Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
18 апреля 14:16ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Астон Вилла - Ньюкасл, 19 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Все хотят в Лигу чемпионов!
Валентин Васильев

Субботний игровой день в английской Премьер-лиге венчает увлекательное противостояние в Бирмингеме. «Астон Вилла» только-только вылетела из Лиги чемпионов, «Ньюкасл» всеми силами туда стремится попасть. Так что игра намечается забойная, «от ножа». А что по шансам команд? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Астон Вилла» (Бирмингем) 

19.04.2025, Сб

19:30 МСК

«Ньюкасл»

П1 - 2.37

Х - 3.85

П2 - 2.16

Турнир: английская Премьер-лига, 33-й тур

Стадион: «Вилла Парк»  (Бирмингем, Англия)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Форма команд

Свернуть

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.04.2025«Астон Вилла»

3:2

«Ноттингем»

АПЛ

12.04.2025«Саутгемптон»

0:3

«Астон Вилла»

АПЛ

09.04.2025ПСЖ

3:1

«Астон Вилла»

Лига чемпионов

05.04.2025«Астон Вилла»

2:1

«Ноттингем»

АПЛ

02.04.2025«Брайтон»

0:3

«Астон Вилла»

АПЛ

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.04.2025«Ньюкасл»

5:0

«Кристал Пэлас»

АПЛ

13.04.2025«Ньюкасл»

4:1

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

07.04.2025«Лестер»

0:3

«Ньюкасл»

АПЛ

02.04.2025«Ньюкасл»

2:1

«Брентфорд»

АПЛ

16.03.2025«Ливерпуль»

1:2

«Ньюкасл»

Кубок лиги

Место в таблице

Свернуть

Перед очной встречей команды разделяют всего два очка и три места в таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль32237274-3176
2. Арсенал321712357-2763
3. Ноттингем Форест32176951-3857
4. Ньюкасл31175956-4056
5. Манчестер Сити32167962-4255
6. Челси32159856-3954
7. Астон Вилла32159849-4654
8. Фулхэм31139947-4248
9. Брайтон321212851-4948
10. Борнмут311291051-4045
11. Брентфорд321271352-4843
12. Кристал Пэлас3111101041-4043
13. Эвертон328141034-3838
14. Манчестер Юнайтед321081438-4538
15. Тоттенхэм321141760-4937
16. Вулверхэмптон321051747-6135
17. Вест Хэм32981536-5435
18. Ипсвич32491933-6721
19. Лестер32462227-7218
20. Саутгемптон32242623-7710

Прогноз на матч

Свернуть

К середине весны «Ньюкасл» набрал бешеную форму. По результатам пяти последних туров «сороки» - абсолютно лучшая команда АПЛ: 15 очков из 15 возможных. Причем трижды подряд они выиграли крупно - 3:0 у «Лестера», 4:1 у «Манчестер Сити» и 5:0 у «Кристал Пэлас». По набранным очкам «Ньюкасл» уже четвертый в чемпионате, а по потерянным - третий. Если продолжит в том же духе, даже за вторую строчку еще может побороться.

Второй же в этой виртуальной таблице, на основании предыдущих пяти туров, идет как раз «Астон Вилла». Ребята Эмери провернули мощный камбэк в Лиге чемпионов - 0:2 превратили в 3:2. Всего одного гола бирмингемцам не хватило, чтобы перевести встречу в экстра-тайм. В АПЛ же они не проигрывают пять матчей подряд.

Учитывая форму и заряженность команд на атакующий футбол, можно предположить равный и обоюдоострый характер игры в Бирмингеме. Прогноз редакции: тотал больше 2.5.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Графические онлайн-трансляции матчей АПЛ для своих клиентов проводят официальные ресурсы букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Лига Ставок»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Астон Вилла»: нет

«Ньюкасл»: Халл, Ботман, Ласселлс (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч  «Астон Вилла» - «Ньюкасл»:

Позиция«Астон Вилла»«Ньюкасл»Позиция
Вратарь1. Мартинес1. ДубравкаВратарь
Защитник16. Гарсия21. ЛивраментоЗащитник
Защитник3. Дисаси5. ШерЗащитник
Защитник4. Конса33. БернЗащитник
Защитник12. Динь2. ТриппьерЗащитник
Полузащитник 8. Тилеманс8. ТоналиПолузащитник
Полузащитник 7. Макгинн36. ЛонгстаффПолузащитник 
Полузащитник27. Роджерс28. УиллокПолузащитник
Нападающий21. Асенсио23. Мерфи Полузащитник
Нападающий9. Рашфорд10. ГордонНападающий
Нападающий11. Уоткинс 9. УилсонНападающий
Главный тренерУнаи ЭмериЭдди ХауГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Бигмаркет «Лиги Ставок» на один из самых интригующий матчей европейского уикенда отличают повышенные коэффициенты: 2.37 на местную команду, 2.16 - на приезжую. Ничья котируется за 3.85.

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 7 777 РУБЛЕЙ ОТ ЛИГИ СТАВОК

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Астон Вилла» - «Ньюкасл»?

По котировкам букмекеров невозможно определить фаворита в этой паре - его здесь нет. Но есть статистика: из шести предыдущих матчей с «Виллой» «Ньюкасл» выиграл пять.

Сколько команд АПЛ выходят в Лигу чемпионов?

Через чемпионат Англии в ЛЧ квалифицируются пять клубов.

Кто тренирует «Ньюкасл» и «Астон Виллу»?

Во главе бирмингемского клуба стоит хорошо знакомый российским болельщикам испанец Унаи Эмери. «Сорок» наставляет 47-летний английский специалист Эдди Хау.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты
Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты
Аналитика
Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты
Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты
Аналитика
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»
Новости
Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал
Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал
Новости
Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Новости
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Новости
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Новости
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров