Атлетико - Барселона, 4 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

4:0 не повторится?
Валентин Васильев

Центральный матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу пройдет в субботу вечером в столице. В гости к  «Атлетико» уже второй раз в этом году едет лидер сезона. Прошлый приезд в Мадрид футболистам, тренерам и поклонникам «Барселоны» вспоминать больно. Как будет на этот раз?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетико» (Мадрид)

04.04.2026, Сб

22:00 МСК

«Барселона»

П1 - 3.00

Х - 4.00

П2 - 2.23

Турнир:  испанская Примера, 30-й тур

Стадион: «Сивитас Метрополитано»  (Мадрид, Испания)

Главный судья:  еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Атлетико»7957115364-473
«Барселона»1155779473-364

Последние пять матчей «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.03.2026«Реал» 

3:2

«Атлетико»

Ла Лига

18.03.2026«Тоттенхэм»

3:2

«Атлетико»

Лига чемпионов

14.03.2026«Атлетико»

1:0

«Хетафе»

Ла Лига

10.03.2026«Атлетико»

5:2

«Тоттенхэм»

Лига чемпионов

07.03.2026«Атлетико»

3:2

«Реал Сосьедад»

Ла Лига

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

222.03.2026«Барселона» 

1:0

«Райо Вальекано»  

Ла Лига

18.03.2026«Барселона» 

7:2

«Ньюкасл»

Лига чемпионов

15.03.2026«Барселона» 

5:2

«Севилья»  

Ла Лига

10.03.2026«Ньюкасл»

1:1

«Барселона» 

Лига чемпионов

07.03.2026«Атлетик» 

0:1

«Барселона» 

Ла Лига

Место в турнирной таблице

«Реал» отстает от «Барселоны» на четыре очка, «Атлетико» - на 16.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Барселона29241478-2873
2Реал Мадрид29223463-2669
3Вильярреал29184754-3458
4Атлетико29176649-2857
5Бетис291111744-3744
6Сельта291011841-3541
7Реал Сосьедад291081144-4538
8Хетафе291151325-3138
9Атлетик291151332-4138
10Эспаньол291071236-4437
11Осасуна291071234-3537
12Валенсия29981232-4235
13Жирона298101131-4434
14Райо Вальекано297111128-3532
15Севилья29871437-4931
16Алавес29871430-4131
17Эльче296111238-4629
18Мальорка29771534-4728
19Леванте29681534-4826
20Овьедо29491620-4821

Прогноз на матч

Последняя встреча команд в Мадриде завершилась сенсационно: хозяева разгромили «Барсу» с унизительным счетом 4:0. Дома каталонцы были в шаге от не менее грандиозного камбэка, но все-таки одного гола им не хватило, чтобы сравнять счет по сумме двух матчей. В финал Кубка короля (Испании) отправился «Атлетико».

К новой встрече «Барселона» подходит в превосходной форме. Из восьми последних матчей она выиграла семь, причем пять - с крупным счетом. Последнее поражение сине-гранатовых случилось еще в середине февраля - 1:2 от «Жироны».

«Атлетико» из пяти предыдущих матчей три завершил со счетом 3:2, но только раз в свою пользу. «Тоттенхэму» и «Реалу» команда Симеоне таким образом уступила. 

При таких вводных перспективным представляется комбинированный вариант пари: Х2 и тотал больше 1.5.

В «БЕТСИТИ» поставить на этот исход можно по кэфу 1.59.

Трансляции

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч. Футбол 2».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч. Футбол 2»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ» ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Атлетико»: Облак, Мендоса, Барриос (травма)

«Барселона»: Рафинья, Кунде, Бальде, де Йонг, Кристенсен (все - травмы)


Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Барселона»:

Позиция«Атлетико»«Барселона»Позиция
Вратарь1. Муссо13. Ж. ГарсияВратарь
Защитник17. Ганцко24. Э. ГарсияЗащитник
Защитник3. Руджери18. МартинЗащитник
Защитник18. Пубиль5. КубарсиЗащитник
Защитник14. Льоренте2. КанселуЗащитник
Полузащитник6. Коке8. ПедриПолузащитник
Полузащитник5. Кардозо6. ГавиПолузащитник
Полузащитник22. Лукман14. РэшфордПолузащитник
Полузащитник10. Баэна16. Фермин ЛопесПолузащитник
Нападающий19. Альварес10. ЯмальНападающий
Нападающий7. Гризманн9. ЛевандовскиНападающий
Главный тренерДиего СимеонеХанс-Дитер ФликГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«БЕТСИТИ» утроит номинал сыгравшей ставки на победу хозяев поля. Успешное пари на ничью предполагает четырехкратный выигрыш.  Успех чемпиона котируется за 2.23.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Атлетико» - «Барселона»?

Эксперты отдают предпочтение гостям, но предлагают повышенные коэффициенты на все три базовых исхода встречи. 

Где смотреть матч «Атлетико» - «Барселона»?

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч. Футбол 2».

Кто станет чемпионом Испании?

«Барселона» - безоговорочный фаворит сезона у букмекеров. Ставки на ее чемпионство сейчас принимаются с коэффициентом 1.25. На триумф «Реала» в «БЕТСИТИ» можно поставить за 4.10.

Смотреть всё
