Аталанта — Лечче, 27 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

На бумаге «Аталанта» значительно превосходит своего ближайшего соперника практически во всех компонентах. В первом круге на выезде бергамцы разгромили скромный клуб (0:4), но не сказать, что для команды Марко Джампаоло крупно проигрывать - дело привычное. «Лечче» всего в одном очке от зоны вылета. Финиш сезона для команды пройдет в соперничестве с «Венецией» и «Эмполи», и лишь один клуб из трех завершит чемпионат на мажорной ноте.

Нет проблем с мотивацией и у хозяев поля. Золотые мечты осталисб далеко позади. Теперь команде Гасперини необходимо удержаться на пьедестале, но, главное, в лигочемпионском квартете. А конкуренты - «Болонья», «Ювентус» и «Лацио» - выглядят этой весной довольно уверенно и с удовольствием воспользуются любой осечкой «Аталанты». Но не станем мудрить и сделаем вполне обоснованный выбор в пользу победы в Бергамо хозяев поля. Учитывая крайне скромные показатели результативности у гостей, добавим, что победа эта будет сухой.