Арсенал – Манчестер Сити, 22 марта: где смотреть финал Кубка английской лиги, прогноз, составы

В воскресенье, 22 марта, лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити» встретятся в финале Кубка английской лиги. Кто заберет трофей? Анализируем коэффициенты букмекеров и выбираем вариант для ставки.
Турнир: Кубок английской лиги, финал
Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Великобритания)
Судьи: не определены на момент публикации
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|102
|49
|66
|339-272
|«Манчестер Сити»
|66
|49
|102
|272-339
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.03.2026
|«Арсенал»
2:0
«Байер»
Лига чемпионов
|14.03.2026
|«Арсенал»
2:0
«Эвертон»
АПЛ
|11.03.2026
|«Байер»
1:1
«Арсенал»
Лига чемпионов
|07.03.2026
|«Мансфилд»
1:2
«Арсенал»
Кубок Англии
|04.03.2026
|«Брайтон»
0:1
«Арсенал»
АПЛ
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.03.2026
|«Манчестер Сити»
1:2
«Реал»
Лига чемпионов
|14.03.2026
|«Вест Хэм»
1:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|11.03.2026
|«Реал»
3:0
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|07.03.2026
|«Ньюкасл»
1:3
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
|04.03.2026
|«Манчестер Сити»
2:2
«Ноттингем Форест»
АПЛ
«Сити» вновь уступил «Реалу» и не только вылетел из Лиги чемпионов, но и продлил безвыигрышную серию до трех матчей. В моменте запас прочности «Арсенала» кажется выше. Лондонцы грамотно распределяют силы по нескольким турнирам, при необходимости добавляют, а порой, напротив, включают эконом-режим.
Разумеется, у «Сити» есть все возможности для победы, но номинально фаворитом выглядит действительно столичная команда. Но оба соперника едва ли будут рисковать, тем более когда на кону трофей. Их очные матчи всё чаще получаются довольно осторожными и насыщенными тактическими ходами.
Полагаем, не стоит ждать более трех голов в основное время. Пробуем аккуратный вариант с ТМ (3). При трех голах ставка принесет возврат, при меньшем количестве будет выигрышной.
Лицензионных прямых эфиров английского футбола на территории РФ нет. Но матчи транслируют специализированные группы в социальных сетях.
Потери
«Арсенал»: Мерино (травма), Эдегор, Тимбер (оба – под вопросом)
«Манчестер Сити»: Гвардиол (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» – «Манчестер Сити»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Ман Сити»
|Вратарь
|1. Райя
|25. Доннарумма
|Защитник
|4. Уайт
|27. Нунеш
|Защитник
|2. Салиба
|45. Хусанов
|Защитник
|6. Габриэл
|3. Диаш
|Защитник
|5. Инкапье
|21. Аит-Нури
|Полузащитник
|41. Райс
|16. Родри
|Полузащитник
|36. Субименди
|20. Силва
|Полузащитник
|10. Эзе
|4. Рейндерс
|Нападающий
|19. Троссард
|11. Доку
|Нападающий
|7. Сака
|10. Шерки
|Нападающий
|14. Дьокереш
|9. Холанд
|Главный тренер
|Микель Артета
|Хосеп Гвардиола
По мнению аналитиков «БЕТСИТИ», шансы лондонцев на победу выше – коэффициент 2,40 на такой исход в основное время. Котировка на выигрыш манчестерской команды – 3,20, а на ничью – 3,30.
Букмекеры считают фаворитами столичную команду, но дают высокие коэффициенты на все три базовых исхода.
