Астон Вилла - ПСЖ, 15 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов, прогноз, составы

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Во вторник, 15 апреля, определятся первые полуфиналисты Лиги чемпионов УЕФА. Команда Матвея Сафонова, «Пари Сен-Жермен», неделю назад создала хороший задел перед ответным матчем с «Астон Виллой». Но хватит ли его для прохода в топ-4? В поисках ответа заглянем в линии легальных букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Астон Вилла» (Бирмингем, Англия)
15.04.2025, Вт
22:00 МСК
ПСЖ (Париж, Франция)
|П1 - 3.25
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, четвертьфинал, ответный матч
Стадион: «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия)
Главный судья: еще не назначен
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Саутгемптон»
0:3
«Астон Вилла»
АПЛ
|09.04.2025
|ПСЖ
3:1
«Астон Вилла»
Лига чемпионов
|05.04.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Ноттингем»
АПЛ
|02.04.2025
|«Брайтон»
0:3
«Астон Вилла»
АПЛ
|30.03.2025
|«Престон»
0:3
«Астон Вилла»
Кубок Англии
Последние пять матчей ПСЖ:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.04.2025
|ПСЖ
3:1
«Астон Вилла»
Лига чемпионов
|05.04.2025
|ПСЖ
1:0
«Анже»
Лига 1
|01.04.2025
|«Дюнкерк»
2:4
ПСЖ
Кубок Франции
|29.03.2025
|«Сент-Этьен»
1:6
ПСЖ
Лига 1
|16.03.2025
|ПСЖ
3:1
«Марсель»
Лига 1
15.04.2025. 22:00. «Боруссия» Д – «Барселона». Первый матч - 0:4
15.04.2025. 22:00. «Астон Вилла» – ПСЖ. Первый матч - 1:3
16.04.2025. 22:00. «Реал» Мадрид – «Арсенал». Первый матч - 0:3
16.04.2025. 22:00. «Интер» – «Бавария». Первый матч - 2:1
ПСЖ испортил «Астон Вилле» красивую статистику. До визита в Париж команда Унаи Эмери одержала семь побед подряд, в том числе пять - на ноль. К чести бирмингемцев, неудача в столице Франции не надломила их. В Саутгемптоне в субботу они снова выиграли всухую - 3:0. Очевидно, что команда далека от упаднических настроений и еще побьется за выход в четверку лучших в ЛЧ. Расслабляться парижанам ни в коем случае нельзя.
Обеим командам свойственна тяга к атакующему футболу. «Верховые» игры у них случаются гораздо чаще «низовых». У «Виллы», например, шесть последних матчей содержали не меньше трех забитых голов. Ждем чего-то подобного и во вторник.
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Потери
«Астон Вилла»: нет
ПСЖ: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - ПСЖ:
|Позиция
|«Астон Вилла»
|ПСЖ
|Позиция
|Вратарь
|1. Мартинес
|1. Доннарумма
|Вратарь
|Защитник
|16. Гарсия
|2. Хакими
|Защитник
|Защитник
|3. Дисаси
|25. Мендеш
|Защитник
|Защитник
|4. Конса
|51. Пачо
|Защитник
|Защитник
|12. Динь
|87. Невеш
|Защитник
|Полузащитник
|8. Тилеманс
|17. Витинья
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Макгинн
|8. Руис
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Роджерс
|10. Ли
|Полузащитник
|Нападающий
|21. Асенсио
|7. Кварацхелия
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Рашфорд
|10. Дембеле
|Нападающий
|Нападающий
|11. Уоткинс
|29. Баркола
|Нападающий
|Главный тренер
|Унаи Эмери
|Луис Энрике
|Главный тренер
«Лига Ставок» не поскупилась на коэффициенты по основному маркету. Победа хозяев по итогам 90 минут оценена коэффициентом 3.25, а гостей - 2.16. Ничья котируется за 3.85.
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Вероятность камбэка англичан с достаточным для выхода в полуфинал результатом аналитики оценили котировкой 9.00. Коэффициент на выход ПСЖ в следующий раунд установлен на отметке 1.07.
Российский вратарь здоров и готовится к игре в Бирмингеме. Но выйдет ли он на поле - большой вопрос. В ЛЧ Сафонов пока провел всего два матча, последний - в ноябре прошлого года против «Баварии». У Хвичи Кварацхелии шансов на выход в стартовом составе гораздо больше: у Луиса Энрике грузинский вингер ключевой игрок.
В случае прохождения британского барьера парижане с высокой степенью вероятности встретятся еще с одним топом АПЛ. Победитель этой пары по сетке розыгрыша выходит на лучшую команду пары «Реал» - «Арсенал» (первый матч - 0:3).
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