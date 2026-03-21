Балтика – Сочи, 21 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Калининградская «Балтика» из-за дисквалификации лишилась главного тренера Андрея Талалаева на четыре матча. Первый из них команда проведет в субботу, 21 марта, на домашнем поле – против «Сочи». Очередное поражение для аутсайдера Российской премьер-лиги (РПЛ)?
Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур
Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)
Судьи: Станислав Матвеев (главный), Игорь Демешко, Дмитрий Маликов (оба – ассистенты), Матвей Заика (резервный), Иван Абросимов (VAR)
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Балтика»
|2
|3
|5
|9-13
|«Сочи»
|5
|3
|2
|13-9
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.03.2026
|«Балтика»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|07.03.2026
|«Ростов»
1:1
«Балтика»
РПЛ
|03.03.2026
|«Балтика»
0:1
«Зенит»
Кубок России
|27.02.2026
|«Зенит»
1:0
«Балтика»
РПЛ
|22.02.2026
|«Крылья Советов»
0:1
«Балтика»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.03.2026
|«Сочи»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
|07.03.2026
|«Пари НН»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|02.03.2026
|«Сочи»
2:3
«Спартак»
РПЛ
|21.02.2026
|«Сочи»
3:2
«Барс»
Товарищеский матч
|21.02.2026
|«Сочи»
3:0
«Актобе»
Товарищеский матч
«Балтика» после прошлого тура поднялась на четвертую позицию, а вот «Сочи» замыкает таблицу, значительно отставая даже от предпоследней строчки.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|21
|14
|4
|3
|42-16
|46
|2
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|38-14
|45
|3
|Локомотив
|21
|11
|8
|2
|43-29
|41
|4
|Балтика
|21
|10
|9
|2
|26-9
|39
|5
|ЦСКА
|21
|11
|3
|7
|31-23
|36
|6
|Спартак
|21
|10
|5
|6
|33-30
|35
|7
|Динамо Москва
|21
|8
|6
|7
|36-27
|30
|8
|Рубин
|21
|8
|5
|8
|22-25
|29
|9
|Ахмат
|21
|7
|6
|8
|26-28
|27
|10
|Акрон
|21
|5
|7
|9
|26-33
|22
|11
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|17-24
|22
|12
|Динамо Махачкала
|21
|5
|6
|10
|11-24
|21
|13
|Пари НН
|21
|6
|2
|13
|18-31
|20
|14
|Крылья Советов
|21
|5
|5
|11
|22-40
|20
|15
|Оренбург
|21
|4
|6
|11
|21-31
|18
|16
|Сочи
|21
|2
|3
|16
|20-48
|9
«Сочи» проиграл все три встречи после зимней паузы. Да, с минимальной разницей и хотя бы одним забитым мячом, но всё же довольно безнадежно. Не покидает ощущение, что команда смирилась с вылетом из РПЛ и позицией главного аутсайдера. В контексте мотивации «Балтика» с запасом впереди.
Да и по цельности игры калининградцы сильнее. Они по-прежнему меньше всех пропускают и прекрасно пользуются своими козырями, нейтрализуя плюсы соперников. Рискнем предположить, что нынешнему «Сочи» «Балтика» не проиграет – тем более на домашнем поле. А в атаке не ждем от команд больших свершений и добавляем низовой маркет.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Балтика»: Мендель (травма)
«Сочи»: Чирков, Стоич (оба – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» – «Сочи»:
|Позиция
|«Балтика»
|«Сочи»
|Вратарь
|67. Бориско
|35. Дегтев
|Защитник
|23. Бевеев
|85. Волков
|Защитник
|16. Андраде
|33. Алвес
|Защитник
|4. Гассама
|3. Солдатенков
|Защитник
|2. Варатынов
|4. Литвинов
|Защитник
|77. Чивич
|17. Макарчук
|Полузащитник
|10. Петров
|20. Васильев
|Полузащитник
|22. Титков
|10. Крамарич
|Полузащитник
|15. Йенне
|23. Сантос
|Полузащитник
|68. Рядно
|19. Коваленко
|Нападающий
|91. Хиль
|9. Фёдоров
|Главный тренер
|Андрей Талалаев
|Игорь Осинькин
По мнению аналитиков PARI, шансы калининградец на победу значительно выше – коэффициент 1,40 на такой исход. Котировка на выигрыш сочинской команды – 8,50, а на ничью – 4,50.
Букмекеры считают явными фаворитами хозяев поля.
Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире.
Главного тренера «Балтики» наказали после инцидента в прошлом матче РПЛ с московским ЦСКА. В концовке российский специалист после попадания мяча в аут выбил его на трибуны, что спровоцировало массовую потасовку. Талалаеву показали красную карточку.