Арсенал - Ньюкасл, 18 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Воскресным вечером любителей британского футбола во всем мире ожидает увлекательное противостояние в Лондоне. «Арсенал» - «Ньюкасл», второе место против третьего - ни дать ни взять центральный матч 37-го тура!
Турнир: английская Премьер-лига, 37-й тур
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|85
|39
|72
|290-252
|«Ньюкасл»
|72
|39
|85
|252-290
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Ливерпуль»
2:2
«Арсенал»
АПЛ
|07.05.2025
|ПСЖ
2:1
«Арсенал»
Лига чемпионов
|03.05.2025
|«Арсенал»
1:2
«Борнмут»
АПЛ
|29.04.2025
|«Арсенал»
0:1
ПСЖ
Лига чемпионов
|23.04.2025
|«Арсенал»
2:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Ньюкасл»
2:0
«Челси»
АПЛ
|04.05.2025
|«Брайтон»
1:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|26.04.2025
|«Ньюкасл»
3:0
«Ипсвич»
АПЛ
|19.04.2025
|«Астон Вилла»
4:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|16.04.2025
|«Ньюкасл»
5:0
«Кристал Пэлас»
АПЛ
Последние пять матчей между «Арсеналом» и «Ньюкаслом»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.02.2025
|«Ньюкасл»
2:0
«Арсенал»
Кубок лиги
|07.01.2025
|«Арсенал»
0:2
«Ньюкасл»
Кубок лиги
|02.11.2024
|«Ньюкасл»
1:0
«Арсенал»
АПЛ
|24.02.2024
|«Арсенал»
4:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|04.11.2023
|«Ньюкасл»
1:0
«Арсенал»
АПЛ
Перед очной встречей соперников разделяет всего два очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|36
|25
|8
|3
|83-37
|83
|2. Арсенал
|36
|18
|14
|4
|66-33
|68
|3. Ньюкасл
|36
|20
|6
|10
|68-45
|66
|4. Манчестер Сити
|36
|19
|8
|9
|67-43
|65
|5. Челси
|36
|18
|9
|9
|62-43
|63
|6. Астон Вилла
|36
|18
|9
|9
|56-49
|63
|7. Ноттингем Форест
|36
|18
|8
|10
|56-44
|62
|8. Брентфорд
|36
|16
|7
|13
|63-53
|55
|9. Брайтон
|36
|14
|13
|9
|59-56
|55
|10. Борнмут
|36
|14
|11
|11
|55-43
|53
|11. Фулхэм
|36
|14
|9
|13
|51-50
|51
|12. Кристал Пэлас
|36
|12
|13
|11
|46-48
|49
|13. Эвертон
|36
|9
|15
|12
|39-44
|42
|14. Вулверхэмптон
|36
|12
|5
|19
|51-64
|41
|15. Вест Хэм
|36
|10
|10
|16
|42-59
|40
|16. Манчестер Юнайтед
|36
|10
|9
|17
|42-53
|39
|17. Тоттенхэм
|36
|11
|5
|20
|63-59
|38
|18. Ипсвич
|36
|4
|10
|22
|35-77
|22
|19. Лестер
|36
|5
|7
|24
|31-78
|22
|20. Саутгемптон
|36
|2
|6
|28
|25-82
|12
Это может показаться удивительным, но в завершающемся сезоне у «Арсенала» не было более неудобного соперника, чем «Ньюкасл». Даже с «Ливерпулем» и «Реалом» лондонцы играли успешнее! А «сорокам» уступили в трех матчах из трех, причем дважды - уже в этом году, в рамках Кубка лиги. Мало того, «канониры» не забили в этих играх ни одного гола: один раз получили 0:1 и дважды - 0:2. Это сильный, но не единственный стимул у хозяев победить в воскресенье. Турнирная мотивация у хозяев тоже довольно высокая: сохранить второе место на финише сезона для них становится уже делом чести, раз не удалось достать «Ливерпуль».
«Ньюкасл» в 2025 году очень хорош. По количеству набранных очков после Нового года парни Эдди Хау идут вровень с «Ман Сити» (по 34) и уступают только «Ливерпулю» (38). Они же забрали в марте Кубок лиги. Но на выезде «сороки» в последнее время чувствуют себя не очень уверенно. Подтверждения - 1:4 от «Астон Виллы», 1:1 с «Брайтоном». Так что рассчитывать еще на одну сухую победу они вряд ли могут. Скорее всего, «Арсенал» наконец-то взломает ворота «Ньюкасла», но и в ответ что-нибудь да пропустит.
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Потери
«Арсенал»: Мерино (дискваликация), Магальяйнс, Томиясу, Жезус, Хаверц (все - травмы)
«Ньюкасл»: Жоэлинтон, Таргетт, Халл, Ласселлс (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Ньюкасл»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Ньюкасл»
Позиция
|Вратарь
|22. Райя
|1. Дубравка
Вратарь
|Защитник
|49. Льюис-Скелли
|21. Ливраменто
Защитник
|Защитник
|15. Кивер
|5. Шер
Защитник
|Защитник
|2. Салиба
|33. Берн
Защитник
|Защитник
|12. Тимбер
|2. Триппьер
Полузащитник
|Полузащитник
|5. Парти
|8. Тонали
Полузащитник
|Полузащитник
|41. Райс
|36. Лонгстафф
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Эдегор
|28. Уиллок
Полузащитник
|Нападающий
|53. Нванери
|23. Мерфи
Нападающий
|Нападающий
|19. Троссард
|10. Гордон
Нападающий
|Нападающий
|30. Стерлинг
|9. Уилсон
Нападающий
|Главный тренер
|Микель Артета
|Эдди Хау
Главный тренер
Коэффициент на победу вице-чемпиона в основной линии FONBET совсем немного не дотягивает до двух. Котировка на гостей почти вдвое выше - 3.75. Ничья идет за 3.65 в конторе .
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Аналитики считают счёт 1:1 наиболее вероятным итогом игры лидеров английской Премьер-лиги. При удачной ставке на него выигрыш будет рассчитан по коэффициенту 7.50.
Спортивные интернет-СМИ расскажут о матче в текстовом режиме. Графические трансляции доступны у легальных букмекеров.
В Лигу чемпионов от английской Премьер-лиги попадают первые пять команд . Однако в следующем сезоне АПЛ будет представлена в турнире шестью делегатами. Дополнительный пропуск в ЛЧ получит победитель Лиги Европы — «Манчестер Юнайтед» либо «Тоттенхэм».
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