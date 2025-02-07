Атлетик - Жирона, 8 февраля: где смотреть матч чемпионата Испании, прогноз, составы

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В воскресенье, 8 февраля, в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетик» примет «Жирону». Баски лезут в Лигу чемпионов, каталонцы - в зону УЕФА - в Бильбао будет бой!
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Атлетик» (Бильбао)
07.02.2025, Вс
18:15 МСК
«Жирона»
|П1 - 1.65
Турнир: Чемпионат Испании по футболу, 23-й тур
Стадион: «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания)
Главный судья: еще не назначен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Атлетик»
|4
|1
|4
|13-13
|«Жирона»
|4
|1
|4
|13-13
Последние пять матчей «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.02.2024
|«Бетис»
2:2
«Атлетик»
Примера
|30.01.2025
|«Атлетик»
3:1
«Виктория»
Лига Европы
|26.01.2025
|«Атлетик»
0:0
«Леганес»
Примера
|22.01.2025
|«Бешикташ»
4:1
«Атлетик»
Лига Европы
|19.12.2024
|«Сельта»
1:2
«Атлетик»
Примера
Последние пять матчей «Жироны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.02.2024
|«Жирона»
2:1
«Лас-Пальмас»
Примера
|29.01.2025
|«Жирона»
1:2
«Арсенал»
Лига чемпионов
|26.01.2025
|«Райо Вальекано»
2:1
«Жирона»
Примера
|22.01.2025
|«Милан»
1:0
«Жирона»
Лига чемпионов
|18.12.2024
|«Жирона»
1:2
«Севилья»
Примера
После 22-х туров «Атлетик» занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Жирона» - седьмое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Реал Мадрид
|22
|15
|4
|3
|50-21
|49
|2. Атлетико
|22
|14
|6
|2
|37-14
|48
|3. Барселона
|22
|14
|3
|5
|60-24
|45
|4. Атлетик
|22
|11
|8
|3
|33-20
|41
|5. Вильярреал
|22
|10
|7
|5
|44-33
|37
|6. Райо Вальекано
|22
|8
|8
|6
|26-24
|32
|7. Жирона
|22
|9
|4
|9
|31-30
|31
|8. Осасуна
|22
|7
|9
|6
|27-31
|30
|9. Мальорка
|22
|9
|3
|10
|19-28
|30
|10. Бетис
|22
|7
|8
|7
|25-28
|29
|11. Реал Сосьедад
|22
|8
|4
|10
|18-19
|28
|12. Севилья
|22
|7
|7
|8
|24-30
|28
|13. Сельта
|22
|7
|4
|11
|31-35
|25
|14. Хетафе
|22
|5
|9
|8
|17-17
|24
|15. Лас-Пальмас
|22
|6
|5
|11
|27-36
|23
|16. Леганес
|22
|5
|8
|9
|19-30
|23
|17. Эспаньол
|22
|6
|5
|11
|21-33
|23
|18. Алавес
|22
|5
|6
|11
|25-34
|21
|19. Валенсия
|22
|4
|7
|11
|22-37
|19
|20. Вальядолид
|22
|4
|3
|15
|15-47
|15
Обе команды в этом сезоне представляют Испанию в еврокубках и изо всех сил стараются этот свой статус продлить еще на год. «Атлетик» стремится удержаться в топ-4, тогда как «Жирона» пытается подняться в зону УЕФА. Так что очки в этой паре в равной степени нужны и одним, и другим. Компромиссов на поле «Сан-Мамеса» не будет.
На что обратили бы особое внимание: у каталонцев в последнее время вошло в привычку забивать и пропускать. 2:1 - вообще любимый счет! С таким результатом завершились четыре из пяти предыдущих игр каталонцев. А это повод обратить внимание на два исхода - обе забьют и тотал больше 2.5. Пожалуй, остановимся на втором - на этот маркет в PARI коэффициент чуть выше.
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В прямом эфире встречу в Бильбао покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 2». Также игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 2»
|Видеотрансляция, HD
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|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери:
«Атлетик»: Руис (травма)
«Жирона»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетик» - «Жирона»:
|Позиция
|«Атлетик»
|«Жирона»
|Позиция
|Вратарь
|1. Симон
|13. Гассанига
|Вратарь
|Защитник
|2. Горосабель
|4. Мартинес
|Защитник
|Защитник
|3. Вивиан
|15. Хуанпе
|Защитник
|Защитник
|4. Паредес
|3. Гутьеррес
|Защитник
|Защитник
|32. Бойро
|18. Крейчи
|Защитник
|Полузащитник
|6. Весга
|23. Мартин
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Хаурехисар
|21. Эррера
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Каналес
|6. ван де Бек
|Полузащитник
|Нападающий
|9. И. Уильямс
|8. Цыганков
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Н. Уильямс
|20. Хиль
|Нападающий
|Нападающий
|7. Беренгер
|9. Руис
|Нападающий
|Главный тренер
|Эрнесто Вальверде
|Мичел Санчес
|Главный тренер
Аналитики БК PARI дают коэффициент 1.65 на успех хозяев, что примерно соответствует 60% вероятности. На «Жирону» предложение намного интереснее (5.30). Ничья котируется за 3.85.
Наиболее вероятным исходом аналитики БК PARI считают победу басков со счетом 1:0. Коэффициент на этот маркет составляет 6.50.
Игру покажет кабельный канал «МАТЧ! Футбол 2». Отслеживать события встречи онлайн можно на платформах некоторых букмекеров.
Первые четыре клуба по итогам сезона в Примере отправляются в Общий этап Лиги чемпионов, пятый - в Лигу Европы, шестой - в Лигу конференций.
Партнерский проект