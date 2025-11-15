Азербайджан - Франция, 16 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
В Баку этой осенью как никогда много высококлассного футбола. Помимо соперников «Карабаха» по Лиге чемпионов столицу Азербайджана посетит звездная сборная Франции. Обе команды уже не решают турнирных задач, но для интриги в матчей это скорее плюс, чем минус. А что думают по этому поводу эксперты в области беттинга? Заглянем в линии ведущих букмекерских компаний России в поиске интересных вариантов для пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Азербайджан
Место в рейтинге ФИФА: 123
16.11.2025, Вс
20:00 МСК
Франция
|П1 - 27.00
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа D, 6-й тур
Стадион: «Нефтчи Арена» (Баку, Азербайджан)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Азербайджан
|0
|0
|3
|0-15
|Франция
|3
|0
|0
|15-0
Последние пять матчей сборной Азербайджана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.11.2025
|Азербайджан
0:2
Исландия
Отбор ЧМ-2026
|13.10.2025
|Украина
2:1
Азербайджан
Отбор ЧМ-2026
|10.10.2025
|Франция
3:0
Азербайджан
Отбор ЧМ-2026
|09.09.2025
|Азербайджан
1:1
Украина
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Исландия
5:0
Азербайджан
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей Франции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.11.2025
|Франция
4:0
Украина
Отбор ЧМ-2026
|13.10.2025
|Исландия
2:2
Франция
Отбор ЧМ-2026
|10.10.2025
|Франция
5:0
Азербайджан
Отбор ЧМ-2026
|09.09.2025
|Франция
2:1
Исландия
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Украина
0:2
Франция
Отбор ЧМ-2026
Обе команды уже не сдвинутся в таблице ни вверх, ни вниз.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Франция
|5
|4
|1
|0
|13-3
|13
|2. Исландия
|5
|2
|1
|2
|13-9
|7
|3. Украина
|5
|2
|1
|2
|8-11
|7
|4. Азербайджан
|5
|0
|1
|4
|2-13
|1
Если лучший клуб Азербайджана в этом году стал, пожалуй, главной сенсацией Лиги чемпионов, то сборная страны свою миссию провалила. Понятно, что в такой компании рассчитывать даже на второе место было наивно, но одно очко из 15 возможных при разнице мячей «-11» - это однозначный провал. С высокой степенью вероятности ничья с украинцами так и останется для закавказской команды единственным положительным результатом в квалификации. В каком бы составе ни явились в Баку французы, класса даже резервистов Дидье Дешаму должно хватить для победы.
В то же время настаивать на непременно крупном счете у гостей нет ни малейших причин. Тот случай, когда можно расслабиться и поиграть в свое удовольствие. Для хозяев же это шанс доказать, что и они на что-то способны. Мотивация у них будет гораздо выше, чем у соперника. Следовательно, есть надежда, что много азербайджанцы не пропустят. Мы бы обратили внимание в такой ситуации на «тотал меньше 3.5». В БК «МАРАФОН» коэффициент на этот исход совсем немного не дотягивает до двойки.
На территории РФ игру в столице Азербайджана покажет сервис Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Рза Джафаров («Нефтчи»), Шахрудин Магомедалиев («Карабах»), Айдын Байрамов («Зире»), Салахат Агаев («Габала»).
Защитники: Аббас Гусейнов, Бахлул Мустафазаде, Эльвин Джафаргулиев, Торал Байрамов, Бадави Гусейнов (все – «Карабах»), Антон Кривоцюк («Тэджон Хана», Южная Корея), Гисмат Алыев («Зире»), Рахман Дашдамиров («Сабах»), Эльвин Бадалов («Нефтчи»), Джалал Гусейнов («Арда», Болгария), Руфат Аббасов («Шамахы»).
Полузащитники: Сабухи Абдуллазаде («Сумгайыт»), Джейхун Нуриев («Зире»), Эмин Махмудов («Нефтчи»), Анатолий Нуриев, Абдула Хайбулаев (оба – «Сабах), Мустафа Ахмедзаде («Араз-Нахчыван»), Руфат Абдуллазаде («Вараждин», Хорватия).
Нападающие: Нариман Ахундзаде («Карабах»), Ренат Дадашов («Мотор», Польша), Рустам Ахмедзаде («Сумгайыт»), Хаял Алиев («Сабах»).
Главный тренер: Айхан Аббасов.
Вратари: Люка Шевалье («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан», Италия), Брис Самба («Ренн»).
Защитники: Лука Динь («Астон Вилла», Англия), Мало Гюсто («Челси», Англия), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Ибраима Конате («Ливерпуль», Англия), Жюль Кунде («Барселона», Испания), Вильям Салиба («Арсенал», Англия), Дайо Упамекано («Бавария», Германия).
Полузащитники: Ману Коне («Рома», Италия), Н'Голо Канте («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия), Эдуарду Камавинга («Реал», Испания), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).
Нападающие: Магнес Аклиуш («Монако»), Брэдли Баркола («ПСЖ»), Райан Шерки («Манчестер Сити», Англия), Юго Экитике («Ливерпуль», Англия), Рандаль Коло-Муани («Тоттенхэм», Англия), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас», Англия), Килиан Мбаппе («Реал», Испания), Майкл Олисе («Бавария», Германия), Кристофер Нкунку («Милан», Италия).
Главный тренер: Дидье Дешам.
БК «МАРАФОН» установила очень высокий коэффициент 27.00 на победу хозяев поля. Котировка на ничью ниже, но тоже выглядит заманчиво - 10.50. Успех французов идет в линии букмекера за 1.111.
«МАРАФОН» оценил коэффициентом 5.95 вероятность крупной виктории «ле бле» со счетом 3:0.
Игру в Баку покажет онлайн-кинотеатр Okko.
Дидье Дешам наверняка задействует в Баку ближайший резерв, который нуждается в игровых минутах. Повезет ли он в Азербайджан свою самую дорогостоящую звезду, пока не сообщалось.