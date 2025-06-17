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17 июня 11:08ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Бенфика — Окленд, 20 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Новозеландцев ждет очередная порка?
Руслан Ипполитов

Во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира по футболу португальская «Бенфика» встретится с «Оклендом». Очевидно, что новозеландскому клубу на турнире отведена роль мальчиков для битья, а вот португальская команда поборется с «Бока Хуниорс» за выход в следующую стадию. Присматриваемся к заманчивым котировкам перед стартовым свистком в Орландо.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия)

20.06.2025, Пт

19:00 МСК

«Окленд Сити» (Окленд, Новая Зеландия)

П1 - 1.01

Х - 32.00

П2 - 70.00

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа С, 2-й тур

Стадион: «Эксплория» (Орландо, США)

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались.

Последние пять игр «Бенфики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.06.2025«Бока Хуниорс»

2:2

«Бенфика»

Клубный ЧМ-2025

25.05.2025«Бенфика»

1:3 д. в.

«Спортинг»

Кубок Португалии

17.05.2025«Брага»

1:1

«Бенфика»

Примейра

10.05.2025«Бенфика»

1:1

«Спортинг»

Примейра

03.05.2025«Эшторил»

1:2

«Бенфика»

Примейра

Последние пять игр «Окленда» на международной арене:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.06.2025«Бавария»

10:0

«Окленд»

Клубный ЧМ-2025

22.09.2024«Аль-Айн»

6:2

«Окленд»

Межконтинентальный кубок

12.12.2023«Аль-Иттихад»

3:0

«Окленд»

Клубный ЧМ-2023

01.02.2023«Аль-Ахли»

3:0

«Окленд»

Клубный ЧМ-2022

06.12.2017«Аль-Джазира»

1:0

«Окленд»

Клубный ЧМ-2017

Группы

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Группа С

КомандаИВНПМО
1. Бавария110010-03
2. Бенфика11002-21
3. Бока Хуниорс00012-21
4. Окленд00010-100

Прогноз на матч

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10 безответных голов от «Баварии» стали приговором для «Окленда» в первом туре. Если до дебютного матча малоизвестный клуб представлялся загадочной «темной лошадкой», то после встречи с мюнхенским грандом иначе как мальчиками для битья новозеландцев не назвать. Предположим, что «Бенфика» продемонстрирует кровожадность и тоже устроит «Окленду» форменный разгром. Количество мячей в воротах команды из Новой Зеландии зависят от азарта футболистов лиссабонской команды. Предположим, что в каждом из таймов игроки «Бенфики» забьют не меньше трех голов.

Составы команд

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Потери

«Бенфика»: Белотти (дисквалификация). Бах, Силва, Араухо (все - травмы)

«Окленд»: нет потерь

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бенфика» - «Окленд»:

Позиция«Бенфика»«Окленд»Позиция
Вратарь1. Трубин1. ТрейсиВратарь
Защитник3. Фернандес3. МитчеллЗащитник
Защитник4. Силва5. БоксаллЗащитник
Защитник26. Даль12. МуратиЗащитник
Защитник30. Отаменди13. ЛобоЗащитник
Полузащитник 8. Эурснес2. ИличПолузащитник 
Полузащитник 61. Луиш8. ГибертПолузащитник 
Полузащитник85. Саншеш25. ХейджерПолузащитник
Нападающий11. Ди Мария10. МаникумПолузащитник
Нападающий14. Павлидис26. ЙуПолузащитник 
Нападающий27. Брума7. БеванНападающий
Главный тренерБруну ЛажеАльберт РиераГлавный тренер

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Все игры турнира транслируются на платформе Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI установили самый скромный из возможных коэффициентов на успех португальского клуба (1.01). Победа новозеландцев будет рассчитана букмекером по кэфу 70.00. Удачное пари на ничью приведет к выплате в 32-кратном размере.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Бенфика» - «Окленд»?

В линии на точный счет самый скромный коэффициент присвоен двум результатам - победам «Бенфики» 6:0 и 7:0. Сыгравшая ставка на такие исходы будет умножена на 7.00.

Кто откроет счет в матче «Бенфика» - «Окленд»?

В матче с «Баварией» «Окленд» пропустил первый мяч на шестой минуте. Вероятность того, что и в этот раз гол в ворота новозеландцев влетит довольно быстро весьма высока. На то, что первой в игре отличиться клуб из Лиссабона можно поставить с коэффициентом 1.02. На «Окленд» предложен кэф 15.00.

Кто выиграет клубный ЧМ?

Трио главных фаворитов от экспертов PARI выглядит так:

  1. ПСЖ - 4.50
  2. Реал - 5.50
  3. Манчестер Сити - 6.50

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