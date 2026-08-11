Арсенал — Манчестер Сити, 16 августа: где смотреть матч Суперкубка Англии, прогноз

Арсенал — Манчестер Сити, 16 августа: где смотреть матч Суперкубка Англии, прогнозОбновлено:
Арсенал — Манчестер Сити
команды
16 августа 2026 (17:00) МСК
начало
Миллениум, Кардифф
место проведения
БК БЕТСИТИ
прямая трансляция
ТМ (2,5)
прогноз
1.93
коэффициент
Арсенал — Манчестер Сити
16 августа 2026 года на стадионе «Миллениум» в Кардиффе состоится матч за Суперкубок Англии, в котором встретятся чемпион Премьер-лиги «Арсенал» и обладатель Кубка Англии «Манчестер Сити».
Обе команды провели тяжелый сезон. Многие игроки прошли через горнило ЧМ-2026, поэтому на старте новой кампании от них сложно ждать идеальной физической формы.
Где смотреть матч Арсенал — Манчестер Сити
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Арсенал
Лондонский клуб подходит к этому матчу в статусе действующего чемпиона Англии. Команда Микеля Артеты продемонстрировала выдающуюся стабильность в минувшем сезоне Премьер-лиги, финишировав на 1 месте с 85 набранными очками.
Последние 5 матчей Арсенала
|09.08.2026
|Кубок Эмиратов
|Арсенал - Боруссия Д — 2:3
|05.08.2026
|Товарищеский
|Арсенал - Бетис — 1:3
|02.08.2026
|Товарищеский
|Жирона - Арсенал — 1:4
|30.05.2026
|Лига чемпионов
|ПСЖ - Арсенал — 1:1 (пен. 4:3)
|24.05.2026
|АПЛ
|Кристал Пэлас - Арсенал — 1:2
«Арсенал» предпочитает контролировать мяч, высоко прессинговать и позиционно атаковать. Летом костяк команды сохранился, что дает «канонирам» преимущество в сыгранности на фоне соперника.
Однако в статусе новоиспеченного чемпиона команде Артеты предстоит доказать, что ее успех был не случайным. Важным фактором станет то, как лидеры «Арсенала» восстановились после изматывающего сезона.
Манчестер Сити
Для «Манчестер Сити» этот матч станет началом совершенно новой эпохи. В мае 2026 года клуб покинул Пеп Гвардиола, а на его место 29 июня заступил Энцо Мареска. «Горожане» финишировали вторыми в АПЛ, но выиграли Кубок Англии и Кубок лиги. Команда по-прежнему обладает потрясающей глубиной состава и классными исполнителями вроде норвежца Эрлинга Холланда.
Последние 5 матчей Манчестер Сити
|09.08.2026
|Товарищеский
|Манчестер Сити - Атлетико — 3:1
|05.08.2026
|Товарищеский
|К-Лига Старс - Манчестер Сити — 1:3
|01.08.2026
|Товарищеский
|Манчестер Сити - Интер — 1:1 (пен. 1:3)
|24.05.2026
|АПЛ
|Манчестер Сити - Астон Вилла — 1:2
|19.05.2026
|АПЛ
|Борнмут - Манчестер Сити — 1:1
Тем не менее смена тренера и уход ряда опытных футболистов требуют времени на адаптацию. Предсезонка «Сити» получилась скомканной из-за участия многих лидеров в ЧМ-2026, что может сказаться на командных взаимодействиях в первых официальных матчах.
Очные встречи
В прошлом сезоне команды встречались трижды, и «Манчестер Сити» оказался немного успешнее, выиграв финал Кубка лиги и матч АПЛ на «Этихаде». В целом противостояние этих топ-клубов всегда отличается высочайшим тактическим накалом и минимальным количеством грубых ошибок.
Последние 5 очных встреч
|19.04.2026
|АПЛ
|Манчестер Сити - Арсенал — 2:1
|22.03.2026
|Кубок лиги
|Арсенал - Манчестер Сити — 0:2
|21.09.2025
|АПЛ
|Арсенал - Манчестер Сити — 1:1
|02.02.2025
|АПЛ
|Арсенал - Манчестер Сити — 5:1
|22.09.2024
|АПЛ
|Манчестер Сити - Арсенал — 2:2
Историческое противостояние этих клубов в последние годы носит бескомпромиссный характер, а матчи между ними часто получаются богатыми на тактическую борьбу и физический контакт.
Прогнозы на матч
Мы подготовили 3 прогноза на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити». Каждый читатель сможет выбрать для себя наиболее подходящий.
Консервативный прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
Стартовые матчи сезона, особенно после летнего чемпионата мира, редко получаются сверхрезультативными. Команды еще не набрали оптимальных физических кондиций, а цена ошибки в матче за трофей крайне высока.
Кроме того, статистика личных встреч свидетельствует о том, что команды не спешат выдвигать в атаку значительные силы, а предпочитают в первую очередь сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Аналитики ожидают низовой матч, в котором не будет обилия голов.
Поэтому самой безопасной ставкой выглядит Тотал меньше (2,5) с коэффициентом 1.93 в букмекерской конторе «БЕТСИТИ».
Сбалансированный прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
«Арсенал» подходит к игре в статусе чемпиона страны с сыгранным составом и тренером, который находится у руля уже несколько лет. В то время как «Манчестер Сити» только начинает перестройку под руководством Энцо Марески.
В качестве сбалансированного прогноза мы предлагаем победу «Арсенала» с коэффициентом 2.60 в БК «БЕТСИТИ».
Рискованный прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
«Манчестер Сити» никогда не сдается и умеет наказывать за потерю концентрации. В победу горожан верится с трудом, все-таки новому тренеру нужно время на перестройку команды, но скатать ничью в основное время «горожанам» вполне под силу.
Можно рискнуть и поставить на ничейный исход за 3.40 в БК «БЕТСИТИ».
Прогноз на точный счет в матче Арсенал — Манчестер Сити
Опираясь на статус «Арсенала» как действующего чемпиона и фактор тренерской перестройки в «Манчестер Сити», наиболее вероятным исходом является упорная борьба с небольшим количеством голевых моментов.
Однако не стоит забывать о том, что «канониры» играют в статусе фаворита. Они постараются использовать свой класс, чтобы одержать важную победу на старте сезона.
Ожидаемый счет — 1:0 за кэф 8.40 в пользу «Арсенала» или 1:1 с кэфом 6.00.
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