Арсенал - Ротор, 4 мая: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Последними в 32-м туре Лиги PARI отношения выяснят футболисты «Арсенала» и «Ротора». Изучаем предложения легальных букмекеров на игру в Туле в поиске перспективного варианта для прогноза.
Турнир: Лига PARI, 32-й тур
Стадион: «Арсенал» (Тула)
Главный судья: Каширин (Уфа)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|4
|3
|2
|13-10
|«Ротор»
|2
|3
|4
|10-13
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.04.2026
|«Спартак»
1:1
«Арсенал»
Лига PARI
|22.04.2026
|«Арсенал»
0:0
«Челябинск»
Лига PARI
|18.04.2026
|«Шинник»
2:0
«Арсенал»
Лига PARI
|12.04.2026
|«Торпедо»
1:1
«Арсенал»
Лига PARI
|05.04.2026
|«Арсенал»
1:2
«Факел»
Лига PARI
Последние пять матчей «Ротора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2026
|«Ротор»
0:0
«Волга»
Лига PARI
|22.04.2026
|«Ротор»
2:0
«Родина»
Лига PARI
|18.04.2026
|«СКА-Хабаровск»
1:2
«Ротор»
Лига PARI
|12.04.2026
|«Ротор»
1:0
«Сокол»
Лига PARI
|05.04.2026
|«Ротор»
3:1
«Нефтехимик»
Лига PARI
«Ротор» идет четвертым в таблице, «Арсенал» - 12-м.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Факел
|32
|19
|7
|6
|41-22
|64
|2
|Родина
|32
|17
|11
|4
|52-27
|62
|3
|Урал
|31
|17
|7
|7
|48-28
|58
|4
|Ротор
|31
|14
|10
|7
|40-23
|52
|5
|КАМАЗ
|32
|12
|13
|7
|46-31
|49
|6
|Спартак Кострома
|32
|12
|12
|8
|45-39
|48
|7
|Енисей
|32
|12
|10
|10
|36-34
|46
|8
|Шинник
|31
|10
|13
|8
|30-25
|43
|9
|Челябинск
|32
|10
|13
|9
|40-36
|43
|10
|Торпедо
|32
|11
|9
|12
|35-38
|42
|11
|Нефтехимик
|32
|10
|12
|10
|38-37
|42
|12
|Арсенал
|31
|8
|14
|9
|39-37
|38
|13
|Волга
|32
|9
|9
|14
|33-43
|36
|14
|СКА-Хабаровск
|31
|8
|11
|12
|32-45
|35
|15
|Уфа
|31
|7
|10
|14
|30-37
|31
|16
|Черноморец
|32
|7
|8
|17
|33-48
|29
|17
|Чайка
|32
|5
|7
|20
|30-69
|22
|18
|Сокол
|32
|4
|10
|18
|14-43
|22
«Ротор» в 2026 году еще не проигрывал. Апрель команда Дмитрия Парфенова провела и вовсе блестяще: четыре победы подряд, в том числе над одним из лидеров, «Родиной», и всего одна ничья - 0:0 с «Волгой». В Туле волгоградцы могут досрочно обеспечить себе место в стыковых матчах РПЛ - для этого им необходимо обыграть «Арсенал».
У команды Дмитрия Гунько серьезных турнирных стимулов давно не осталось. Сезон она, по сути, доигрывает. После победы в конце марта над «Соколом» туляки не могут выиграть уже пять туров подряд (три ничьи, два поражения).
Есть у соперников и один общий тренд - склонность к «низовым» матчам. У хозяев из последних 10 игр шесть были на «тотал меньше 2.5», у гостей - семь.
При таких вводных перспективно выглядит комбинация: «Ротор» не проиграет и тотал меньше 3.5 гола в матче.
В PARI оформить такую ставку можно с коэффициентом 1.75.
В прямом эфире игру в Туле покажет сайт БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
PARI дает высокие коэффициенты на все самые популярные исходы основного рынка. Победа хозяев котируется за 2.55, гостей - за 2.95. Ставка на ничью обещает трехкратный выигрыш.
