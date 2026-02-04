Даяна Ястремская – Екатерина Александрова, 4 февраля: прогноз на матч WTA-500 в Абу-Даби

Александрова не смогли должным образом войти в новый сезон. Россиянка, по большому счету, провалила австралийское турне, одержав всего одну победу в Брисбене. «Пятисотник» в Абу-Даби – возможность выйти на белую полосу, однако соперница попалась не из легких.

Ястремская, хоть и является игроком топ-50 мирового рейтинга, демонстрирует крайне нестабильные результаты в последнее время. Так, в Аделаиде взяла один гейм против Синяковой, а на текущих соревнованиях не оставила шансов Хаддад Майе, которая недавно была в двадцатке лучших.

В последних четырех личных встречах было зафиксировано три сета. Ястремская всегда с повышенным настроем выходит на матчи с представительницами России. Вероятно, и на этот раз теннисистки не уйдут быстро с корта. Ставим на ТБ 21,5 за коэффициент 1,91.