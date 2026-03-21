Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболКубок английской лиги

Арсенал – Манчестер Сити, 22 марта: где смотреть финал Кубка английской лиги, прогноз, составы

Обновлено:
На кону трофей
Александр Бокулёв

В воскресенье, 22 марта, лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити» встретятся в финале Кубка английской лиги. Кто заберет трофей? Анализируем коэффициенты букмекеров и выбираем вариант для ставки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон)

22.03.2026, Вс

19:30 МСК

«Манчестер Сити» (Манчестер) 

П1 - 2,40

Х - 3,30

П2 - 3,20

Турнир: Кубок английской лиги, финал

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Великобритания)

Судьи: не определены на момент публикации

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал» 1024966339-272
«Манчестер Сити» 6649102272-339

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.03.2026«Арсенал»

2:0

«Байер»

Лига чемпионов

14.03.2026«Арсенал»

2:0

«Эвертон»

АПЛ

11.03.2026«Байер»

1:1

«Арсенал»

Лига чемпионов

07.03.2026«Мансфилд»

1:2

«Арсенал»

Кубок Англии

04.03.2026«Брайтон»

0:1

«Арсенал»

АПЛ

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.03.2026«Манчестер Сити»

1:2

«Реал»

Лига чемпионов

14.03.2026«Вест Хэм»

1:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

11.03.2026«Реал»

3:0

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

07.03.2026«Ньюкасл»

1:3

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

04.03.2026«Манчестер Сити»

2:2

«Ноттингем Форест»

    АПЛ

Прогноз на матч

Свернуть

«Сити» вновь уступил «Реалу» и не только вылетел из Лиги чемпионов, но и продлил безвыигрышную серию до трех матчей. В моменте запас прочности «Арсенала» кажется выше. Лондонцы грамотно распределяют силы по нескольким турнирам, при необходимости добавляют, а порой, напротив, включают эконом-режим. 

Разумеется, у «Сити» есть все возможности для победы, но номинально фаворитом выглядит действительно столичная команда. Но оба соперника едва ли будут рисковать, тем более когда на кону трофей. Их очные матчи всё чаще получаются довольно осторожными и насыщенными тактическими ходами. 

Полагаем, не стоит ждать более трех голов в основное время. Пробуем аккуратный вариант с ТМ (3). При трех голах ставка принесет возврат, при меньшем количестве будет выигрышной.

Трансляции

Свернуть

Лицензионных прямых эфиров английского футбола на территории РФ нет. Но матчи транслируют специализированные группы в социальных сетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Арсенал»: Мерино (травма), Эдегор, Тимбер (оба – под вопросом)

«Манчестер Сити»: Гвардиол (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» – «Манчестер Сити»:

Позиция«Арсенал»«Ман Сити»
Вратарь1. Райя25. Доннарумма
Защитник4. Уайт27. Нунеш
Защитник2. Салиба45. Хусанов
Защитник6. Габриэл3. Диаш
Защитник5. Инкапье21. Аит-Нури
Полузащитник41. Райс16. Родри
Полузащитник36. Субименди20. Силва
Полузащитник10. Эзе4. Рейндерс
Нападающий19. Троссард11. Доку
Нападающий7. Сака10. Шерки
Нападающий14. Дьокереш9. Холанд
Главный тренерМикель АртетаХосеп Гвардиола

 

 

 

 

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

По мнению аналитиков «БЕТСИТИ», шансы лондонцев на победу выше – коэффициент 2,40 на такой исход в основное время. Котировка на выигрыш манчестерской команды – 3,20, а на ничью – 3,30.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Арсенал» – «Манчестер Сити»?

Букмекеры считают фаворитами столичную команду, но дают высокие коэффициенты на все три базовых исхода.

Где смотреть бесплатно матч «Арсенал» – «Манчестер Сити»?

Легальных прямых эфиров в РФ нет. Но тематические группы в социальных сетях бесплатно транслируют английский футбол.

