Аталанта — Лечче, 27 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

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В воскресенье в рамках 34-го тура чемпионата Италии по футболу встретятся «Аталанта» и «Лечче». Клуб из Бергамо еще совсем недавно являлся полноправным участником чемпионской гонки, но сейчас рискует не просто остаться без медалей, но и вылететь из квартета сильнейших. Ближайший соперник крайне опасный - «Лечче» в турнирной таблице Серии А всего в одном шаге от зоны вылета и на финише сезона может преподнести сюрпризы даже в матчах с лидерами.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Аталанта» (Бергамо)
27.04.2024, Вс
21:45 МСК
«Лечче» (Лечче)
|П1 - 1.25
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Турнир: Серия А, 34-й тур
Стадион: «Джевисс» (Бергамо, Италия)
Главный арбитр: Федерико Ла Пенна
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Аталанта»
|22
|17
|12
|74-47
|«Лечче»
|12
|17
|22
|47-74
Последние пять матчей «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.04.2025
|«Милан»
0:1
«Аталанта»
Серия А
|13.04.2025
|«Аталанта»
2:0
«Болонья»
Серия А
|06.04.2025
|«Аталанта»
0:1
«Лацио»
Серия А
|30.03.2025
|«Фиорентина»
1:0
«Аталанта»
Серия А
|16.03.2025
|«Аталанта»
0:2
«Интер»
Серия А
Последние пять матчей «Лечче»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2025
|«Лечче»
0:3
«Комо»
Серия А
|12.04.2025
|«Ювентус»
2:1
«Лечче»
Серия А
|06.04.2025
|«Лечче»
1:1
«Венеция»
Серия А
|29.03.2025
|«Лечче»
0:1
«Рома»
Серия А
|14.03.2025
|«Дженоа»
2:1
«Лечче»
Серия А
«Аталанта» перед 34-м туром занимает 3-ю строчку, а «Лечче» - 17-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|33
|21
|8
|4
|72-32
|71
|2. Наполи
|33
|21
|8
|4
|52-25
|71
|3. Аталанта
|33
|19
|7
|7
|66-30
|64
|4. Болонья
|33
|16
|12
|5
|52-37
|60
|5. Ювентус
|33
|15
|14
|4
|49-31
|59
|6. Лацио
|33
|17
|8
|8
|55-43
|59
|7. Рома
|33
|16
|9
|8
|48-32
|57
|8. Фиорентина
|33
|16
|8
|9
|51-33
|56
|9. Милан
|33
|14
|9
|10
|51-38
|51
|10. Торино
|33
|10
|13
|10
|38-37
|43
|11. Удинезе
|33
|11
|7
|15
|36-48
|40
|12. Комо
|33
|10
|9
|14
|43-48
|39
|13. Дженоа
|33
|9
|12
|12
|29-40
|39
|14. Верона
|33
|9
|5
|19
|30-60
|32
|15. Парма
|33
|6
|13
|14
|38-51
|31
|16. Кальяри
|33
|7
|9
|17
|33-49
|30
|17. Лечче
|33
|6
|8
|19
|23-55
|26
|18. Венеция
|33
|4
|13
|16
|27-46
|25
|19. Эмполи
|33
|4
|13
|16
|26-52
|25
|20. Монца
|33
|2
|9
|22
|25-57
|15
На бумаге «Аталанта» значительно превосходит своего ближайшего соперника практически во всех компонентах. В первом круге на выезде бергамцы разгромили скромный клуб (0:4), но не сказать, что для команды Марко Джампаоло крупно проигрывать - дело привычное. «Лечче» всего в одном очке от зоны вылета. Финиш сезона для команды пройдет в соперничестве с «Венецией» и «Эмполи», и лишь один клуб из трех завершит чемпионат на мажорной ноте.
Нет проблем с мотивацией и у хозяев поля. Золотые мечты осталисб далеко позади. Теперь команде Гасперини необходимо удержаться на пьедестале, но, главное, в лигочемпионском квартете. А конкуренты - «Болонья», «Ювентус» и «Лацио» - выглядят этой весной довольно уверенно и с удовольствием воспользуются любой осечкой «Аталанты». Но не станем мудрить и сделаем вполне обоснованный выбор в пользу победы в Бергамо хозяев поля. Учитывая крайне скромные показатели результативности у гостей, добавим, что победа эта будет сухой.
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Потери
«Аталанта»: Скальвини, Скамакка, Палестра, Колашинац, Пош (все - травма).
«Лечче»: Бериша, Крстович (оба - дисквалификация). Мархвиньский, Жан, Сансоне, Корфитцен (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Лечче»:
|Позиция
|«Аталанта»
«Лечче»
Позиция
|Вратарь
|29. Карнезекки
30. Фальконе
Вратарь
|Защитник
|4. Хин
12. Жильбер
Защитник
|Защитник
|19. Джимсити
4. Гаспар
Защитник
|Защитник
|2. Толой
6. Баскиритто
Защитник
|Полузащитник
|13. Эдерсон
25. Галло
Защитник
|Полузащитник
|15. Де Рон
29. Кулибали
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Куадрадо
20. Рамадани
Полузащитник
|Полузащитник
|77. Дзаппакоста
14. Хельгасон
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Пашалич
7. Тете
Нападающий
|Полузащитник
|32. Ретеги
10. Н'Дри
Нападающий
|Нападающий
|11. Лукман
3. Ребич
Нападающий
|Главный тренер
|Джан Пьеро Гасперини
Марко Джампаоло
Главный тренер
Самый скромный коэффициент (5.80) предложен за победу хозяев 2:0.
ТБ 2.5 можно взять за 1.55. На то, что голов будет не больше двух (ТМ 2.5) предлагается поставить с коэффициентом 2.40.
Эксперты предлагают 1.80 за победу в первенстве «Интера». Поставить на чемпионство «Наполи» можно за 2.05.
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