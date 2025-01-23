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4 января 19:54ГлавнаяПрогнозыФутболКубок английской лиги

Арсенал — Ньюкасл, 7 января: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

Кто сделает следующий шаг к престижному трофею?
Руслан Ипполитов

7-8 января пройдут первые полуфиналы Кубка английской лиги. В борьбе за трофей остаются «Арсенал», «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Кто победит в противостоянии команд Микеля Артеты и Эдди Хау?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон)

07.01.2025, Вт

23:00 МСК

«Ньюкасл» (Ньюкасл-апон-Тайн)

П1 - 1.60

Х - 4.30

П2 - 5.10

Турнир: Кубок английской лиги, первый полуфинал

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

Судьи: еще не определены

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»813763272-218
«Ньюкасл»633781218-272

Последние пять игр «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.01.2025«Брайтон»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

01.01.2025«Брентфорд»

1:3

«Арсенал»

АПЛ

27.12.2024«Арсенал»

1:0

«Ипсвич»

АПЛ

21.12.2024«Кристал Пэлас»

1:5

«Арсенал»

АПЛ

18.12.2024«Арсенал»

3:2

«Кристал Пэлас»

Кубок лиги

Последние пять игр «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.01.2025«Тоттенхэм»

1:2

«Ньюкасл»

АПЛ

30.12.2024«Манчестер Юнайтед»

0:2

«Ньюкасл»

АПЛ

26.12.2024«Ньюкасл»

3:0

«Астон Вилла»

АПЛ

21.12.2024«Ипсвич»

0:4

«Ньюкасл»

АПЛ

18.12.2024«Ньюкасл»

3:1

«Брентфорд»

Кубок лиги

Прогноз на матч

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«Арсенал» на пути к полуфиналу Кубка лиги переиграл в плей-офф «Болтон» (5:1), «Престон» (3:0) и «Кристал Пэлас» (3:2). «Ньюкасл» в свою очередь прошел четырех соперников. Команда Хау одолела «Ноттингем Форест» (1:1 по пенальти 4:3), «Уимблдон» (1:0), «Челси» (2:0) и «Брентфорд» (3:1).

В АПЛ «Арсенал» выступает успешнее «Ньюкасла», однако у кубковых турниров свои законы. В них нередко случаются сенсации. Исход противостояния вряд ли будет понятен уже после первой игры – все должно решиться в ответном матче на поле «Ньюкасла» 5 февраля.

Исходя из кубковой стратегии, не стоит ждать большого количества мячей в предстоящей встрече в Лондоне. Достаточно привлекательной выглядит ставка на тотал меньше трех голов.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи Кубка английской лиги. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Арсенал»: Уайт, Томиясу, Сака (все - травмированы).

«Ньюкасл»: Поуп, Крафт, Льюис, Уилсон (все - травмированы).

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Ньюкасл»:

Позиция«Арсенал»«Ньюкасл»Позиция
Вратарь22. Райя1. ДубравкаВратарь
Защитник5. Парти21. ЛивраментоЗащитник
Защитник12. Тимбер5. ШерЗащитник
Защитник2. Салиба33. БернЗащитник
Защитник15. Кивер20. ХоллЗащитник
Полузащитник 20. Жоржиньо8. ТоналиПолузащитник
Полузащитник 23. Мерино39. ГимарайнсПолузащитник 
Полузащитник49. Льюис-Скелли28. УиллокПолузащитник
Полузащитник53. Нванери7. ЖоэлинтонПолузащитник
Полузащитник19. Троссард10. ГордонПолузащитник
Нападающий9. Жезус14. ИсакНападающий
Главный тренерМикель АртетаЭдди ХауГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI видит фаворитом первого матча «Арсенал». Котировки на победу «канониров» составляют 1.60. На ничью можно поставить за 4.30, а выигрыш «Ньюкасла» идет за 5.10.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Арсенал» - «Ньюкасл»?

Шансы «Арсенала» в домашнем матче объективно выше, но у «Ньюкасла» даже в случае поражения будет возможность отыграться в ответной встрече на своем поле. В ушедшем году команды как раз обменялись победами в АПЛ. В феврале «Арсенал» выиграл в Лондоне со счетом 4:1, а уже в новом сезоне в ноябре «Ньюкасл» взял реванш – 1:0.

Сколько раз выигрывали Кубок лиги «Арсенал» и «Ньюкасл»?

За всю свою историю «Арсенал» только дважды завоевывал Кубок лиги – в 1987 и 1993 годах, а еще шесть раз проигрывал в финалах. «Ньюкасл» этот трофей никогда не брал и дважды уступал в решающих матчах (1976, 2023). Действующий обладатель Кубка лиги «Ливерпуль» чаще всего и выигрывал его – 10 раз.

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