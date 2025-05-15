Арсенал - Ньюкасл, 18 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Это может показаться удивительным, но в завершающемся сезоне у «Арсенала» не было более неудобного соперника, чем «Ньюкасл». Даже с «Ливерпулем» и «Реалом» лондонцы играли успешнее! А «сорокам» уступили в трех матчах из трех, причем дважды - уже в этом году, в рамках Кубка лиги. Мало того, «канониры» не забили в этих играх ни одного гола: один раз получили 0:1 и дважды - 0:2. Это сильный, но не единственный стимул у хозяев победить в воскресенье. Турнирная мотивация у хозяев тоже довольно высокая: сохранить второе место на финише сезона для них становится уже делом чести, раз не удалось достать «Ливерпуль».

«Ньюкасл» в 2025 году очень хорош. По количеству набранных очков после Нового года парни Эдди Хау идут вровень с «Ман Сити» (по 34) и уступают только «Ливерпулю» (38). Они же забрали в марте Кубок лиги. Но на выезде «сороки» в последнее время чувствуют себя не очень уверенно. Подтверждения - 1:4 от «Астон Виллы», 1:1 с «Брайтоном». Так что рассчитывать еще на одну сухую победу они вряд ли могут. Скорее всего, «Арсенал» наконец-то взломает ворота «Ньюкасла», но и в ответ что-нибудь да пропустит.