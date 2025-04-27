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26 апреля 13:59ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Аталанта — Лечче, 27 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Удержится ли команда Гасперини в тройке лидеров?
Руслан Ипполитов

В воскресенье в рамках 34-го тура чемпионата Италии по футболу встретятся «Аталанта» и «Лечче». Клуб из Бергамо еще совсем недавно являлся полноправным участником чемпионской гонки, но сейчас рискует не просто остаться без медалей, но и вылететь из квартета сильнейших. Ближайший соперник крайне опасный - «Лечче» в турнирной таблице Серии А всего в одном шаге от зоны вылета и на финише сезона может преподнести сюрпризы даже в матчах с лидерами.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Аталанта» (Бергамо)

27.04.2024, Вс

21:45 МСК

«Лечче» (Лечче)

П1 - 1.25

Х - 6.40

П2 - 12.00

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Турнир:  Серия А, 34-й тур

Стадион: «Джевисс» (Бергамо, Италия)

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Аталанта» 22171274-47
«Лечче»12172247-74

Последние пять матчей «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.04.2025«Милан»

0:1

«Аталанта»

Серия А

13.04.2025«Аталанта»

2:0

«Болонья»

Серия А

06.04.2025«Аталанта»

0:1

«Лацио»

Серия А

30.03.2025«Фиорентина»

1:0

«Аталанта»

Серия А

16.03.2025«Аталанта»

0:2

«Интер»

Серия А

Последние пять матчей «Лечче»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2025«Лечче»

0:3

«Комо»

Серия А

12.04.2025«Ювентус»

2:1

«Лечче»

Серия А

06.04.2025«Лечче»

1:1

«Венеция»

Серия А

29.03.2025«Лечче»

0:1

«Рома»

Серия А

14.03.2025«Дженоа»

2:1

«Лечче»

Серия А

Турнирное положение

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«Аталанта» перед 34-м туром занимает 3-ю строчку, а «Лечче» - 17-ю. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер33218472-3271
2. Наполи33218452-2571
3. Аталанта33197766-3064
4. Болонья331612552-3760
5. Ювентус331514449-3159
6. Лацио33178855-4359
7. Рома33169848-3257
8. Фиорентина33168951-3356
9. Милан331491051-3851
10. Торино3310131038-3743
11. Удинезе331171536-4840
12. Комо331091443-4839
13. Дженоа339121229-4039
14. Верона33951930-6032
15. Парма336131438-5131
16. Кальяри33791733-4930
17. Лечче33681923-5526
18. Венеция334131627-4625
19. Эмполи334131626-5225
20. Монца33292225-5715

Прогноз на матч

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На бумаге «Аталанта» значительно превосходит своего ближайшего соперника практически во всех компонентах. В первом круге на выезде бергамцы разгромили скромный клуб (0:4), но не сказать, что для команды Марко Джампаоло крупно проигрывать - дело привычное. «Лечче» всего в одном очке от зоны вылета. Финиш сезона для команды пройдет в соперничестве с «Венецией» и «Эмполи», и лишь один клуб из трех завершит чемпионат на мажорной ноте.

Нет проблем с мотивацией и у хозяев поля. Золотые мечты осталисб далеко позади. Теперь команде Гасперини необходимо удержаться на пьедестале, но, главное, в лигочемпионском квартете. А конкуренты - «Болонья», «Ювентус» и «Лацио» - выглядят этой весной довольно уверенно и с удовольствием воспользуются любой осечкой «Аталанты». Но не станем мудрить и сделаем вполне обоснованный выбор в пользу победы в Бергамо хозяев поля. Учитывая крайне скромные показатели результативности у гостей, добавим, что победа эта будет сухой. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Платный телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу в Бергамо в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Аталанта»: Скальвини, Скамакка, Палестра, Колашинац, Пош (все - травма).

«Лечче»: Бериша, Крстович (оба - дисквалификация). Мархвиньский, Жан, Сансоне, Корфитцен (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Лечче»:

Позиция«Аталанта»

«Лечче»

Позиция

Вратарь29. Карнезекки

30. Фальконе

Вратарь

Защитник4. Хин

12. Жильбер

Защитник

Защитник19. Джимсити

4. Гаспар

Защитник

Защитник2. Толой

6. Баскиритто

Защитник

Полузащитник13. Эдерсон

25. Галло

Защитник

Полузащитник15. Де Рон

29. Кулибали

Полузащитник

Полузащитник 7. Куадрадо

20. Рамадани

Полузащитник 

Полузащитник 77. Дзаппакоста

14. Хельгасон

Полузащитник

Полузащитник8. Пашалич

7. Тете

Нападающий

Полузащитник32. Ретеги

10. Н'Дри

Нападающий

Нападающий11. Лукман

3. Ребич

Нападающий

Главный тренерДжан Пьеро Гасперини

Марко Джампаоло

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Букмекер рассчитает по коэффициенту 1.25 сыгравшую ставку на победу хозяев поля. Выигрыш гостей котируется за 12.00. Заключить пари на ничью можно за 6.40.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Аталанта» - «Лечче»?

Самый скромный коэффициент (5.80) предложен за победу хозяев 2:0.

Много ли голов будет в матче «Аталанта» - «Лечче»?

ТБ 2.5 можно взять за 1.55. На то, что голов будет не больше двух (ТМ 2.5) предлагается поставить с коэффициентом 2.40.

Кто станет чемпионом Италии?

Эксперты предлагают 1.80 за победу в первенстве «Интера». Поставить на чемпионство «Наполи» можно за 2.05.  

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