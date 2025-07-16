Элина Аванесян — Андрея Присэкариу, 15 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Яссы

Партнерский проект
Соперницей Андреи Присэкариу в первом раунде грунтового турнира в румынском городе Яссы станет Элина Аванесян. Представительнице Армении присвоен первый номер посева, а ее конкурентка из Румынии занимает 474-место в рейтинге WTA. Присматриваемся к привлекательным коэффициентам в линиях букмекерских контор.
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 15.07.2025, не ранее 11:00 по московскому времени
Арена: «База Спортива Чирик»
Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.
Профессионал с 2022 года. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 36. Еще год назад уроженка Пятигорска выступала за Россию, но теперь выходит на корт под флагом Армении. Титульных матчей под эгидой WTA не выигрывала. Полуфиналистка турнира в Мериде-2025 (хард), где проиграла Эмме Наварро. Полуфиналистка турнира в Хобарте (хард). На Уимблдоне уступила в первом круге Елене Рыбакиной (11-й номер посева). На «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге. На Australian Open сошла с турнирной дистанции по итогам первого круга.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Нынешнее место в рейтинге WTA - лучшее для румынской теннисистки в карьере. Побед на представительных турнирах на взрослом уровне не одерживала. В текущем году впервые примет участие в турнире.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Ранее армянская и румынская теннисистки в турнирах WTA не встречались никогда.
WINLINE предлагает поставить на успех Швентек с коэффициентом 1.38. Вероятность победы Самсоновой котируется за 3.30.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
БК WINLINE предлагает коэффициент 2.03 за тотал больше 17.5, а тотал меньше 18.5 идет за 1,77.
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
Аванесян не лучшим образом выступила на Уимблдоне, но стоит напомнить, что проиграла Элина 12-й ракетке мира - Елене Рыбакиной из Казахстана. Румынская спортсменка давно не имела игровой практики, так что ее форма остается загадкой. Но пропасть, что разделяет дам в рейтинге WTA столь велика, что сомнений относительно имени победительницы не остается. Армянская теннисистка получила первый номер посева на турнире в городе Яссы и не должна испытывать серьезных проблем с проходом во второй круг. Наш выбор - уверенная победа Аванесян. Но не будем забывать, что румынку будет поддерживать местная публика. Пойдем на небольшой риск и предположим, что ставка на тотал больше 18.5 в таких условиях может и сыграть. Букмекер более чем вдвое увеличит номинал пари на такой вариант развития событий.