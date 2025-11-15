Ведомости
Азербайджан - Франция, 16 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Вице-чемпионы мира - в Баку!
Валентин Васильев

В Баку этой осенью как никогда много высококлассного футбола. Помимо соперников «Карабаха» по Лиге чемпионов столицу Азербайджана посетит звездная сборная Франции. Обе команды уже не решают турнирных задач, но для интриги в матчей это скорее плюс, чем минус. А что думают по этому поводу эксперты в области беттинга? Заглянем в линии ведущих букмекерских компаний России в поиске интересных вариантов для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Азербайджан

Место в рейтинге ФИФА: 123 

16.11.2025, Вс

20:00 МСК

Франция

Место в рейтинге ФИФА: 3 

П1 - 27.00

Х - 10.50

П2 - 1.111

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа D, 6-й тур

Стадион:  «Нефтчи Арена» (Баку, Азербайджан)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Азербайджан0030-15
Франция30015-0

Последние пять матчей сборной Азербайджана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.11.2025Азербайджан

0:2

Исландия

Отбор ЧМ-2026

13.10.2025Украина

2:1

Азербайджан

Отбор ЧМ-2026

10.10.2025Франция

3:0

Азербайджан

Отбор ЧМ-2026

09.09.2025Азербайджан

1:1

Украина

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025Исландия

5:0

Азербайджан

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей Франции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.11.2025Франция

4:0

Украина

Отбор ЧМ-2026

13.10.2025Исландия

2:2

Франция

Отбор ЧМ-2026

10.10.2025Франция

5:0

Азербайджан

Отбор ЧМ-2026

09.09.2025Франция

2:1

Исландия

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025Украина

0:2

Франция

Отбор ЧМ-2026

Место в турнирной таблице

Свернуть

Обе команды уже не сдвинутся в таблице ни вверх, ни вниз.

КомандыИВНПМО
1. Франция541013-313
2. Исландия521213-97
3. Украина52128-117
4. Азербайджан50142-131

Прогноз на матч

Свернуть

Если лучший клуб Азербайджана в этом году стал, пожалуй, главной сенсацией Лиги чемпионов, то сборная страны свою миссию провалила. Понятно, что в такой компании рассчитывать даже на второе место было наивно, но одно очко из 15 возможных при разнице мячей «-11» - это однозначный провал. С высокой степенью вероятности ничья с украинцами так и останется для закавказской команды единственным положительным результатом в квалификации. В каком бы составе ни явились в Баку французы, класса даже резервистов Дидье Дешаму должно хватить для победы.

В то же время настаивать на непременно крупном счете у гостей нет ни малейших причин. Тот случай, когда можно расслабиться и поиграть в свое удовольствие. Для хозяев же это шанс доказать, что и они на что-то способны. Мотивация у них будет гораздо выше, чем у соперника. Следовательно, есть надежда, что много азербайджанцы не пропустят. Мы бы обратили внимание в такой ситуации на «тотал меньше 3.5». В БК «МАРАФОН» коэффициент на этот исход совсем немного не дотягивает до двойки.

Сборная Азербайджана

Вратари: Рза Джафаров («Нефтчи»), Шахрудин Магомедалиев («Карабах»), Айдын Байрамов («Зире»), Салахат Агаев («Габала»).

Защитники: Аббас Гусейнов, Бахлул Мустафазаде, Эльвин Джафаргулиев, Торал Байрамов, Бадави Гусейнов (все – «Карабах»), Антон Кривоцюк («Тэджон Хана», Южная Корея), Гисмат Алыев («Зире»), Рахман Дашдамиров («Сабах»), Эльвин Бадалов («Нефтчи»), Джалал Гусейнов («Арда», Болгария), Руфат Аббасов («Шамахы»).

Полузащитники: Сабухи Абдуллазаде («Сумгайыт»), Джейхун Нуриев («Зире»), Эмин Махмудов («Нефтчи»), Анатолий Нуриев, Абдула Хайбулаев (оба – «Сабах), Мустафа Ахмедзаде («Араз-Нахчыван»), Руфат Абдуллазаде («Вараждин», Хорватия).

Нападающие: Нариман Ахундзаде («Карабах»), Ренат Дадашов («Мотор», Польша), Рустам Ахмедзаде («Сумгайыт»), Хаял Алиев («Сабах»).

Главный тренер: Айхан Аббасов.

Сборная Франции

Вратари: Люка Шевалье («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан», Италия), Брис Самба («Ренн»).

Защитники: Лука Динь («Астон Вилла», Англия), Мало Гюсто («Челси», Англия), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Ибраима Конате («Ливерпуль», Англия), Жюль Кунде («Барселона», Испания), Вильям Салиба («Арсенал», Англия), Дайо Упамекано («Бавария», Германия).

Полузащитники: Ману Коне («Рома», Италия), Н'Голо Канте («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия), Эдуарду Камавинга («Реал», Испания), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).

Нападающие: Магнес Аклиуш («Монако»), Брэдли Баркола («ПСЖ»), Райан Шерки («Манчестер Сити», Англия), Юго Экитике («Ливерпуль», Англия), Рандаль Коло-Муани («Тоттенхэм», Англия), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас», Англия), Килиан Мбаппе («Реал», Испания), Майкл Олисе («Бавария», Германия), Кристофер Нкунку («Милан», Италия).

Главный тренер: Дидье Дешам.

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БК «МАРАФОН» установила очень высокий коэффициент 27.00 на победу хозяев поля. Котировка на ничью ниже, но тоже выглядит заманчиво - 10.50. Успех французов идет в линии букмекера за 1.111.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч Азербайджан - Франция?

«МАРАФОН» оценил коэффициентом 5.95 вероятность крупной виктории «ле бле» со счетом 3:0. 

Где бесплатно смотреть матч Азербайджан - Франция?

Игру в Баку покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Будет ли играть Мбаппе?

Дидье Дешам наверняка задействует в Баку ближайший резерв, который нуждается в игровых минутах. Повезет ли он в Азербайджан свою самую дорогостоящую звезду, пока не сообщалось.

