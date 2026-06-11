Австралия - Турция, 14 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
24 гола Турция не была в финальной стадии чемпионата мира по футболу. И вот долгожданное возвращение! В первом матче ЧМ-2026 команда Винченцо Монтеллы сразится со сборной Австралии. Вашему вниманию лучшие предложения легальных букмекеров на игру группы D в Ванкувере.
Сборная Австралии отобралась на ЧМ-2026 через зону Азии (AFC). Несмотря на сложный старт в третьем раунде, где команда набрала лишь одно очко в двух первых встречах, после назначения Тони Поповича дела пошли на лад — уже в его дебютном матче австралийцы волевыми усилиями обыграли Китай (3:1). Всего на Азию приходилось восемь прямых слотов в финальную стадию, которые разыгрывались среди трех групп по шесть участников. В своем секстете «Соккеруз» финишировали вторым следом за Японией.
В финальной части турнира, который примут США, Канада и Мексика, команда Поповича оказалась в квартете D. Ее будущими оппонентами на групповом этапе стали Турция (22-я строчка рейтинга), Парагвай (40-я позиция), а также один из хозяев первенства — сборная США (16-е место).
Последние пять матчей сборной Австралии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.06.2026
|Швейцария
1:1
Австралия
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Мексика
1:0
Австралия
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Австралия
5:1
Кюрасао
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Австралия
1:0
Камерун
Товарищеский матч
|19.11.2025
|Колумбия
3:0
Австралия
Товарищеский матч
Сборная Турции прервала 24-летнее ожидание возвращения на чемпионат мира, пробившись в финальную стадию ЧМ-2026 через европейские стыковые матчи. В отборочной группе E команда Винченцо Монтеллы заняла второе место, набрав 13 очков в шести матчах и пропустив вперед лишь непобедимую Испанию (16 очков), но сумев опередить сборные Грузии и Болгарии. За право отправиться в Америку туркам пришлось побороться в плей-офф. В стыках парни Монтеллы продемонстрировали впечатляющую силу воли и характер. В полуфинале в Стамбуле Турция обыграла Румынию с минимальным счетом 1:0 — единственный гол на 54-й минуте забил Ферди Кадиоглу. В решающем матче турецкая сборная с аналогичным счетом одолела команду Косово и завоевала долгожданный билет на чемпионат мира.
Для Турции это первое участие в первенстве планеты с легендарного турнира 2002 года, где она завоевала бронзу. В рейтинг-листе ФИФА команда занимает 22-е место, на пять позиций опережая ближайшего соперника.
Последние пять матчей сборной Турции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.06.2026
|Венесуэла
1:2
Турция
Товарищеский матч
|01.06.2026
|Турция
4:0
Северная Македония
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Косово
0:1
Турция
Стыковой матч ЧМ-2026
|26.03.2026
|Турция
1:0
Румыния
Стыковой матч ЧМ-2026
|198.11.2025
|Испания
2:2
Турция
Отбор ЧМ-2026
Сборные Австралии и Турции встречались всего дважды в истории, причем в одном году - 2004-м. Оба контрольных матча остались за европейцами - 3:1 и 1:0.
Специально для вас мы подготовили три варианта прогноза на матч : консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Очевидно, что турки в этой паре фавориты, и котировки легальных букмекеров это только подтверждает. Двойной шанс в пользу европейцев тут выглядит более чем реальным вариантом. В линии PARI он идет за 1.16.
Для удобства пользователей мы собрали лучшие бонусы БК для чемпионата мира 2026 года на одной странице.
Сбалансированный. В стыковых матчах турки показали, что в решающие моменты игры умеют быть рациональными и расчетливыми. Винченцо Монтелла - даром, что в прошлом играл в атаке - научил свою команду держать удар. А стартовые матчи больших турниров традиционно отличает повышенная осмотрительность со стороны команд, особенно в противостояниях равных соперников.
Если размышляете о пари на игру, есть смысл присмотреться к рынку тоталов. ТМ 2.5 котируется в БК «МАРАФОН» за 1.83.
Рискованный. Результативность Турции в последнее время впечатляет: в среднем более 2.5 голов на протяжении 10 матчей. Два непобедимым испанцам команда Монтеллы отгрузила двушку. Поэтому вариант с индивидуальным тоталом больше 1.5 голов европейцев в данном случае не выглядит заведомой фантастикой.
В БЕТСИТИ этот вариант идет за 1.86.
Учитывая, как турки провели стадию плей-офф, еще одна минимальная победа в их исполнении вряд ли кого-то удивит.
Ожидаемый счет — 1:0 в пользу Турции
«МАРАФОН» присвоил этому варианту коэффициент 5.75.