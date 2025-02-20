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20 февраля 7:18ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Арсенал - Вест Хэм, 20 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Гарантированные три очка в копилку фаворита?
Валентин Васильев

В субботу, 20 февраля, любителей английской Премьер-лиги ожидает интригующее лондонское дерби. В гости к одному из лидеров сезона едет «Вест Хэм». Избежит ли «Арсенал» «внеплановой» потери очков? Возможно, линии букмекерских контор подскажут ответ на этот вопрос. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон)

20.02.2025, Сб

18:00 МСК

«Вест Хэм» (Лондон)

П1 - 1.25

Х - 5.90

П2 - 11.00

Турнир: английская Премьер-лига, 25-й тур

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»724037254-177
«Вест Хэм»374072177-254

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Лестер»

0:2

«Арсенал»

АПЛ

05.02.2025«Ньюкасл»

2:0

«Арсенал»

Кубок лиги

02.02.2025«Арсенал»

5:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

29.01.2025«Жирона»

1:2

«Арсенал»

Лига чемпионов

25.01.2025«Вулверхэмптон»

0:1

«Арсенал»

АПЛ

Последние пять матчей «Вест Хэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Вест Хэм»

0:1

«Брентфорд»

 

03.02.2025«Челси»

2:1

«Вест Хэм»

АПЛ

26.01.2025«Астон Вилла»

1:1

«Вест Хэм»

АПЛ

18.01.2025«Вест Хэм»

0:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

14.01.2025«Вест Хэм»

3:2

«Фулхэм»

АПЛ

Место в таблице

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В этом сезоне команды решают совершенно противоположные задачи: хозяева борются за титул, гости - за выживание.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль26187162-2661
2. Арсенал25158251-2253
3. Ноттингем Форест25145641-2947
4. Манчестер Сити25135752-3544
5. Борнмут25127644-2943
6. Челси25127647-3443
7. Ньюкасл25125842-3341
8. Фулхэм25109638-3339
9. Астон Вилла26109737-4039
10. Брайтон25910638-3837
11. Брентфорд251041143-4234
12. Тоттенхэм25931349-3730
13. Кристал Пэлас2579929-3230
14. Эвертон2579927-3130
15. Манчестер Юнайтед25851228-3529
16. Вест Хэм25761229-4727
17. Вулверхэмптон25541635-5419
18. Ипсвич25381423-5017
19. Лестер25451625-5517
20. Саутгемптон25232019-579

Прогноз на матч

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«Арсенал» упорно идет по следу «Ливерпуля». В первой половине января с интервалом в несколько дней команда Артеты выбыла сразу из обоих национальных кубковых турниров, но, может быть, это тоже было частью плана испанского тренера. Ответ даст финиш сезона. В АПЛ же лондонцы идут без поражений с начала ноября. Беспроигрышная серия команды в лиге достигла уже 15 матчей, и  «канониры» точно не намерены ее прерывать. В игре с соседским «Вест Хэмом» - так уж точно.

«Вест Хэм» в 2025 году победил только однажды и целых пять раз уступил. За четыре последних тура команда набрала одно очко из 12 возможных (ничья с «Виллой» в Бирмингеме). Ни на что серьезное «молотобойцы» не претендуют. Вылет им тоже пока что не грозит. В отличие от соперника, они могут расслабиться и поиграть в свое удовольствие. Может быть, даже гол забить. Несмотря на высокий коэффициент (2.20), обоюдное взятие ворот в дерби не кажется чем-то из разряда фантастики. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Графические онлайн-трансляции АПЛ предоставляют пользователям легальные букмекерские компании России, текстовые - спортивные медиа.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Арсенал»: Сака, Томиясу, Жезус, Мартинелли, Хаверц (все - травмы)

«Вест Хэм»: Антонио, Цоуфал, Саммервилль, Фюллькруг (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч  «Арсенал» - «Вест Хэм»:

Позиция«Арсенал»«Вест Хэм»Позиция
Вратарь32. Нето23. АреолаВратарь
Защитник49. Льюис-Скелли29. Ван-БиссакаЗащитник
Защитник6. Магальянс15. МавропаносЗащитник
Защитник2. Салиба26. КилмэнЗащитник
Защитник12. Тимбер23. ЭмерсонЗащитник
Полузащитник 5. Парти33. ПалмиериПолузащитник
Полузащитник 41. Райс19. АльваресПолузащитник 
Полузащитник8. Эдегор4. СолерПолузащитник
Нападающий53. Нванери14. КудусПолузащитник
Нападающий19. Троссард28. СоучекПолузащитник
Нападающий30. Стерлинг18. ИнгсНападающий
Главный тренерМикель АртетаГрэм ПоттерГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии FONBET видим широкий разброс котировок. Вероятность победы «Арсенала» эксперты оценили скромным коэффициентом 1.25. Зато при ставке на гостей можно получить 11-кратный выигрыш. В случае ничьей БК умножит номинал пари на 5.90. 

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Арсенал» - «Вест Хэм»?

Согласно расчетам экспертов, вероятность победы одного из лидеров составляет почти 87%.

Где бесплатно смотреть матч «Арсенал» - «Вест Хэм»?

Российские телеканалы не транслируют английские турниры.

Когда «Арсенал» был чемпионом?

Бестрофейная серия «канониров» в АПЛ длится более двух десятилетий - с сезона-2003/04.

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