Астон Вилла - Ньюкасл, 14 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

За последние три матча команда Эмери собрала комбо из результатов - поражение от «Брентфорда», ничья с «Борнмутом», победа над «Брайтоном». До этого «Астон Вилла» выиграла три встречи кряду.

«Ньюкасл» только во вторник оборвал пятиматчевую безвыигрышную серию. Самое парадоксальное, что единственного позитивного результата в этой полосе «сороки» добились на поле действующего клубного чемпиона Европы - 1:1 с «ПСЖ». Остальные четыре матча они проиграли. Но успех в Лондоне (2:1 с «Тоттенхэмом») должен взбодрить парней Эдди Хау.

Игра «Виллы» в последнее время не отличалась повышенной результативностью, но оба тренера считаются приверженцами футбола агрессивного и наступательного. Так что их личная встреча не должна остаться без голов.

В BETBOOM заключить пари на обмен голами в основное время можно с коэффициентом 1.56.

##prediction:expert:5103:Тоттенхэм_-_Ньюкасл,_10_февраля_2026._Обе_забьют##