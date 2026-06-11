Австралия - Турция, 14 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборная Австралии отобралась на ЧМ-2026 через зону Азии (AFC). Несмотря на сложный старт в третьем раунде, где команда набрала лишь одно очко в двух первых встречах, после назначения Тони Поповича дела пошли на лад — уже в его дебютном матче австралийцы волевыми усилиями обыграли Китай (3:1). Всего на Азию приходилось восемь прямых слотов в финальную стадию, которые разыгрывались среди трех групп по шесть участников. В своем секстете «Соккеруз» финишировали вторым следом за Японией.

В финальной части турнира, который примут США, Канада и Мексика, команда Поповича оказалась в квартете D. Ее будущими оппонентами на групповом этапе стали Турция (22-я строчка рейтинга), Парагвай (40-я позиция), а также один из хозяев первенства — сборная США (16-е место).

Последние пять матчей сборной Австралии:

Дата Команда 1 Счет Команда 2 Турнир 06.06.2026 Швейцария 1:1 Австралия Товарищеский матч 31.05.2026 Мексика 1:0 Австралия Товарищеский матч 31.03.2026 Австралия 5:1 Кюрасао Товарищеский матч 27.03.2026 Австралия 1:0 Камерун Товарищеский матч 19.11.2025 Колумбия 3:0 Австралия Товарищеский матч

Турция

Сборная Турции прервала 24-летнее ожидание возвращения на чемпионат мира, пробившись в финальную стадию ЧМ-2026 через европейские стыковые матчи. В отборочной группе E команда Винченцо Монтеллы заняла второе место, набрав 13 очков в шести матчах и пропустив вперед лишь непобедимую Испанию (16 очков), но сумев опередить сборные Грузии и Болгарии. За право отправиться в Америку туркам пришлось побороться в плей-офф. В стыках парни Монтеллы продемонстрировали впечатляющую силу воли и характер. В полуфинале в Стамбуле Турция обыграла Румынию с минимальным счетом 1:0 — единственный гол на 54-й минуте забил Ферди Кадиоглу. В решающем матче турецкая сборная с аналогичным счетом одолела команду Косово и завоевала долгожданный билет на чемпионат мира.

Для Турции это первое участие в первенстве планеты с легендарного турнира 2002 года, где она завоевала бронзу. В рейтинг-листе ФИФА команда занимает 22-е место, на пять позиций опережая ближайшего соперника.

Последние пять матчей сборной Турции: