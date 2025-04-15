Авангард — Локомотив, прогноз на 17 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

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В четверг, 17 апреля, продолжится четвертьфинальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Сумеют ли победители регулярного чемпионата увеличить отрыв? Анализируем линию букмекеров и ищем высокие коэффициенты
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Авангард» (Омск)
17.04.2025, Чт
16:30 МСК
«Локомотив» (Ярославль)
|П1 - 2,65
Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/4 финала
Стадион: «G-Drive Арена» (Омск, Россия)
Счет в серии: 1-2
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Авангард»
|39
|9
|48
|218-246
|«Локомотив»
|48
|9
|39
|246-218
Последние пять игр «Авангарда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.04.2025
|«Авангард»
2:6
«Локомотив»
Кубок Гагарина
|13.04.2025
|«Локомотив»
4:1
«Авангард»
Кубок Гагарина
|11.04.2025
|«Локомотив»
1:4
«Авангард»
Кубок Гагарина
|05.04.2025
|«Авангард»
3:2
«Металлург»
Кубок Гагарина
|03.04.2025
|«Металлург»
3:1
«Авангард»
Кубок Гагарина
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.04.2025
|«Авангард»
2:6
«Локомотив»
Кубок Гагарина
|13.04.2025
|«Локомотив»
4:1
«Авангард»
Кубок Гагарина
|11.04.2025
|«Локомотив»
1:4
«Авангард»
Кубок Гагарина
|02.04.2025
|«Торпедо»
1:2
«Локомотив»
Кубок Гагарина
|31.03.2025
|«Торпедо»
2:4
«Локомотив»
Кубок Гагарина
1/4 финала:
«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск). Счет в серии: 2-1
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва). Счет в серии: 1-1
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск). Счет в серии: 2-0
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань). Счет в серии: 0-2
Букмекеры дают почти одинаковые коэффициенты на обе команды, но на деле есть стойкое ощущение, что «Локомотив» перезапустился и вернул свои лучшие кондиции, справиться с которыми в нынешнем сезоне крайне тяжело. В прошлом матче «Авангард» превзошел соперника по броскам в створ ворот (30:22), но при этом ярославцы забросили шесть шайб, в ключевые моменты игры продемонстрировав недостижимый для омичей уровень.
«Локомотив» доминировал и подавлял оппонентов. Когда ярославцы ушли в отрыв, «Авангард» выглядел поистине беспомощным — а это ещё и очевидный удар по психологии, которая в плей-офф вдвойне важна. Полагаем, у «Локомотива» прекрасные шансы увеличить отрыв в серии, но рисковать ставкой на исход всё же не решимся. Вместо нее выберем более аккуратный вариант с индивидуальным тоталом гостей, которым явно по силам забросить как минимум пару шайб и в следующем матче.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
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|Платная подписка
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|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Авангард»: Сергей Бойков, Даниил Степанов (оба — травмы)
«Локомотив»: Степан Никулин (травма)
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Авангарда» можно с коэффициентом 2,65, ничья идет за 4,10, выигрыш «Локомотива» — за 2,40.
Партнерский проект