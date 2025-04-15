Астон Вилла - ПСЖ, 15 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов, прогноз, составы

ПСЖ испортил «Астон Вилле» красивую статистику. До визита в Париж команда Унаи Эмери одержала семь побед подряд, в том числе пять - на ноль. К чести бирмингемцев, неудача в столице Франции не надломила их. В Саутгемптоне в субботу они снова выиграли всухую - 3:0. Очевидно, что команда далека от упаднических настроений и еще побьется за выход в четверку лучших в ЛЧ. Расслабляться парижанам ни в коем случае нельзя.

Обеим командам свойственна тяга к атакующему футболу. «Верховые» игры у них случаются гораздо чаще «низовых». У «Виллы», например, шесть последних матчей содержали не меньше трех забитых голов. Ждем чего-то подобного и во вторник.