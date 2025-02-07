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7 февраля 7:50ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Атлетик - Жирона, 8 февраля: где смотреть матч чемпионата Испании, прогноз, составы

Обе команды стремятся в еврокубки
Валентин Васильев

В воскресенье, 8 февраля, в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетик» примет «Жирону». Баски лезут в Лигу чемпионов, каталонцы - в зону УЕФА - в Бильбао будет бой!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетик» (Бильбао)

07.02.2025, Вс

18:15 МСК

«Жирона»

П1 - 1.65

Х - 3.85

П2 - 5.30

Турнир: Чемпионат Испании по футболу, 23-й тур

Стадион: «Сан-Мамес Баррия»  (Бильбао, Испания)

Главный судья: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Атлетик»41413-13
«Жирона»41413-13

Последние пять матчей «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.02.2024«Бетис»

2:2

«Атлетик»

Примера

30.01.2025«Атлетик»

3:1

«Виктория»

Лига Европы

26.01.2025«Атлетик»

0:0

«Леганес»

Примера

22.01.2025«Бешикташ»

4:1

«Атлетик»

Лига Европы

19.12.2024«Сельта»

1:2

«Атлетик»

Примера

Последние пять матчей «Жироны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.02.2024«Жирона»

2:1

«Лас-Пальмас»

Примера

29.01.2025«Жирона»

1:2

«Арсенал»

Лига чемпионов

26.01.2025«Райо Вальекано»

2:1

«Жирона»

Примера

22.01.2025«Милан»

1:0

«Жирона»

Лига чемпионов

18.12.2024«Жирона»

1:2

«Севилья»

Примера

Турнирное положение

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После 22-х туров «Атлетик» занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Жирона» - седьмое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Реал Мадрид22154350-2149
2. Атлетико22146237-1448
3. Барселона22143560-2445
4. Атлетик22118333-2041
5. Вильярреал22107544-3337
6. Райо Вальекано2288626-2432
7. Жирона2294931-3031
8. Осасуна2279627-3130
9. Мальорка22931019-2830
10. Бетис2278725-2829
11. Реал Сосьедад22841018-1928
12. Севилья2277824-3028
13. Сельта22741131-3525
14. Хетафе2259817-1724
15. Лас-Пальмас22651127-3623
16. Леганес2258919-3023
17. Эспаньол22651121-3323
18. Алавес22561125-3421
19. Валенсия22471122-3719
20. Вальядолид22431515-4715

Прогноз на матч

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Обе команды в этом сезоне представляют Испанию в еврокубках и изо всех сил стараются этот свой статус продлить еще на год. «Атлетик» стремится удержаться в топ-4, тогда как «Жирона» пытается подняться в зону УЕФА. Так что очки в этой паре в равной степени нужны и одним, и другим. Компромиссов на поле «Сан-Мамеса» не будет.

На что обратили бы особое внимание: у каталонцев в последнее время вошло в привычку забивать и пропускать. 2:1 - вообще любимый счет! С таким результатом завершились четыре из пяти предыдущих игр каталонцев. А это повод обратить внимание на два исхода - обе забьют и тотал больше 2.5. Пожалуй, остановимся на втором - на этот маркет в PARI коэффициент чуть выше.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу в Бильбао покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 2». Также игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 2»Видеотрансляция, HDплатная подписка
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери:

«Атлетик»: Руис (травма)

«Жирона»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетик» - «Жирона»:

Позиция«Атлетик»«Жирона»Позиция
Вратарь1. Симон13. ГассанигаВратарь
Защитник2. Горосабель4. МартинесЗащитник
Защитник3. Вивиан15. ХуанпеЗащитник
Защитник4. Паредес3. ГутьерресЗащитник
Защитник32. Бойро18. КрейчиЗащитник
Полузащитник 6. Весга23. МартинПолузащитник
Полузащитник 23. Хаурехисар21. ЭррераПолузащитник 
Полузащитник28. Каналес6. ван де БекПолузащитник
Нападающий9. И. Уильямс8. ЦыганковПолузащитник
Нападающий10. Н. Уильямс20. ХильНападающий
Нападающий7. Беренгер9. РуисНападающий
Главный тренерЭрнесто ВальвердеМичел СанчесГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI дают коэффициент 1.65 на успех хозяев, что примерно соответствует 60% вероятности. На «Жирону» предложение намного интереснее (5.30). Ничья котируется за 3.85.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Атлетик» - «Жирона»?

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Наиболее вероятным исходом аналитики БК PARI считают победу басков со счетом 1:0. Коэффициент на этот маркет составляет 6.50. 

Где бесплатно смотреть матч «Атлетик» - «Жирона»?

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Игру покажет кабельный канал «МАТЧ! Футбол 2». Отслеживать события встречи онлайн можно на платформах некоторых букмекеров.

Сколько команд от Испании попадают в Лигу чемпионов?

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Первые четыре клуба по итогам сезона в Примере отправляются в Общий этап Лиги чемпионов, пятый - в Лигу Европы, шестой - в Лигу конференций.

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