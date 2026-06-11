Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыАвстралия - Турция, 14 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Австралия - Турция, 14 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Турки впервые с 2002 стартуют на Кубке мира
Валентин Васильев
Свернуть

Австралия - Турция

Команды

14 июня 2026 (07:00) МСК

Начало

Стадион «Би-Си Плэйс»  (Ванкувер, Канада)

Место проведения

Матч ТВ
Winline

Прямая трансляция

Тотал меньше 2.5
Прогноз

1.83
Коэффициент

Марафон
5/5Рейтинг
30000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Австралия - Турция

Свернуть

24 гола Турция не была в финальной стадии чемпионата мира по футболу. И вот долгожданное возвращение! В первом матче ЧМ-2026 команда Винченцо Монтеллы сразится со сборной Австралии. Вашему вниманию лучшие предложения легальных букмекеров на игру группы D в Ванкувере. 

Коэффициенты букмекеров

Свернуть
КонтораП1ХП2ТБ 3.5ТМ 3.5
«МАРАФОН»5.303.851.712.011.83
PARI 5.203.801.702.001.80
БЕТСИТИ5.103.801.722.001.82

Австралия

Свернуть

Сборная Австралии отобралась на ЧМ-2026 через зону Азии (AFC). Несмотря на сложный старт в третьем раунде, где команда набрала лишь одно очко в двух первых встречах, после назначения Тони Поповича дела пошли на лад  — уже в его дебютном матче австралийцы волевыми усилиями обыграли Китай (3:1). Всего на Азию приходилось восемь прямых слотов в финальную стадию, которые разыгрывались среди трех групп по шесть участников. В своем секстете «Соккеруз» финишировали вторым следом за Японией. 

В финальной части турнира, который примут США, Канада и Мексика, команда Поповича оказалась в квартете D. Ее будущими оппонентами на групповом этапе стали Турция (22-я строчка рейтинга), Парагвай (40-я позиция), а также один из хозяев первенства — сборная США (16-е место). 

Последние пять матчей сборной Австралии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2026Швейцария

1:1

Австралия 

Товарищеский матч

31.05.2026Мексика

1:0

Австралия 

Товарищеский матч

31.03.2026Австралия 

5:1

Кюрасао

Товарищеский матч

27.03.2026Австралия 

1:0

Камерун

Товарищеский матч

19.11.2025Колумбия

3:0

Австралия

Товарищеский матч

Турция

Сборная Турции прервала 24-летнее ожидание возвращения на чемпионат мира, пробившись в финальную стадию ЧМ-2026 через европейские стыковые матчи. В отборочной группе E команда Винченцо Монтеллы заняла второе место, набрав 13 очков в шести матчах и пропустив вперед лишь непобедимую Испанию (16 очков), но сумев опередить сборные Грузии и Болгарии. За  право отправиться в Америку туркам пришлось побороться в плей-офф. В стыках парни Монтеллы продемонстрировали впечатляющую силу воли и характер. В полуфинале в Стамбуле Турция обыграла Румынию с минимальным счетом 1:0 — единственный гол на 54-й минуте забил Ферди Кадиоглу. В решающем матче турецкая сборная с аналогичным счетом одолела команду  Косово и завоевала долгожданный билет на чемпионат мира.

Для Турции это первое участие в первенстве планеты с легендарного турнира 2002 года, где она завоевала бронзу. В рейтинг-листе ФИФА команда занимает 22-е место, на пять позиций опережая ближайшего соперника.

Последние пять матчей сборной Турции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.06.2026Венесуэла

1:2

Турция

Товарищеский матч

01.06.2026Турция

4:0

Северная Македония

Товарищеский матч

31.03.2026Косово

0:1

Турция

Стыковой матч ЧМ-2026

26.03.2026Турция

1:0

Румыния

Стыковой матч ЧМ-2026

198.11.2025Испания

2:2

Турция

Отбор ЧМ-2026

Личные встречи

Свернуть

Сборные Австралии и Турции встречались всего дважды в истории, причем в одном году - 2004-м. Оба контрольных матча остались за европейцами - 3:1 и 1:0.

Прогнозы на матч

Свернуть

Специально для вас мы подготовили три варианта прогноза на матч : консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Очевидно, что турки в этой паре фавориты, и котировки легальных букмекеров это только подтверждает. Двойной шанс в пользу европейцев тут выглядит более чем реальным вариантом. В линии PARI он идет за 1.16.

Для удобства пользователей мы собрали лучшие бонусы БК для чемпионата мира 2026 года на одной странице.

Сбалансированный. В стыковых матчах турки показали, что в решающие моменты игры умеют быть рациональными и расчетливыми. Винченцо Монтелла - даром, что в прошлом играл в атаке - научил свою команду держать удар. А стартовые матчи больших турниров традиционно отличает повышенная осмотрительность со стороны команд, особенно в противостояниях равных соперников.  

Если размышляете о пари на игру, есть смысл присмотреться к рынку тоталов. ТМ 2.5 котируется в БК «МАРАФОН» за 1.83.

 

Рискованный. Результативность Турции в последнее время впечатляет: в среднем более 2.5 голов на протяжении 10 матчей. Два непобедимым испанцам команда Монтеллы отгрузила двушку. Поэтому вариант с индивидуальным тоталом больше 1.5 голов европейцев в данном случае не выглядит заведомой фантастикой. 

В БЕТСИТИ этот вариант идет за 1.86.

Прогноз на точный счет

Свернуть

Учитывая, как турки провели стадию плей-офф, еще одна минимальная победа в их исполнении вряд ли кого-то удивит.

Ожидаемый счет — 1:0 в пользу Турции

«МАРАФОН» присвоил этому варианту коэффициент 5.75.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer202 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer18 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer202 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer202 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer202 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading