Астон Вилла - Ньюкасл, 19 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Субботний игровой день в английской Премьер-лиге венчает увлекательное противостояние в Бирмингеме. «Астон Вилла» только-только вылетела из Лиги чемпионов, «Ньюкасл» всеми силами туда стремится попасть. Так что игра намечается забойная, «от ножа». А что по шансам команд?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Астон Вилла» (Бирмингем)
19.04.2025, Сб
19:30 МСК
«Ньюкасл»
|П1 - 2.37
Турнир: английская Премьер-лига, 33-й тур
Стадион: «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия)
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.04.2025
|«Астон Вилла»
3:2
«Ноттингем»
АПЛ
|12.04.2025
|«Саутгемптон»
0:3
«Астон Вилла»
АПЛ
|09.04.2025
|ПСЖ
3:1
«Астон Вилла»
Лига чемпионов
|05.04.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Ноттингем»
АПЛ
|02.04.2025
|«Брайтон»
0:3
«Астон Вилла»
АПЛ
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.04.2025
|«Ньюкасл»
5:0
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|13.04.2025
|«Ньюкасл»
4:1
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|07.04.2025
|«Лестер»
0:3
«Ньюкасл»
АПЛ
|02.04.2025
|«Ньюкасл»
2:1
«Брентфорд»
АПЛ
|16.03.2025
|«Ливерпуль»
1:2
«Ньюкасл»
Кубок лиги
Перед очной встречей команды разделяют всего два очка и три места в таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|32
|23
|7
|2
|74-31
|76
|2. Арсенал
|32
|17
|12
|3
|57-27
|63
|3. Ноттингем Форест
|32
|17
|6
|9
|51-38
|57
|4. Ньюкасл
|31
|17
|5
|9
|56-40
|56
|5. Манчестер Сити
|32
|16
|7
|9
|62-42
|55
|6. Челси
|32
|15
|9
|8
|56-39
|54
|7. Астон Вилла
|32
|15
|9
|8
|49-46
|54
|8. Фулхэм
|31
|13
|9
|9
|47-42
|48
|9. Брайтон
|32
|12
|12
|8
|51-49
|48
|10. Борнмут
|31
|12
|9
|10
|51-40
|45
|11. Брентфорд
|32
|12
|7
|13
|52-48
|43
|12. Кристал Пэлас
|31
|11
|10
|10
|41-40
|43
|13. Эвертон
|32
|8
|14
|10
|34-38
|38
|14. Манчестер Юнайтед
|32
|10
|8
|14
|38-45
|38
|15. Тоттенхэм
|32
|11
|4
|17
|60-49
|37
|16. Вулверхэмптон
|32
|10
|5
|17
|47-61
|35
|17. Вест Хэм
|32
|9
|8
|15
|36-54
|35
|18. Ипсвич
|32
|4
|9
|19
|33-67
|21
|19. Лестер
|32
|4
|6
|22
|27-72
|18
|20. Саутгемптон
|32
|2
|4
|26
|23-77
|10
К середине весны «Ньюкасл» набрал бешеную форму. По результатам пяти последних туров «сороки» - абсолютно лучшая команда АПЛ: 15 очков из 15 возможных. Причем трижды подряд они выиграли крупно - 3:0 у «Лестера», 4:1 у «Манчестер Сити» и 5:0 у «Кристал Пэлас». По набранным очкам «Ньюкасл» уже четвертый в чемпионате, а по потерянным - третий. Если продолжит в том же духе, даже за вторую строчку еще может побороться.
Второй же в этой виртуальной таблице, на основании предыдущих пяти туров, идет как раз «Астон Вилла». Ребята Эмери провернули мощный камбэк в Лиге чемпионов - 0:2 превратили в 3:2. Всего одного гола бирмингемцам не хватило, чтобы перевести встречу в экстра-тайм. В АПЛ же они не проигрывают пять матчей подряд.
Учитывая форму и заряженность команд на атакующий футбол, можно предположить равный и обоюдоострый характер игры в Бирмингеме. Прогноз редакции: тотал больше 2.5.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Лига Ставок»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Астон Вилла»: нет
«Ньюкасл»: Халл, Ботман, Ласселлс (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Ньюкасл»:
|Позиция
|«Астон Вилла»
|«Ньюкасл»
|Позиция
|Вратарь
|1. Мартинес
|1. Дубравка
|Вратарь
|Защитник
|16. Гарсия
|21. Ливраменто
|Защитник
|Защитник
|3. Дисаси
|5. Шер
|Защитник
|Защитник
|4. Конса
|33. Берн
|Защитник
|Защитник
|12. Динь
|2. Триппьер
|Защитник
|Полузащитник
|8. Тилеманс
|8. Тонали
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Макгинн
|36. Лонгстафф
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Роджерс
|28. Уиллок
|Полузащитник
|Нападающий
|21. Асенсио
|23. Мерфи
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Рашфорд
|10. Гордон
|Нападающий
|Нападающий
|11. Уоткинс
|9. Уилсон
|Нападающий
|Главный тренер
|Унаи Эмери
|Эдди Хау
|Главный тренер
Бигмаркет «Лиги Ставок» на один из самых интригующий матчей европейского уикенда отличают повышенные коэффициенты: 2.37 на местную команду, 2.16 - на приезжую. Ничья котируется за 3.85.
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По котировкам букмекеров невозможно определить фаворита в этой паре - его здесь нет. Но есть статистика: из шести предыдущих матчей с «Виллой» «Ньюкасл» выиграл пять.
Через чемпионат Англии в ЛЧ квалифицируются пять клубов.
Во главе бирмингемского клуба стоит хорошо знакомый российским болельщикам испанец Унаи Эмери. «Сорок» наставляет 47-летний английский специалист Эдди Хау.
Партнерский проект