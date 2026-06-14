Австрия – Иордания, 17 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Эти национальные команды попали в группу J вместе с Аргентиной и Алжиром. Действующие чемпионы мира – явные фавориты квартета, поэтому другим участникам необходимо извлекать максимум из очных матчей. Уж тем более в играх с Иорданией – номинальным аутсайдером четверки. Размышляем, сумеет ли сборная Австрии избежать проблем в матче с дебютантом ЧМ?
Сборная Австрии впервые в XXI веке квалифицировалась на чемпионат мира, причем сделала это напрямую. В середине прошлого столетия она даже попала в число призеров – бронза ЧМ-1954. Прогресс команды в последние годы заметен и на чемпионатах Европы – два подряд выхода в плей-офф. В Лиге наций УЕФА австрийцы не опускались ниже второго дивизиона, а один раз даже пробились в высший. В рейтинге ФИФА они занимают 24-е место.
Последние пять матчей сборной Австрии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.06.2026
|Австрия
1:0
Тунис
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Австрия
1:0
Южная Корея
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Австрия
5:1
Гана
Товарищеский матч
|18.11.2025
|Австрия
1:1
Босния и Герцеговина
Квалификация ЧМ-2026
|15.11.2025
|Кипр
0:2
Австрия
Квалификация ЧМ-2026
Сборной Иордании предстоит дебютировать на чемпионате мира. Историческое достижение стало вполне ожидаемым следствием прогресса команды, которая в Кубке Азии 2023 г. выиграла серебро. В отборочном цикле иорданцы добились путевки на ЧМ в третьем раунде, то есть на самой ранней стадии из возможных. Дебютировать они будут в статусе 63-й команды рейтинга ФИФА.
Последние пять матчей сборной Иордании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.06.2026
|Колумбия
2:0
Иордания
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Швейцария
4:1
Иордания
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Иордания
2:2
Нигерия
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Иордания
2:2
Коста-Рика
Товарищеский матч
|18.11.2025
|Иордания
0:0
Мали
Товарищеский матч
Ранее соперники не проводили очных матчей на официальном или товарищеском уровне.
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Австрии и Иордании: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Сборная Иордании уже в июне прошлого года сумела квалифицироваться на чемпионат мира. После этого она проводила только товарищеские матчи и победила лишь в одном из 10 – также четыре ничьи и девять поражений. Безвыигрышная серия длится с сентября – восемь встреч подряд. Это не может не сказываться на футболистах, которым и без того предстоит исторический вызов, связанный с колоссальным давлением.
Сборная Австрии на этом фоне выглядит гораздо более сбалансированно и уверенно. За последние полтора года она потерпела лишь два поражения, демонстрируя высокую стабильность. Всё это в сочетании с общим преимуществом в классе должно принести европейской команде ожидаемую победу.
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Сбалансированный. Австрийцы в отборочном цикле попали в довольно простую группу и оправдали статус фаворитов без особых проблем. В восьми матчах команда пропустила лишь четыре раза, зато забила 22 мяча (правда, 14 из них – в ворота Сан-Марино). Перекоса ни по именам, ни по исполнителям у австрийцев нет, эта сборная довольно гармонична во всех линиях.
Иорданцы же стали одной из самых результативных команд азиатской квалификации. В 16 матчах они забили 32 мяча, то есть в среднем ровно два за игру. Пропустили при этом 12. Не стоит удивляться, если иорданцы против австрийцев не будут безвылазно сидеть в обороне и в итоге сумеют отличиться хотя бы одним голом.
В любом случае минимум пару забитых мячей в этом матче можно ожидать. В сочетании с П1 получается интересная комбинация.
Рискованный. Если в атакующий потенциал иорданцев вы всё же не верите, можно рассмотреть пари на «сухую» победу австрийцев. Едва ли такой исход удивит многих. Тем более что уже после отборочного цикла команда Иордании очень нестабильно играла в нападении и на дистанции тех самых 10 товарищеских матчей четырежды уходила с поля без гола.
В сухом остатке сборная Иордании – одна из самых загадочных на турнире. Особенно ввиду почти годичного отсутствия официальных матчей. Вполне возможно, что из-за сильного давления и скромного опыта иорданцы не смогут в полной мере раскрыть свой потенциал в первом туре. Если австрийцы сами не подарят шансы сопернику, то с высокой вероятностью победят довольно уверенно. Рискнем предположить, что с преимуществом в два мяча и всухую.
Аналитики тоже считают счет 2:0 наиболее вероятным. Коэффициент на такой исход у Марафона – 6,00.
Ожидаемый счет – 2:0 в пользу Австрии.