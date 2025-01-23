Арсенал — Ньюкасл, 7 января: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

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7-8 января пройдут первые полуфиналы Кубка английской лиги. В борьбе за трофей остаются «Арсенал», «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Кто победит в противостоянии команд Микеля Артеты и Эдди Хау?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Арсенал» (Лондон)
07.01.2025, Вт
23:00 МСК
«Ньюкасл» (Ньюкасл-апон-Тайн)
|П1 - 1.60
Турнир: Кубок английской лиги, первый полуфинал
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Судьи: еще не определены
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|81
|37
|63
|272-218
|«Ньюкасл»
|63
|37
|81
|218-272
Последние пять игр «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.01.2025
|«Брайтон»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|01.01.2025
|«Брентфорд»
1:3
«Арсенал»
АПЛ
|27.12.2024
|«Арсенал»
1:0
«Ипсвич»
АПЛ
|21.12.2024
|«Кристал Пэлас»
1:5
«Арсенал»
АПЛ
|18.12.2024
|«Арсенал»
3:2
«Кристал Пэлас»
Кубок лиги
Последние пять игр «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.01.2025
|«Тоттенхэм»
1:2
«Ньюкасл»
АПЛ
|30.12.2024
|«Манчестер Юнайтед»
0:2
«Ньюкасл»
АПЛ
|26.12.2024
|«Ньюкасл»
3:0
«Астон Вилла»
АПЛ
|21.12.2024
|«Ипсвич»
0:4
«Ньюкасл»
АПЛ
|18.12.2024
|«Ньюкасл»
3:1
«Брентфорд»
Кубок лиги
«Арсенал» на пути к полуфиналу Кубка лиги переиграл в плей-офф «Болтон» (5:1), «Престон» (3:0) и «Кристал Пэлас» (3:2). «Ньюкасл» в свою очередь прошел четырех соперников. Команда Хау одолела «Ноттингем Форест» (1:1 по пенальти 4:3), «Уимблдон» (1:0), «Челси» (2:0) и «Брентфорд» (3:1).
В АПЛ «Арсенал» выступает успешнее «Ньюкасла», однако у кубковых турниров свои законы. В них нередко случаются сенсации. Исход противостояния вряд ли будет понятен уже после первой игры – все должно решиться в ответном матче на поле «Ньюкасла» 5 февраля.
Исходя из кубковой стратегии, не стоит ждать большого количества мячей в предстоящей встрече в Лондоне. Достаточно привлекательной выглядит ставка на тотал меньше трех голов.
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Российские телеканалы не показывают матчи Кубка английской лиги. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Арсенал»: Уайт, Томиясу, Сака (все - травмированы).
«Ньюкасл»: Поуп, Крафт, Льюис, Уилсон (все - травмированы).
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Ньюкасл»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Ньюкасл»
|Позиция
|Вратарь
|22. Райя
|1. Дубравка
|Вратарь
|Защитник
|5. Парти
|21. Ливраменто
|Защитник
|Защитник
|12. Тимбер
|5. Шер
|Защитник
|Защитник
|2. Салиба
|33. Берн
|Защитник
|Защитник
|15. Кивер
|20. Холл
|Защитник
|Полузащитник
|20. Жоржиньо
|8. Тонали
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Мерино
|39. Гимарайнс
|Полузащитник
|Полузащитник
|49. Льюис-Скелли
|28. Уиллок
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Нванери
|7. Жоэлинтон
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Троссард
|10. Гордон
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Жезус
|14. Исак
|Нападающий
|Главный тренер
|Микель Артета
|Эдди Хау
|Главный тренер
БК PARI видит фаворитом первого матча «Арсенал». Котировки на победу «канониров» составляют 1.60. На ничью можно поставить за 4.30, а выигрыш «Ньюкасла» идет за 5.10.
Шансы «Арсенала» в домашнем матче объективно выше, но у «Ньюкасла» даже в случае поражения будет возможность отыграться в ответной встрече на своем поле. В ушедшем году команды как раз обменялись победами в АПЛ. В феврале «Арсенал» выиграл в Лондоне со счетом 4:1, а уже в новом сезоне в ноябре «Ньюкасл» взял реванш – 1:0.
За всю свою историю «Арсенал» только дважды завоевывал Кубок лиги – в 1987 и 1993 годах, а еще шесть раз проигрывал в финалах. «Ньюкасл» этот трофей никогда не брал и дважды уступал в решающих матчах (1976, 2023). Действующий обладатель Кубка лиги «Ливерпуль» чаще всего и выигрывал его – 10 раз.
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