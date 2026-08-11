Арсенал — Манчестер Сити, 16 августа: где смотреть матч Суперкубка Англии, прогноз

Стартовые матчи сезона, особенно после летнего чемпионата мира, редко получаются сверхрезультативными. Команды еще не набрали оптимальных физических кондиций, а цена ошибки в матче за трофей крайне высока.

Кроме того, статистика личных встреч свидетельствует о том, что команды не спешат выдвигать в атаку значительные силы, а предпочитают в первую очередь сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Аналитики ожидают низовой матч, в котором не будет обилия голов.

Поэтому самой безопасной ставкой выглядит Тотал меньше (2,5) с коэффициентом 1.93 в букмекерской конторе «БЕТСИТИ».