Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыАрсенал — Манчестер Сити, 16 августа: где смотреть матч Суперкубка Англии, прогноз

Арсенал — Манчестер Сити, 16 августа: где смотреть матч Суперкубка Англии, прогноз

Обновлено:
Действующий чемпион Англии «Арсенал» и обладатель Кубка Англии «Манчестер Сити» разыграют первый трофей нового сезона в Кардиффе!
Валентин Васильев

Арсенал — Манчестер Сити

 

команды

16 августа 2026 (17:00) МСК

 

начало

Миллениум, Кардифф

 

место проведения

БК БЕТСИТИ

 

прямая трансляция

ТМ (2,5)

 

прогноз

1.93

 

коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Арсенал — Манчестер Сити

16 августа 2026 года на стадионе «Миллениум» в Кардиффе состоится матч за Суперкубок Англии, в котором встретятся чемпион Премьер-лиги «Арсенал» и обладатель Кубка Англии «Манчестер Сити».

Исход

Коэффициент

Букмекер

П1

2.60

БЕТСИТИ

Х

3.40

БЕТСИТИ

П2

2.75

БЕТСИТИ

Обе команды провели тяжелый сезон. Многие игроки прошли через горнило ЧМ-2026, поэтому на старте новой кампании от них сложно ждать идеальной физической формы.

Где смотреть матч Арсенал — Манчестер Сити

Традиционно игры английских турниров можно посмотреть на официальном сайте или в мобильном приложении БК БЕТСИТИ. Букмекер предлагает прямую трансляцию встречи в хорошем качестве после быстрой регистрации.

СМОТРЕТЬ МАТЧ АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Арсенал

Лондонский клуб подходит к этому матчу в статусе действующего чемпиона Англии. Команда Микеля Артеты продемонстрировала выдающуюся стабильность в минувшем сезоне Премьер-лиги, финишировав на 1 месте с 85 набранными очками. 

Последние 5 матчей Арсенала

09.08.2026Кубок ЭмиратовАрсенал - Боруссия Д — 2:3
05.08.2026ТоварищескийАрсенал - Бетис — 1:3
02.08.2026ТоварищескийЖирона - Арсенал — 1:4
30.05.2026Лига чемпионовПСЖ - Арсенал — 1:1 (пен. 4:3)
24.05.2026АПЛКристал Пэлас - Арсенал — 1:2

«Арсенал» предпочитает контролировать мяч, высоко прессинговать и позиционно атаковать. Летом костяк команды сохранился, что дает «канонирам» преимущество в сыгранности на фоне соперника.

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Однако в статусе новоиспеченного чемпиона команде Артеты предстоит доказать, что ее успех был не случайным. Важным фактором станет то, как лидеры «Арсенала» восстановились после изматывающего сезона.

Манчестер Сити

Для «Манчестер Сити» этот матч станет началом совершенно новой эпохи. В мае 2026 года клуб покинул Пеп Гвардиола, а на его место 29 июня заступил Энцо Мареска. «Горожане» финишировали вторыми в АПЛ, но выиграли Кубок Англии и Кубок лиги. Команда по-прежнему обладает потрясающей глубиной состава и классными исполнителями вроде норвежца Эрлинга Холланда.

Последние 5 матчей Манчестер Сити

09.08.2026ТоварищескийМанчестер Сити - Атлетико — 3:1
05.08.2026ТоварищескийК-Лига Старс - Манчестер Сити — 1:3
01.08.2026ТоварищескийМанчестер Сити - Интер — 1:1 (пен. 1:3)
24.05.2026АПЛМанчестер Сити - Астон Вилла — 1:2
19.05.2026АПЛБорнмут - Манчестер Сити — 1:1
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Тем не менее смена тренера и уход ряда опытных футболистов требуют времени на адаптацию. Предсезонка «Сити» получилась скомканной из-за участия многих лидеров в ЧМ-2026, что может сказаться на командных взаимодействиях в первых официальных матчах.

Очные встречи

В прошлом сезоне команды встречались трижды, и «Манчестер Сити» оказался немного успешнее, выиграв финал Кубка лиги и матч АПЛ на «Этихаде». В целом противостояние этих топ-клубов всегда отличается высочайшим тактическим накалом и минимальным количеством грубых ошибок.

Последние 5 очных встреч

19.04.2026АПЛМанчестер Сити - Арсенал — 2:1
22.03.2026Кубок лигиАрсенал - Манчестер Сити — 0:2
21.09.2025АПЛАрсенал - Манчестер Сити — 1:1
02.02.2025АПЛАрсенал - Манчестер Сити — 5:1
22.09.2024АПЛМанчестер Сити - Арсенал — 2:2

Историческое противостояние этих клубов в последние годы носит бескомпромиссный характер, а матчи между ними часто получаются богатыми на тактическую борьбу и физический контакт.

Прогнозы на матч

Мы подготовили 3 прогноза на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити». Каждый читатель сможет выбрать для себя наиболее подходящий.

Консервативный прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити

Стартовые матчи сезона, особенно после летнего чемпионата мира, редко получаются сверхрезультативными. Команды еще не набрали оптимальных физических кондиций, а цена ошибки в матче за трофей крайне высока.

Кроме того, статистика личных встреч свидетельствует о том, что команды не спешат выдвигать в атаку значительные силы, а предпочитают в первую очередь сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Аналитики ожидают низовой матч, в котором не будет обилия голов.

Поэтому самой безопасной ставкой выглядит Тотал меньше (2,5) с коэффициентом 1.93 в букмекерской конторе «БЕТСИТИ».

Сбалансированный прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити

«Арсенал» подходит к игре в статусе чемпиона страны с сыгранным составом и тренером, который находится у руля уже несколько лет. В то время как «Манчестер Сити» только начинает перестройку под руководством Энцо Марески.

В качестве сбалансированного прогноза мы предлагаем победу «Арсенала» с коэффициентом 2.60 в БК «БЕТСИТИ».

Рискованный прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити

«Манчестер Сити» никогда не сдается и умеет наказывать за потерю концентрации. В победу горожан верится с трудом, все-таки новому тренеру нужно время на перестройку команды, но скатать ничью в основное время «горожанам» вполне под силу.

Можно рискнуть и поставить на ничейный исход за 3.40 в БК «БЕТСИТИ».

Прогноз на точный счет в матче Арсенал — Манчестер Сити

Опираясь на статус «Арсенала» как действующего чемпиона и фактор тренерской перестройки в «Манчестер Сити», наиболее вероятным исходом является упорная борьба с небольшим количеством голевых моментов.

Однако не стоит забывать о том, что «канониры» играют в статусе фаворита. Они постараются использовать свой класс, чтобы одержать важную победу на старте сезона.

Ожидаемый счет — 1:0 за кэф 8.40 в пользу «Арсенала» или 1:1 с кэфом 6.00.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 9 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer323 дней 9 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 9 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer476 дней 9 часов
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 9 часов
Смотреть всё
loading