Арсенал — Ньюкасл, 7 января: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

«Арсенал» на пути к полуфиналу Кубка лиги переиграл в плей-офф «Болтон» (5:1), «Престон» (3:0) и «Кристал Пэлас» (3:2). «Ньюкасл» в свою очередь прошел четырех соперников. Команда Хау одолела «Ноттингем Форест» (1:1 по пенальти 4:3), «Уимблдон» (1:0), «Челси» (2:0) и «Брентфорд» (3:1).

В АПЛ «Арсенал» выступает успешнее «Ньюкасла», однако у кубковых турниров свои законы. В них нередко случаются сенсации. Исход противостояния вряд ли будет понятен уже после первой игры – все должно решиться в ответном матче на поле «Ньюкасла» 5 февраля.

Исходя из кубковой стратегии, не стоит ждать большого количества мячей в предстоящей встрече в Лондоне. Достаточно привлекательной выглядит ставка на тотал меньше трех голов.