Атлетико - Барселона, 4 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Центральный матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу пройдет в субботу вечером в столице. В гости к «Атлетико» уже второй раз в этом году едет лидер сезона. Прошлый приезд в Мадрид футболистам, тренерам и поклонникам «Барселоны» вспоминать больно. Как будет на этот раз?
Турнир: испанская Примера, 30-й тур
Стадион: «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Атлетико»
|79
|57
|115
|364-473
|«Барселона»
|115
|57
|79
|473-364
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.03.2026
|«Реал»
3:2
«Атлетико»
Ла Лига
|18.03.2026
|«Тоттенхэм»
3:2
«Атлетико»
Лига чемпионов
|14.03.2026
|«Атлетико»
1:0
«Хетафе»
Ла Лига
|10.03.2026
|«Атлетико»
5:2
«Тоттенхэм»
Лига чемпионов
|07.03.2026
|«Атлетико»
3:2
«Реал Сосьедад»
Ла Лига
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|222.03.2026
|«Барселона»
1:0
«Райо Вальекано»
Ла Лига
|18.03.2026
|«Барселона»
7:2
«Ньюкасл»
Лига чемпионов
|15.03.2026
|«Барселона»
5:2
«Севилья»
Ла Лига
|10.03.2026
|«Ньюкасл»
1:1
«Барселона»
Лига чемпионов
|07.03.2026
|«Атлетик»
0:1
«Барселона»
Ла Лига
«Реал» отстает от «Барселоны» на четыре очка, «Атлетико» - на 16.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|29
|24
|1
|4
|78-28
|73
|2
|Реал Мадрид
|29
|22
|3
|4
|63-26
|69
|3
|Вильярреал
|29
|18
|4
|7
|54-34
|58
|4
|Атлетико
|29
|17
|6
|6
|49-28
|57
|5
|Бетис
|29
|11
|11
|7
|44-37
|44
|6
|Сельта
|29
|10
|11
|8
|41-35
|41
|7
|Реал Сосьедад
|29
|10
|8
|11
|44-45
|38
|8
|Хетафе
|29
|11
|5
|13
|25-31
|38
|9
|Атлетик
|29
|11
|5
|13
|32-41
|38
|10
|Эспаньол
|29
|10
|7
|12
|36-44
|37
|11
|Осасуна
|29
|10
|7
|12
|34-35
|37
|12
|Валенсия
|29
|9
|8
|12
|32-42
|35
|13
|Жирона
|29
|8
|10
|11
|31-44
|34
|14
|Райо Вальекано
|29
|7
|11
|11
|28-35
|32
|15
|Севилья
|29
|8
|7
|14
|37-49
|31
|16
|Алавес
|29
|8
|7
|14
|30-41
|31
|17
|Эльче
|29
|6
|11
|12
|38-46
|29
|18
|Мальорка
|29
|7
|7
|15
|34-47
|28
|19
|Леванте
|29
|6
|8
|15
|34-48
|26
|20
|Овьедо
|29
|4
|9
|16
|20-48
|21
Последняя встреча команд в Мадриде завершилась сенсационно: хозяева разгромили «Барсу» с унизительным счетом 4:0. Дома каталонцы были в шаге от не менее грандиозного камбэка, но все-таки одного гола им не хватило, чтобы сравнять счет по сумме двух матчей. В финал Кубка короля (Испании) отправился «Атлетико».
К новой встрече «Барселона» подходит в превосходной форме. Из восьми последних матчей она выиграла семь, причем пять - с крупным счетом. Последнее поражение сине-гранатовых случилось еще в середине февраля - 1:2 от «Жироны».
«Атлетико» из пяти предыдущих матчей три завершил со счетом 3:2, но только раз в свою пользу. «Тоттенхэму» и «Реалу» команда Симеоне таким образом уступила.
При таких вводных перспективным представляется комбинированный вариант пари: Х2 и тотал больше 1.5.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч. Футбол 2».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч. Футбол 2»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Атлетико»: Облак, Мендоса, Барриос (травма)
«Барселона»: Рафинья, Кунде, Бальде, де Йонг, Кристенсен (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Барселона»:
|Позиция
|«Атлетико»
|«Барселона»
|Позиция
|Вратарь
|1. Муссо
|13. Ж. Гарсия
|Вратарь
|Защитник
|17. Ганцко
|24. Э. Гарсия
|Защитник
|Защитник
|3. Руджери
|18. Мартин
|Защитник
|Защитник
|18. Пубиль
|5. Кубарси
|Защитник
|Защитник
|14. Льоренте
|2. Канселу
|Защитник
|Полузащитник
|6. Коке
|8. Педри
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Кардозо
|6. Гави
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Лукман
|14. Рэшфорд
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Баэна
|16. Фермин Лопес
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Альварес
|10. Ямаль
|Нападающий
|Нападающий
|7. Гризманн
|9. Левандовски
|Нападающий
|Главный тренер
|Диего Симеоне
|Ханс-Дитер Флик
|Главный тренер
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч. Футбол 2».
