Арсенал - Ротор, 4 мая: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Ротор» в 2026 году еще не проигрывал. Апрель команда Дмитрия Парфенова провела и вовсе блестяще: четыре победы подряд, в том числе над одним из лидеров, «Родиной», и всего одна ничья - 0:0 с «Волгой». В Туле волгоградцы могут досрочно обеспечить себе место в стыковых матчах РПЛ - для этого им необходимо обыграть «Арсенал».

У команды Дмитрия Гунько серьезных турнирных стимулов давно не осталось. Сезон она, по сути, доигрывает. После победы в конце марта над «Соколом» туляки не могут выиграть уже пять туров подряд (три ничьи, два поражения).

Есть у соперников и один общий тренд - склонность к «низовым» матчам. У хозяев из последних 10 игр шесть были на «тотал меньше 2.5», у гостей - семь.

При таких вводных перспективно выглядит комбинация: «Ротор» не проиграет и тотал меньше 3.5 гола в матче.

