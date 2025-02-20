Арсенал - Вест Хэм, 20 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Арсенал» упорно идет по следу «Ливерпуля». В первой половине января с интервалом в несколько дней команда Артеты выбыла сразу из обоих национальных кубковых турниров, но, может быть, это тоже было частью плана испанского тренера. Ответ даст финиш сезона. В АПЛ же лондонцы идут без поражений с начала ноября. Беспроигрышная серия команды в лиге достигла уже 15 матчей, и «канониры» точно не намерены ее прерывать. В игре с соседским «Вест Хэмом» - так уж точно.

«Вест Хэм» в 2025 году победил только однажды и целых пять раз уступил. За четыре последних тура команда набрала одно очко из 12 возможных (ничья с «Виллой» в Бирмингеме). Ни на что серьезное «молотобойцы» не претендуют. Вылет им тоже пока что не грозит. В отличие от соперника, они могут расслабиться и поиграть в свое удовольствие. Может быть, даже гол забить. Несмотря на высокий коэффициент (2.20), обоюдное взятие ворот в дерби не кажется чем-то из разряда фантастики.