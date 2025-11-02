Феликс Оже-Альяссим — Янник Синнер, 2 ноября: прогноз на финал турнира в Париже

Несмотря на равенство в личных встречах, аналитики считают Синнера безоговорочным фаворитом предстоящего финала. Итальянец и в рейтинге ATP стоит на восемь ступеней выше соперника, и игру показывает более убедительную.

Оже-Альяссим крайне натужно начинал парижский «Мастерс»: в трех первых кругах Феликс неизменно отдавал соперникам первый сет и вынужден был «включать» морально-волевые качества. Они канадца не подвели: три подряд победы - лучшее тому подтверждение. Однако среди поверженных им противников не было ни одного топа. В четвертьфинале Оже-Альяссим легко разобрался с 204-й ракеткой мира Вашеро, а самым статусным соперником во Франции для него оказался 17-й номер рейтинга Александр Бублик. Его Феликс одолел не без труда, но все-таки в двух сетах - 7:6, 6:4.

Путь Синнера к финалу оказался гораздо короче. Во-первых, он стартовал в Париже со второго круга. И ни разу не довел дело до третьего сета. Для побед над Бергсом, Серундоло, Шелтоном и Зверевым итальянцу хватило двух. При этом победителю прошлогоднего турнира, Звереву, Янник отдал всего один гейм! 6:0, 6:1 - это разгром!

Очевидно, что Синнер гораздо свежее своего оппонента. На стороне его соперника бешеная мотивация. Канадец стоит всего в одном шаге от пока самой значимой победы в туре. Близость титула должна помочь андердогу изыскать дополнительные внутренние резервы и как минимум оказать фавориту серьезное сопротивление. Ждем максимально упорного противостояния и не менее 21 гейма классного тенниса.