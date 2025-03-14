Арсенал - Челси, 16 марта: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Номинальные преследователи уже, кажется, отчаялись догнать «Ливерпуль» в таблице АПЛ. Но за спиной у лидера движуха идет мощная. На оставшиеся три места в зоне ЛЧ претендуют по меньшей мере восемь клубов! Прямо сейчас «Арсенал» с «Челси» идут в топ-4. Но в полной безопасности себя чувствовать ни те, ни другие не могут. Более шаткие позиции у «синих»: одно поражение может спустить их за пределы ведущего квартета.

«Арсенал» в последнее время сбавил обороты. Из пяти предыдущих матчей парни Артеты выиграли только один. Да, со счетом 7:1, но половину этих голов тренер с радостью перераспределил бы между другими, менее удачными играми. За три тура АПЛ «пушкари» растеряли семь очков и окончательно отстали от «Ливера».

У «Челси» в последнее время дела идут повеселее. Свежая победа над «Копенгагеном» в Лиге конференций стала для команды четвертой подряд. Три из них - «сухие». В матче заведомо равных команд с повышенной турнирной значимостью ожидать голевой феерии, наверное, тоже не стоит. Прогнозируем «низовую» игру на «Эмирейтс».