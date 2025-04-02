Атлетико — Барселона, 2 апреля: прогноз на полуфинал Кубка Испании, трансляция, составы

Партнерский проект
В среду, 2 апреля, в Кубке Испании по футболу состоится ответный полуфинальный матч между «Барселоной» и «Атлетико». Первая встреча завершилась веселыми 4:4. Победитель пары в финале престижного турнира сыграет с сильнейшим из дуэта «Реал Сосьедад» - «Реал Мадрид». Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Барселона»
25.02.2025, Вт
23:30 МСК
«Атлетико» (Мадрид)
|П1 - 2.75
Турнир: Кубок Испании по футболу, ответный полуфинал
Первая встреча: 4:4
Стадион: «Метрополитано» (Мадрид, Испания)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Барселона»
|110
|57
|77
|460-354
|«Атлетико»
|77
|57
|110
|354-460
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.03.2025
|«Барселона»
4:1
«Жирона»
Примера
|27.03.2025
|«Барселона»
3:0
«Осасуна»
Примера
|16.03.2025
|«Атлетико»
2:4
«Барселона»
Примера
|11.03.2025
|«Барселона»
3:1
«Бенфика»
Лига чемпионов
|05.03.2025
|«Бенфика»
0:1
«Барселона»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.03.2025
|«Эспаньол»
1:1
«Атлетико»
Примера
|16.03.2025
|«Атлетико»
2:4
«Барселона»
Примера
|12.03.2025
|«Атлетико»
1:0 (2:4 - пен.)
«Реал»
Лига чемпионов
|09.03.2025
|«Хетафе»
2:1
«Атлетико»
Примера
|04.03.2025
|«Реал»
2:1
«Атлетико»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Барселоны» с «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Атлетико»
2:4
«Барселона»
Примера
|25.02.2025
|«Барселона»
4:4
«Атлетико»
Кубок Испании
|21.12.2024
|«Барселона»
1:2
«Атлетико»
Примера
|17.03.2024
|«Атлетико»
0:3
«Барселона»
Примера
|03.12.2023
|«Барселона»
1:0
«Атлетико»
Примера
1/16 финала
04.01.2025. «Барбастро» – «Барселона» - 0:4
1/8 финала
15.01.2025. «Барселона» – «Бетис» - 5:1
1/4 финала
06.02.2025. «Валенсия» – «Барселона» - 0:5
1-й раунд
31.10.2024. «Вик» – «Атлетико» - 0:2
2-й раунд
05.12.2024. «Касереньо» – «Атлетико» - 1:3
1/16 финала
04.01.2025. «Марбелья» – «Атлетико» - 0:1
1/8 финала
15.01.2025. «Эльче» – «Атлетико» - 0:4
1/4 финала
04.02.2025. «Атлетико» – «Хетафе» - 5:0
«Барселона» нацелена на финише сезона сразу на несколько трофеев. Перспективы на победу в Лиге чемпионов и чемпионате Испании у команду Ханса-Дитера Флика довольно хорошие, а вот в испанском Кубке все может закончится для каталонцев уже в эту среду. В соперниках у сине-гранатовых многократно проверенная и закаленная в кубковых битвах команда Диего Симеоне.
В последних встречах этих соперников наблюдалась небывалая результативность. Первый полуфинальный матч в Барселоне завершился шальной ничьей - 4:4. Пару недель спустя соперники наколотили на двоих в Мадриде шесть мячей в матче национального первенства (2:4). Чего ждать от команд в предстоящей встрече - не знают, скорее всего, даже главные тренеры.
Фактор своего поля несомненно сыграет свою роль, но все же чуть больше шансов на победу у «Барсы». Признаться, довольно сложно вспомнить, когда за победу каталонцев в Испании предлагался бы столь высокий коэффициент, как установленный на эту встречу экспертами PARI. Пройти мимо такой щедрости нет никакой возможности. Останавливаем выбор на выигрыше «Барселоны» в основное время, рассчитывая, что на три гола совместными усилиями соперники наиграют.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Телеканал «Матч» покажет встречу в Мадриде в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч»
|Видеотрансляция, HD
|Бесплатно
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Барселона»: Ольмо, Кристенсен, Берналь, Касадо, Тер Штеген (все - травмы)
«Атлетико»: Корреа (дисквалификация). Коке (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Барселона»:
|Позиция
|«Барселона»
«Атлетико»
Позиция
|Вратарь
|25. Щенсны
13. Облак
Вратарь
|Защитник
|23. Кунде
16. Молина
Защитник
|Защитник
|24. Гарсия
24. Ле Норман
Защитник
|Защитник
|2. Кубарси
15. Лангле
Защитник
|Защитник
|3. Бальде
3. Аспиликуэта
Защитник
|Полузащитник
|8. Педри
5. де Пауль
Полузащитник
|Полузащитник
|21. де Йонг
8. Сауль
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Гави
14. Льоренте
Полузащитник
|Нападающий
|19. Ямаль
9. Серлот
Нападающий
|Нападающий
|11. Рафинья
19. Альварес
Нападающий
|Нападающий
|9. Левандовски
7. Гризманн
Нападающий
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
Диего Симеоне
Главный тренер
Аналитики PARI не видят явного фаворита в предстоящем матче. Коэффициенты на победу каждой из команд предлагаются весьма высокие. За успех «Барселоны» в прематче дают 2.40, на выигрыш «Атлетико» - 2.75. Заключить пари на ничью можно по коэффициенту 3.70.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
На территории РФ его легально покажут канал и официальный сайт «Матч ТВ».
Во втором полуфинале встречаются два «Реала» - из Мадрида и Сан-Себастьяна.
Решающий матч турнира пройдет на стадионе «Ла-Картуха» в Севилье 26 апреля 2025 года.
Партнерский проект