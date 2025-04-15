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15 апреля 18:40ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Авангард — Локомотив, прогноз на 17 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Ярославцы уже не отдадут серию?
Александр Бокулёв

В четверг, 17 апреля, продолжится четвертьфинальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Сумеют ли победители регулярного чемпионата увеличить отрыв? Анализируем линию букмекеров и ищем высокие коэффициенты

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Авангард» (Омск)

17.04.2025, Чт

16:30 МСК

«Локомотив» (Ярославль)

П1 - 2,65

Х - 4,10

П2 - 2,40

Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/4 финала

Стадион: «G-Drive Арена» (Омск, Россия)

Счет в серии: 1-2

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Авангард»39948218-246
«Локомотив»48939246-218

Последние пять игр «Авангарда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.04.2025«Авангард»

2:6

«Локомотив»

Кубок Гагарина

13.04.2025«Локомотив»

4:1

«Авангард»

Кубок Гагарина

11.04.2025«Локомотив»

1:4

«Авангард»

Кубок Гагарина

05.04.2025«Авангард»

3:2

«Металлург»

Кубок Гагарина

03.04.2025«Металлург»

3:1

«Авангард»

Кубок Гагарина

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.04.2025«Авангард»

2:6

«Локомотив»

Кубок Гагарина

13.04.2025«Локомотив»

4:1

«Авангард»

Кубок Гагарина

11.04.2025«Локомотив»

1:4

«Авангард»

Кубок Гагарина

02.04.2025«Торпедо»

1:2

«Локомотив»

Кубок Гагарина

31.03.2025«Торпедо»

2:4

«Локомотив»

Кубок Гагарина

Турнирная сетка

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1/4 финала:

«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск). Счет в серии: 2-1

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва). Счет в серии: 1-1

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск). Счет в серии: 2-0

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань). Счет в серии: 0-2

Прогноз на матч

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Букмекеры дают почти одинаковые коэффициенты на обе команды, но на деле есть стойкое ощущение, что «Локомотив» перезапустился и вернул свои лучшие кондиции, справиться с которыми в нынешнем сезоне крайне тяжело. В прошлом матче «Авангард» превзошел соперника по броскам в створ ворот (30:22), но при этом ярославцы забросили шесть шайб, в ключевые моменты игры продемонстрировав недостижимый для омичей уровень.

«Локомотив» доминировал и подавлял оппонентов. Когда ярославцы ушли в отрыв, «Авангард» выглядел поистине беспомощным — а это ещё и очевидный удар по психологии, которая в плей-офф вдвойне важна. Полагаем, у «Локомотива» прекрасные шансы увеличить отрыв в серии, но рисковать ставкой на исход всё же не решимся. Вместо нее выберем более аккуратный вариант с индивидуальным тоталом гостей, которым явно по силам забросить как минимум пару шайб и в следующем матче.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Прямая видеотрансляция встречи «Авангард» — «Локомотив» будет доступна на тематических каналах «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

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Потери

«Авангард»: Сергей Бойков, Даниил Степанов (оба — травмы)

«Локомотив»: Степан Никулин (травма)

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Авангарда» можно с коэффициентом 2,65, ничья идет за 4,10, выигрыш «Локомотива» — за 2,40.

Топы букмекеров

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