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15 мая 4:57ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Арсенал - Ньюкасл, 18 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Битва за второе место
Валентин Васильев

Воскресным вечером любителей британского футбола во всем мире ожидает увлекательное противостояние в Лондоне. «Арсенал» - «Ньюкасл», второе место против третьего - ни дать ни взять центральный матч 37-го тура!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон) 

18.05.2025, Вс

18:30 МСК

«Ньюкасл»

П1 - 1.95

Х - 3.65

П2 - 3.75

Турнир: английская Премьер-лига, 37-й тур

Стадион: «Эмирейтс»  (Лондон, Англия)

Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»853972290-252
«Ньюкасл»723985252-290

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Ливерпуль»

2:2

«Арсенал»

АПЛ

07.05.2025ПСЖ

2:1

«Арсенал»

Лига чемпионов

03.05.2025«Арсенал»

1:2

«Борнмут»

АПЛ

29.04.2025«Арсенал»

0:1

ПСЖ

Лига чемпионов

23.04.2025«Арсенал»

2:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Ньюкасл»

2:0

«Челси»

АПЛ

04.05.2025«Брайтон»

1:1

«Ньюкасл»

АПЛ

26.04.2025«Ньюкасл»

3:0

«Ипсвич»

АПЛ

19.04.2025«Астон Вилла»

4:1

«Ньюкасл»

АПЛ

16.04.2025«Ньюкасл»

5:0

«Кристал Пэлас»

АПЛ

Последние пять матчей между «Арсеналом» и «Ньюкаслом»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.02.2025«Ньюкасл»

2:0

«Арсенал»

Кубок лиги

07.01.2025«Арсенал»

0:2

«Ньюкасл»

Кубок лиги

02.11.2024«Ньюкасл»

1:0

«Арсенал»

АПЛ

24.02.2024«Арсенал»

4:1

«Ньюкасл»

АПЛ

04.11.2023«Ньюкасл»

1:0

«Арсенал»

АПЛ

Место в таблице

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Перед очной встречей соперников разделяет всего два очка.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль36258383-3783
2. Арсенал361814466-3368
3. Ньюкасл362061068-4566
4. Манчестер Сити36198967-4365
5. Челси36189962-4363
6. Астон Вилла36189956-4963
7. Ноттингем Форест361881056-4462
8. Брентфорд361671363-5355
9. Брайтон361413959-5655
10. Борнмут3614111155-4353
11. Фулхэм361491351-5051
12. Кристал Пэлас3612131146-4849
13. Эвертон369151239-4442
14. Вулверхэмптон361251951-6441
15. Вест Хэм3610101642-5940
16. Манчестер Юнайтед361091742-5339
17. Тоттенхэм361152063-5938
18. Ипсвич364102235-7722
19. Лестер36572431-7822
20. Саутгемптон36262825-8212

Прогноз на матч

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Это может показаться удивительным, но в завершающемся сезоне у «Арсенала» не было более неудобного соперника, чем «Ньюкасл». Даже с «Ливерпулем» и «Реалом» лондонцы играли успешнее! А «сорокам» уступили в трех матчах из трех, причем дважды - уже в этом году, в рамках Кубка лиги. Мало того, «канониры» не забили в этих играх ни одного гола: один раз получили 0:1 и дважды - 0:2. Это сильный, но не единственный стимул у хозяев победить в воскресенье. Турнирная мотивация у хозяев тоже довольно высокая: сохранить второе место на финише сезона для них становится уже делом чести, раз не удалось достать «Ливерпуль».

«Ньюкасл» в 2025 году очень хорош. По количеству набранных очков после Нового года парни Эдди Хау идут вровень с «Ман Сити» (по 34) и уступают только «Ливерпулю» (38). Они же забрали в марте Кубок лиги. Но на выезде «сороки» в последнее время чувствуют себя не очень уверенно. Подтверждения - 1:4 от «Астон Виллы», 1:1 с «Брайтоном». Так что рассчитывать еще на одну сухую победу они вряд ли могут. Скорее всего, «Арсенал» наконец-то взломает ворота «Ньюкасла», но и в ответ что-нибудь да пропустит.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Российские телеканалы уже три года не показывают матчи английской Премьер-лиги.

ВещательТип трансляцииУсловия
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«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Арсенал»: Мерино (дискваликация), Магальяйнс, Томиясу, Жезус, Хаверц  (все - травмы)

«Ньюкасл»: Жоэлинтон, Таргетт, Халл, Ласселлс (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Ньюкасл»:

Позиция«Арсенал»«Ньюкасл»

Позиция

Вратарь22. Райя1. Дубравка

Вратарь

Защитник49. Льюис-Скелли21. Ливраменто

Защитник

Защитник15. Кивер5. Шер

Защитник

Защитник2. Салиба33. Берн

Защитник

Защитник12. Тимбер2. Триппьер

Полузащитник

Полузащитник 5. Парти8. Тонали

Полузащитник

Полузащитник 41. Райс36. Лонгстафф

Полузащитник 

Полузащитник8. Эдегор28. Уиллок

Полузащитник

Нападающий53. Нванери23. Мерфи 

Нападающий

Нападающий19. Троссард10. Гордон

Нападающий

Нападающий30. Стерлинг9. Уилсон

Нападающий

Главный тренерМикель АртетаЭдди Хау

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу вице-чемпиона в основной линии FONBET совсем немного не дотягивает до двух. Котировка на гостей почти вдвое выше - 3.75. Ничья идет за 3.65 в конторе .

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Арсенал» - «Ньюкасл»?

Аналитики считают счёт 1:1 наиболее вероятным итогом игры лидеров английской Премьер-лиги. При удачной ставке на него выигрыш будет рассчитан по коэффициенту 7.50.

Где бесплатно смотреть матч  «Арсенал» - «Ньюкасл»?

Спортивные интернет-СМИ расскажут о матче в текстовом режиме. Графические трансляции доступны у легальных букмекеров.

Сколько команд АПЛ попадает в Лигу чемпионов?

В Лигу чемпионов от английской Премьер-лиги попадают первые пять команд . Однако в следующем сезоне АПЛ будет представлена в турнире шестью делегатами. Дополнительный пропуск в ЛЧ получит победитель Лиги Европы — «Манчестер Юнайтед» либо «Тоттенхэм».

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных