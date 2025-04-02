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31 марта 12:00ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Испании по футболу

Атлетико — Барселона, 2 апреля: прогноз на полуфинал Кубка Испании, трансляция, составы

Чего ждать от соперников после 4:4 в Барселоне?
Руслан Ипполитов

В среду, 2 апреля, в Кубке Испании по футболу состоится ответный полуфинальный матч между «Барселоной» и «Атлетико». Первая встреча завершилась веселыми 4:4. Победитель пары в финале престижного турнира сыграет с сильнейшим из дуэта «Реал Сосьедад» - «Реал Мадрид». Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона» 

25.02.2025, Вт

23:30 МСК

«Атлетико» (Мадрид)

П1 - 2.75

Х - 3.70

П2 - 2.40

Турнир: Кубок Испании по футболу, ответный полуфинал

Первая встреча: 4:4

Стадион: «Метрополитано» (Мадрид, Испания)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Барселона»1105777460-354
«Атлетико»7757110354-460

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.03.2025«Барселона» 

4:1

«Жирона»

Примера

27.03.2025«Барселона» 

3:0

«Осасуна» 

Примера

16.03.2025 «Атлетико»

 2:4

«Барселона» 

Примера

11.03.2025«Барселона» 

3:1

«Бенфика» 

Лига чемпионов

05.03.2025«Бенфика» 

 0:1

«Барселона» 

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.03.2025«Эспаньол»

1:1

«Атлетико»

Примера

16.03.2025«Атлетико»

2:4

«Барселона»

Примера

12.03.2025«Атлетико»

1:0 (2:4 - пен.)

«Реал»

Лига чемпионов

09.03.2025«Хетафе»

2:1

«Атлетико»

Примера

04.03.2025«Реал»

2:1

«Атлетико»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Барселоны» с «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Атлетико»

2:4

«Барселона»

Примера

25.02.2025«Барселона»

4:4

«Атлетико»

Кубок Испании

21.12.2024«Барселона»

1:2

«Атлетико»

Примера

17.03.2024«Атлетико»

0:3

«Барселона»

Примера

03.12.2023«Барселона»

1:0

«Атлетико»

Примера

Путь к полуфиналу

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«Барселона»

 1/16 финала
04.01.2025. «Барбастро»  – «Барселона»  - 0:4  

1/8 финала
15.01.2025. «Барселона»  – «Бетис»  - 5:1  

1/4 финала
06.02.2025. «Валенсия»  – «Барселона»  - 0:5

«Атлетико»

1-й раунд
31.10.2024. «Вик»  – «Атлетико»  - 0:2  

2-й раунд
05.12.2024. «Касереньо»  – «Атлетико» - 1:3  

1/16 финала
04.01.2025. «Марбелья»  – «Атлетико» - 0:1  

1/8 финала
15.01.2025. «Эльче»  – «Атлетико» - 0:4  

1/4 финала
04.02.2025. «Атлетико»  – «Хетафе»  - 5:0

Прогноз на матч

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«Барселона» нацелена на финише сезона сразу на несколько трофеев. Перспективы на победу в Лиге чемпионов и чемпионате Испании у команду Ханса-Дитера Флика довольно хорошие, а вот в испанском Кубке все может закончится для каталонцев уже в эту среду. В соперниках у сине-гранатовых многократно проверенная и закаленная в кубковых битвах команда Диего Симеоне.

В последних встречах этих соперников наблюдалась небывалая результативность. Первый полуфинальный матч в Барселоне завершился шальной ничьей - 4:4. Пару недель спустя соперники наколотили на двоих в Мадриде шесть мячей в матче национального первенства (2:4). Чего ждать от команд в предстоящей встрече - не знают, скорее всего, даже главные тренеры.

Фактор своего поля несомненно сыграет свою роль, но все же чуть больше шансов на победу у «Барсы». Признаться, довольно сложно вспомнить, когда за победу каталонцев в Испании предлагался бы столь высокий коэффициент, как установленный на эту встречу экспертами PARI. Пройти мимо такой щедрости нет никакой возможности. Останавливаем выбор на выигрыше «Барселоны» в основное время, рассчитывая, что на три гола совместными усилиями  соперники наиграют.   

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «Матч» покажет встречу в Мадриде в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч»Видеотрансляция, HDБесплатно
PARIГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Барселона»: Ольмо, Кристенсен, Берналь,  Касадо, Тер Штеген (все - травмы)

«Атлетико»: Корреа (дисквалификация). Коке (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Барселона»:

Позиция«Барселона»

«Атлетико»

Позиция

Вратарь25. Щенсны

13. Облак

Вратарь

Защитник23. Кунде

16. Молина

Защитник

Защитник24. Гарсия

24. Ле Норман

Защитник

Защитник2. Кубарси

15. Лангле

Защитник

Защитник3. Бальде

3. Аспиликуэта

Защитник

Полузащитник8. Педри

5. де Пауль

Полузащитник

Полузащитник 21. де Йонг

8. Сауль

Полузащитник 

Полузащитник6. Гави

14. Льоренте

Полузащитник

Нападающий19. Ямаль

9. Серлот

Нападающий

Нападающий11. Рафинья

19. Альварес

Нападающий

Нападающий9. Левандовски

7. Гризманн

Нападающий

Главный тренерХанс-Дитер Флик

Диего Симеоне

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI не видят явного фаворита в предстоящем матче. Коэффициенты на победу каждой из команд предлагаются весьма высокие. За успех «Барселоны» в прематче дают 2.40, на выигрыш «Атлетико» - 2.75. Заключить пари на ничью можно по коэффициенту 3.70.

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Вопросы и ответы 

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Где смотреть бесплатно матч «Атлетико» - «Барселона»?

На территории РФ его легально покажут канал и официальный сайт «Матч ТВ».

С кем сыграет победитель пары «Атлетико» - «Барселона»?

Во втором полуфинале встречаются два «Реала» - из Мадрида и Сан-Себастьяна.

Когда и где состоится финал Кубка Испании?

Решающий матч турнира пройдет на стадионе «Ла-Картуха» в Севилье 26 апреля 2025 года.

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