Астон Вилла - Ньюкасл, 14 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

стон На ранних стадиях самого древнего футбольного турнира в мире редко встретишь действительно статусные пары, где соперники достойны друг друга. В 1/16 финала текущего розыгрыша Кубка Англии такая сразу бросается в глаза. В гости к одному из лидеров АПЛ, «Астон Вилле», едет участник Лиги чемпионов - «Ньюкасл». Рассказываем о самых интересных вариантах пари на игру.
Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/16 финала
Стадион: «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Астон Вилла»
|61
|41
|76
|267-275
|«Ньюкасл»
|76
|41
|61
|275-267
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.02.2026
|«Астон Вилла»
1:0
«Брайтон»
АПЛ
|07.02.2026
|«Борнмут»
1:1
«Астон Вилла»
АПЛ
|01.02.2026
|«Астон Вилла»
0:1
«Брентфорд»
АПЛ
|29.01.2026
|«Астон Вилла»
3:2
«Ред Булл Зальцбург»
Лига Европы
|25.01.2026
|«Ньюкасл»
0:2
«Астон Вилла»
АПЛ
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.02.2026
|«Тоттенхэм»
1:2
«Ньюкасл»
АПЛ
|07.02.2026
|«Ньюкасл»
2:3
«Брентфорд»
АПЛ
|04.02.2026
|«Манчестер Сити»
3:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|31.01.2026
|«Ливерпуль»
4:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|28.01.2026
|«ПСЖ»
1:1
«Ньюкасл»
Лига чемпионов
За последние три матча команда Эмери собрала комбо из результатов - поражение от «Брентфорда», ничья с «Борнмутом», победа над «Брайтоном». До этого «Астон Вилла» выиграла три встречи кряду.
«Ньюкасл» только во вторник оборвал пятиматчевую безвыигрышную серию. Самое парадоксальное, что единственного позитивного результата в этой полосе «сороки» добились на поле действующего клубного чемпиона Европы - 1:1 с «ПСЖ». Остальные четыре матча они проиграли. Но успех в Лондоне (2:1 с «Тоттенхэмом») должен взбодрить парней Эдди Хау.
Игра «Виллы» в последнее время не отличалась повышенной результативностью, но оба тренера считаются приверженцами футбола агрессивного и наступательного. Так что их личная встреча не должна остаться без голов.
В BETBOOM заключить пари на обмен голами в основное время можно с коэффициентом 1.56.##prediction:expert:5103:Тоттенхэм_-_Ньюкасл,_10_февраля_2026._Обе_забьют##
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|BETBOOM
|До 10 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Астон Вилла»: Алиссон, Гарсия, Макгинн, Камара, Тилеманс (все - травмы)
«Ньюкасл»: Майли, Шер, Ливраменто, Крафт, Жоэлинтон (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Ньюкасл»:
|Позиция
|«Астон Вилла»
|«Ньюкасл»
|Позиция
|Вратарь
|40. Бизот
|1. Поуп
|Вратарь
|Защитник
|12. Динь
|2. Триппьер
|Защитник
|Защитник
|3. Линделеф
|12. Тшау
|Защитник
|Защитник
|4. Конса
|4. Ботман
|Защитник
|Защитник
|2. Кэш
|3. Холл
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Онана
|39. Гимарайнш
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Дуглас Луис
|8. Тонали
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Роджерс
|28. Уиллок
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Макгинн
|11. Барнс
|Нападающий
|Полузащитник
|10. Буэндиа
|9. Висса
|Нападающий
|Нападающий
|11. Уоткинс
|23. Мерфи
|Нападающий
|Главный тренер
|Унаи Эмери
|Эдди Хау
|Главный тренер
В линии BETBOOM на игру наблюдаются повышенные коэффициенты. Победа хозяев поля в основное время котируется за 2.18, гостей - за 2.05, а ничья - за 3.65.
Котировки на проход в 1/8 финала - 1.66 и 2.19 соответственно.
Эксперты считают наиболее вероятным исходом матча ничью со счетом 1:1 (коэффициент в BETBOOM - 6.60).
Тотал больше 2.5 идет в конторе за 1.65. Это значительно ниже предложения на ТМ 2.5 (2.19).
Сыгравшая ставка на ТМ 2.5 сулит двойной выигрыш относительно номинала пари.
На территории РФ легальных трансляций английских турниров не ведется.