Австрия – Иордания, 17 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Австрии и Иордании: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Сборная Иордании уже в июне прошлого года сумела квалифицироваться на чемпионат мира. После этого она проводила только товарищеские матчи и победила лишь в одном из 10 – также четыре ничьи и девять поражений. Безвыигрышная серия длится с сентября – восемь встреч подряд. Это не может не сказываться на футболистах, которым и без того предстоит исторический вызов, связанный с колоссальным давлением.

Сборная Австрии на этом фоне выглядит гораздо более сбалансированно и уверенно. За последние полтора года она потерпела лишь два поражения, демонстрируя высокую стабильность. Всё это в сочетании с общим преимуществом в классе должно принести европейской команде ожидаемую победу.

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Сбалансированный. Австрийцы в отборочном цикле попали в довольно простую группу и оправдали статус фаворитов без особых проблем. В восьми матчах команда пропустила лишь четыре раза, зато забила 22 мяча (правда, 14 из них – в ворота Сан-Марино). Перекоса ни по именам, ни по исполнителям у австрийцев нет, эта сборная довольно гармонична во всех линиях.

Иорданцы же стали одной из самых результативных команд азиатской квалификации. В 16 матчах они забили 32 мяча, то есть в среднем ровно два за игру. Пропустили при этом 12. Не стоит удивляться, если иорданцы против австрийцев не будут безвылазно сидеть в обороне и в итоге сумеют отличиться хотя бы одним голом.

В любом случае минимум пару забитых мячей в этом матче можно ожидать. В сочетании с П1 получается интересная комбинация.

Рискованный. Если в атакующий потенциал иорданцев вы всё же не верите, можно рассмотреть пари на «сухую» победу австрийцев. Едва ли такой исход удивит многих. Тем более что уже после отборочного цикла команда Иордании очень нестабильно играла в нападении и на дистанции тех самых 10 товарищеских матчей четырежды уходила с поля без гола.