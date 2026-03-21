Балтика – Сочи, 21 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Без дисквалифицированного Талалаева
Александр Бокулёв

Калининградская «Балтика» из-за дисквалификации лишилась главного тренера Андрея Талалаева на четыре матча. Первый из них команда проведет в субботу, 21 марта, на домашнем поле – против «Сочи». Очередное поражение для аутсайдера Российской премьер-лиги (РПЛ)?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Балтика» (Калиниград)

21.03.2026, Сб

20:30 МСК

«Сочи»

П1 - 1,40

Х - 4,50

П2 - 8,50

Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур

Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)

Судьи: Станислав Матвеев (главный), Игорь Демешко, Дмитрий Маликов (оба – ассистенты), Матвей Заика (резервный), Иван Абросимов (VAR)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Балтика»2359-13
«Сочи»53213-9

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.03.2026«Балтика»

1:0

ЦСКА

РПЛ

07.03.2026«Ростов»

1:1

«Балтика»

РПЛ

03.03.2026«Балтика»

0:1

«Зенит»

Кубок России

27.02.2026«Зенит»

1:0

«Балтика»

РПЛ

22.02.2026«Крылья Советов»

0:1

«Балтика»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.03.2026«Сочи»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

07.03.2026«Пари НН»

2:1

«Сочи»

РПЛ

02.03.2026«Сочи»

2:3

«Спартак»

РПЛ

21.02.2026«Сочи»

3:2

«Барс»

Товарищеский матч

21.02.2026«Сочи»

3:0

«Актобе»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

«Балтика» после прошлого тура поднялась на четвертую позицию, а вот «Сочи» замыкает таблицу, значительно отставая даже от предпоследней строчки.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар21144342-1646
2Зенит21136238-1445
3Локомотив21118243-2941
4Балтика21109226-939
5ЦСКА21113731-2336
6Спартак21105633-3035
7Динамо Москва2186736-2730
8Рубин2185822-2529
9Ахмат2176826-2827
10Акрон2157926-3322
11Ростов2157917-2422
12Динамо Махачкала21561011-2421
13Пари НН21621318-3120
14Крылья Советов21551122-4020
15Оренбург21461121-3118
16Сочи21231620-489

Прогноз на матч

«Сочи» проиграл все три встречи после зимней паузы. Да, с минимальной разницей и хотя бы одним забитым мячом, но всё же довольно безнадежно. Не покидает ощущение, что команда смирилась с вылетом из РПЛ и позицией главного аутсайдера. В контексте мотивации «Балтика» с запасом впереди.

Да и по цельности игры калининградцы сильнее. Они по-прежнему меньше всех пропускают и прекрасно пользуются своими козырями, нейтрализуя плюсы соперников. Рискнем предположить, что нынешнему «Сочи» «Балтика» не проиграет – тем более на домашнем поле. А в атаке не ждем от команд больших свершений и добавляем низовой маркет.

Трансляции

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Балтика»: Мендель (травма)

«Сочи»: Чирков, Стоич (оба – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» – «Сочи»:

Позиция«Балтика»«Сочи»
Вратарь67. Бориско35. Дегтев
Защитник23. Бевеев85. Волков
Защитник16. Андраде33. Алвес
Защитник4. Гассама3. Солдатенков
Защитник2. Варатынов4. Литвинов
Защитник77. Чивич17. Макарчук
Полузащитник10. Петров20. Васильев
Полузащитник22. Титков10. Крамарич
Полузащитник15. Йенне23. Сантос
Полузащитник68. Рядно19. Коваленко
Нападающий91. Хиль9. Фёдоров
Главный тренерАндрей ТалалаевИгорь Осинькин

 

 

 

 

Коэффициенты букмекеров

По мнению аналитиков PARI, шансы калининградец на победу значительно выше – коэффициент 1,40 на такой исход. Котировка на выигрыш сочинской команды – 8,50, а на ничью – 4,50.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Балтика» – «Сочи»?

Букмекеры считают явными фаворитами хозяев поля.

Где смотреть бесплатно матч «Балтика» – «Сочи»?

Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире.

За что дисквалифицировали Андрея Талалаева?

Главного тренера «Балтики» наказали после инцидента в прошлом матче РПЛ с московским ЦСКА. В концовке российский специалист после попадания мяча в аут выбил его на трибуны, что спровоцировало массовую потасовку. Талалаеву показали красную карточку.

