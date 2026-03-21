Балтика – Сочи, 21 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Сочи» проиграл все три встречи после зимней паузы. Да, с минимальной разницей и хотя бы одним забитым мячом, но всё же довольно безнадежно. Не покидает ощущение, что команда смирилась с вылетом из РПЛ и позицией главного аутсайдера. В контексте мотивации «Балтика» с запасом впереди.

Да и по цельности игры калининградцы сильнее. Они по-прежнему меньше всех пропускают и прекрасно пользуются своими козырями, нейтрализуя плюсы соперников. Рискнем предположить, что нынешнему «Сочи» «Балтика» не проиграет – тем более на домашнем поле. А в атаке не ждем от команд больших свершений и добавляем низовой маркет.