Даяна Ястремская – Екатерина Александрова, 4 февраля: прогноз на матч WTA-500 в Абу-Даби

Партнерский проект
В среду, 4 февраля, состоится матч второго круга турнира WTA-500 между украинкой Даяной Ястремской и второй ракеткой турнира из России Екатериной Александровой. Подбираем оптимальную ставку на принципиальную встречу.
Дата / Время: 04.02.2026, не ранее 10:00 по московскому времени
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Даяна Ястремская (25 лет, 43-я ракетка мира)
Екатерина Александрова (31 год, 11-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница трех турниров WTA в одиночном разряде. В 2026 г. одержала три победы и потерпела столько же поражений. На Открытом чемпионате Австралии-2026 уступила уже на стадии первого круга. В рамках текущих текущих соревнований одолела представительницу Бразилии Хаддад Майю в двух партиях.
За всю карьеру выиграла шесть титулов на уровне WTA (пять из них - в одиночном разряде), а также стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в 2021 г. В минувшем сезоне впервые вошла в первую десятку мирового рейтинга. В текущей кампании одержала всего одну победу и трижды уступила своим соперницам.
Теннисистки имеют паритет в очных матчах - три победы и три поражения. В последнем противостоянии победу праздновала Александрова, одолев украинку в финале индорного турнира в Линце в феврале 2025 г.
Эксперты WINLINE отдают предпочтение Александровой, предложив за ее победу коэффициент 1,49. Проход украинки во второй круг оценивается котировкой 2,60.
В четырех из пяти последних очных матчей теннисистки играли решающую партию. В линии WINLINE коэффициент на ТБ (22,5) составляет 2,13. В обратную сторону - 1,67.
Александрова не смогли должным образом войти в новый сезон. Россиянка, по большому счету, провалила австралийское турне, одержав всего одну победу в Брисбене. «Пятисотник» в Абу-Даби – возможность выйти на белую полосу, однако соперница попалась не из легких.
Ястремская, хоть и является игроком топ-50 мирового рейтинга, демонстрирует крайне нестабильные результаты в последнее время. Так, в Аделаиде взяла один гейм против Синяковой, а на текущих соревнованиях не оставила шансов Хаддад Майе, которая недавно была в двадцатке лучших.
В последних четырех личных встречах было зафиксировано три сета. Ястремская всегда с повышенным настроем выходит на матчи с представительницами России. Вероятно, и на этот раз теннисистки не уйдут быстро с корта. Ставим на ТБ 21,5 за коэффициент 1,91.