Элина Аванесян — Андрея Присэкариу, 15 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Яссы

Соперницей Андреи Присэкариу в первом раунде грунтового турнира в румынском городе Яссы станет Элина Аванесян. Представительнице Армении присвоен первый номер посева, а ее конкурентка из Румынии занимает 474-место в рейтинге WTA. Присматриваемся к привлекательным коэффициентам в линиях букмекерских контор.

Дата / Время: 15.07.2025, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: «База Спортива Чирик»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.