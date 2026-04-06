Партнерский проект

Арсенал - Факел, 5 апреля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обновлено:
Повышенные коэффициенты на игру лидера сезона
Валентин Васильев

Воронежский «Факел» несется навстречу РПЛ. В очередном туре лидер Лиги PARI выступит в Туле. Сумеет ли «Арсенал» притормозить команду Василенко? В поиске ответа рассмотрим котировки официального букмекера турнира. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Тула)

05.04.2026, Вс

16:00 МСК

«Факел» (Воронеж)

П1 - 3.40

Х - 3.00

П2 - 2.30

Турнир: Лига PARI, 27-й тур

Стадион: «Арсенал» (Тула)

Главный судья: Федотов (Нижний Новгород)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал» 77624-19
«Факел»67719-24

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.03.2026«Арсенал» 

3:1

«Сокол»

Лига PARI

22.03.2026«СКА-Хабаровск»

1:3

«Арсенал» 

Лига PARI

15.03.2026«Урал»

2:0

«Арсенал» 

Лига PARI

09.03.2026«Арсенал» 

0:1

«Волга»

Лига PARI

05.03.2026«Арсенал» 

1:2

«Локомотив»

Кубок России

Последние пять матчей «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.04.2026«Нефтехимик»

0:2

«Факел»

Лига PARI

28.03.2026«Факел»

0:0

«КАМАЗ»

Лига PARI

20.03.2026«Ротор»

1:0

«Факел»

Лига PARI

14.03.2026«Факел»

0:0

«Черноморец»

Лига PARI

27.02.2026«Факел»

1:0

«Факел»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

«Факел» продолжает уверенно лидировать в таблице. «Арсенал» занимает привычное место в «золотой середине».

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Факел26175432-1256
2Родина261310342-2249
3Урал26136736-2745
4Ротор26109732-2139
5КАМАЗ26911641-2838
6Спартак Кострома26911636-3138
7Челябинск26910734-2837
8Нефтехимик26811730-2935
9Арсенал26811736-3135
10Енисей26810822-2934
11Торпедо26961127-3233
12СКА-Хабаровск2689928-3433
13Шинник26711822-2332
14Волга26861230-3930
15Черноморец26771230-3628
16Уфа26681228-3426
17Чайка26471525-5419
18Сокол262101411-3216

Прогноз на матч

«Факел» стал терять многовато очков после победы над главным конкурентом из Екатеринбурга: за следующие три тура воронежцы не забили ни одного мяча, сделали две нулевые ничьи и минимально (0:1) уступили  «Ротору» в Волгограде. Эта «засуха» прервалась только в Нижнекамске - и лидер сезона сразу победил (2:0). 

«Арсенал» после трех поражений подряд, включая кубковое от «Локомотива», поднял настроение болельщикам двумя подряд победами «под копирку» - 3:1 над СКА и «Соколом». Однако в воскресенье на развитие последних голевых успехов «канониров» вряд ли приходится рассчитывать. 

После ресарта сезона «Факел» пропустил всего один мяч и остается с большим запасом самой надежной командой дивизиона. Все пять матчей 2026 года у воронежцев были «низовыми».

Поэтому остановимся на комбинированном прогнозе: лидер не проиграет при общем количестве голов не больше 2.5. В PARI такой вариант котируется за 1.88.

Трансляции

Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

Нечасто встретишь такой высокий коэффициент на фаворита и единоличного первенства, как в этом случае (2.30). Победа туляков  котируется за 3.40, а ничья - за 3.00.

Вопросы и ответы

Будет ли матч «Арсенал» - «Факел» результативным?

На тотал больше 2.5 PARI дает коэффициент - 1.47. Расшифруем: результативной игры аналитики не ждут.  

Где смотреть бесплатно матч «Арсенал» - «Факел»?

БК PARI транслирует все матчи первого дивизиона на своем сайте бесплатно.

Где купить билеты на  матч «Арсенал» - «Факел»?

Приобрести билеты на игру можно на официальном сайте «Арсенала». Минимальная стоимость составляет 250 рублей.

