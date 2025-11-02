Феликс Оже-Альяссим — Янник Синнер, 2 ноября: прогноз на финал турнира в Париже

Партнерский проект
В первое воскресенье ноября завершится последний в 2025 году турнир категории Masters. На центральном корте «Пари Ла Дефанс Арены» схлестнутся Феликс Оже-Альяссим и Янник Синнер. До сих пор главный трофей в столице Франции ни одному, ни другому не покорялся. А это значит, что у состязания будет новый чемпион. Чьи шансы на триумф выше?
Дата / Время: 02.11.2025, 17:00 по московскому времени
Арена: «Пари Ла Дефанс Арена», Центральный корт (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Феликс Оже-Альяссим (25 лет, 10-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Янник Синнер (24 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Канадский теннисист восемь лет выступает в профи. За это время Феликсу покорились девять турниров ATP (восемь - в одиночном разряде), но пока ни одного «большого шлема». Наивысшей позицией Оже-Альяссима в мировом рейтинге остается шестая, достигнутая в ноябре 2022 года. В настоящее время он занимает 10-е место в квалификации, а в Париже посеян под девятым номером. Как бы ни завершился воскресный финал, без своих чаш в 2025-м уроженец Монреаля уже точно не останется: в феврале он первенствовал в Монпелье, а непосредственно перед Парижем - в Брюсселе. Финал «Мастерса» в карьере Феликса был всего один - проигранный в прошлом году в Мадриде Андрею Рублеву.
Что же до свежих спортивных завоеваний Синнера, то осенью 2025-го он снова пошел в гору после небольшого спада, взяв два титула. В финале пекинского турнира Янник легко разобрался с американцем Ленером Тьеном, а спустя две с половиной недели расправился с Карлосом Алькарасом в решающем матче Эр-Рияда.
Предстоящий поединок станет для Оже-Альяссима и Синнера всего пятым. Любопытно, что после двух встреч в 2022 году они целых три года не пересекались в очных встречах. Первые два матча остались за канадцем, два следующих - за итальянцем. Таким образом, по «личкам» у них пока равенство - 2:2.
Аналитики букмекерских контор предсказуемо отдают предпочтение в финале итальянскому атлету. В БЕТСИТИ коэффициент на победу Синнера составляет чисто символические 1.11. Победа Феликса котируется за 7.40.
Синнер с Оже-Альяссимом чередуют короткие матчи с невероятно продолжительными. Дважды они укладывались в два сета, а в сентябре этого года в Нью-Йорке выдали настоящий теннисный марафон из 35 геймов! В Париже такой долгоиграющей истории точно не будет - здесь победитель определяется в трех сетах. БЕТСИТИ дает коэффициент 1.90 на тотал меньше 20.5 сетов и 1.98 на ТБ (20.5).
Несмотря на равенство в личных встречах, аналитики считают Синнера безоговорочным фаворитом предстоящего финала. Итальянец и в рейтинге ATP стоит на восемь ступеней выше соперника, и игру показывает более убедительную.
Оже-Альяссим крайне натужно начинал парижский «Мастерс»: в трех первых кругах Феликс неизменно отдавал соперникам первый сет и вынужден был «включать» морально-волевые качества. Они канадца не подвели: три подряд победы - лучшее тому подтверждение. Однако среди поверженных им противников не было ни одного топа. В четвертьфинале Оже-Альяссим легко разобрался с 204-й ракеткой мира Вашеро, а самым статусным соперником во Франции для него оказался 17-й номер рейтинга Александр Бублик. Его Феликс одолел не без труда, но все-таки в двух сетах - 7:6, 6:4.
Путь Синнера к финалу оказался гораздо короче. Во-первых, он стартовал в Париже со второго круга. И ни разу не довел дело до третьего сета. Для побед над Бергсом, Серундоло, Шелтоном и Зверевым итальянцу хватило двух. При этом победителю прошлогоднего турнира, Звереву, Янник отдал всего один гейм! 6:0, 6:1 - это разгром!
Очевидно, что Синнер гораздо свежее своего оппонента. На стороне его соперника бешеная мотивация. Канадец стоит всего в одном шаге от пока самой значимой победы в туре. Близость титула должна помочь андердогу изыскать дополнительные внутренние резервы и как минимум оказать фавориту серьезное сопротивление. Ждем максимально упорного противостояния и не менее 21 гейма классного тенниса.