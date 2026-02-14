Ведомости
13 февраля 5:00

Астон Вилла - Ньюкасл, 14 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Самая представительная пара на этой стадии
Валентин Васильев

стон На ранних стадиях самого древнего футбольного турнира в мире редко встретишь действительно статусные пары, где соперники достойны друг друга. В 1/16 финала текущего розыгрыша Кубка Англии такая сразу бросается в глаза. В гости к одному из лидеров АПЛ, «Астон Вилле», едет участник Лиги чемпионов - «Ньюкасл». Рассказываем о самых интересных вариантах пари на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Астон Вилла» (Бирмингем)

14.02.2026, Сбт

20:45 МСК

«Ньюкасл» 

П1 - 2.18

Х - 3.65

П2 - 2.05

Турнир:   Кубок Англии по футболу, 1/16 финала

Стадион: «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Астон Вилла»614176267-275
«Ньюкасл» 764161275-267

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.02.2026«Астон Вилла»

1:0

«Брайтон»

АПЛ

07.02.2026«Борнмут»

1:1

«Астон Вилла»

АПЛ

01.02.2026«Астон Вилла»

0:1

«Брентфорд»

АПЛ

29.01.2026«Астон Вилла»

3:2

«Ред Булл Зальцбург»

Лига Европы

25.01.2026«Ньюкасл»

0:2

«Астон Вилла»

АПЛ

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.02.2026«Тоттенхэм»

1:2

«Ньюкасл»

АПЛ

07.02.2026«Ньюкасл»

2:3

«Брентфорд»

АПЛ

04.02.2026«Манчестер Сити»

3:1

«Ньюкасл»

АПЛ

31.01.2026«Ливерпуль»

4:1

«Ньюкасл»

АПЛ

28.01.2026«ПСЖ»

1:1

«Ньюкасл»

Лига чемпионов

Прогноз на матч

За последние три матча команда Эмери собрала комбо из результатов - поражение от «Брентфорда», ничья с «Борнмутом», победа над «Брайтоном». До этого «Астон Вилла» выиграла три встречи кряду.

«Ньюкасл» только во вторник оборвал пятиматчевую безвыигрышную серию. Самое парадоксальное, что единственного  позитивного результата в этой полосе «сороки» добились на поле действующего клубного чемпиона Европы - 1:1 с «ПСЖ». Остальные четыре матча они проиграли. Но успех в Лондоне (2:1 с «Тоттенхэмом») должен взбодрить парней Эдди Хау.

Игра «Виллы» в последнее время не отличалась повышенной результативностью, но оба тренера считаются приверженцами футбола агрессивного и наступательного. Так что их личная встреча не должна остаться без голов.

В BETBOOM заключить пари на обмен голами в основное время можно с коэффициентом 1.56.

##prediction:expert:5103:Тоттенхэм_-_Ньюкасл,_10_февраля_2026._Обе_забьют##

Трансляции

Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Астон Вилла»: Алиссон, Гарсия, Макгинн, Камара, Тилеманс (все - травмы)

«Ньюкасл»: Майли, Шер, Ливраменто, Крафт, Жоэлинтон (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Ньюкасл»:

Позиция«Астон Вилла»«Ньюкасл»Позиция
Вратарь40. Бизот1. ПоупВратарь
Защитник12. Динь2. ТриппьерЗащитник
Защитник3. Линделеф12. ТшауЗащитник
Защитник4. Конса4. БотманЗащитник
Защитник2. Кэш3. ХоллПолузащитник
Полузащитник 24. Онана39. ГимарайншПолузащитник
Полузащитник 21. Дуглас Луис8. ТоналиПолузащитник 
Полузащитник27. Роджерс28. УиллокПолузащитник
Полузащитник7. Макгинн11. БарнсНападающий
Полузащитник10. Буэндиа9. ВиссаНападающий
Нападающий11. Уоткинс23. МерфиНападающий
Главный тренерУнаи ЭмериЭдди ХауГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

В линии BETBOOM  на игру наблюдаются повышенные коэффициенты. Победа хозяев поля в основное время котируется за 2.18, гостей - за 2.05, а ничья - за 3.65.

Котировки на проход в 1/8 финала - 1.66 и 2.19 соответственно.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Астон Вилла» - «Ньюкасл»»?

Эксперты считают наиболее вероятным исходом матча ничью  со счетом 1:1 (коэффициент в BETBOOM - 6.60).

Будет ли много голов в матче «Астон Вилла» - «Ньюкасл»?

Тотал больше 2.5 идет в конторе за 1.65. Это значительно ниже предложения на ТМ 2.5 (2.19).

Сыгравшая ставка на ТМ 2.5 сулит двойной выигрыш относительно номинала пари.

Где бесплатно смотреть матч «Астон Вилла» - «Ньюкасл»?

На территории РФ легальных трансляций английских турниров не ведется.

