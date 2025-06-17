Бенфика — Окленд, 20 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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Во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира по футболу португальская «Бенфика» встретится с «Оклендом». Очевидно, что новозеландскому клубу на турнире отведена роль мальчиков для битья, а вот португальская команда поборется с «Бока Хуниорс» за выход в следующую стадию. Присматриваемся к заманчивым котировкам перед стартовым свистком в Орландо.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бенфика» (Лиссабон, Португалия)
20.06.2025, Пт
19:00 МСК
«Окленд Сити» (Окленд, Новая Зеландия)
|П1 - 1.01
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа С, 2-й тур
Стадион: «Эксплория» (Орландо, США)
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
Ранее команды не встречались.
Последние пять игр «Бенфики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.06.2025
|«Бока Хуниорс»
2:2
«Бенфика»
Клубный ЧМ-2025
|25.05.2025
|«Бенфика»
1:3 д. в.
«Спортинг»
Кубок Португалии
|17.05.2025
|«Брага»
1:1
«Бенфика»
Примейра
|10.05.2025
|«Бенфика»
1:1
«Спортинг»
Примейра
|03.05.2025
|«Эшторил»
1:2
«Бенфика»
Примейра
Последние пять игр «Окленда» на международной арене:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.06.2025
|«Бавария»
10:0
«Окленд»
Клубный ЧМ-2025
|22.09.2024
|«Аль-Айн»
6:2
«Окленд»
Межконтинентальный кубок
|12.12.2023
|«Аль-Иттихад»
3:0
«Окленд»
Клубный ЧМ-2023
|01.02.2023
|«Аль-Ахли»
3:0
«Окленд»
Клубный ЧМ-2022
|06.12.2017
|«Аль-Джазира»
1:0
«Окленд»
Клубный ЧМ-2017
Группа С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Бавария
|1
|1
|0
|0
|10-0
|3
|2. Бенфика
|1
|1
|0
|0
|2-2
|1
|3. Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|1
|2-2
|1
|4. Окленд
|0
|0
|0
|1
|0-10
|0
10 безответных голов от «Баварии» стали приговором для «Окленда» в первом туре. Если до дебютного матча малоизвестный клуб представлялся загадочной «темной лошадкой», то после встречи с мюнхенским грандом иначе как мальчиками для битья новозеландцев не назвать. Предположим, что «Бенфика» продемонстрирует кровожадность и тоже устроит «Окленду» форменный разгром. Количество мячей в воротах команды из Новой Зеландии зависят от азарта футболистов лиссабонской команды. Предположим, что в каждом из таймов игроки «Бенфики» забьют не меньше трех голов.
Потери
«Бенфика»: Белотти (дисквалификация). Бах, Силва, Араухо (все - травмы)
«Окленд»: нет потерь
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бенфика» - «Окленд»:
|Позиция
|«Бенфика»
|«Окленд»
|Позиция
|Вратарь
|1. Трубин
|1. Трейси
|Вратарь
|Защитник
|3. Фернандес
|3. Митчелл
|Защитник
|Защитник
|4. Силва
|5. Боксалл
|Защитник
|Защитник
|26. Даль
|12. Мурати
|Защитник
|Защитник
|30. Отаменди
|13. Лобо
|Защитник
|Полузащитник
|8. Эурснес
|2. Илич
|Полузащитник
|Полузащитник
|61. Луиш
|8. Гиберт
|Полузащитник
|Полузащитник
|85. Саншеш
|25. Хейджер
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Ди Мария
|10. Маникум
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Павлидис
|26. Йу
|Полузащитник
|Нападающий
|27. Брума
|7. Беван
|Нападающий
|Главный тренер
|Бруну Лаже
|Альберт Риера
|Главный тренер
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|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Аналитики PARI установили самый скромный из возможных коэффициентов на успех португальского клуба (1.01). Победа новозеландцев будет рассчитана букмекером по кэфу 70.00. Удачное пари на ничью приведет к выплате в 32-кратном размере.
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В линии на точный счет самый скромный коэффициент присвоен двум результатам - победам «Бенфики» 6:0 и 7:0. Сыгравшая ставка на такие исходы будет умножена на 7.00.
В матче с «Баварией» «Окленд» пропустил первый мяч на шестой минуте. Вероятность того, что и в этот раз гол в ворота новозеландцев влетит довольно быстро весьма высока. На то, что первой в игре отличиться клуб из Лиссабона можно поставить с коэффициентом 1.02. На «Окленд» предложен кэф 15.00.
Трио главных фаворитов от экспертов PARI выглядит так: