции у «синих»: одно поражение может спустить их за пределы ведущего квартета. 

«Арсенал» в последнее время сбавил обороты. Из пяти предыдущих матчей парни Артеты выиграли только один. Да, со счетом 7:1, но половину этих голов тренер с радостью перераспределил бы между другими, менее удачными играми. За три тура АПЛ «пушкари» растеряли семь очков и окончательно отстали от «Ливера».

У «Челси» в последнее время дела идут повеселее. Свежая победа над «Копенгагеном» в Лиге конференций стала для команды четвертой подряд. Три из них - «сухие». В матче заведомо равных команд с повышенной турнирной значимостью ожидать голевой феерии, наверное, тоже не стоит. Прогнозируем «низовую» игру на «Эмирейтс».

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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На российском ТВ АПЛ не транслируется. Следить за играми можно по текстовым и графическим лайвам.  

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Арсенал»: Сака, Томиясу, Жезус, Хаверц (все - травмы)

«Челси»: Джеймс, Келлимэн, Ансельмино, Лавиа, Мадуэке, Фофана, Джексон, Гиу (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Челси»:

Позиция«Арсенал»«Челси»Позиция
Вратарь32. Нето1. СанчесВратарь
Защитник49. Льюис-Скелли23. Чалоба Защитник
Защитник6. Магальянс5. БадьяшильЗащитник
Защитник2. Салиба4. АдарабиойоЗащитник
Защитник12. Тимбер3. КукурельяЗащитник
Полузащитник 5. Парти25. КайседоПолузащитник
Полузащитник 41. Райс8. ФернандесПолузащитник 
Полузащитник8. Эдегор20. ПалмерПолузащитник
Полузащитник53. Нванери19. СанчоПолузащитник
Полузащитник19. Троссард7. НетуПолузащитник
Нападающий30. Стерлинг18. НкункуНападающий
Главный тренерМикель АртетаЭнцо МарескаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии Winline коэффициент на победу хозяев составляет 1.81. На гостей можно поставить по котировке 4.40.  В случае ничьей букмекер умножит номинал пари на 3.75.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Арсенал» - «Челси»?

В линии на точный счет минимальный коэффициент 6.00 установлен на ничью со счетом 1:1.

Кто выиграет в матче «Арсенал» - «Челси»?

По расчетам аналитиков, вероятность победы хозяев составляет около 55%, а гостей - всего 22%.

Кто тренирует  «Челси»?

С июля 2024 года лондонский клуб возглавляет Энцо Мареска.

Что случилось с Мудриком?

17 декабря 2024 года в тесте украинского вингера было выявлено запрещенное вещество. В настоящий момент Мудрик отстранен от участия в матчах из-за подозрения в употреблении допинга.

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