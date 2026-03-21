Арсенал – Манчестер Сити, 22 марта: где смотреть финал Кубка английской лиги, прогноз, составы

«Сити» вновь уступил «Реалу» и не только вылетел из Лиги чемпионов, но и продлил безвыигрышную серию до трех матчей. В моменте запас прочности «Арсенала» кажется выше. Лондонцы грамотно распределяют силы по нескольким турнирам, при необходимости добавляют, а порой, напротив, включают эконом-режим.

Разумеется, у «Сити» есть все возможности для победы, но номинально фаворитом выглядит действительно столичная команда. Но оба соперника едва ли будут рисковать, тем более когда на кону трофей. Их очные матчи всё чаще получаются довольно осторожными и насыщенными тактическими ходами.

Полагаем, не стоит ждать более трех голов в основное время. Пробуем аккуратный вариант с ТМ (3). При трех голах ставка принесет возврат, при меньшем количестве будет выигрышной.