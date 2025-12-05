Ведомости
Балтика — Крылья Советов, 7 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Дисквалификация Талалаева Самаре не поможет?
Валентин Васильев

На этих выходных финиширует первая часть сезона в чемпионате России по футболу. Последний временной слот в воскресенье РПЛ отвела под игру в Калининграде. Команда-сенсация года принимает «Крылья Советов». Рассмотрим предстоящее противостояние сквозь призму статистики и котировок букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Балтика» (Калининград)

07.12.2025, Вс

19:00 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 1.75

Х - 3.45

П2 - 5.10

Турнир: чемпионат России по футболу, 18-й тур

Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Балтика»65820-24
«Крылья Советов»85624-20

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.11.2025«Балтика»

1:0

«Краснодар»

РПЛ

25.11.2025«Торпедо»

0:2

«Балтика»

FONBET Кубок России

22.10.2025«Оренбург»

0:0

«Балтика»

РПЛ

09.11.2025«Балтика»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

02.11.2025«Балтика»

2:0

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.11.2025«Краснодар»

5:0

«Крылья Советов»

РПЛ

27.11.2025«КАМАЗ»

1:1, пен. 2:4

«Крылья Советов»

Кубок России 

23.11.2025«Крылья Советов»

2:0

«Ростов»

РПЛ

09.11.2025«Крылья Советов»

1:1

«Зенит»

РПЛ

01.11.2025«Динамо» Махачкала

2:0

«Крылья Советов»

РПЛ

Место в таблице

Перед финишем летне-осенней части сезона победитель Лиги PARI всего на пять очков отстает от первого места в РПЛ. Самарцы идут двенадцатыми.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар17114234-1037
2. ЦСКА17113328-1436
3. Зенит17106132-1236
4. Локомотив1797135-2134
5. Балтика1788122-732
6. Спартак1784525-2228
7. Рубин1765616-2023
8. Акрон1756622-2421
9. Динамо Москва1755726-2520
10. Ахмат1754821-2519
11. Ростов1746713-2018
12. Крылья Советов1745820-3117
13. Динамо Махачкала173688-2015
14. Оренбург1726917-2812
15. Пари НН17321211-2811
16. Сочи17231214-379

Прогноз на матч

Как бы ни закончился воскресный матч, звания главной сенсации 2025 года у «Балтики» уже никому не отнять. Но, естественно, в Калининграде и мысли не допускают о потере очков напоследок. Команда Талалаева имеет шанс подняться еще выше в таблице, и постарается его использовать. Вот только сам тренер ей во время матча не поможет - начнет отбывать на трибуне трехматчевую дисквалификацию от КДК РФС. Впрочем, все необходимые инструкции Андрей Викторович даст своим футболистам заблаговременно, еще до приезда на стадион. Так что задачу гостей отсутствие Талалаева на скамейке едва ли облегчит.

«Крылья» высоких задач в этом сезоне явно не преследуют. Но у них тоже есть резоны постараться в Калининграде. Команде нужно, грубо говоря, «отмыться» за разгром в Краснодаре (0:5). Поэтому на легкую победу хозяевам рассчитывать точно не стоит.

Обе команды тяготеют к «низовым» результатам. У хозяев таких за 10 матчей набралось семь, у гостей - восемь. Тотал меньше 2.5 напрашивается сам собой, а мы подкрепим его вариантом 1Х. В FONBET такое комбо идет за 1.85.

Трансляции

В прямом эфире встречу покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Балтика»: М. Петров, Уткин, Хиль (все - травмы), Манелов (дисквалификация)

«Крылья Советов»: Ороз , Гальдамес, Раков (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - «Крылья Советов»:

Позиция«Балтика»«Крылья Советов»Позиция
Вратарь67. Бориско30. ПесьяковВратарь
Защитник2. Варатынов24. ЕвгеньевЗащитник
Защитник16. Андраде18. ЛепскийЗащитник
Защитник25. Филин23. ЧерновЗащитник
Полузащитник17. Саусь9. СуторминПолузащитник 
Полузащитник23. Бевеев2. ПеченинПолузащитник 
Полузащитник 26. Беликов14. БаньяцПолузащитник 
Полузащитник5. Мурид21. ИванисеняПолузащитник
Полузащитник10. И. Петров19. ОлейниковПолузащитник
Полузащитник22. Титков11. РахмановичПолузащитник
Нападающий90. Оффор73. ШитовНападающий
Главный тренерАндрей ТалалаевМагомед АдиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Котировка на успех волжан в FONBET почти в три раза превосходит коэффициент на «Балтику» - 5.10 против 1.75. Ничью предлагается взять за 3.45.

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта». 

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Балтика» - «Спартак»?

В линии на точный счет аналитики установили одинаковый коэффициент 6.00  на 1:0 и 0:0. Оба варианта, заметьте, «низовые».

Где бесплатно смотреть матч «Балтика» - «Спартак»?

Следить за игрой в Калининграде без оплаты можно на  сайте официального букмекера РПЛ.

Где купить билеты на матч «Балтика» - «Спартак»

Онлайн приобрести билеты на матч можно на официальном сайте «Балтики». Минимальная стоимость составляет всего 300 рублей.

