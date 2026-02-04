Ведомости
Даяна Ястремская – Екатерина Александрова, 4 февраля: прогноз на матч WTA-500 в Абу-Даби

Отличная возможность для Александровой прервать неудачную серию
Валентин Васильев

В среду, 4 февраля, состоится матч второго круга турнира WTA-500 между украинкой Даяной Ястремской и второй ракеткой турнира из России Екатериной Александровой. Подбираем оптимальную ставку на принципиальную встречу.

Дата / Время: 04.02.2026, не ранее 10:00 по московскому времени

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Свернуть

Даяна Ястремская (25 лет, 43-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 6:2, 7:5

Екатерина Александрова (31 год, 11-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: -

Даяна Ястремская

Свернуть

Победительница трех турниров WTA в одиночном разряде. В 2026 г. одержала три победы и потерпела столько же поражений. На Открытом чемпионате Австралии-2026 уступила уже на стадии первого круга. В рамках текущих текущих соревнований одолела представительницу Бразилии Хаддад Майю в двух партиях.

Екатерина Александрова

Свернуть

За всю карьеру выиграла шесть титулов на уровне WTA (пять из них - в одиночном разряде), а также стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в 2021 г. В минувшем сезоне впервые вошла в первую десятку мирового рейтинга. В текущей кампании одержала всего одну победу и трижды уступила своим соперницам. 

Личные встречи

Свернуть

Теннисистки имеют паритет в очных матчах - три победы и три поражения. В последнем противостоянии победу праздновала Александрова, одолев украинку в финале индорного турнира в Линце в феврале 2025 г.

Ставки на исход

Свернуть

Эксперты WINLINE отдают предпочтение Александровой, предложив за ее победу коэффициент 1,49. Проход украинки во второй круг оценивается котировкой 2,60.

Ставки на тоталы

Свернуть

В четырех из пяти последних очных матчей теннисистки играли решающую партию. В линии WINLINE коэффициент на ТБ (22,5) составляет 2,13. В обратную сторону - 1,67.

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа ЯстремскойПобеда АлександровойТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE2,601,492,131,67

Прогноз и ставка

Свернуть

Александрова не смогли должным образом войти в новый сезон. Россиянка, по большому счету, провалила австралийское турне, одержав всего одну победу в Брисбене. «Пятисотник» в Абу-Даби – возможность выйти на белую полосу, однако соперница попалась не из легких. 

Ястремская, хоть и является игроком топ-50 мирового рейтинга, демонстрирует крайне нестабильные результаты в последнее время. Так, в Аделаиде взяла один гейм против Синяковой, а на текущих соревнованиях не оставила шансов Хаддад Майе, которая недавно была в двадцатке лучших. 

В последних четырех личных встречах было зафиксировано три сета. Ястремская всегда с повышенным настроем выходит на матчи с представительницами России. Вероятно, и на этот раз теннисистки не уйдут быстро с корта. Ставим на ТБ 21,5 за коэффициент 1,91.

