Атлетико — Барселона, 2 апреля: прогноз на полуфинал Кубка Испании, трансляция, составы

«Барселона» нацелена на финише сезона сразу на несколько трофеев. Перспективы на победу в Лиге чемпионов и чемпионате Испании у команду Ханса-Дитера Флика довольно хорошие, а вот в испанском Кубке все может закончится для каталонцев уже в эту среду. В соперниках у сине-гранатовых многократно проверенная и закаленная в кубковых битвах команда Диего Симеоне.

В последних встречах этих соперников наблюдалась небывалая результативность. Первый полуфинальный матч в Барселоне завершился шальной ничьей - 4:4. Пару недель спустя соперники наколотили на двоих в Мадриде шесть мячей в матче национального первенства (2:4). Чего ждать от команд в предстоящей встрече - не знают, скорее всего, даже главные тренеры.

Фактор своего поля несомненно сыграет свою роль, но все же чуть больше шансов на победу у «Барсы». Признаться, довольно сложно вспомнить, когда за победу каталонцев в Испании предлагался бы столь высокий коэффициент, как установленный на эту встречу экспертами PARI. Пройти мимо такой щедрости нет никакой возможности. Останавливаем выбор на выигрыше «Барселоны» в основное время, рассчитывая, что на три гола совместными усилиями соперники наиграют.