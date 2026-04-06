Арсенал - Факел, 5 апреля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Воронежский «Факел» несется навстречу РПЛ. В очередном туре лидер Лиги PARI выступит в Туле. Сумеет ли «Арсенал» притормозить команду Василенко? В поиске ответа рассмотрим котировки официального букмекера турнира.
Турнир: Лига PARI, 27-й тур
Стадион: «Арсенал» (Тула)
Главный судья: Федотов (Нижний Новгород)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|7
|7
|6
|24-19
|«Факел»
|6
|7
|7
|19-24
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.03.2026
|«Арсенал»
3:1
«Сокол»
Лига PARI
|22.03.2026
|«СКА-Хабаровск»
1:3
«Арсенал»
Лига PARI
|15.03.2026
|«Урал»
2:0
«Арсенал»
Лига PARI
|09.03.2026
|«Арсенал»
0:1
«Волга»
Лига PARI
|05.03.2026
|«Арсенал»
1:2
«Локомотив»
Кубок России
Последние пять матчей «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.04.2026
|«Нефтехимик»
0:2
«Факел»
Лига PARI
|28.03.2026
|«Факел»
0:0
«КАМАЗ»
Лига PARI
|20.03.2026
|«Ротор»
1:0
«Факел»
Лига PARI
|14.03.2026
|«Факел»
0:0
«Черноморец»
Лига PARI
|27.02.2026
|«Факел»
1:0
«Факел»
Лига PARI
«Факел» продолжает уверенно лидировать в таблице. «Арсенал» занимает привычное место в «золотой середине».
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Факел
|26
|17
|5
|4
|32-12
|56
|2
|Родина
|26
|13
|10
|3
|42-22
|49
|3
|Урал
|26
|13
|6
|7
|36-27
|45
|4
|Ротор
|26
|10
|9
|7
|32-21
|39
|5
|КАМАЗ
|26
|9
|11
|6
|41-28
|38
|6
|Спартак Кострома
|26
|9
|11
|6
|36-31
|38
|7
|Челябинск
|26
|9
|10
|7
|34-28
|37
|8
|Нефтехимик
|26
|8
|11
|7
|30-29
|35
|9
|Арсенал
|26
|8
|11
|7
|36-31
|35
|10
|Енисей
|26
|8
|10
|8
|22-29
|34
|11
|Торпедо
|26
|9
|6
|11
|27-32
|33
|12
|СКА-Хабаровск
|26
|8
|9
|9
|28-34
|33
|13
|Шинник
|26
|7
|11
|8
|22-23
|32
|14
|Волга
|26
|8
|6
|12
|30-39
|30
|15
|Черноморец
|26
|7
|7
|12
|30-36
|28
|16
|Уфа
|26
|6
|8
|12
|28-34
|26
|17
|Чайка
|26
|4
|7
|15
|25-54
|19
|18
|Сокол
|26
|2
|10
|14
|11-32
|16
«Факел» стал терять многовато очков после победы над главным конкурентом из Екатеринбурга: за следующие три тура воронежцы не забили ни одного мяча, сделали две нулевые ничьи и минимально (0:1) уступили «Ротору» в Волгограде. Эта «засуха» прервалась только в Нижнекамске - и лидер сезона сразу победил (2:0).
«Арсенал» после трех поражений подряд, включая кубковое от «Локомотива», поднял настроение болельщикам двумя подряд победами «под копирку» - 3:1 над СКА и «Соколом». Однако в воскресенье на развитие последних голевых успехов «канониров» вряд ли приходится рассчитывать.
После ресарта сезона «Факел» пропустил всего один мяч и остается с большим запасом самой надежной командой дивизиона. Все пять матчей 2026 года у воронежцев были «низовыми».
Поэтому остановимся на комбинированном прогнозе: лидер не проиграет при общем количестве голов не больше 2.5. В PARI такой вариант котируется за 1.88.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Вконтакте
|Видеотрансляция
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Нечасто встретишь такой высокий коэффициент на фаворита и единоличного первенства, как в этом случае (2.30). Победа туляков котируется за 3.40, а ничья - за 3.00.
Получить до 25 000 рублей от PARI
На тотал больше 2.5 PARI дает коэффициент - 1.47. Расшифруем: результативной игры аналитики не ждут.
Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта».
БК PARI транслирует все матчи первого дивизиона на своем сайте бесплатно.
Приобрести билеты на игру можно на официальном сайте «Арсенала». Минимальная стоимость составляет 250 рублей.