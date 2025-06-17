Бенфика — Окленд, 20 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

С каким счетом завершится матч «Бенфика» - «Окленд»?

В линии на точный счет самый скромный коэффициент присвоен двум результатам - победам «Бенфики» 6:0 и 7:0. Сыгравшая ставка на такие исходы будет умножена на 7.00.

Кто откроет счет в матче «Бенфика» - «Окленд»?

В матче с «Баварией» «Окленд» пропустил первый мяч на шестой минуте. Вероятность того, что и в этот раз гол в ворота новозеландцев влетит довольно быстро весьма высока. На то, что первой в игре отличиться клуб из Лиссабона можно поставить с коэффициентом 1.02. На «Окленд» предложен кэф 15.00.

Кто выиграет клубный ЧМ?

Трио главных фаворитов от экспертов PARI выглядит так: