Азербайджан - Франция, 16 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Если лучший клуб Азербайджана в этом году стал, пожалуй, главной сенсацией Лиги чемпионов, то сборная страны свою миссию провалила. Понятно, что в такой компании рассчитывать даже на второе место было наивно, но одно очко из 15 возможных при разнице мячей «-11» - это однозначный провал. С высокой степенью вероятности ничья с украинцами так и останется для закавказской команды единственным положительным результатом в квалификации. В каком бы составе ни явились в Баку французы, класса даже резервистов Дидье Дешаму должно хватить для победы.

В то же время настаивать на непременно крупном счете у гостей нет ни малейших причин. Тот случай, когда можно расслабиться и поиграть в свое удовольствие. Для хозяев же это шанс доказать, что и они на что-то способны. Мотивация у них будет гораздо выше, чем у соперника. Следовательно, есть надежда, что много азербайджанцы не пропустят. Мы бы обратили внимание в такой ситуации на «тотал меньше 3.5». В БК «МАРАФОН» коэффициент на этот исход совсем немного не дотягивает до двойки.