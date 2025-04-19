Астон Вилла - Ньюкасл, 19 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

К середине весны «Ньюкасл» набрал бешеную форму. По результатам пяти последних туров «сороки» - абсолютно лучшая команда АПЛ: 15 очков из 15 возможных. Причем трижды подряд они выиграли крупно - 3:0 у «Лестера», 4:1 у «Манчестер Сити» и 5:0 у «Кристал Пэлас». По набранным очкам «Ньюкасл» уже четвертый в чемпионате, а по потерянным - третий. Если продолжит в том же духе, даже за вторую строчку еще может побороться.

Второй же в этой виртуальной таблице, на основании предыдущих пяти туров, идет как раз «Астон Вилла». Ребята Эмери провернули мощный камбэк в Лиге чемпионов - 0:2 превратили в 3:2. Всего одного гола бирмингемцам не хватило, чтобы перевести встречу в экстра-тайм. В АПЛ же они не проигрывают пять матчей подряд.

Учитывая форму и заряженность команд на атакующий футбол, можно предположить равный и обоюдоострый характер игры в Бирмингеме. Прогноз редакции: тотал больше 2.5.