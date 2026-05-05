Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Арсенал - Ротор, 4 мая: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обновлено:
Волгоградский клуб в 2026 году не знает поражений!
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Коэффициенты букмекеров

Последними в 32-м туре Лиги PARI отношения выяснят футболисты «Арсенала» и «Ротора». Изучаем предложения легальных букмекеров на игру в Туле в поиске перспективного варианта для прогноза.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Тула)

04.05.2026, Пн

19:30 МСК

«Ротор» (Волгоград)

П1 - 2.55

Х - 3.00

П2 - 2.95

Турнир: Лига PARI, 32-й тур

Стадион: «Арсенал» (Тула)

Главный судья: Каширин (Уфа)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал» 43213-10
«Ротор»23410-13

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.04.2026«Спартак» 

1:1

«Арсенал» 

Лига PARI

22.04.2026«Арсенал» 

0:0

«Челябинск» 

Лига PARI

18.04.2026«Шинник»

2:0

«Арсенал» 

Лига PARI

12.04.2026«Торпедо» 

1:1

«Арсенал» 

Лига PARI

05.04.2026«Арсенал» 

1:2

«Факел»

Лига PARI

Последние пять матчей «Ротора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2026«Ротор»

0:0

«Волга»

Лига PARI

22.04.2026«Ротор»

2:0

«Родина»

Лига PARI

18.04.2026«СКА-Хабаровск»

1:2

«Ротор»

Лига PARI

12.04.2026«Ротор»

1:0

«Сокол»

Лига PARI

05.04.2026«Ротор»

3:1

«Нефтехимик»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Ротор» идет четвертым в таблице, «Арсенал» - 12-м.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Факел32197641-2264
2Родина321711452-2762
3Урал31177748-2858
4Ротор311410740-2352
5КАМАЗ321213746-3149
6Спартак Кострома321212845-3948
7Енисей3212101036-3446
8Шинник311013830-2543
9Челябинск321013940-3643
10Торпедо321191235-3842
11Нефтехимик3210121038-3742
12Арсенал31814939-3738
13Волга32991433-4336
14СКА-Хабаровск318111232-4535
15Уфа317101430-3731
16Черноморец32781733-4829
17Чайка32572030-6922
18Сокол324101814-4322

Прогноз на матч

Свернуть

«Ротор» в 2026 году еще не проигрывал. Апрель команда Дмитрия Парфенова провела и вовсе блестяще: четыре победы подряд, в том числе над одним из лидеров, «Родиной», и всего одна ничья - 0:0 с «Волгой». В Туле волгоградцы могут досрочно обеспечить себе место в стыковых матчах РПЛ - для этого им необходимо обыграть «Арсенал».

У команды Дмитрия Гунько серьезных турнирных стимулов давно не осталось. Сезон она, по сути, доигрывает. После победы в конце марта над «Соколом» туляки не могут выиграть уже пять туров подряд (три ничьи, два поражения). 

Есть у соперников и один общий тренд - склонность к «низовым» матчам. У хозяев из последних 10 игр шесть были на «тотал меньше 2.5», у гостей - семь. 

При таких вводных перспективно выглядит комбинация: «Ротор» не проиграет и тотал меньше 3.5 гола в матче. 

В PARI оформить такую ставку можно с коэффициентом 1.75.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Туле покажет сайт БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI дает высокие коэффициенты на все самые популярные исходы основного рынка. Победа хозяев котируется за 2.55, гостей - за 2.95. Ставка на ничью обещает трехкратный выигрыш.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer240 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_4eb1865757.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer56 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer240 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer240 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer240 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading