Атлетик - Жирона, 8 февраля: где смотреть матч чемпионата Испании, прогноз, составы

Обе команды в этом сезоне представляют Испанию в еврокубках и изо всех сил стараются этот свой статус продлить еще на год. «Атлетик» стремится удержаться в топ-4, тогда как «Жирона» пытается подняться в зону УЕФА. Так что очки в этой паре в равной степени нужны и одним, и другим. Компромиссов на поле «Сан-Мамеса» не будет.

На что обратили бы особое внимание: у каталонцев в последнее время вошло в привычку забивать и пропускать. 2:1 - вообще любимый счет! С таким результатом завершились четыре из пяти предыдущих игр каталонцев. А это повод обратить внимание на два исхода - обе забьют и тотал больше 2.5. Пожалуй, остановимся на втором - на этот маркет в PARI коэффициент чуть выше.