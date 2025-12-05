Балтика — Крылья Советов, 7 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Как бы ни закончился воскресный матч, звания главной сенсации 2025 года у «Балтики» уже никому не отнять. Но, естественно, в Калининграде и мысли не допускают о потере очков напоследок. Команда Талалаева имеет шанс подняться еще выше в таблице, и постарается его использовать. Вот только сам тренер ей во время матча не поможет - начнет отбывать на трибуне трехматчевую дисквалификацию от КДК РФС. Впрочем, все необходимые инструкции Андрей Викторович даст своим футболистам заблаговременно, еще до приезда на стадион. Так что задачу гостей отсутствие Талалаева на скамейке едва ли облегчит.

«Крылья» высоких задач в этом сезоне явно не преследуют. Но у них тоже есть резоны постараться в Калининграде. Команде нужно, грубо говоря, «отмыться» за разгром в Краснодаре (0:5). Поэтому на легкую победу хозяевам рассчитывать точно не стоит.

Обе команды тяготеют к «низовым» результатам. У хозяев таких за 10 матчей набралось семь, у гостей - восемь. Тотал меньше 2.5 напрашивается сам собой, а мы подкрепим его вариантом 1Х. В FONBET такое комбо идет за 1.85.