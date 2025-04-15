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13 апреля 11:58ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Астон Вилла - ПСЖ, 15 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов, прогноз, составы

Россиянин будет в полуфинале ЛЧ?
Валентин Васильев

Во вторник, 15 апреля, определятся первые полуфиналисты Лиги чемпионов УЕФА. Команда Матвея Сафонова, «Пари Сен-Жермен», неделю назад создала хороший задел перед ответным матчем с «Астон Виллой». Но хватит ли его для прохода в топ-4? В поисках ответа заглянем в линии легальных букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Астон Вилла» (Бирмингем, Англия) 

15.04.2025, Вт

22:00 МСК

ПСЖ (Париж, Франция)

П1 - 3.25

Х - 3.85

П2 - 2.16

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, четвертьфинал, ответный матч

Стадион: «Вилла Парк»  (Бирмингем, Англия)

Главный судья:  еще не назначен

Форма команд

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Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Саутгемптон»

0:3

«Астон Вилла»

АПЛ

09.04.2025ПСЖ

3:1

«Астон Вилла»

Лига чемпионов

05.04.2025«Астон Вилла»

2:1

«Ноттингем»

АПЛ

02.04.2025«Брайтон»

0:3

«Астон Вилла»

АПЛ

30.03.2025«Престон»

0:3

«Астон Вилла»

Кубок Англии

Последние пять матчей ПСЖ:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.04.2025ПСЖ

3:1

«Астон Вилла»

Лига чемпионов

05.04.2025ПСЖ

1:0

«Анже»

Лига 1

01.04.2025«Дюнкерк»

2:4

ПСЖ

Кубок Франции

29.03.2025«Сент-Этьен»

1:6

ПСЖ

Лига 1

16.03.2025ПСЖ

3:1

«Марсель»

Лига 1

Календарь игр

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1/4 финала  

15.04.2025. 22:00. «Боруссия» Д – «Барселона». Первый матч - 0:4

15.04.2025. 22:00. «Астон Вилла»  – ПСЖ. Первый матч - 1:3  

16.04.2025. 22:00. «Реал» Мадрид – «Арсенал». Первый матч - 0:3  

16.04.2025. 22:00. «Интер»   – «Бавария». Первый матч - 2:1   

Прогноз на матч

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ПСЖ испортил «Астон Вилле» красивую статистику. До визита в Париж команда Унаи Эмери одержала семь побед подряд, в том числе пять - на ноль. К чести бирмингемцев, неудача в столице Франции не надломила их. В Саутгемптоне в субботу они снова выиграли всухую - 3:0. Очевидно, что команда далека от упаднических настроений и еще побьется за выход в четверку лучших в ЛЧ. Расслабляться парижанам ни в коем случае нельзя. 

Обеим командам свойственна тяга к атакующему футболу.  «Верховые» игры у них случаются гораздо чаще «низовых». У «Виллы», например, шесть последних матчей содержали не меньше трех забитых голов.  Ждем чего-то подобного и во вторник. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В России матчи Лиги чемпионов легально показывает онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Лига Ставок»ГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Астон Вилла»: нет

ПСЖ: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч  «Астон Вилла» - ПСЖ:

Позиция«Астон Вилла»ПСЖПозиция
Вратарь1. Мартинес1. ДоннаруммаВратарь
Защитник16. Гарсия2. ХакимиЗащитник
Защитник3. Дисаси25. МендешЗащитник
Защитник4. Конса51. ПачоЗащитник
Защитник12. Динь87. НевешЗащитник
Полузащитник 8. Тилеманс17. ВитиньяПолузащитник
Полузащитник 7. Макгинн8. РуисПолузащитник 
Полузащитник27. Роджерс10. ЛиПолузащитник
Нападающий21. Асенсио7. КварацхелияПолузащитник
Нападающий9. Рашфорд10. ДембелеНападающий
Нападающий11. Уоткинс 29. БарколаНападающий
Главный тренерУнаи ЭмериЛуис ЭнрикеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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«Лига Ставок» не поскупилась на коэффициенты по основному маркету. Победа хозяев по итогам 90 минут оценена коэффициентом 3.25, а гостей - 2.16. Ничья котируется за 3.85.

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Вопросы и ответы

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Кто выйдет в 1/2 финала?

Вероятность камбэка англичан с достаточным для выхода в полуфинал результатом аналитики оценили котировкой 9.00. Коэффициент на выход ПСЖ в следующий раунд установлен на отметке 1.07. 

Сыграют ли Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия?

Российский вратарь здоров и готовится к игре в Бирмингеме. Но выйдет ли он на поле - большой вопрос. В ЛЧ Сафонов пока провел всего два матча, последний - в ноябре прошлого года против «Баварии».  У Хвичи Кварацхелии шансов на выход в стартовом составе гораздо больше: у Луиса Энрике грузинский вингер ключевой игрок.

С кем сыграет ПСЖ в полуфинале?

В случае прохождения британского барьера парижане с высокой степенью вероятности встретятся еще с одним топом АПЛ. Победитель этой пары по сетке розыгрыша выходит на лучшую команду пары «Реал» - «Арсенал» (первый матч - 0:3).

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