Балтика — Крылья Советов, 7 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

На этих выходных финиширует первая часть сезона в чемпионате России по футболу. Последний временной слот в воскресенье РПЛ отвела под игру в Калининграде. Команда-сенсация года принимает «Крылья Советов». Рассмотрим предстоящее противостояние сквозь призму статистики и котировок букмекеров.
Турнир: чемпионат России по футболу, 18-й тур
Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Балтика»
|6
|5
|8
|20-24
|«Крылья Советов»
|8
|5
|6
|24-20
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.11.2025
|«Балтика»
1:0
«Краснодар»
РПЛ
|25.11.2025
|«Торпедо»
0:2
«Балтика»
FONBET Кубок России
|22.10.2025
|«Оренбург»
0:0
«Балтика»
РПЛ
|09.11.2025
|«Балтика»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|02.11.2025
|«Балтика»
2:0
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.11.2025
|«Краснодар»
5:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|27.11.2025
|«КАМАЗ»
1:1, пен. 2:4
«Крылья Советов»
Кубок России
|23.11.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Ростов»
РПЛ
|09.11.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Зенит»
РПЛ
|01.11.2025
|«Динамо» Махачкала
2:0
«Крылья Советов»
РПЛ
Перед финишем летне-осенней части сезона победитель Лиги PARI всего на пять очков отстает от первого места в РПЛ. Самарцы идут двенадцатыми.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|17
|11
|4
|2
|34-10
|37
|2. ЦСКА
|17
|11
|3
|3
|28-14
|36
|3. Зенит
|17
|10
|6
|1
|32-12
|36
|4. Локомотив
|17
|9
|7
|1
|35-21
|34
|5. Балтика
|17
|8
|8
|1
|22-7
|32
|6. Спартак
|17
|8
|4
|5
|25-22
|28
|7. Рубин
|17
|6
|5
|6
|16-20
|23
|8. Акрон
|17
|5
|6
|6
|22-24
|21
|9. Динамо Москва
|17
|5
|5
|7
|26-25
|20
|10. Ахмат
|17
|5
|4
|8
|21-25
|19
|11. Ростов
|17
|4
|6
|7
|13-20
|18
|12. Крылья Советов
|17
|4
|5
|8
|20-31
|17
|13. Динамо Махачкала
|17
|3
|6
|8
|8-20
|15
|14. Оренбург
|17
|2
|6
|9
|17-28
|12
|15. Пари НН
|17
|3
|2
|12
|11-28
|11
|16. Сочи
|17
|2
|3
|12
|14-37
|9
Как бы ни закончился воскресный матч, звания главной сенсации 2025 года у «Балтики» уже никому не отнять. Но, естественно, в Калининграде и мысли не допускают о потере очков напоследок. Команда Талалаева имеет шанс подняться еще выше в таблице, и постарается его использовать. Вот только сам тренер ей во время матча не поможет - начнет отбывать на трибуне трехматчевую дисквалификацию от КДК РФС. Впрочем, все необходимые инструкции Андрей Викторович даст своим футболистам заблаговременно, еще до приезда на стадион. Так что задачу гостей отсутствие Талалаева на скамейке едва ли облегчит.
«Крылья» высоких задач в этом сезоне явно не преследуют. Но у них тоже есть резоны постараться в Калининграде. Команде нужно, грубо говоря, «отмыться» за разгром в Краснодаре (0:5). Поэтому на легкую победу хозяевам рассчитывать точно не стоит.
Обе команды тяготеют к «низовым» результатам. У хозяев таких за 10 матчей набралось семь, у гостей - восемь. Тотал меньше 2.5 напрашивается сам собой, а мы подкрепим его вариантом 1Х. В FONBET такое комбо идет за 1.85.
В прямом эфире встречу покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|«Фонбет»
|Графическая
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Балтика»: М. Петров, Уткин, Хиль (все - травмы), Манелов (дисквалификация)
«Крылья Советов»: Ороз , Гальдамес, Раков (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - «Крылья Советов»:
|Позиция
|«Балтика»
|«Крылья Советов»
|Позиция
|Вратарь
|67. Бориско
|30. Песьяков
|Вратарь
|Защитник
|2. Варатынов
|24. Евгеньев
|Защитник
|Защитник
|16. Андраде
|18. Лепский
|Защитник
|Защитник
|25. Филин
|23. Чернов
|Защитник
|Полузащитник
|17. Саусь
|9. Сутормин
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Бевеев
|2. Печенин
|Полузащитник
|Полузащитник
|26. Беликов
|14. Баньяц
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Мурид
|21. Иванисеня
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. И. Петров
|19. Олейников
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Титков
|11. Рахманович
|Полузащитник
|Нападающий
|90. Оффор
|73. Шитов
|Нападающий
|Главный тренер
|Андрей Талалаев
|Магомед Адиев
|Главный тренер
Котировка на успех волжан в FONBET почти в три раза превосходит коэффициент на «Балтику» - 5.10 против 1.75. Ничью предлагается взять за 3.45.
