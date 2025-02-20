Арсенал - Вест Хэм, 20 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

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В субботу, 20 февраля, любителей английской Премьер-лиги ожидает интригующее лондонское дерби. В гости к одному из лидеров сезона едет «Вест Хэм». Избежит ли «Арсенал» «внеплановой» потери очков? Возможно, линии букмекерских контор подскажут ответ на этот вопрос.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Арсенал» (Лондон)
20.02.2025, Сб
18:00 МСК
«Вест Хэм» (Лондон)
|П1 - 1.25
Турнир: английская Премьер-лига, 25-й тур
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|72
|40
|37
|254-177
|«Вест Хэм»
|37
|40
|72
|177-254
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Лестер»
0:2
«Арсенал»
АПЛ
|05.02.2025
|«Ньюкасл»
2:0
«Арсенал»
Кубок лиги
|02.02.2025
|«Арсенал»
5:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|29.01.2025
|«Жирона»
1:2
«Арсенал»
Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Вулверхэмптон»
0:1
«Арсенал»
АПЛ
Последние пять матчей «Вест Хэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Вест Хэм»
0:1
«Брентфорд»
|03.02.2025
|«Челси»
2:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|26.01.2025
|«Астон Вилла»
1:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|18.01.2025
|«Вест Хэм»
0:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|14.01.2025
|«Вест Хэм»
3:2
«Фулхэм»
АПЛ
В этом сезоне команды решают совершенно противоположные задачи: хозяева борются за титул, гости - за выживание.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|26
|18
|7
|1
|62-26
|61
|2. Арсенал
|25
|15
|8
|2
|51-22
|53
|3. Ноттингем Форест
|25
|14
|5
|6
|41-29
|47
|4. Манчестер Сити
|25
|13
|5
|7
|52-35
|44
|5. Борнмут
|25
|12
|7
|6
|44-29
|43
|6. Челси
|25
|12
|7
|6
|47-34
|43
|7. Ньюкасл
|25
|12
|5
|8
|42-33
|41
|8. Фулхэм
|25
|10
|9
|6
|38-33
|39
|9. Астон Вилла
|26
|10
|9
|7
|37-40
|39
|10. Брайтон
|25
|9
|10
|6
|38-38
|37
|11. Брентфорд
|25
|10
|4
|11
|43-42
|34
|12. Тоттенхэм
|25
|9
|3
|13
|49-37
|30
|13. Кристал Пэлас
|25
|7
|9
|9
|29-32
|30
|14. Эвертон
|25
|7
|9
|9
|27-31
|30
|15. Манчестер Юнайтед
|25
|8
|5
|12
|28-35
|29
|16. Вест Хэм
|25
|7
|6
|12
|29-47
|27
|17. Вулверхэмптон
|25
|5
|4
|16
|35-54
|19
|18. Ипсвич
|25
|3
|8
|14
|23-50
|17
|19. Лестер
|25
|4
|5
|16
|25-55
|17
|20. Саутгемптон
|25
|2
|3
|20
|19-57
|9
«Арсенал» упорно идет по следу «Ливерпуля». В первой половине января с интервалом в несколько дней команда Артеты выбыла сразу из обоих национальных кубковых турниров, но, может быть, это тоже было частью плана испанского тренера. Ответ даст финиш сезона. В АПЛ же лондонцы идут без поражений с начала ноября. Беспроигрышная серия команды в лиге достигла уже 15 матчей, и «канониры» точно не намерены ее прерывать. В игре с соседским «Вест Хэмом» - так уж точно.
«Вест Хэм» в 2025 году победил только однажды и целых пять раз уступил. За четыре последних тура команда набрала одно очко из 12 возможных (ничья с «Виллой» в Бирмингеме). Ни на что серьезное «молотобойцы» не претендуют. Вылет им тоже пока что не грозит. В отличие от соперника, они могут расслабиться и поиграть в свое удовольствие. Может быть, даже гол забить. Несмотря на высокий коэффициент (2.20), обоюдное взятие ворот в дерби не кажется чем-то из разряда фантастики.
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|Текстовая
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Потери
«Арсенал»: Сака, Томиясу, Жезус, Мартинелли, Хаверц (все - травмы)
«Вест Хэм»: Антонио, Цоуфал, Саммервилль, Фюллькруг (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Вест Хэм»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Вест Хэм»
|Позиция
|Вратарь
|32. Нето
|23. Ареола
|Вратарь
|Защитник
|49. Льюис-Скелли
|29. Ван-Биссака
|Защитник
|Защитник
|6. Магальянс
|15. Мавропанос
|Защитник
|Защитник
|2. Салиба
|26. Килмэн
|Защитник
|Защитник
|12. Тимбер
|23. Эмерсон
|Защитник
|Полузащитник
|5. Парти
|33. Палмиери
|Полузащитник
|Полузащитник
|41. Райс
|19. Альварес
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Эдегор
|4. Солер
|Полузащитник
|Нападающий
|53. Нванери
|14. Кудус
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Троссард
|28. Соучек
|Полузащитник
|Нападающий
|30. Стерлинг
|18. Ингс
|Нападающий
|Главный тренер
|Микель Артета
|Грэм Поттер
|Главный тренер
В основной линии FONBET видим широкий разброс котировок. Вероятность победы «Арсенала» эксперты оценили скромным коэффициентом 1.25. Зато при ставке на гостей можно получить 11-кратный выигрыш. В случае ничьей БК умножит номинал пари на 5.90.
Согласно расчетам экспертов, вероятность победы одного из лидеров составляет почти 87%.
Российские телеканалы не транслируют английские турниры.
Бестрофейная серия «канониров» в АПЛ длится более двух десятилетий - с сезона-2003/04.
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