Атлетико - Барселона, 4 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Последняя встреча команд в Мадриде завершилась сенсационно: хозяева разгромили «Барсу» с унизительным счетом 4:0. Дома каталонцы были в шаге от не менее грандиозного камбэка, но все-таки одного гола им не хватило, чтобы сравнять счет по сумме двух матчей. В финал Кубка короля (Испании) отправился «Атлетико».

К новой встрече «Барселона» подходит в превосходной форме. Из восьми последних матчей она выиграла семь, причем пять - с крупным счетом. Последнее поражение сине-гранатовых случилось еще в середине февраля - 1:2 от «Жироны».

«Атлетико» из пяти предыдущих матчей три завершил со счетом 3:2, но только раз в свою пользу. «Тоттенхэму» и «Реалу» команда Симеоне таким образом уступила.

