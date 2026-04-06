Арсенал - Факел, 5 апреля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Факел» стал терять многовато очков после победы над главным конкурентом из Екатеринбурга: за следующие три тура воронежцы не забили ни одного мяча, сделали две нулевые ничьи и минимально (0:1) уступили «Ротору» в Волгограде. Эта «засуха» прервалась только в Нижнекамске - и лидер сезона сразу победил (2:0).

«Арсенал» после трех поражений подряд, включая кубковое от «Локомотива», поднял настроение болельщикам двумя подряд победами «под копирку» - 3:1 над СКА и «Соколом». Однако в воскресенье на развитие последних голевых успехов «канониров» вряд ли приходится рассчитывать.

После ресарта сезона «Факел» пропустил всего один мяч и остается с большим запасом самой надежной командой дивизиона. Все пять матчей 2026 года у воронежцев были «низовыми».

Поэтому остановимся на комбинированном прогнозе: лидер не проиграет при общем количестве голов не больше 2.5. В PARI такой вариант котируется за 1.88.