Авангард — Локомотив, прогноз на 17 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Букмекеры дают почти одинаковые коэффициенты на обе команды, но на деле есть стойкое ощущение, что «Локомотив» перезапустился и вернул свои лучшие кондиции, справиться с которыми в нынешнем сезоне крайне тяжело. В прошлом матче «Авангард» превзошел соперника по броскам в створ ворот (30:22), но при этом ярославцы забросили шесть шайб, в ключевые моменты игры продемонстрировав недостижимый для омичей уровень.

«Локомотив» доминировал и подавлял оппонентов. Когда ярославцы ушли в отрыв, «Авангард» выглядел поистине беспомощным — а это ещё и очевидный удар по психологии, которая в плей-офф вдвойне важна. Полагаем, у «Локомотива» прекрасные шансы увеличить отрыв в серии, но рисковать ставкой на исход всё же не решимся. Вместо нее выберем более аккуратный вариант с индивидуальным тоталом гостей, которым явно по силам забросить как минимум пару шайб и в следующем матче.